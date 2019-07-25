高原藍寶石「嘉明湖」4天3夜之行！沿路收復兩座百岳

2019-07-25 16:08 健行筆記 健行筆記WL 愛旅行



WL愛旅行網路上遊記筆記眾多，本篇以介紹旅程重點景點為主

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嘉明湖海拔3310公尺，布農語：Cidanumas-Buan，是台灣第二高的高山湖泊。日治時期稱為「シヌべシ池」湖面是橢圓形，湖水為湛藍色，湖水卻常保終年不枯。嘉明湖位於布農族傳統領域，布農族人稱呼其為「月亮的鏡子」，又因其湖水顏色深藍寶石，被稱為「上帝遺失在人間之藍寶石」、「天使的眼淚」《完整相簿》。

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難度分級：初級。

步行距離：往返約26公里。

行程天數：4天3夜，住宿向陽山屋與嘉明湖避難山屋。

裝備提示：地圖、GPS

經過的百岳山峰：No.16 向陽山：3603m No.27 三叉山：3496m

行程規劃：

第1天：向陽遊樂區4.3K→向陽山屋

第2天：向陽山屋3.1K→向陽山登山口0.4K→向陽山2.9→嘉明湖避難山屋

第3天：嘉明湖避難山屋3.5K→三叉山登山口0.4K→三叉山0.7K→嘉明湖4.6K→嘉明湖避難山屋

第4天：嘉明湖避難山屋8.4K→向陽遊樂區

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向陽派出所報到

【0K】

向陽營地五葉松

沿路的毛地黃

從向陽遊樂區上來大約可以分成兩條道路，一條是比較長但平緩的水泥路，一條是前段有階梯後面是林道的步道，最後兩條都快在舊檢查哨交會。

關山大崩壁

【1.5K】

向陽山登山口

【2.7】

向陽山屋前皆是緩升好走的杉木步道

【4.3K】

黑水塘營地，抵達營地之後視野就會開始遼闊，可展望南一段

【5K】

到了黑水塘別忘了跟功夫名樹來張合照

向陽名樹，抵達名樹可以清楚看見大關刀霸氣的模樣與高聳的向陽山

【5.9K】

向陽大崩壁遠眺關山大崩壁，別忘了跟龜將軍大聲招呼喔

【6.4K】

稜線之後映入眼簾的是滿滿的白木林與群山環繞，可遠眺玉山與南雙頭山

【7.4K】

向陽山頂大部分為石塊，攀爬時請留意腳邊，避免誤踩山靈

【菊式龜殼花】

避難山屋前必拍三個景點：石瀑、巨石、恐龍石

【9.4K】

晚霞與晨曦

向陽北峰

【11K】

遠眺玉山群峰、中央山脈群峰（南胡中央尖、甘藷無名）、南二段新康

迎賓樹

【11.6K】

三叉山

【12.8K】

南二段與新康橫斷

天天使的眼淚、嘉明湖

【13.2K】

【酒紅朱雀】

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相關路線：南二段

新康橫斷