實現年輕時夢想「獨行中橫」

2019-07-26 15:09 健行筆記 健行筆記龍哥



7/6日卯時乍到自然醒來，匆匆漱洗後，重新打包裝備。這次因天氣較炎熱，除換洗衣物攜帶較多外，其餘盡可能簡化。合算起來是四天四夜，因此內衣褲四套，外衣褲三套，羽絨背心、防風輕薄外套各一，再加護膝兩付（設計不同，功能一樣）。又為了長途跋涉，除高筒登山鞋作為行進時穿著外，多帶一雙低筒郊山健走鞋，以防萬一。還有防曬袖套、鴨舌帽、手套、頭巾、頭罩式雨衣、雨褲、雨傘、…………等。剩下就是登山輕便爐具及台酒麻油雞肉泡麵＊２、椰汁薑黃香菇燉飯（乾燥飯）＊１、少量行動糧。其他小物就不再贅述。兩日前在家過磅時秤得重量為14.7Kg（不含飲用水1.5升），外加Ｍ3/4單眼相機斜背。5:45離開旅店，巷弄內不見人車，幾個彎後走到客運站，也空無一人。趕緊找到小7購買兩個麵包及三顆茶葉蛋，預作未來兩天的午餐。再轉往對面的拉亞早餐店匆匆服完一客厚牛芝加哥堡及一杯美式熱咖啡，回到客運站，已有多人候車。詢問站務小姐，往合歡山7:05的班車是否還有座位，獲得的答案是：＂目前手上有預約的名單僅有五名，是否還有座位，要等車到站後才知道，若有，司機就會讓你上車＂。距離發車時間還有約四十分鐘，此刻心情七上八下，因為陸續又來了好幾位也是要搭乘同一班車的旅客。很擔心發車時擠不上去，何況我還帶個大背包！ 候車時，來了一位先生，看起來年約甲子之齡。背個小背包，手上拎著一個紙箱，面對面直朝我而來，停下便問我是否去登合歡山？我不善於面對這種毫無準備的陌生人問答，一時之間有點遲疑該如何回應，半晌才搖頭說不是。但，他老兄竟開始自述此行要去合歡北峰走走，平常假日都會到處遊山玩水，已經走遍合歡群峰（西峰除外）、溪頭、阿里山、杉林溪………等各處好山好水，而且都是搭乘免費客運公車前往的。驚訝之餘問他貴庚，才知已過古稀之年！他的夫人不喜旅途奔波，所以都是自己一個人出遊。由於他精神飽滿、臉色光澤、精氣十足，給人的感覺不似年屆七十。這讓我益加確定，只要常走山林，汲取山川靈氣精華，必能保持身強體健，免除疾病纏繞之苦、省卻勞煩子女之憂。 班車到達，他因有預約，一馬當先。我等所有預約乘客登車後，第一個上車，因為我是最早到達排隊等候的。25人座的小巴，第一站就只剩五個空位。車行直達清境農場的公車接駁處才停，停泊期間上來三位輕裝旅客及一對登山男女，背包50升以上；女的身著壓力褲，半截式七分袖排汗上衣，露出肚臍上下區域，讓人覺得十分健美，不必說就知道是去登山歷遠的態勢！到青青草原招呼站又上來六位身背重裝的乘客，下車後詢問是要攀登奇萊主北峰的。我原定是到終點站－合歡山遊客中心才下車，但不知怎的在松雪樓時，就跟著一車人魚貫而下，時約9:20，還暗自高興提早到了！當車行過翠峰時已開始濃霧兼下雨，離開車門那一瞬間，直覺冷得哆嗦，趕緊拎著背包冒雨衝進3158Café。一群人擠進，再加上十來位剛從附近山頭下來的遊人，不一會兒就把室內加溫到我的眼鏡一片迷濛。那位先生首先搶得一處靠窗的座位，六登山客也爭得一角休息處；我則獲得一張高腳椅放置裝備，不敢多占位置。吵雜潮濕的Café吧檯還供應黑糖薑茶，一杯50元，外加押杯金100元（還杯時退款）。