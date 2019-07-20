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聖母登山步道！三角崙山「抹茶冰淇淋」台灣製造濃郁美景

2019-07-20 08:30健行筆記 健行筆記李斯特

繼續李老師的微奢華.礁溪之旅難得住在比較高級的飯店,當然就不急著一大早就出門爬山,吃完飯店美味豐富的早餐後,直接衝上飯店頂樓的戶外泳池與溫泉池在12層樓高的無邊際泳池游泳,四周環繞著高樓大廈,波光粼粼中自有一種躋身上流社會的感覺743de54f32f483ab6796110b4ad0546b.jpg游累了就到另一邊的溫泉池,盡情享受礁溪的碳酸氫鈉泉,李老師整個高富帥偶像劇男主角上身~~b7ec2d08df34423fa9e09a1189567a96.jpg泳池 溫泉 日光浴,李老師盡興地享受高檔的渡假氛圍,卻不會被虛榮的表象給迷惑了,因為礁溪的好山好水正在召喚…..變身~~~~換裝完畢的李老師直衝五峰旗風景區,今天的目標是最近超火紅的抹茶冰淇淋山,當然也要完成一座小百岳-三角崙山不管是抹茶山 還是三角崙山,都要經由聖母登山步道,而聖母步道的起點就在五峰旗風景區初來乍到的李老師傻傻的將車子停在停車場,不僅要多花50元停車費,還要多走一段長長的路,沿途走過才發現到處都有停車位~~ee74ac48a27b30c9e83aa5978371cf70.jpg一直沿著得子口溪旁的步道走就對了,整條得子口溪都是滿滿的戲水人潮,就連氣勢壯闊的攔砂壩上面,也能看見有戲水人的身影6a979abac1fed8eb3faf91d710fc971a.jpg走到叉路處就依照你自己的需求選擇,想輕鬆休閒的 就往右上瀑布區,想一睹曠世美景的 就往聖母山莊直走edc70d9d1faa58e70f418044e1624668.jpg入口處有三角錐擋著,禁止車輛進入,想朝聖就是應該用走的才有誠意718f0840ea200a19323242ab074d31b1.jpg但曠世美景可不是路邊就能撿到,必須先走3.7公里的產道才能到達登山口,距離是遠了點,也有一些坡度,但還算輕鬆好走56c0ca3a1208fd5d9c3d575c77b56e64.jpg大概約1.5公里處就到達聖母朝聖地,不過因為擔心午後陣雨,所以先不進入朝聖bb45f49f27bf96b98220749cbd6fdb4c.jpg那就先在外面欣賞著名的五峰旗瀑布,如同一匹白絹懸掛在青山外7bb67d270c95ccf81315f0d96ff5291a.jpg繼續踩著產業道路向上走,居高臨下欣賞聖母教堂的建築之美坐落在青山環繞之間,同心圓的建築外觀 柔和圓潤,黑白色系的簡約搭配 低調沉穩,絕對是國際級的風光美景2486349bd622a4e3e06380f173473d9b.jpg聳立入雲的十字架,跳脫宗教的框架,神聖清高的光芒遍灑每一個朝聖的山友0686a12fc5ac958bb20b945f6ed948a3.jpg過了聖母朝聖地之後,景觀又是一變,茂盛的林木 崎嶇的小徑 微涼的山風,典型的登山景觀 深邃又迷人faca95fd677b57408f8082eb77c05b04.jpg抵達一水休息站,會累的人就停下坐坐吧!ebc435f29176716f6e259775b9457067.jpg大部分都是上坡的產業道路,但只要出現竹林就是平緩的路段,剛好是讓雙腿休息的時機de52fb1c8a67f134fa15a1d37367c1b3.jpg沿途山壁總能發現潺潺流出的山泉水,冰晶透亮的泉水就這樣隨地溢流,這實在太暴殄天物了,把握機會洗洗手 洗洗臉,感受一下山林的沁涼f0f68b78d2554d0e88cdbbabc0f8d835.jpg天然工法的擋土牆一片青翠,完全融入森林之中,彼此搭襯 相得益彰cc8a56483549d8fe198f3d500c3e49c8.jpg終於走完3.7公里的產業道路抵達通天橋,別以為通天橋會是驚悚壯觀的吊橋,其實就是一座簡單的小石橋,這裡有廁所 有座椅 有屋簷 有醫護箱 ,正好是一身疲累的山友休息的好地方e414210ea1b0f3e635a8d8220d331fd1.jpg在廁所補獲一隻漂亮的石牆蝶7835ecea5fc1e459a85ce69e5038b635.jpg這裡也是聖母登山步道的登山口,如果你累了　就慢慢沿著原路下山,如果你想親眼目睹聞名國際的打卡熱點,如果你想親眼目睹抹茶冰淇山的真面目,那就勇敢跨過通天橋吧!!5ac97b8d9ba9a961b68fa61b71a249a7.jpg通過通天橋似乎又進入另一個新的境界,天然的階梯步道旁很應景的長滿了樓梯草7a2a68bc0e641d4405f570d65357ea85.jpg原始林徑沿著得子口溪的溪岸延伸,伴隨全程的是淙淙水聲與滿滿綠意e420a51d0f6067008a59a2b3d8f67c9a.jpg翠綠的大樹帶著一張笑臉,站在路口歡迎每一位熱愛山林的朋友,(路人甲:笑臉在哪裡啊?)