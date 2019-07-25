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阿里山神木群棧道　挑戰玉山前的暖身之旅

2019-07-25 08:29健行筆記 健行筆記李斯特

醞釀很久,熱愛登山的李老師下定決心,今年暑假準備要挑戰台灣第一高峰-玉山首先要克服的當然是抽中排雲山莊,李老師決定用毅力來增強運氣,從6月1日起就每天申請,不意外的 每天都槓龜,但李老師可不會輕易放棄老天爺是不會虧待有誠心毅力的人,終於在伊媚兒中收到抽中的通知,歡欣鼓舞的同時,也要趕快完成匯款的手續,再趕快跟雲豹登山隊聯繫,確認訂餐以及付款,詳細情形相關的網站都有清楚的說明挑戰玉山的朋友大多直接住宿東埔山莊,但李老師已經覺悟是高山症易發體質,既然一趟路這麼遠,那就順便走走阿里山森林遊樂區,既可以適應高度也可以當作暖身阿里山森林遊樂區裡有很多步道,塔山 小笠原山 對高岳,都是李老師嚮往的登山步道,但挑戰玉山是台灣登山者至高的殿堂,還是把體力留給隔天的玉山之行,今天就在阿里山森林遊樂區輕鬆走一圈,好好體驗名聞遐邇的阿里山森鐵與神木阿里山森林遊樂區可能是台灣最熱門的觀光景點,大約10點到達阿里山森林遊樂區,卻被門口警衛告知園區內停車場已滿,連沿線馬路二側的停車位置也都滿了,還好李老師晚上住宿在園區內的飯店,所以車子還可以直接開進園區,看著廣大停車場上滿滿的車輛,李老師滿頭黑人問號,是誰說台灣國旅景氣很差啊??9e328c041de0d22898722360bee5b74d.jpg先來說明一下李老師今天的路線,一開始是從阿里山車站搭火車到沼平車站,再走走沼平車站附近的公園及櫻之道,接著從沼平車站一路往下走,途經姊妹潭 受鎮宮 神木群棧道 阿里山賓館,最後回到停車場,大約花了4小時走10公里就先從阿里山車站開始,這是一座典雅又醒目的木造建築,購票搭車都在二樓59a71765e0dc16e82d291cc80e0ebd86.jpg一走到二樓 馬上被眼前的景色震攝住,小塔山雄偉矗立在藍天白雲之下,山壁上的岩石紋路清晰可見,想不到還沒到玉山就已經欣賞到大景了,李老師今天運氣真好!aa1cd02158d40be740fab568b1778c1d.jpg森林小火車嘟嘟的進站了,就由這列小火車拉開阿里山漫遊的序曲51698d1322c70bb646086b8e931ba07d.jpg大約十分鐘就抵達終點沼平車站,沿途其實也沒有什麼景觀,就當作是一趟懷舊思情的體驗吧!沼平車站外觀新穎時尚,車站外遊客如織 熱鬧滾滾f5ef4edac42059698a429437dae22b0a.jpg走出沼平車站往左邊是沼平公園,大概是一個休息觀景的平台,重點是公園旁的櫻之道ecbd6c61ebc304d6e24608c74dfab1b9.jpg櫻之道是座高逾20公尺的天空步道,在藍天白雲襯托下,環繞著聖誕樹般翠綠的樹梢,即使不是櫻花盛開的季節,一樣是有著吸引眾人目光的美景694b60fe6693775839832049e60714bb.jpg隨意走在櫻之道,隨意張望都是清晰透亮的獨特美景e9703cc71020e815a753cb8d57c1d920.jpg站在櫻之道盡頭的觀景台,神聖威嚴的大塔山聳立眼前,李老師先遠遠的跟大塔山打聲招呼,相信不久後就可以走進這座聖山的懷抱了!!79dee9b89ec558cd545b26e1e49b20f0.jpg走完櫻之道後 