我匆匆拿好備妥的衣物護膝，到馬路對面的公廁換裝，再回到室內，也購買一杯薑茶，慢慢品酌；看著那隊欲往奇萊的年青山友，一臉無奈與茫然，到底是要放棄還是要冒雨續行？正在考驗著他們的智慧。我直耗到近10:00，心想不走不行，穿上雨褲及披風式雨衣、撐起雨傘，開始中橫公路四天的健行旅程。 走出Café踏上台14甲公路那一刻，回頭再望一眼隔著玻璃窗內的遊人，感覺這是人生的另一個開始，心中有無比的興奮與期待。興奮於多年願望終於實現，期待著年輕夢想即將完成！走著，突然想起沒有把出發點拍照留念，立馬取出相機，風雨中不想往回走，只能拍下濃霧裡台14甲路面。雨勢不大，風勢卻極強勁，雨傘幾乎不能撐起，傘布被吹得往內凹進；努力抓穩，緩步循著公路往大禹嶺方向下行。越往下走，越靠近石門山，公路左側吹來的風更是強勁，一不小心傘布竟被吹得往上翻掀。手忙腳亂搞定，披風式雨衣又被吹得背包露出，擔心背包防雨套被吹掉，收起雨傘反手抓著背包套，快步走到石門山的左側公路風勢較小處，重新整理雨具。耽誤幾分鐘後，握緊雨傘再次上路。到克難關（大風口）時，強勁的風從左邊山坡襲來，讓我無法站穩，必須依賴登山杖（還好有帶）支撐，才能跨步向前。幾次被風吹得腳步踉蹌，差點跌倒，讓我又想起６月初在雪山鞍部往翠池碎石坡的情景，怎麼我的獨行都要有這樣一幕驚險！只是這次在平坦的公路上。幾部轎車呼嘯而過，沒人會停下關心，因為這附近太多登山人口，看我的裝備可能會認為是下山準備搭車的山旅遊人。 很吃力的左抓雨傘雨衣，右握登山杖支撐，緩步向前，慢慢熬過克難關，才讓一場舉步維艱的情景緩和下來。左側的石門山北峰阻擋了風勢，容我稍微喘口氣。轉過一個迴頭彎，驚見兩側的花兒綻放，竊喜還有美景相伴，隨手拍得幾張美圖，留作記憶。遠遠看見太魯閣國家公園合歡山管理站時，很驚訝此地何時有這麼美的豪華建築？靠近後仔細端詳，才知道這才是我應該下車的終點。心裡對自己一陣＃＄％＊＆︿ＸＤ 後，轉而大聲長嘯，這曾是我哈啦族人一行到訪瘋狂過的景地呀！怎地就把以前的記憶消失了！？進入販售部，放下背包，解放一會兒；出來重新穿戴後，在細雨中，給曾經坐過的桌椅拍張照片(椅子收了)，上傳哈啦族人的賴群組，問問是否有人還曾記得？擔心因為下車點錯誤，需多走3.6公里，影響第一天到達目的地的時間，不敢久留，訊息上傳後立即動身繼續行程。小風口往合歡北峰入口處，風勢陡強，周遭的高山杜鵑卻韌性綻放，絲毫不懼！ 沿途依然雨勢持續，僅大小更迭。蜿蜒的台14甲公路，雨中行來雖沒被雨淋濕，但雨褲雨衣下的身體也因汗流浹背而全身濕透；別以為高山氣溫低在15度以下，不透氣的裝束仍會讓人悶熱得氣躁難耐！何況身上還有一個約17公斤的包袱。毫無意識的走著，念念不放自己下錯站的事，迫使我這段約5.1公里的路程幾乎是急行軍的方式趕路。午後看見公路左側出現台14甲公路終點綠牌，緊接著的公廁顯示已到大禹嶺，回頭拍張隧道照片。記憶中及資料查詢時都知道這裡有食宿供應的小店，飢腸轆轆的胃，已然大聲抗議不給補給。到得小店前，有兩隊人馬正進用午餐，都以麵食為主。匆匆退下雨具，放妥裝備，首先豪飲半瓶約350毫升的開水。喘口氣，再吞顆茶葉蛋，再加一小塊鹽糖，無法阻止飢餓的感覺。原計畫的麵包激不起食慾，若要自行炊煮泡麵，肯定耗時，只好跟小店買包蔥燒碗麵，囫圇充饑。