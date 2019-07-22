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影／雨彈來襲北市多處積淹水 小巨蛋周邊水淹小腿肚

桃山&武陵農場 無窮無盡的上坡地獄後

2019-07-22 15:28健行筆記 健行筆記何玫臻

久聞桃山臭名~老聽前輩說桃山根本94上坡地獄人啊...就是有點犯"健" XD越是令人想逃之夭夭的桃山，就越想讓人挑戰！步驟一> 計畫行程意外發現武陵農場的小木屋hen美~於是安排了有點耍廢度假的行程！第一天攻桃山，住桃山山屋第二天桃山看日出，下山住武陵農場小木屋桃山山屋有水塔儲水，伙食計畫就以熱熱的湯湯水水吧~f836e0abd3858a19566b0e7c377a32e6.png40a5285df68f40bc352597b4acb0b6b3.pnga5e5acd11fb5706cca1556cd10ca77f8.png步驟二> 申請入山、申請桃山山屋申請入山請點我臺灣國家公園入山入園線上申請服務網-入園申請申請桃山山屋請點我臺灣國家公園入山入園線上申請服務網-宿營地與床位查詢預約武陵農場小木屋請點我陵農場官方網站-露營天地步驟三> 高山症預防我們將在一天內從平地直驅海拔1800M的武陵農場並攀爬至海拔3325M的桃山！請團員們去看家醫科，開預防高山症的藥，我的是丹木斯，出發前3天開始吃，早晚各一顆。步驟四> 蘇花公路路況查詢FACEBOOK有個粉專挺實用的！【蘇花公路即時路況】除了路況發佈外，還會回報天氣狀況。還是不放心的話，可以電洽第四區養護工程處各工務段。步驟五> 採買食物第二天從桃山下來後，我們決定煮火鍋犒賞自己！詢問過武陵農場，確認可以讓我們前一天就將食材放冰箱後，就開始搜刮囉～順便採買行動糧【GPX請至我的個人資料頁面下載唷~】【快點加入基隆愛Go健行一起爬山吧】遊記開始：------------------------------------------------------------------Day 105:00 一行5人從基隆出發。08:31在往目的地的路上，突然想到忘記買高麗菜了!!!可此時已經開始往深山裡了耶~連人煙都沒有了~哪來的超市ㄚㄚㄚ不過我們超級幸運，路過一大片...看起來好像是高麗菜田，便下車詢問能不能買一顆XD3cb2ec6143f327171181b2be679b082f.jpg這裡的哥哥們實在太熱情了！不但免費送我們一顆，還讓我們親自體驗收成XD回家上網查詢，才知道這裡就是高麗菜的故鄉－南山部落我們真的是好運到爆炸了！謝謝南山部落的哥哥們～人帥又暖826eb31976807eceaf705a70e519b18c.jpg10:00 抵達武陵農場先將第二天要煮火鍋的食材拿去服務中心冰，再至武陵山莊停車場，行李上肩，準備出發！1e289993c5b0528f12f2d50783bee944.jpg10:30 踏上武陵吊橋前，記得將入山證投入信箱唷！11a9885e2992c136e505c7d749b64210.jpgff043af92a15f95f6f884e4551649b24.jpg以非常舒服平緩的上坡開始這趟旅程，目前心裡還在對上坡地獄的稱號嗤之以鼻ＸＤ50a96c0608a5a8702b0ef41c278281ee.jpg10:59 一直順著舒服的步道走，不小心錯過往桃山的路。各位同好，記得看到下圖這個指標就要右切踏上山徑囉ＸＤ51c4775a34c8062bdd6135e5ec307ba8.jpg11:08 桃山登山口標誌，接著就是一小段有點陡的下坡ab3c9fe81356585c3a07a3d1f9e463ae.jpg11:17 過了這個小橋，就進入傳說中的上坡地獄囉！ab023d11f4a07a0df2d5c94ded8034e5.jpgcedeedc60fd97f489d51b9e1a512ce89.jpg抬頭一看＂也還好阿！那邊就盡頭了吧！＂a9e98142882eb71f6c4ce6bd29bfaaa0.jpg1efaa91c53b9fc96bec73d2e5106fe41.jpg到了剛剛看到的盡頭後...＂Ｘ北，還有喔～再來啊＂9db37c524ee2bf8002853d34ad93fb36.jpg2aa95c5ef2e6f65b8a580f1ab078d407.jpg14:23 歷經了11次剛剛說的那種...無窮無盡的感覺後，我們找了一片空地，先用午餐。bdeee4f5ae32167eca894dffe1e8e35f.jpge0a84b8347da65893d62b9d5a845d041.jpg14:40 繼續邁進604be0cb700b4eda00ef710aa01ddec6.jpg14:55 水源-黑水塘f05a6e90c9a7bc754e38429db41f897c.jpgf2ff6649ed9e04e37c0f1c00c23ac74c.jpg15:01 停機坪 H2744M歷經13次無窮無盡的感覺後，看到這麼大片的平坦之地，就算再累，還是想跳一下XD86f14cece0359daae21d0e0ec6c107bb.jpg5ab2a6a523a0753a80a72c5113696116.jpg接著雖然一樣是上坡，但開始有點視野了。c98c489d4e33cb6ce16a1bd94ba8b0b9.jpg

