親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

世界奇峰『大霸尖山』 新台幣五百元拍攝點！

2019-07-22 21:35健行筆記 健行筆記WL 愛旅行

網路上遊記行程筆記眾多，本篇以介紹旅行重點景點為主，WL愛旅行-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------大霸尖山海拔3492公尺，山勢磅礡壯麗，有「世紀奇峰」之美譽，自古是泰雅、賽夏原住民族的聖山；山形突出四面懸壁寸草不生，外貌有如大酒桶，又稱「熬酒桶山」或「酒桶山」，更因獨特的外型與特風被收錄在新台幣五百元的背面。2f5cdcd422cb40fa359838a4d771de3d.jpg-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------難度分級：中等，須具備基本體能。步行距離：往返約62公里。行程天數：3天2夜，住宿九九山莊龍門客棧。裝備提示：地圖、GPS、遮陽防曬（大霸稜線無遮蔽為多）經過的百岳山峰：　No.28 大霸尖山：3492m　No.36 小霸尖山3418m　No.53 伊澤山：3297m　No.86 加利山：3112m行程規劃：　第1天：觀霧山莊→大鹿林道東線步道19K→馬達拉溪登山口4K→九九山莊　第2天：九九山莊2.5K→加利山叉口2K→伊澤山3K→大霸尖山1K→小霸尖山8.5K→九九山莊　第3天：九九山莊→觀霧山莊-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------大霸尖山登山服務站 【0.5K】eebd2b33682daf96f1701d367f28dc17.jpg廢棄工寮【4K】4c9b5dc6c19747c48012fa17a6d4e1c4.jpg97b89bf6ea12fe49d3f871a831f00cc2.jpg3b1351477c885c0f0c5625b9d5b0335a.jpg晴天雨天兩樣情，大雨過後大鹿林道就會變成大路淋到e672464fc0ed1300566e76db3fd5d114.jpg東線瀑布【14.5K】34b578e1cea6af1c7cb10337760073a1.jpg工寮避難小屋【15K1a81daa66bb5faf9450b985068390950.jpg捷徑【17K】37693e6f644c734d3473e8e8c82cf9c9.jpga407a72e56d429de45cfb8051c210ffe.jpg33b626c201f4918c879db2f48a6aa925.jpg廢棄觀霧工作站、馬達拉溪橋登山口【19K51ba7ee89397fb7a4aceb16bfc255f0d.jpgee77d223114a3d67f51a204bd038db8e.jpgb5265ddb7b32b23ae60ae5677ab4da76.jpg舊馬達拉溪連通橋49323ebdab2aceb49712af847dc9c44e.jpgcff15a5ec176cd4005c6208df0ec1bd3.jpg萬惡的爬升開始【0K - 4K】4ebc10aa48298d5a360917ea1bc6a968.jpg沿途的水晶蘭b65fef343a868c1e43cdbc95b1df1c0c.jpg3433266314037067a44ac43af7d46ae3.jpg0511af388ef97075d5eeff64bcfc5ac3.jpg終於抵達傳說中的九九山莊【4K】a29a68e467adac74af13b5df51652f38.jpg通往傳說中的秘境九九網咖ddb566c669d5e4d7616e35cb998426b2.jpg8fb9a7c9b70edbbfbdc8f63cc3e22f15.jpg前往加利山岔路口【4 - 6.5K】7b1946272fbcfcf67d95f225e7873a7d.jpg前往伊澤山岔路口【6.5 - 8.5K】a468374b98e5691e96217b0b53596e93.jpg大小霸日出斜射光2c40f7f7c825ca0633bfcb902c57020b.jpg馬洋山雲海c6645a3e31c94d4331f50974ac4b1e48.jpg中霸山屋

分享
新台幣五百元拍攝點cb58b49b566a1b33caca88cbe59cee56.jpgf51ae161e5a6ec97c7360d80373a770e.jpga81daa6d89d0e219b6da4c2d44433fa2.jpg12ad7ce78ded31c5811831ae8f92da63.jpg大小霸廬山真面目9b95d0149f26c5ae51e3910661daf293.jpg08fd274ea91494e23639a0c18535a314.jpga594744fd6f199a5e8d7bea3d2b7a659.jpg9f8b42ac62f975a31d45bd5e71fd0ca0.jpg61354981bf95114434958a4953cb2b74.jpg遠眺四周群山百岳5d060d4f4358e7bbe995786325c87d39.jpg小壩上的孤單舞者2486b69cb95281b3e0c64f1d2e6a037e.jpg小霸守護靈240ed16654b1324082832e765e08dd53.jpg日落黃昏e620a28f4efcdc3c53bda2b3b65f393d.jpg林道上的遺憾------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------相關路線：　大霸群峰登山步道　大霸北稜線　聖稜線Y型縱走　聖稜線I型縱走　秀霸線

