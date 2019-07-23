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加里山孤雞行

2019-07-23 19:01健行筆記 健行筆記龍哥

三年前的同一時間，一群愛哈啦的人花費九牛二虎之力登頂，讓我日思夜想再次一起走一趟。但…………只好自己找個不同的路徑逛逛～這次想走大坪林道登山口，於是多花了近一個小時才找到這停車場。dedca8a483a0a0fbedd24a6279bcbf46.jpg登山口的解說牌，此處海拔1365公尺51b16c0de6a1cff352b2846ec4bcb400.jpg09:10 起步就是陡上階梯6306877910e4010deeb6030d91dab9bd.jpg林相非常優美，真是賞心悅目21e97c1c5f0b3def5b9c392c30343b0a.jpg過了杉木林的步道也是綠意盎然

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運材軌道末端的休息站，另一端是鹿場登山口上方的木屋b1f3fc017a5874da733c726152b92e84.jpg林業時代的古老遺跡，訴說著蒼老的故事cd77940e99744375b0cc013f2d371c51.jpg軌道路徑右側岔路去杜鵑嶺，紅色標示牌提醒你，要斟酌自己的體能，切莫亂入！3594e791bdc2ae61937b5b8a94fd231a.jpg這領域怎麼有這物種？令人質疑是否遊人攜帶放生或遺留在此？c8d598653a00ab1aa270f437d81f88d5.jpg陡上的稜線，路徑都由植披與落葉鋪設得很有彈性edfd700b5259c558df14e87903ab19ec.jpgaa3b740cd157e59b01a65e571b970ef8.jpg一路陡坡，走起來還挺吃力的！還好前人架繩輔助，減輕壓力。0190f91a9a62358193efcccd6546e83d.jpg18e2d74e3ce1cb4da0163b1a4ee8ea43.jpg3cbc3db20ca28d6437e9d9f0fde10fb4.jpg過箭竹林後陡下一段，再上坡鑽出竹林即到杜鵑嶺03eff624a45fec91516da21fc8692cd6.jpg18471c0705c2de632cf8d1396047fd84.jpg11:50 登杜鵑嶺，嶺上四周無展望，但有小花點綴，稍稍慰藉陡上耗損的辛苦6e1786cdc91c17bf2c2a65d7541e1724.jpg35c8ce16e416a7a95da38abf1cbaa08b.jpg2e88e3b127f6142618490ec9b62b3c03.jpg5b55c976d4c32f93d9a37e74afb041a8.jpg632f2734579a05762b9ade25c53d8cae.jpg12:24 過杜鵑嶺一段陡下後，又是另一翻景緻a717b7f75a445fecb8db3e7870cc4f9d.jpgdb1d66f702801fcac68f102c9b3c0f07.jpg6700501b8946b213527b80603db49662.jpg難得一見的的菌菇ffa01928f7c54d2e86b2fbe3d2249c2f.jpg13:10 加里山四周一片白霧，毫無展望；三次來都如此景觀，下回必須更早才有機會看到雪霸聖稜線。fb7b77d1550fc953ae1dea3e2d65e60c.jpg請山友幫我拍照，竟拍出淡淡的佛光d26539db4f886a49d0f5d78b50e7bc56.jpg山頂默默看著一群山友耍寶，欣賞一位約小一的小弟享受登頂後的成就笑容，不覺就耗掉40分鐘。想趕回中壢接老婆下班，只好放棄炊煮泡麵食用的打算，匆匆啃完一顆在南庄市場購買的蘋果及鹽糖後下山。很久沒來，往鹿場方向的這個岩壁，好心人已打入鋼筋輔助把手4870ea5943eb72479cfb5f309f89add1.jpg這一面的霧更濃，視線不過50公尺f8cb9f9603444c2b568a25dfa85eecba.jpg這傢伙在路中央，他竟裝死！擔心被踩踏，就請他到路邊草叢內e1202f0b90eddc2106f563885f002c3c.jpg險峻的大石堆，景觀特殊339d038aa3456212d71fc567bbe69969.jpgd662ec8f7139b35bce8e3997ddb23045.jpg樹根環抱大石也能生意盎然，大自然生命真神奇95745b601d7f4ef4ad769d9c358d587d.jpg14:25 原想由鹿場方向繞回大坪林林道，但時間有限，只好放棄。標示牌有提醒你別走錯登山口喔！3c245b5b56399ee77c5180688830710b.jpg一路都是美景，在炎熱的季節，實在捨不得離開這涼爽的山林～479962aae8214a1ca1b8a3f9245dfb4d.jpg940aa2453b7a753194066ff48cc32f98.jpgdb51cb2ec1a17ca9d025b39479fc5e9a.jpgd3aa1d4b295ff96fd13d345ee3b11eb9.jpga99f05b2892f100936caa3e190958855.jpg216d1dc6e2aa542bdda9036a51fb3c08.jpgeb77e04fb929d309b266449ded19d298.jpg在杉木林中陡下後回到軌道線的叉路86c819cfd536e11680e81ec12426a5ed.jpg看似被動物傷害的樹，竟是紅色的！f17d2f5310f55012675f59ee9933dcfe.jpg經過上午取水的水管路，背了三公升水，一路走來都沒用到，只好帶回家泡茶沖咖啡囉！240e73aa6e765fa80f5a8a53be0eb7a9.jpg16:07 登山口，上山一個景，下山一個樣；霧鎖林道。4349b102167ccceeb94133d98a9fce09.jpg16:10 回到停車場，更衣後完成這次想念已久的孤雞行～我生肖屬雞，單獨一人謂之＂孤雞＂也！

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