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高原藍寶石「嘉明湖」4天3夜之行！沿路收復兩座百岳

2019-07-25 16:08健行筆記 健行筆記WL 愛旅行

WL愛旅行網路上遊記筆記眾多，本篇以介紹旅程重點景點為主

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嘉明湖海拔3310公尺，布農語：Cidanumas-Buan，是台灣第二高的高山湖泊。日治時期稱為「シヌべシ池」湖面是橢圓形，湖水為湛藍色，湖水卻常保終年不枯。嘉明湖位於布農族傳統領域，布農族人稱呼其為「月亮的鏡子」，又因其湖水顏色深藍寶石，被稱為「上帝遺失在人間之藍寶石」、「天使的眼淚」《完整相簿》。

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難度分級：初級。

步行距離：往返約26公里。

行程天數：4天3夜，住宿向陽山屋與嘉明湖避難山屋。

裝備提示：地圖、GPS

經過的百岳山峰：No.16 向陽山：3603m　No.27 三叉山：3496m

行程規劃：

第1天：向陽遊樂區4.3K→向陽山屋　

第2天：向陽山屋3.1K→向陽山登山口0.4K→向陽山2.9→嘉明湖避難山屋　

第3天：嘉明湖避難山屋3.5K→三叉山登山口0.4K→三叉山0.7K→嘉明湖4.6K→嘉明湖避難山屋　

第4天：嘉明湖避難山屋8.4K→向陽遊樂區

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向陽派出所報到

【0K

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向陽營地五葉松

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沿路的毛地黃

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從向陽遊樂區上來大約可以分成兩條道路，一條是比較長但平緩的水泥路，一條是前段有階梯後面是林道的步道，最後兩條都快在舊檢查哨交會。

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關山大崩壁

【1.5K】

c690def50873b70249dc19bbf56fcbed.jpg向陽山登山口

【2.7】

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fe80f69d67583b9b2478b7ce0447b88b.jpg向陽山屋前皆是緩升好走的杉木步道

【4.3K】

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74c86fe1a916db75f416dd04ca99828f.jpg黑水塘營地，抵達營地之後視野就會開始遼闊，可展望南一段

【5K】

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到了黑水塘別忘了跟功夫名樹來張合照

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向陽名樹，抵達名樹可以清楚看見大關刀霸氣的模樣與高聳的向陽山

【5.9K】

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向陽大崩壁遠眺關山大崩壁，別忘了跟龜將軍大聲招呼喔

【6.4K】

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稜線之後映入眼簾的是滿滿的白木林與群山環繞，可遠眺玉山與南雙頭山

【7.4K】

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57cdff3319b2fa9f224369bbdd1ae2eb.jpg向陽山頂大部分為石塊，攀爬時請留意腳邊，避免誤踩山靈

【菊式龜殼花】

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避難山屋前必拍三個景點：石瀑、巨石、恐龍石

【9.4K】

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晚霞與晨曦

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83695172687c4891905c9a1aea6255ba.jpg向陽北峰

【11K】

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遠眺玉山群峰、中央山脈群峰（南胡中央尖、甘藷無名）、南二段新康

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迎賓樹

【11.6K】

8d875b78d5cd0c3b9613cb817c404423.jpg三叉山

【12.8K】

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南二段與新康橫斷

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天天使的眼淚、嘉明湖

【13.2K】

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【酒紅朱雀】

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相關路線：南二段　

新康橫斷

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