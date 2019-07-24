上山避暑去 : 鵝公髻山 1579M

2019-07-24 07:30 健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen



原文出處 前幾週爬了大溪及龍潭的郊山後，有點空虛，老實說，低海拔的郊山景色實在沒有很吸引人(除了黃金十稜)，所以本次決定跑遠一點去新竹。拜之前常露營所賜，五峰的山路一點也不陌生，上一次來五峰是去年十月初的 觀霧二日遊 ，令我懷念的觀霧，很想再去一次，不過車程要2個半小時，有點遠啊~根據網路上查到的資料，鵝公髻山在五峰的登山口有三個，我選擇了路線最輕鬆但要付錢的第三登山口，它位於 山上人家 的森林咖啡館旁，全程來回約9公里，花費約5小時(包含休息、拍照)。本次還是同時使用了登山客及Hikingbook記錄軌跡，前者記錄的資料較準確，但軌跡圖多了一條沒走過的靈異直線，後者除了多了三條靈異直線外，記錄的距離竟然高達19.3KM，很離譜 😅 ( 我的軌跡圖 ) ▲7:20 南清公路29.6K右轉上五指山路後，停車拍照 (拇指峰被遮住了) ▲8:00 五指山的另一面 (之前在五峰的露營區露營時都是看到這一面) ▲8:12 剩下幾百公尺就到山上人家，看到這山景又跳下車，這麼美當然要拍一下 (麥巴來山被山友戲稱為「麥擱來」，對我來說應該是「母湯來」吧 😆 ) ▲180度環景 ▲8:45 終於抵達山上人家的森林咖啡館 (到了售票口才知道山上人家週末早上七點就開門，不然我會更早來的) ▲這森林咖啡館真不錯，2年前來的時候是個3月初的雨天，又濕又冷，本次下山後就可以在此悠閒地享受一下了 ▲8:50 準備進入森林步道 ▲沐浴在陽光灑落的杉木林間，身心靈都舒暢 ▲左邊有展望，進去瞧瞧 ▲額...下方的杉木都被砍掉了，難怪有展望 ▲續往上走遇到岔路 (有指標)，左邊往鵝公髻山，右邊回到山上人家，當然是取左囉~ ▲整片杉木林很養眼 ▲水鴨腳 (秋海棠科)，生長於台灣全島低至中海拔的山地約200~1500公尺處 ▲岔路取右 (有指標) ▲平緩好走的森林步道，對一般遊客來說都沒太大問題 ▲岔路取右 (左岔路窄，路跡不清，一般人應該不會想要往左走 😆 ) ▲開始進入崎嶇不平的土石路 ▲一路往上爬都不覺得累 ▲海拔1000公尺以上的溫度舒適宜人，又不受日曬之苦，真的是條優質的健行步道 ▲一小段芒草區 ▲水鴨腳的心形花苞很討喜 ▲繼續走在杉木林中 ▲一小段芒草區 ▲又回到杉木林中 ▲會從山上人家走上來的遊客其實不多，去回程的沿路只遇到幾組而已，可以安靜地享受山林之美 ▲又遇芒草區 (一小段) ▲杉林重現 ▲芒草區 (一小段) ▲沿路伴我行的白耳畫眉嘹亮鳴叫聲 ▲10:28 芒草區即將結束 ▲杉木也愈來愈少了 ▲10:30 開始出現箭竹 ▲杉木林沒了，取而代之的是長得又高又壯的其它樹種 ▲很療癒的苔蘚植物，必拍 ▲很常聽到的五色鳥鳴叫聲 ▲鑽箭竹 ▲婀娜多姿的大樹 ▲從下而上的仰望是我最喜歡的視角，代表我對這些大樹的崇拜 ▲腳下的落葉地毯，走起來很舒服 ▲不斷地上上又下下，很好奇登頂前的鞍部長怎樣 ▲更茂密的箭竹 ▲下坡 ▲上坡 ▲11:33 終於到達登頂前的鞍部，就是眼前小小小的平坦空地，左邊是山谷，陣陣狂風來襲有點驚人，休息個幾分鐘後，準備拉繩上攀啦~ ▲只有大概二、三段，一點也不難 ▲拉繩路段結束後很輕鬆 ▲11:47 看到前方一群山友就知道三角點到啦~先拍三角點再往左邊岔路走 (一般山友應該都是從難度較高的第一、二登山口上來這裏，我比較偷懶😆) ▲放在口袋名單中很久的鵝公髻山，完成~ ▲準備往左邊山友走出來的岔路前進去賞景 ▲前方就是賞景平台

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