一方因雨放棄合歡小溪營地露營，改住民宿準備隔天攻頂合歡西峰的四人隊伍，盤問我有誰同行？欲往何方？幾天行程？得知我是一人獨行，除了豎起大拇指稱不可思議，外加安全提示與預祝順利成功。彼此都覺得在這種天候行走山林是一種挑戰，是一個風險，但也是難得的快樂與福氣；因為只有健康的身體，才有緣得以享受這種自由的愜意！ 離開大禹嶺前，雨勢突然加劇，不得不再穿戴雨具。此時卻發現用了多年的皮爾卡登黑傘，一根骨架轉折處已斷開，雖勉強可用，傘面已有凹陷，感覺不好；顯然是前面風大傘掀時破壞的。話別山友，繼續邁步往關原前進，降雨忽大忽小，約半小時後轉為雨霧，風勢也因山勢阻擋而停滯。這段路景色乏善可陳，不知不覺見觀雲山莊大牌貼在路邊擋泥牆上。計劃裡有在山莊停留的打算，但琢磨時間不可耽擱，只好放棄，拍下標記作為未來擇期探訪的景點之一。緊接著全台海拔最高的＂關原加油站＂出現眼前；記憶中，這裡有小店可補給，也有熱食及咖啡飲料。遠遠一位戴鴨舌帽的中年男士對我點頭招呼，看似加油站的工作人員，或是老闆，可是當下不知怎地，就沒有意願停留進去看看？停車場幾部轎車，一群遊客紛紛搶拍加油站後側的山巒景觀，我看也沒啥特殊之處，取出手機準備藍芽遙控自拍一張，竟毫無感應！檢查後才發現遙控器內的電池已不翼而飛。這一驚非同小可，因為這表示後續行程都無法自拍留下美圖，當下只能徒手拍照了！ 滿懷疑慮的離開加油站，一路思索著為何沒有電池？行程中一直都沒有拿出來使用，怎會不見？順著記憶，追索今天發生的事，終於想起早上起床漱洗後，整理背包時不慎把遙控器掉在地上，當時撿起只把脫落的蓋子裝上，並無檢查電池是否掉落，原來就是………！唉！太大意了呀！又是一個懊惱的心境，必須兩天後走到天祥才有機會買到電池恢復使用啊！ 過加油站不久，＂合歡觀雲＂四個大字映入眼簾，如匾額般的水泥邊坡題字是丁未年時任立法院副院長的黃國書先生所題（黃國書原名葉焱生，新竹北埔客家人，曾任陸軍中將、立法委員、第五任立法院長）。但該處左觀右覽，都是山壁與樹叢，絲毫不見雲海景觀，或許時過境遷，地理變更，以致觀雲的事不復再現吧！而那水泥邊坡看起來毫不古老。走過合歡觀雲，突然覺得右腳踝後側上方的肌腱疼痛，以為是磨破皮了；停下腳步拉起褲管檢視，並未發現破皮。用手摸揉，判定是登山鞋上緣硬質處擠壓肌腱所致。過去穿著多次都沒這個問題，不知為何這次平面下坡路段竟會發生？ 到台8線118公里處的鋼構紅色關興橋，想起網路上有位妹子說過的歷史典故，稍停緬懷，然後一路下衝。見幾個崩塌山坡，感嘆人類的破壞與自然的力量，讓世界不斷改變，不知未來將會是如何的呈現？很快的，看到121公里的路標，心想今天行程預計走25.9公里，慈恩何家果園在132公里處，只剩11公里，看一下時間，已是15:50。若依前面的速度約每小時3.2公里，算算需天黑後七點一刻時才能到得民宿。於是加緊腳步，要求自己可以做到每小時3.5公里。卻萬萬沒想到，過121里程牌後竟是一路上坡！！轉過第一個彎，眼見還有第二個髮夾彎，且都是八度的坡道，讓我頓時像洩了氣的皮球，整顆心癱軟下來。心裡叨唸著@%!$@&*& 一堆不能說的字眼，幹谯於背上重裝，還要在漫長的路給我這不知盡頭的上坡路段。一輛花蓮客運在彎道上超越而前，真恨他沒良心為何不停下問我需不需要搭乘！