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有時候會被雲霧包圍，有種氙氣...不是仙氣d18074e7574f825456bb26b02f8af555.jpgcb6d964317bc7e448c6349dfdf0e37d2.jpg偶爾會有這種魔幻森林的場景6ac58c48559732a2a5cf6b76180ee31d.jpg太陽都要下山了我們還沿路一直拍 XD417062e172b1f1525614be851cac2c4c.jpg29b7f82b8db3905556fd4af8d60cf9a9.jpgcfcd27daf296db7fafe1dd04a51ab9fe.jpg實在是太美了，讓人有種..."就算摸黑爬也沒關係，再逗留一下吧 "的念頭5007a23bf89261f093e6017a04592003.jpg然後...我們就真的摸黑了= =接著就省略300字和300張照片吧~反正在經歷了21個無窮無盡以後，我能說出來的話只剩需要消音的...18:15 我們終於抵達桃山H3325M，拍了一段摸黑登頂的感想影片，明天再來拍日出的桃山照。b9a16e3e5738c4a2ae5bf79c13fde3ae.jpg18:30 桃山山屋 肚子快餓扁了！在挺過這無窮無盡的上坡地獄後，什麼賞星星、看夜景的都滾～我要吃！我要吃！我要吃！！！b750f623ccf50bad47d3fb0273ffb8c6.jpgb6e90da8713cdf9b96c94f7d046083b0.jpg用紅燒牛肉刀削麵安撫上坡地獄的煎熬，晚餐配無光害夜景～247b9a8010b4e0d602c3b178437d577b.jpg47366ba5a4b3408a33c830cedd865136.jpgDay ２05:00 我們去桃山看日出吧74d38ad6dbf6b5842467dc04e2b93f3a.jpgbeed03a4837ba78ee3910922fd05e193.jpg91ba8a4ebfafc8254d954a9515240b50.jpg爬山這陣子常常被黑化，也許是媒體這一年來很愛追著登山意外打，不過，人生在世嘛...做什麼沒有風險呢?!我們只能繼續努力當個優質山友，能做得更好的會繼續改進，也許沒辦法讓看熱鬧酸民評價完美，但我們會好好珍惜生命，努力活著讓酸酸們看不順眼XD爬山這麼美的事情，怎麼老是詛咒我們愛山的人都去屎呢~壞~真壞~真的很壞！60b0b46d656eaee0f77e83852b684356.jpg4ac4a3c84aac99f42068104ba43082dd.jpg06:00 回山屋吃早餐也有茅廁耶~不用露天了02355589409ddd11a9d8dc36c4f9e32c.jpg5476990cf8641a040007fb7928244dc0.jpg08:19 用山屋的水補充完水銀彈後，準備回程bb5af78555c9408aaf047c9b2337cfb6.jpg426f03d63b530a8bd6d8d4e772f7f098.jpg09:10 桃山~我們又來了勒路過還是要玩一下XD1096843b47e31d1304b07729a0c2716e.jpgb2df66cd68bc2ddc94b76f413158aebe.jpgㄝ....不對呀...昨天是上坡地獄...阿那今天不就下坡地獄= =1b6839dddb7c972612830a1e1d57315d.jpgf5393056fde9161c4ee12235f22d9f0a.jpgf38fbb0cdccf326091cb0efed496d0ff.jpg膝蓋要母湯母湯了！ca2c88092dc36f857c9203d2aed01016.jpg555dd5ffafe1a8bc1725b03a5b905053.jpg11:50 我覺得我的腿需要CD一下464addb52eae30089fdee7974677f86c.jpg0c76a38ab558e299059a61ede79333e8.jpg有沒有看到我背包上一大包垃圾~(不是睡仙的那包啦~變態)我們連別的山友忘記帶走的垃圾都背下來了這麼好心有好報，拜託明年比賽讓我拿冠軍吧XD9469d77b2a4eb7b97ac209bff7ea91d1.jpg14:41 看到這古厝後，就快接回武陵農場舒適的步道了！