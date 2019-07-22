世界奇峰『大霸尖山』 新台幣五百元拍攝點！
網路上遊記行程筆記眾多，本篇以介紹旅行重點景點為主，WL愛旅行-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------大霸尖山海拔3492公尺，山勢磅礡壯麗，有「世紀奇峰」之美譽，自古是泰雅、賽夏原住民族的聖山；山形突出四面懸壁寸草不生，外貌有如大酒桶，又稱「熬酒桶山」或「酒桶山」，更因獨特的外型與特風被收錄在新台幣五百元的背面。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------難度分級：中等，須具備基本體能。步行距離：往返約62公里。行程天數：3天2夜，住宿九九山莊龍門客棧。裝備提示：地圖、GPS、遮陽防曬（大霸稜線無遮蔽為多）經過的百岳山峰： No.28 大霸尖山：3492m No.36 小霸尖山：3418m No.53 伊澤山：3297m No.86 加利山：3112m行程規劃： 第1天：觀霧山莊→大鹿林道東線步道19K→馬達拉溪登山口4K→九九山莊 第2天：九九山莊2.5K→加利山叉口2K→伊澤山3K→大霸尖山1K→小霸尖山8.5K→九九山莊 第3天：九九山莊→觀霧山莊-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------大霸尖山登山服務站 【0.5K】廢棄工寮【4K】晴天雨天兩樣情，大雨過後大鹿林道就會變成【大路淋到】東線瀑布【14.5K】工寮避難小屋【15K】捷徑【17K】廢棄觀霧工作站、馬達拉溪橋登山口【19K】舊馬達拉溪連通橋萬惡的爬升開始【0K - 4K】沿途的水晶蘭終於抵達傳說中的九九山莊【4K】通往傳說中的秘境九九網咖前往加利山岔路口【4 - 6.5K】前往伊澤山岔路口【6.5 - 8.5K】大小霸日出斜射光馬洋山雲海中霸山屋 新台幣五百元拍攝點大小霸廬山真面目遠眺四周群山百岳小壩上的孤單舞者小霸守護靈日落黃昏林道上的遺憾------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------相關路線： 大霸群峰登山步道 大霸北稜線 聖稜線Y型縱走 聖稜線I型縱走 秀霸線
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