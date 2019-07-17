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撤退需要更大的勇氣！山友分享「奇萊主北」之行感悟

2019-07-17 21:00健行筆記 健行筆記秋天剩旅行

【奇萊主北】「撤退」遠比登頂需要更大的勇氣

我們學習到 爬山不只是為了登頂與三角點合照而是在登頂前  我們學習如何與山更靠近包含登山前的行前準備   登山安全教育等過程中造就我們風雨同舟的精神對我們而言  這種經歷比登頂的收穫多更多套用建誠哥一句的名言語錄：「撤退遠比登頂需要更大的勇氣」


📝【山中精靈-水晶蘭】台灣紀錄的水晶蘭共有兩種:

1.水晶蘭-柱頭呈現淡藍紫色-花瓣內側光滑有細毛

2.阿里山水晶蘭-柱頭呈現淡黃色-花瓣內側光滑無細毛

🏡【成功山屋】(健行筆記)

*建築結構:鋼骨結構

*建造時間:2006年

*所屬單位:太魯閣國家公園

*水源:後側溪床

*床位乘載量:34

*廁所:(生態廁所)

*相關設備:太陽能夜間照明(有限供電)與床墊


🏡【成功二號堡】(健行筆記)

*建築結構:鋼骨架構與鐵皮搭建

*建造時間:1987年

*所屬單位:太魯閣國家公園

*水源:前側溪床

*床位乘載量:10


📍奇萊北峰：3607m

📍奇萊主山：3560m

🏡相關山屋 :黑水塘山屋  成功山屋 成功一號堡  成功二號堡 奇萊(稜線）山屋

【奇萊事件】(維基百科)

*1971年清大核工系學生遇上娜定颱風

*1972年邱高事件

*1976年陸軍官校學生遇上畢莉颱風.....（登山前，請做好安全評估與準備）

【奇萊山屋】(健行筆記)

*建築結構:鋁製山屋

*建造時間:1995年

*所屬單位:太魯閣國家公園

*水源:溪床

*床位乘載量:8

*廁所:(生態廁所)

*相關設備:太陽能夜間照明(有限供電)與床墊

📝行程：D1:奇萊山登山口～黑水塘木屋～成功山屋D2:成功山屋～奇萊主山～奇萊（稜線）山屋～奇萊北峰～成功山屋D3:成功山屋～黑水塘木屋～奇萊山登山口📝台灣國家公園線上申請服務網   入山入園、空拍、山屋等查詢👇https://goo.gl/onG6Eg（本影片已向太魯閣國家公園申請空拍）

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#奇萊#百岳#健行筆記

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