再往沼平車站的右邊前進,車站右邊的鐵道便是眠月線,因為坍塌而停駛的眠月線,近年成功轉型成超火紅的登山路線,後面的年輕人就是其中一群朝聖者,真是青春無敵,但要記得無痕山林的原則喔!!286c4f6d4f031398fae40e715595a529.jpg順著石頭鋪面的步道緩緩往下走,一件件巧奪天工的奇木藝術品,隨意放置在小路兩旁b5a41ed7ff197f79161dc874a29d7e33.jpg像隻雄偉的猛犬傲然環顧四周54da2e5f69ac0eb274af0cb463fc41cd.jpg像幅3D立體版的潑墨山水畫26e7c378ea54320bc5422c427f7b1414.jpg每一件作品都讓人驚呼連連 讚嘆不已青翠如茵的草地隨坡起伏,蒼勁秀雅的杉木迎風玉立,夢中仙境的真實呈現,李老師馬上轉型成森林系大叔225a32d35339d0ff37fca622d8aab249.jpg突然走到一座小水潭旁,碧綠湖水倒映天光樹影,又是一幅讓人讚嘆的美景,一看解說牌才知道,這座小水潭竟是大名鼎鼎的妹妹潭4296039b9a0cf613f291a41a992dab18.jpg有妹妹潭就一定會有姊姊潭,果然一個轉角就發現赫赫有名的姊姊潭e6dfb73176a5fc288a1325b1eab15892.jpg李老師年輕時不識貨,初次造訪姊妹潭時就只覺得是座普通水池,現在的李老師文化水平有提升了,懂得細細品嘗姊妹潭那含蓄典雅的風韻,只是這些增長都是青春換來的啊~~~bd5af4073968bb95243564b93022056f.jpg森林中的小徑依然有些坡度,但在蓊鬱綠蔭下,清風徐徐 景色秀麗,一路走來只有舒適 沒有喘氣e0356802048a485432c29bf3d33aabaf.jpg七月時節正是射干菖蒲盛開的季節,亮眼的鮮橘色花串,為這幽靜的森林點綴出熱情的氣氛0cabdd66d80dd7ce6761f3bcb6ff0cba.jpg而被阿里山的熱情團團包圍的李老師,可是笑得合不攏嘴!!526f267e13be97a5a6c3a1f13484f2b7.jpg步道的盡頭是一片寬敞的廣場,華麗莊嚴的受鎮宮坐落在廣場上,海拔二千多公尺高山的受鎮宮,如預期般主祀玄天上帝,李老師心想這是個可以研究的鄉土教材06882820221a515800d8a6e982561cab.jpg受鎮宮對面則是香林服務區,是個可以搭乘接駁車,或是血拚購物的休息區9d6ddd223b5afdaed52fadbe433a405e.jpg再來就要正式進入神木群棧道了這是一座平穩好走 舒適安全的棧道,棧道二旁是排列整齊的柳杉林,每走一小段就出現一棵紅檜巨木,最年輕的也有800歲的年紀了5e4b78a535268401edd3e4e243ce4e14.jpg神木群中約有將近40棵百年以上的神木,其中有三大主角是超過二千年的年紀5b7dcd8e67873cb6ee0f6bd18d987918.jpg隆重介紹第一位主角-28號巨木,遒勁挺拔的參天古木,看盡二千多年的風花雪月,這是多麼偉大的生命體啊!!2a12d64ff26c4806b9d74912f32c582f.jpg經過橫跨阿里山溪的神怡橋,蒼鬱森林中的古樸石橋很美c4bc538298454409e7816d7a0cbc9caa.jpg橋下是新阿里山八景之神怡流瀑,就是雅緻小巧的涓涓細流7bda61f7763e96d23c67fd175ba734a5.jpg神木車站就在神怡橋附近,全木造的精緻車站完全融入周遭林木中,綠意盎然的森林裡,一列醒目的紅色火車,就是最能代表阿里山的景色之一