63376c0a268f2f94bd15b0ea52853985.jpg2bc16ca3a5400393ce3c912d0be074bd.jpg不要問我..."咦?怎麼跳掉這麼大段下山過程""下坡地獄的紀錄呢? (敲碗)"因為...我剎車系統壞掉了，一路滾下山的，沒有辦法拍照！57fe12b65972350455b180b45e2bde3f.jpg15:47 回到武陵農場服務中心拿房間鑰匙入住我們的夢幻小木屋啦~我們5個人一起塞一間A1區景觀小木屋有一個人必須睡沙發，那一個人肯定是團體裡人緣最好的那個XD43cbadd4f38528620e7a73d9334ec066.jpg開吃囉~~~~~Let's go 趴踢趴踢 喔奈龍oh~oh~41876e20b1b5de71a7a359e5566b6592.jpgoKoK 加入我的行列~noK noK 白天吃到黑夜~~~d0101ee77ec6180c061803df8cc41566.jpg吃飽喝足後，確認左右鄰居都沒人入住後，就是KTV time囉~43d596519d347b3c5fa86d0a166bfa38.jpgd12ef171a0209c799fa8c608a162f745.jpg夜深了~該睡了！你問我，誰是那個人緣最好的喔?!50763a12e8f26c21c3b8af04d581826f.jpg自拍的那個Day 308:30 起床享受無敵美景露台這麼美的風景，住一晚只要1600!!!而且還可以÷ 5454b890c8b17b3df2713fd1c3eb47c45.jpg08176546b0ff5c311ba5e28df18d0350.jpgc26e5e6fdb20ebb7778731797ce65baf.jpg9e25f74a5afa5ea059f83b62950776fe.jpg8ab09a8e0044725abb2cdfef2981f5cd.jpg是不是很爽ㄚㄚㄚㄚ495c540e334c32b4fe17d82e674d43b1.jpg63064ba7f21e7fc730c86261f2ab6803.jpg挖靠...現在是在演哪齣！！！超派!!!! 來搶糧食 ((好險不搶女人XD33e54d342d170fbfe61e8f5123eb232f.jpgd8452add882989b7ad5f097f70b06f22.jpg09:30 糧食保衛戰後，去逛逛武陵農場0a01b2a40b9c27b42e08a80fd300d228.jpg72c3c9a4c033c7ed51345f9824cbd692.jpg711c087806109733a59f889d78c6446a.jpge2ee8a01cf2f4f88b95a1d7076b33fe4.jpg在那麼累、那麼折騰人的桃山之後，走這種舒服的步道，覺得特幸福的！99593e5e732094000e7a9252f17f469c.jpgee0c73dff835f4cd658052484b6921bc.jpg雖然沒有錢可以出國，但好險臺灣的山好美～好美～～讓我們這些臭窮鬼能以便宜的方法享受人生！1b520fc80f58a52e91fcf0f154b2a6e1.jpgbe11defca7bf3a455d1dfec82375d97c.jpg19dce61e1ad0f1c8379ba0fe8221dd0b.jpg2a650d86ba41d9794c9b124f5bf02765.jpg活著真好，有你們陪真好附註：已經是去年2018/10/22的旅程了只是...後來進入賽季，沒體力、沒心情、沒靈感發佈網誌，拖到現在非賽季才有腦可以寫寫文字XD

武陵農場國家公園步道
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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