走在黃金稜線上挑戰：劍龍稜、鋸齒稜、無耳茶壺山

2019-07-19 19:00 健行筆記 健行筆記Vivi Peng



大海的湛藍，山脊的壯麗，天空的廣闊，陽光的耀眼，或許都能在這條路線上創造深刻而難忘的經驗。黃金十稜，是位於台灣東北角10條絕美的山稜路線，而其中最精華之路段是黃金五稜-劍龍稜、黃金六稜-鋸齒稜。綿延的山稜線畫上天際，居高臨下的位置，遠眺周遭的山與海；起伏的路線上驚險刺激，適合喜歡挑戰與冒險的人兒。 毫無遮蔽、需要手腳並用的路線，下雨天不適合前往，於是挑了個藍天白雲天氣好的日子，踏上這條躺在東北角的山稜。一早從台北車站搭乘國光客運1811路線，沿途經過基隆、八斗子，最後來到南雅社區下車，跟著軌跡檔，很容易找到登山入口。 位於濱海公路的路旁，很容易找到的小巷，是前往登山口的路徑。 步行約2分鐘，可以看到路旁清晰可見的小徑，準備踏入今天的旅程。今日的天空湛藍無比，可以說是天氣很好的一天，但也好像有點太好了，體感溫度36度、幾乎無風的日子，對於接下來曝曬的路線來個深呼吸。在樹林步行約20分鐘，已經是汗水涔涔的狀態，轉個彎開始下切溪谷，看到別人在半屏溪畔玩水溯溪的涼爽模樣，有一種為什麼今天不是來溯溪的想法一閃而過。跳過溪谷的石頭，眼前的峭壁告訴我「要開始了！」 在停留5分鐘做好心理準備，是時候面對現實了！在近乎九十度陡峭的石壁上，需要手腳並用而上，戴起手套、繫緊身上的東西，然後出發吧。攀爬的路線上，很容易不小心把力量都放在手上，拼命的緊握著而用力過度，後來發現當腿在石壁上打直並且找對踩點時，倒是可以省上不少力氣。一下子來到高處，遠眺剛抵達的濱海公路，還有大海上的基隆嶼，開闊的視野讓人很是興奮，卻也抵不過陽光的曝曬，需要一直補充水分、鹽糖，讓自己不至於到中暑的程度，轉過身繼續面對劍龍稜那滿是挑戰的稜背。其實就個人而言，很喜歡在石壁爬上爬下、在石頭上跳躍的有趣路線，但今日曝曬的行程有點擔心真的可以嗎？太陽曬的人頭昏腦脹，力氣也消耗得很快，精神意志總在現實與期望中游移著。

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彷彿劍龍攀伏在山脈上的模樣，很是壯麗。 攀在劍龍的背上。 走在黃金稜線上。累到想要轉移注意力的時候，回頭看看自己走的路線，驚嘆於稜線上的視野，然後再看向前方綿延的山稜，催眠自己快到了！而身體在炎熱的天氣下，加上具挑戰的地形與路線，小休息的次數比想像的要多，儘管全程豪無遮蔭，還是需要原地停留補充水分、調整呼吸。「樹蔭下還有位置嗎？」這是這條路線上最常出現山友之間的問候，只要一出現樹蔭，不管再小顆的樹，你都會感謝他當下的存在，因為在陰影下瞬間覺得自己被拯救了 ！ 不知不覺已經過了劍龍稜的381峰，在前往鋸齒稜的路線。爬上爬下手腳並用的路線，看著每個山友大汗淋淋的模樣，真心佩服每個人的挑戰，在不斷的「快到了！」之中，終於看到有著555峰的標記；時間已經是下午2點鐘，找了棵樹作為依靠休息一下，太熱、太渴、太累，是當下最直接的感受，而食慾反而一點都沒有。在這個中繼站，已經沒有撤退這一說，看著遠方的無耳茶壺山，心裡想著的是山下的一瓶沙士，找到下山的信念後重新出發。 到達555峰，表示我們已經過了鋸齒稜的路段了。 因為前面已經耗掉太多體力，最後這段顯得特別艱難。 來到這裡代表我們已經過了最高峰，要開始下山了！（超激動） 直接沿著山壁垂直而下。 開始下坡之後，腳步覺得輕盈，休息時回頭看看自己來時的路 ❤️ 接下來翻過無耳茶壺山，離下山的路不遠了(離沙士也不遠了)。 太喜歡這條路線的風景。翻過無耳茶壺山，我們一路順利下山，來到勸濟堂，對著販賣機按鈕按下，用沙士為今日的旅程畫下完美的句點，之後我們就坐在那裡休息了好久，重新想起今天深刻的經驗，然後臉上手上的曬傷大概還能回憶一陣子吧。下次，或許等氣候宜人的季節，再來背脊上玩耍吧！📍路線 8.23公里；用時 6.5小時📌 不會怕高、做好防曬、儲備體力、帶上足夠的水 ( 2,000cc或更多)，然後出發吧 ！