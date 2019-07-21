破紀錄！台灣登山家攀世界第二高峰撤退（持續更新）

2019-07-21 16:12 健行筆記 健行筆記編輯



2019年，是台灣在八千米巨峰的攀登史上相當精彩的一年。除了今年5月27日，詹喬愉三條魚再登上聖母峰之外，今年5月15日，張元植、呂果果、台灣登山家詹喬愉（岳界人稱 三條魚）三位登山家成功登頂世界第五高峰－馬卡魯峰（海拔8,485公尺），一舉為台灣攀登史締造兩個記錄－台灣人首度登頂、呂果果全程以無氧氣瓶補給的形式攀登。消息一出，台灣登山圈一陣狂喜，而對於兩位登山家來說，這一趟攀登行程正是為了七月份的K2行程做「暖身」。

圖／詹喬愉 分享 facebook

今年6月14日，張元植、呂果果再度踏上遠征之路，前往巴基斯坦攀登世界第二高峰－K2（海拔8,611公尺）。根據K2 Project 張元植X呂忠翰八千計畫的報導，這一趟攀登行程約需耗時45天，從海拔5,100公尺的K2基地營，攀登期間在四個營地間來回做高度適應。

圖／擷自explorersweb.com 分享 facebook

7月14日，張元植曾在臉書貼文中分析今年K2山況有些詭譎，歸因於今年山區連續下了兩週大雪，對攀登行程帶來好處與壞處。豐厚的雪量帶來的好處，是原本較為複雜的冰雪岩地形會因為被白雪覆蓋而變得相對單純一些，壞處則是可能增加雪崩機率。

「不求一定登頂，但求平安下山就好。Let's do it!!!!!」＿＿張元植

兩位登山家原先預定在7月16日晚間離開第四營地（約為海拔7,800公尺）展開最後攻頂計畫，預計7月17日登頂。

然而，根據外媒the explorerweb7月17日報導，距離K2登頂前最後一個難關－「瓶頸」處（海拔約為8,200公尺）發生一起小型雪崩，現場五位雪巴人雖平安下撤至第四營（海拔7,800公尺），但是部分氧氣補給瓶卻不幸掉落，故現場來自世界各國的登山家攀登時程將往後延。

這樣的延宕將帶來一個隱憂，若是隔日繼續嘗試攀登，登山家已經在極高海拔處待命，長時間處在氧氣僅平地的30%氧氣的高海拔處，會對生理機能造成相當大的負擔。若再加上天氣的變數，風險將會提高。

根據根據K2 Project 張元植X呂忠翰八千計畫的報導，兩位登山家已經在18日晚間六點撤退至基地營。

2019.07.21 14:50更新：

21日下午，根據登山家呂果果臉書表示，今年的攀登計畫確定正式結束。儘管本次攀登撤退，仍然突破台灣的八千米攀登史上的新紀錄：8,200公尺。

撤退因素除了需等待下一個好天氣（岳界稱：天氣窗口）之外，今年因為雪量過多，增加攻頂前路段的雪崩機率，以及確保繩嚴重被磨損，確保用的岩釘雪樁也已脫出。

「目前風險還是很高，當然還有機會，但是我們要不要賭命呢？我能怎麼安排呢？我們關係著四個家庭，還有一大群兄弟姐妹們的關注！」＿＿呂果果

登山家簡歷

新生代登山家 張元植

攀登經歷：布羅德峰台灣無氧首登/世界第12高峰、馬卡魯峰台灣首登/世界第5高峰、Denali/北美第一高峰登頂、阿空加瓜/南美洲最高峰登頂、中央山脈全程大縱走、海外遠征多座山峰、全球技術攀登多座山峰

職業：高山嚮導、攀岩教練

「探險的先決條件，就是要平安下山」＿＿張元植

圖／取自張元植臉書 分享 facebook

樂天派登山家 呂忠翰/阿果

攀登經歷：布羅德峰台灣無氧首登/世界第12高峰、南迦帕巴峰台灣無氧首登/世界第9高峰、迦舒布魯II峰/世界第13高峰、馬納斯魯峰無氧首登/世界第4高峰、馬卡魯峰台灣無氧首登/世界第5高峰...等多座海外攀登經歷

職業：現職全人中學冒險教育老師/台灣極少數能夠無氧攀登8000公尺以上高山的登山家

「好奇的天性裡，有著一股冒險探索精神，當無氧走入七千公尺以上之後，這條路常會出現戲劇效果，無法複製，有時候難以去說的太明白。」＿＿＿呂果果