忘記轉了幾個之字形上行彎道，好不容易看到碧綠隧道，欣喜穿越隧道就是過了山頭吧！入口處看著遙遠那頭的亮光，差點兒又要罵髒話，怎麼這麼長啊？打著頭燈，頂著一肚子不愉快的怨氣，設法快速通過，出隧道口接著而來的又是另一個隧道，一個有彎度的隧道－金馬隧道。這時已沒有力氣幹谯了，只能硬撐著繼續踏入金馬。出口前看到122的路標，天啊！25分鐘才走１公里！這如何是好？到民宿的時間又要延宕了！ 走出金馬，＂楓情種種＂的解說牌以及有古意的木造山屋，雖然美景當前，卻激不起我停下腳步，盡情欣賞的欲念。匆匆拍照，繼續趕路，期望在天黑前可以到達今天的目的地－慈恩何家果園。這一直下坡的路段，卻讓我右腳踝後側肌腱更加疼痛，逼得我很想脫下鞋光腳走路。可是………唉！無奈啊！遠處又見幾處崩塌的山巒，實在很難想像，前人是如何在這險峻的山巒間開山闢土，鑿出這條公路？一小時二十分後，看到127.5K處碧綠神木的標示牌，這一段路終於達到每小時走4公里以上，但已是下午5:35。看來，還得再加緊趕路！

分享 facebook

踏進碧綠神木觀景平台前，一輛賓士跑車型轎車由我的後方呼嘯而入，車停妥下來一位男士，看他立即拿出手機拍照，我也邊走邊拍下左側露出上半身的神木。正準備離開時，那先生朝我走來，劈頭便問：碧綠神木是哪一棵？竊笑之餘，隨手指向左側下方，同時前方也有一位遊客補充說：就是下面那一根。（哈哈哈哈！會心一笑！）那先生拍照後，在我背後又問：你背著重裝是爬哪一座山下來的？我趕緊說明這是健行活動。他又質疑要走到哪裡？有帶帳篷嗎？告知今天的行程與住宿點，他很訝異這附近有地方可住宿？並說也想住一晚。基於同是旅人，便致電何家果園，詢問老闆娘是否還有床位？順便告知我已有預訂，且會在19:00左右到達。老闆娘除了警告我七點以後沒晚飯吃，也同意給我再加一個床位。撥電話前，有先告訴那位男士，住宿點是一般山友過夜的地方，都是通舖且很簡陋；他回應沒關係，只要有個睡覺的地方即可，他也是隨遇而安的人。給他地址後，請他用谷狗導航，他的台灣大哥大電信卻沒有訊號，無法查看。擔心他開車錯過或找不到，自告奮勇表達願意直接帶他去；他毫不介意潮濕汙穢的裝備弄髒他的車，便卸下背包放進後行李廂，登車直驅何家果園。這一段約5.3公里的路程就由賓士車代步了！其實，右腳的疼痛感已經讓我難耐，慶幸此刻救星出現哩！ 不到十分鐘，到達慈恩，老闆山大王協助挪出一個停車位。老闆娘引導進入山坡最下層的住屋，通舖上下兩層，每層可睡八人；我們選了上層舖位。我因上下衣物都已濕透，距老闆的娘答應的用餐時間還有二十分鐘，便先行沐浴更衣，整理妥當後趕上六點半梯次的晚餐。歷經一日的奔波趕路，清洗後食慾大漲，飢餓的感覺讓全身乏力，加上七個多小時的負重步行，這一餐菜肴米飯毫不忌諱的灌入腸肚，飽餐一頓。餐後打點玩雜務，回到路邊水果攤與那先生對話，一聊就沒止盡。話題從今日的巧遇到平常的飲食、各自的工作、嗜好、遊山玩水的經歷、用車的選擇、養身的方式………；嚇！聊到讓山大王質疑我們兩個大男人怎麼這麼多話，竟可花兩個多小時在昏黃燈光下站著不累？接過老闆的椅子，坐下後直到快十點了才請他去盥洗，我去就寢。 這一日，有慌亂、有恐懼、有猶豫、有期待、有驚喜，入夢前也有滿滿的溫馨感懷！