登山步道秘境
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

撤退需要更大的勇氣！山友分享「奇萊主北」之行感悟

2019-07-17 21:00

百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00

昨日玉山、今日雪山！連續二日登上台灣最高點及次高點

2019-07-13 08:00

熱門郊山！桃園「石門山步道」難度不高、容易親近的台灣小百岳

2019-07-12 22:00

山一直都在！ 一日桃山、喀拉業山攻頂

2019-07-10 08:55

半百夫妻的人生第一露「合歡北西峰」

2019-07-05 08:00

中高度自虐路線！ 中央山脈分段大縱走-大北北段

2019-07-04 07:55

陡上、陡上、再陡上！　桃園大溪･溪洲山P型路線

2019-07-03 21:05

瑞芳「煙囪稜、黃金洞初探」沿著山中廢煙管一探陌生山徑

2019-07-03 08:00

桃園羊稠森林步道生態豐富　市民運動健行的好地方

2019-06-29 09:05

慕名拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」！ 聖母山莊步道 連綿不絕的山峰

2019-06-29 07:55

最原始最經典！ 中央山脈縱走-天堂神鬼群湖縱精華片段

2019-06-28 20:55

美在雲深不知處！ 登山客又愛又恨的百岳「雲峰」

2019-06-27 20:55

驚心動魄之黃金五、六稜　山友爬到開始懷疑人生

2019-06-20 16:40

新北輕旅行「平溪線鐵道秘境」旅遊最熱門路線！

2019-06-19 16:25

台版小長城！鼻頭角稜谷步道絕美山海步道＆百合花盛開

2019-06-15 09:25

七星山主東峰 落差最大、距離最遠的路線(苗圃上、冷苗回)

2019-06-12 15:25

淡蘭古道北路：心有餘悸的眼鏡蛇、虎頭蜂與泥巴路

2019-06-11 08:05

好消息！台灣正妹登山家「三條魚」登頂聖母峰

2019-05-27 13:00

得來不易的最美！ 一日玉北來回 到北峰欣賞杜鵑花

2019-05-23 15:35

從早黑走到晚黑　誰說可以在中央尖看日出

2019-05-21 07:55

四腳亭砲台古蹟巡禮、三坑子步道賞桐花

2019-05-19 09:00

登上高雄瑰寶「小百岳柴山」意外巧遇台灣獼猴！

2019-05-16 21:00

登上「郡大山稜」名山圍繞！將百岳群峰盡收眼裡

2019-05-13 08:00

登山陽明山「七星池、主峰、南峰」從台北眺望到中央山脈

2019-05-12 21:00

台灣用走的最美！　阿蓮五虎兄弟雪山北峰之旅

2019-05-06 15:25

步道‧部道特派員／台東長濱部落+步道三日小旅行

2019-04-29 11:55

平易近人的親山方式！新北三芝「小觀音山車道」賞花賞景賞生態

2019-04-23 18:47

串遊鄒族三星「達邦、里佳、山美」　部落x步道特派員探訪記

2019-04-22 21:55

台中谷關「公車X徒步X露營」小旅行　體驗不一樣的步道玩法！

2019-04-22 11:06

送自己的大禮！人生第7座百岳「郡大山」雲霧之間美景醉人

2019-04-20 09:00

走在死亡稜線上的夢幻行程：中央尖山縱走北二段

2019-04-18 07:55

四獸山集滿／虎山、豹山、獅山、象山 半日輕鬆全攻頂

2019-04-17 21:55

無敵視野！ 竹子尖山俯瞰嘉南平原 [觀音→梅龍步道 O型]

