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私菸案 黃國昌再開砲：交通部縱容華航高層裝死神隱

《噬罪者》：更生人身上 那些不因刑滿而消失的罪

上山避暑去 : 鵝公髻山 1579M

2019-07-24 07:30健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen

原文出處前幾週爬了大溪及龍潭的郊山後，有點空虛，老實說，低海拔的郊山景色實在沒有很吸引人(除了黃金十稜)，所以本次決定跑遠一點去新竹。拜之前常露營所賜，五峰的山路一點也不陌生，上一次來五峰是去年十月初的觀霧二日遊，令我懷念的觀霧，很想再去一次，不過車程要2個半小時，有點遠啊~根據網路上查到的資料，鵝公髻山在五峰的登山口有三個，我選擇了路線最輕鬆但要付錢的第三登山口，它位於山上人家的森林咖啡館旁，全程來回約9公里，花費約5小時(包含休息、拍照)。本次還是同時使用了登山客及Hikingbook記錄軌跡，前者記錄的資料較準確，但軌跡圖多了一條沒走過的靈異直線，後者除了多了三條靈異直線外，記錄的距離竟然高達19.3KM，很離譜 😅 (我的軌跡圖)a21566288b947f0ef5071194f80330e7.jpg▲7:20 南清公路29.6K右轉上五指山路後，停車拍照 (拇指峰被遮住了)c148e08f717445b69f2cc06989a38c23.jpg▲8:00 五指山的另一面 (之前在五峰的露營區露營時都是看到這一面)e1f58921359338bfe476551bc30c16af.jpg▲8:12 剩下幾百公尺就到山上人家，看到這山景又跳下車，這麼美當然要拍一下 (麥巴來山被山友戲稱為「麥擱來」，對我來說應該是「母湯來」吧 😆 )▲180度環景ae94fc99c87a667c611c92afd4fd971f.jpg▲8:45 終於抵達山上人家的森林咖啡館 (到了售票口才知道山上人家週末早上七點就開門，不然我會更早來的)212be104c576b1311831b7d76012f17a.jpg▲這森林咖啡館真不錯，2年前來的時候是個3月初的雨天，又濕又冷，本次下山後就可以在此悠閒地享受一下了eaea3586d07cae3e57f388350e3f5f55.jpg▲8:50 準備進入森林步道1593b2c415dc81f086d0c7d716d6f06f.jpg▲沐浴在陽光灑落的杉木林間，身心靈都舒暢40274ef0c1924d8b98394927f4991236.jpg26043b3b4f6a454e3b6cacd42ad620c1.jpg▲左邊有展望，進去瞧瞧ec521273b81e6be090fcca95d49a1c5a.jpg▲額...下方的杉木都被砍掉了，難怪有展望ddc8eefaae26e0e67f71bdd0770ea3ad.jpg▲續往上走遇到岔路 (有指標)，左邊往鵝公髻山，右邊回到山上人家，當然是取左囉~6c7c8ceedf9568f14b98628df3cf5702.jpg▲整片杉木林很養眼7b28780c2d309fc483a940ec79a080ab.jpg▲水鴨腳 (秋海棠科)，生長於台灣全島低至中海拔的山地約200~1500公尺處a6ac8a0d4175a47789ff5ce69981b50f.jpg▲岔路取右 (有指標)22063487cad7ee5f3968caef5e91aff7.jpg▲平緩好走的森林步道，對一般遊客來說都沒太大問題f2e56b16a52cf0c78431abe3015a6559.jpg▲岔路取右 (左岔路窄，路跡不清，一般人應該不會想要往左走 😆 )ca4517e69f05838f9a29a8a59b83144c.jpg▲開始進入崎嶇不平的土石路b95096e5067c25609b2fa40a17a7d137.jpg▲一路往上爬都不覺得累255aec9d9f8fb9f1c7e57023a71eae6f.jpg▲海拔1000公尺以上的溫度舒適宜人，又不受日曬之苦，真的是條優質的健行步道43b4ccf62a1d2b5e462b0ddac5ba8d3c.jpg▲一小段芒草區48974ac432dbed4299fcc5579427abda.jpg▲水鴨腳的心形花苞很討喜2050e13395dfbc80d53a5694258576cc.jpg▲繼續走在杉木林中ee27097dcca4187b7210ffc47dae0067.jpg▲一小段芒草區ba904a54edf027b12d36813374087dfa.jpg▲又回到杉木林中b007673ab3e155c48af583ade71a7233.jpgaaf8e844e2eef8e258e580a60ba32165.jpg▲會從山上人家走上來的遊客其實不多，去回程的沿路只遇到幾組而已，可以安靜地享受山林之美3c90e3c97b6c2ff5d0e6a7ea366b5dc5.jpg029f67543dca34a5d512894789821c5f.jpg▲又遇芒草區 (一小段)53556335bae4c18ac129a68433542a21.jpg▲杉林重現f9066eedcced77c9881957a4400f0c25.jpg▲芒草區 (一小段)沿路伴我行的白耳畫眉嘹亮鳴叫聲eda4a00792ddbfa841c334df5ef7cfcd.jpg▲10:28 芒草區即將結束f72eec4e656e9bbaa9160b0036174b2f.jpg▲杉木也愈來愈少了9eb7e3063d07e6597549816c887642a4.jpg▲10:30 開始出現箭竹d5f78e2b4c8ad703d6274a3d9549b438.jpg▲杉木林沒了，取而代之的是長得又高又壯的其它樹種baa56226d20e2b8ec4cec03be03fbf0d.jpg▲很療癒的苔蘚植物，必拍▲很常聽到的五色鳥鳴叫聲dc436c52d3d4435dafc8eedcac544a1b.jpg▲鑽箭竹defea0702952e3930e465e1a53d2a04f.jpg647a461ddd44823127f1ace56ecf9d19.jpg▲婀娜多姿的大樹cabf196232f1a2a342bf177ec40dabeb.jpg▲從下而上的仰望是我最喜歡的視角，代表我對這些大樹的崇拜6806145059c2e94c659ad691bd6f4b55.jpg▲腳下的落葉地毯，走起來很舒服353ce27acdebeaaa93835fc7cbfe3c40.jpg7b031c87f9dab128fda45f19108fd879.jpg▲不斷地上上又下下，很好奇登頂前的鞍部長怎樣146a7c852fb96d357630ca8132bd5bac.jpg▲更茂密的箭竹d63a1aa16dd569574a3e6c55cb4b80ec.jpg▲下坡c2afba0fa4dd732baf83dea7a7b69f17.jpg▲上坡64da78ab659e7dc5bfbf93b9733bdd98.jpg▲11:33 終於到達登頂前的鞍部，就是眼前小小小的平坦空地，左邊是山谷，陣陣狂風來襲有點驚人，休息個幾分鐘後，準備拉繩上攀啦~5b7e5eea58f43301b12d27d4df10cd92.jpg▲只有大概二、三段，一點也不難c84b37bed8c34e5d66683d025319b014.jpg▲拉繩路段結束後很輕鬆3818ccdae1e00c020e4a9a04e2e64414.jpg▲11:47 看到前方一群山友就知道三角點到啦~先拍三角點再往左邊岔路走 (一般山友應該都是從難度較高的第一、二登山口上來這裏，我比較偷懶😆)a4d25d99e1c229fd31c09105a34d3701.jpg▲放在口袋名單中很久的鵝公髻山，完成~e697e2c8539e996500688bff16029a29.jpg▲準備往左邊山友走出來的岔路前進去賞景6ac7349f4518990be0216768737f3ace.jpg▲前方就是賞景平台