(李老師:自己想像啦!!)f2d3e315d5bae346c5eceeaa5b5383f6.jpg聖母登山步道只有1.6公里的距離,但是一路不停陡上讓人崩潰,加上陰雨綿綿,李老師整個心沉到了谷底,好擔心費盡千辛萬苦到達後,只是一片茫茫然的白牆啊!!7bf3cb5df74d0dcca04c2c9269955083.jpg愈往上 路徑愈是坎坷不平,愈往上 路徑愈是濕滑難走,過通天橋後果然有種難如登天的感覺,身心俱疲的李老師完全斷了拍照的念頭,只是埋頭苦幹 一路向上0787c1b4ff611617d7b23151782d6c53.jpg雖然還是一樣不停的陡上,但走上稜線後,視野開闊了 心情也開朗了aa6ca505b0d5b4ab3b6615fba7ceee43.jpg壯麗綿延的山脈橫亙眼前,即使還有一段漫長的路程,但心情就是停不了的雀躍啊!!7e1e5c1f89a9b383801506c473f215a6.jpg終於走到聖母山莊了!!在大蓄水池前 舉杯為自己喝采!!8cbc6480e621295881cc62fcc49f3c80.jpg果然是熱門IG打卡景點,開闊的山頂腹地 ,隨處都是朝聖的人群慈祥的聖母像數十年如一日,佇立山頭 守護往來的朝聖者340cd42dd0f5239d761c5ea3a44c9f33.jpg當然也要跟世人景仰的巴瑞士修士合照,在物資匱乏的年代,以自己的力量建造了聖母山莊277577ce0b2dc17d0378c5d1316d753c.jpg聖母山莊只是一棟簡單的木造建築,熱鬧程度卻不輸市區的星巴克84276a28e05affbc28ce836437bf9d77.jpg由於擔心午後的陣雨,所以李老師先不去欣賞抹茶山,直接從聖母山莊前的小徑繼續往上,決定先登頂三角崙山4d10fb5d0783d390c49701176871e316.jpg從聖母山莊到三角崙山大約只有1公里,但難度絕對不容小覷,馬上就是一座幾乎垂直的陡峭階梯不過走上階梯之後就是讚嘆的開始,壯麗遼闊的山岳綿延矗立,氣勢磅薄的景色盡收眼底882615ebb3e7cde0655a89a3b8f0547d.jpg換個角度依舊美到不要不要的,根本是國際級360度環繞美景c45d9455b42645988e79025b391134bf.jpg又是幾乎看不到路的芒草叢林b0da93454172d6d58bd834ab19995404.jpg再來就是登頂前最強關卡,大約2層樓高的陡直峭壁,沒有階梯,只有樹根 岩石和拉繩,靠著膽量 體力與技巧直達山頂吧!97ce58128cb385d96746e31c74ca6a1c.jpg首先登上三角崙山東南峰,不逗留 繼續往前4fe41ba5890d65742798d00da2fe5ecc.jpg捕獲閃閃發光的紫斑迴木蟲a7bdc4b1a2cad98f7b6e8014c9fefd8d.jpg起霧了,好擔心看不到傳說中的抹茶冰淇淋山,但也只能任憑老天的安排了99f614dc000d4a022e65ec18489921fd.jpg往三角崙山東南峰與三角崙山之間,是頗為平坦好走的路段,二邊的箭竹叢很有秩序5765d7ba9ec51865516dbe2119032471.jpg令人困擾的是小徑上的軟爛泥濘,不過只要善用周圍的枯樹枝,還不至於讓你的寶貝登山鞋深陷泥淖中878d5ccb4878e38b977724ebdd17ae8b.jpg偶然抬頭看見遠方雲海中的山頭,還在疑惑間,突然恍然大悟,那不是雲海 那是太平洋,那不是山頭 那是龜山島7b06b157b6f764574d88d43aec4fe1e9.jpg就在發現龜山島的驚喜中,李老師完成了第41座小百岳,海拔1029公尺的三角崙山236684383d707845743a02624e3d918d.jpg三角點周遭是空間不大的平地,即使四周牧草環繞,卻也檔不住映入眼簾的好風景,不管是崇山峻嶺或是平原城市,全都盡收眼底81d8ac0d1fa85bf9732a6ea2e3e4f505.jpg沿途細雨和陽光輪流上場,無法預料下一分鐘是否還有展望,只能把握時間趕回聖母山莊,李老師迫不及待要親眼目睹抹茶冰淇淋山啊!!e965b32ce9ab83292b7e7bc8a6445b99.jpg但還是要先闖過最強關卡,徒手拉繩 腳踩石塊和樹根,垂直而下比攀登而上更需要勇氣47e110877976688f8e589aa897c16bc2.jpg但這難不倒李老師,小心謹慎 三兩下就成功破關4714ec5db244a45f1923057800c350f7.jpg詭譎多變的天氣中,李老師急忙的想趕回聖母山莊,但看到眼前這美到讓人崩潰的美景,李老師還是忍不住衝動,拼命的與這五星級美景合照c7beff6d2709752233ec05de1cd60d1c.jpg聖母山莊前的觀景台又稱聖母峰,是欣賞抹茶山的最佳位置,現在天氣正好,李老師跳躍著輕快的腳步直奔聖母峰2f7dc3313b84c4e9e44ffe826333b63d.jpg哇~~ 哇哇~~ 哇哇哇~~~童叟無欺 天然有機,百分之百純正的抹茶山躍入眼底,層層疊疊 條理清楚 厚實有料,李老師完全陶醉在無敵美景之中