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巨木群棧道分成二段,李老師先走完第二段,跟著指標繼續走向第一段!9cecaf7b81d987a18cee9b85b9c5c698.jpg走過橫跨阿里山溪的一座吊橋51836f7060f49b57b1d2c268df087046.jpg途經一座土地公廟,廟旁居然還展示清代年間的舊廟,好斑駁 好樸拙 但好可愛喔!3f95225c1df3845c06026439a93635ad.jpg途經台灣最高學府-香林國小,竟然就在這麼熱門的風景區內ddfb386a9542d3182f962871d5b0b64d.jpg途經樹靈塔,像熱狗 又像瓦斯桶的樹靈塔,在杉木環繞下自有一股莊嚴氣息增添阿里山許多傳誦的鄉野奇談e5717266695b567540681e2d0f910c41.jpg途經慈雲禪寺,禪寺旁的木造廁所讓質感升級,難怪阿里山這麼深受歡迎ef00356bfcc91918996c1a9060f7213d.jpg禪寺旁就能見到另一棵超越二千年的神木,號稱光武檜 又稱阿里山香林神木,當真仰之彌高 高聳入雲,李老師馬上現場示範何謂蚍蜉撼樹!!07bc1ad01140312bfd03e0afe85ea7f9.jpg馬上又見到第三棵超越二千年的神木,號稱千歲檜,一樣的高大 一樣的巨碩 ,一樣的令人肅然起敬df311520c04d9d093af6c4b694552daf.jpg不到一公里的路程,卻聚集了這麼多棵古老高大的巨檜,每一棵巨檜上都自成一個生態系統,甚至附生台灣特有種的黃花著生杜鵑,沒錯! 你沒看錯,就是很繞舌的黃花著生杜鵑!!這麼珍貴的資產絕對是台灣之光b6d88f2e7132d007eba5aef804673c34.jpg結束神木群棧道後,李老師接著一旁的石階走回慈雲寺,途中會經過阿里山新八景之慈雲觀景,可惜下午起霧 一片白茫茫1d1fef9d535fa18867a0a195c34de0b4.jpg途經另一個著名景點-三代木,就是第一代的紅檜倒地後,第二代紅檜從第一代樹幹上長出來,第二代紅檜倒地後,第三代紅檜再從第二代樹幹上長出來,嗯~~有點鬼打牆的概念,總之,阿里山隨處都是造型獨特的奇樹怪木1eee1218629d70d3a73b74ae6cdebba9.jpg再來就是沿著園區內的馬路走回停車場途經百年歷史的阿里山賓館,位在最高海拔的最高貴飯店,李老師只能遠觀不敢褻玩焉,只能和飯店對面的吉野櫻王合照fee27e08c7642442c2dc4bd6e1d8133b.jpg快回到阿里山車站,正巧一列小火車剛出發,開心的跟森林小火車合照acf182b396469ca4d90898732acdec35.jpg在阿里山森林遊樂區,不知道為什麼,一看到小火車就會莫名的興奮起來??途經超級中國風的阿里山郵局,雕梁畫棟的風格實在跟森林園區格格不入ec4e13737441a3c3674a4aafb19a39f4.jpg今晚就住宿青山別館,園區裡的飯店大致集中在同一區域,整個旅社區像是一座高級住宅區,8c75a935208328e59b810a063ab64e61.jpg住宿品質倒是尚可,高山上就不用太過苛求,重點是,阿里山園區內的飯店可是供不應求,晚訂就訂不到房間囉!!晚餐到飯店推薦的21麵食吃頓豪華小吃,老闆娘親切 餐點好吃,尤其是龍鬚菜真是鮮嫩爽口60602f50075b3f73554fb721ef335b5f.jpg今天的阿里山之行有充分暖身了,今晚要早點休息,明天就要挑戰玉山了,李老師帶著緊張興奮的心情沉沉睡去~~~

阿里山神木森林遊樂區
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