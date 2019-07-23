加里山孤雞行

2019-07-23 19:01 健行筆記 健行筆記龍哥



三年前的同一時間，一群愛哈啦的人花費九牛二虎之力登頂，讓我日思夜想再次一起走一趟。但…………只好自己找個不同的路徑逛逛～這次想走大坪林道登山口，於是多花了近一個小時才找到這停車場。 登山口的解說牌，此處海拔1365公尺 09:10 起步就是陡上階梯 林相非常優美，真是賞心悅目 過了杉木林的步道也是綠意盎然

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運材軌道末端的休息站，另一端是鹿場登山口上方的木屋 林業時代的古老遺跡，訴說著蒼老的故事 軌道路徑右側岔路去杜鵑嶺，紅色標示牌提醒你，要斟酌自己的體能，切莫亂入！ 這領域怎麼有這物種？令人質疑是否遊人攜帶放生或遺留在此？ 陡上的稜線，路徑都由植披與落葉鋪設得很有彈性 一路陡坡，走起來還挺吃力的！還好前人架繩輔助，減輕壓力。 過箭竹林後陡下一段，再上坡鑽出竹林即到杜鵑嶺 11:50 登杜鵑嶺，嶺上四周無展望，但有小花點綴，稍稍慰藉陡上耗損的辛苦 12:24 過杜鵑嶺一段陡下後，又是另一翻景緻 難得一見的的菌菇 13:10 加里山四周一片白霧，毫無展望；三次來都如此景觀，下回必須更早才有機會看到雪霸聖稜線。 請山友幫我拍照，竟拍出淡淡的佛光 山頂默默看著一群山友耍寶，欣賞一位約小一的小弟享受登頂後的成就笑容，不覺就耗掉40分鐘。想趕回中壢接老婆下班，只好放棄炊煮泡麵食用的打算，匆匆啃完一顆在南庄市場購買的蘋果及鹽糖後下山。很久沒來，往鹿場方向的這個岩壁，好心人已打入鋼筋輔助把手 這一面的霧更濃，視線不過50公尺 這傢伙在路中央，他竟裝死！擔心被踩踏，就請他到路邊草叢內 險峻的大石堆，景觀特殊 樹根環抱大石也能生意盎然，大自然生命真神奇 14:25 原想由鹿場方向繞回大坪林林道，但時間有限，只好放棄。標示牌有提醒你別走錯登山口喔！ 一路都是美景，在炎熱的季節，實在捨不得離開這涼爽的山林～ 在杉木林中陡下後回到軌道線的叉路 看似被動物傷害的樹，竟是紅色的！ 經過上午取水的水管路，背了三公升水，一路走來都沒用到，只好帶回家泡茶沖咖啡囉！ 16:07 登山口，上山一個景，下山一個樣；霧鎖林道。 16:10 回到停車場，更衣後完成這次想念已久的孤雞行～我生肖屬雞，單獨一人謂之＂孤雞＂也！