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誰說韓粉最沒理性,在聖母峰上的每個人都成了失心瘋的抹茶控,拚了命的擺姿勢拍照,拚了命的陷入新鮮濃郁的抹茶冰淇淋中ee0ff4f71f69f07e4ec4d8f91e6cb594.jpg台灣製造的絕妙滋味,肯定會是名揚國際的大焦點,陣陣涼風中,恣意遍覽眼前風光,李老師愛死了台灣這座迷人的寶島71880b6802927ec5cad9d522f57307d5.jpg聖母峰可不是只有抹茶山讓人驚豔,往東方看去,豐饒的蘭陽平原,優雅的蜿蜒海岸,連成一片富麗堂皇的壯觀景色d89badd501be49a77cb5f17bc3c90192.jpg平台中間豎立著一座耶穌受難雕像,來自西方的耶穌,想為人們贖罪的耶穌,應該也會愛上這片純真聖潔的土地,請祢繼續看顧這片美麗而脆弱的土地3e45f9753f7029c802a50194d3b88985.jpg李老師要告訴正在國外旅遊的朋友們,台灣的美其實就近在咫尺,台灣的美其實是物美價廉,台灣的美其實是你看不完 也想像不到的回程是一直陡下6公里 ,走起來一樣很硬,但心情好輕盈 腳步好雀躍~~0f4fdc88ff0f1d2cc40dfdc440de7699.jpg順路捕獲一隻長腳蜘蛛,外型特殊像是盲蛛a45d2114ce1efe3a3793d2981298732c.jpg順路轉進山腰的聖母朝聖地,清幽寧靜的環境 ,提供飲水機 座椅及美麗的風景,是不想太累的朋友很棒的景點3cc97f0985b9f890a795cee27b2c88b9.jpg晚餐就來好好的犒賞辛苦的肉體囉!斥資享用礁溪聞名的甕窯雞,果真皮酥肉嫩好好吃!!485a0a2930a2183765523457757a4a0d.jpg再來一杯秀蘭阿姨泡泡冰,35元滿滿的一大杯,好吃又便宜 CP值爆表!!fc132e9a0eff6211fc2d73c24ff04a99.jpg

抹茶登山美景

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