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▲賞景平台視野，下方應該就是南庄及中港溪6c865079fe6a21ad8d117848cfda0ef2.jpg▲賞景平台往左瞧還可以遠眺開啟我爬山健行樂的啟蒙之山 - 加里山，可惜被雲遮住了▲120度環景38d96ae70712374b48cd60f6c2e8e314.jpg▲12:09 吃完兩根香蕉後啟程下山12ca0806d86a942ea7a872268099dd47.jpg▲由於擔心下雨，霧氣又一直飄來，下山途中沒拍什麼照，小休兩次後努力趕路9683bdc7dc4a6d54e8e85494c5e1d261.jpg▲13:51 回到山上人家森林咖啡館 (上山花費時間 : 2小時57分，下山花費時間 : 2小時)dbacd2bf92ce3fdaa97e1e83331d5548.jpg▲早上起登時沒人，下午幾乎滿滿的遊客4be23045010723781e77f276c6c2b29b.jpg3e5c4b544271201e46829aaca2ca2ac3.jpg▲捕獲美美的哈士奇 (又有點像是雪橇犬)70ec801ef1008eb03db9fded12f1a205.jpg▲這隻應該就是哈士奇了，但是牠們都不太適合生活在台灣這種氣候環境吧...357168ae6fa8af0a9885ead0ab6441f1.jpg▲兩位來收拾桌面的工作人員竟然把已離開客人沒喝完的飲料直接往旁邊的杉木林倒，我跟隔壁桌的客人看了都傻眼，是把杉木林當餿水桶嗎? 有點令人作嘔誒! 不知道他們是怎麼訓練員工的 😕86eecf34531bccbdbdfe858fb7daf040.jpg▲森林咖啡館旁邊是一小片茶園，左下方是露營區fea28363bf25564cc73731966b446e11.jpg▲藍天、白雲、青山、綠樹的完美組合日，大自然就是有種讓人不得不親近它的魔力

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