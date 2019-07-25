苗栗 火炎山登山步道 賞惡地大峽谷美景
火炎山位於苗里三義和苑裡的交界處，山頂標高602公尺，有一顆三等三角點是台灣小百岳之一，步道有遮蔭是一條景觀和視野極佳的步道，此行雖然沒有登頂成功，但是還是有看到大峽谷的惡地景觀，沿路還看到大台中美麗的景色的國道和省道風光喔! 這天我們把車開到高速公路的橋墩下，空間挺大的而且是免費的唷!真是不錯!旁邊就是登山口了真是方便! 一路上都有大樹及遮蔽物不太會曬到太陽，雖一路上坡我覺得坡度也不會太陡還蠻好走的。 步道也規劃整理的很不錯!真的維護的很棒值得鼓勵!這次小女兒也一起同行唷 ! 起登不到十分鐘就看到一個土地調查局的圖根點，南火炎山又名(伯公坑山)標高251m 一路上林相豐富，看到最多的就是相思樹林了，記得小時候住在關西老家的山上有好多的相思樹林，樹上常會有好多的毛毛蟲把我嚇得不要不要的，還好這次我沒看到讓我驚嚇的毛毛蟲! 這天的風好大，吹落了不少的相思豆夾，相思豆夾裡的相思豆好可愛呢! 走到半山腰這裡的視野真不錯!這是當天看到的第一個展望點讓我好驚艷啊!不但可以看到大台中市區景觀還可以清析看見國道、省道及大安溪和橋樑，讓我想起前些日子上三峽鳶山也有類似的景致。 火炎山的步道地質有很多大大小小的卵石，還好當天的天氣還不錯!沒有濕滑的困擾! 又有新的展望點這裡可以看到這火炎山最著名的惡地，這一處的崩塌地上頭還有長一些生物，等等還會看到更大的崩塌地就完全看不到植物生長在上頭的跡象了。 在這一顆樹上發現這有趣的，應該是有心人的逗趣表現吧!無傷大雅笑一笑吧! 偶而在步道上還會有竹椅可供休息乘涼很貼心呢! 喜歡這幕場景感覺像龍貓隧道~ 這一段好漢坡算是很好走的好漢坡，雖是直線上升但不會太陡峭，而且路面又有樹根可以踩踏還算好走。 沿路上只要有較危險的地段都會設拉繩來輔助真的很貼心。 走到另一處展望點這就是傳說中的火炎山嗎? 光禿禿的地上頭沒啥植物能生長， 紅土的沖刷地感覺很鬆軟。 火炎山由礫石和砂土所組成的礫質惡地，是由河流所夾的砂石在平原、河口或海濱逐漸堆積而成，因此大多數的礫石是光滑圓潤的，厚約一千多公尺的火炎山礫石經過造山運動後被台升而竄出地表，火炎山坡度大而礫石的組織又鬆散黏性不強，岩石遭受侵蝕之後經常出現大的礫石流，而且反覆的接受日曬雨淋的侵蝕後就逐漸形成了今日所見到的火炎山樣貌。 欣賞到這特殊的峽谷景觀之後我們就下山，因為妹妹的腳之前受傷還在療養中就不要走太多的路，因為我們一家都不是健腳型的，每次爬山都點到為止有流到汗即可，下次有機會一定要拿下火炎山小百岳，再來個南鞍谷道O型，哈哈~這些都是我的目標啦!希望有機會能達成。ㄧ沿路上每500m就會設置這個標示里程碑。 沿路上生態相當豐富看到了不少不知名的花花草草。 看到這油桐種子就知道初夏的時候可以來這裡賞油桐花喔! 步道上的視野很壯觀 ! 在1.3k的休息平台休息了片刻。 火炎山的地質很多都屬於崩塌地，所以步道上設置很多禁止通行的標示，所以拍照時要特別注意安全，千萬不要因為想要拍美照而硬闖危險地域喔! 那日風好大阿珠珠拍照都緊抓著帽子，深怕一不留神帽子就被吹走唷! 最後提醒上山的朋友屬於森林的請不要帶走，不屬森林的不要留下! 旅遊拍照日期2019/07/13 交通資訊(引用自健行筆記)【火炎山登山口(台13線55.3公里)】1.國道一號三義交流道→尖豐路(台13線)往南→高速公路P3-4橋墩台13線55.3公里→台13線55.3公里登山口。2.國道三號寶山交流道→國道一號往南→三義交流道→尖豐路(台13線)往南→高速公路P3-4橋墩台13線55.3公里→台13線55.3公里登山口。3.國道三號158.3公里→往三義→縣道140往苗栗→火炎山堤防→火炎山隧道→高速公路P3-4橋墩台13線55.3公里→台13線55.3公里登山口。阿珠珠最近搞在fb弄了一個粉絲專頁， 喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷! 點我 阿珠珠的旅遊部落格粉絲專頁
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