2019-04-17 07:55

和外國朋友一起攻百岳！2019/04/04-05 鈴鳴閂山遊記

2019-04-12 08:30

成就達成！５人５天５座百岳「能高安東軍」台灣最美的縱走路線

2019-04-06 22:00

從海到山的彼端：奇萊南華　震懾心頭的那道光！

2019-04-02 23:55

小朋友好厲害！這樣的岩壁都不怕「鳶嘴與稍來O型」

2019-03-29 08:15

他的「台灣百岳」全紀錄！山友拍手叫好的壯觀相簿

2019-03-23 22:00
看更多

熱門文章

氣象預報怎麼都不準！教你分析「戶外天氣與應用」

2019-07-18 08:00

百岳新手經驗談！你知道傳說中的「天池廚房」嗎

2019-07-14 08:00

破紀錄！台灣登山家攀世界第二高峰撤退（持續更新）

2019-07-21 16:12

山是家的延伸！帶幼稚園妹妹登玉山授家教　大雨不會因為你生氣就停止

2019-07-16 22:00

百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00

登山隊伍的守護者「留守人」山友都該知道的角色認知

2019-07-18 22:00

撤退需要更大的勇氣！山友分享「奇萊主北」之行感悟

2019-07-17 21:00

今夏成為山女孩！女孩登山前７大必知重點

2019-07-17 08:00

登山為什麼登山要穿羊毛襪？保持夏日的乾爽不臭！

2019-07-20 19:00

烏來「內洞國家森林遊樂區」親民的觀瀑步道！附近還有10元桂山冰棒

2019-07-06 09:00

昨日玉山、今日雪山！連續二日登上台灣最高點及次高點

2019-07-13 08:00

熱門郊山！桃園「石門山步道」難度不高、容易親近的台灣小百岳

2019-07-12 22:00

桃園羊稠森林步道生態豐富　市民運動健行的好地方

2019-06-29 09:05

聖母登山步道！三角崙山「抹茶冰淇淋」台灣製造濃郁美景

2019-07-20 08:30

山一直都在！ 一日桃山、喀拉業山攻頂

2019-07-10 08:55

桃山&武陵農場 無窮無盡的上坡地獄後

2019-07-22 15:28

豋山時姨媽突然來怎麼辦！山友分享「手作衛生棉」女性登山小教室

2019-07-06 15:42

三峽鳶山步道初體驗！拍出ig雙腳騰空美照、彩虹岩壁隱藏版秘境

2019-07-12 14:50

走在黃金稜線上挑戰：劍龍稜、鋸齒稜、無耳茶壺山

2019-07-19 19:00

半百夫妻的人生第一露「合歡北西峰」

2019-07-05 08:00

直奔新竹秀巒部落「泰崗野溪溫泉」在溪水裡取暖

2019-07-16 21:30

慕名拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」！ 聖母山莊步道 連綿不絕的山峰

2019-06-29 07:55

礁溪秘境探險！月眉坑瀑布、五峰旗瀑布　夏日消暑之遊

2019-07-21 15:00

如何使用高山瓦斯罐？你不能不知道的５件事

2019-06-30 21:00

山徑DJ們！收起你的擴音機吧！爬山就是要聽大自然的聲音

2019-07-15 08:30

2019尼泊爾EBC健行-6：Dingboche

2019-07-19 21:30

瑞芳「煙囪稜、黃金洞初探」沿著山中廢煙管一探陌生山徑

2019-07-03 08:00

作伙來玉山，享受百岳之首的絕美景緻！

2019-07-09 08:35

熊野古道(近露王子--本宮大社)

2019-07-21 09:30

吸收滿滿芬多精！船形山、鞍馬山步道（小雪山段國家步道）

2019-07-09 21:30

【日本百名山】北海道羅臼岳登山記 踩過大雪溪 迎接一望無際

2019-07-01 20:55

北大武！兩天一夜練腳力　欣賞雲霧迷漫的詩境山嶺

2019-07-04 20:00

美在雲深不知處！ 登山客又愛又恨的百岳「雲峰」

2019-06-27 20:55

陡上、陡上、再陡上！　桃園大溪･溪洲山P型路線

2019-07-03 21:05

登上神秘「龜山島」大雨磅礡之遊記

2019-06-26 08:00

【APP寶石任務實測】輕鬆上手！媽媽室友認證好用的登山軌跡工具

2019-07-13 15:00

你知道人可以多靠近彩虹嗎？來到「彩虹瀑布」下許下繽紛願望

2019-06-30 22:00

中高度自虐路線！ 中央山脈分段大縱走-大北北段

2019-07-04 07:55

一事能狂便少年！阿蓮五虎兄弟一日阿溪縱走

2019-06-23 16:35

基隆山 每次回頭，總是看到九份

2019-07-01 17:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top