百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00 健行筆記 健行筆記Shannon Wang



早上走完北勢溪古道後 吃完點心 整理一下 我們便繼續往灣潭古道前去囉！！灣潭古道全程4.5公里 不過地勢平緩 又是沿著灣潭溪修築 走起來輕鬆寫意比早上的北勢溪古道還要輕鬆好走因為我們要搭下午2點從灣潭發車的公車所以12點 我們就開始啟程 本來應該可以慢慢拍照 慢慢走結果 雪人讓小孩在夢潭玩水花了太多時間 導致後半段整個都用跑的 也沒有仔細紀錄到 真的很可惜兩個對於灣潭古道很是喜愛 回家還一直跟我說下回還要再來.....呃 ....可是公車要坐好久 頭又好暈喔.....但看著兩個人期待的小臉.....雪人前輩子真的欠這兩個不少從雙溪口福德宮起登 一開始便是平緩的泥土小徑

一開始便是泥濘不堪的地形 算了 鞋子髒了 回家洗衣洗就好路途碰到的巨網燈蛾蛾幼蟲 整路上碰到4.5次了喔～

整路都是平緩的地形 難怪有一說是5歲到99歲都適合的步道

經過一處岩壁 有小小溪瀑

蕈菇達人億仔要我拍的照片

淡蘭古道灣潭段導覽圖

整段灣潭古道應該只有此一小段上坡 其餘都是平緩的山路

不知是否早上走得太累 下午走灣潭古道 總覺得很懶的拍照路上只是零星的拍了幾張 但其實私心來說我覺得北勢溪古道比較漂亮呀

分享 facebook

接下來這邊就是夢潭了 本來只想在此休息一下～沒想到兩小在這邊又是抓魚又是當路人甲拍照的 玩的樂不可支整個待了40分鐘 雪人要拉都拉不走 最後只好拼命趕路～～

之後我們看看時間只剩30分鐘 整路狂奔 就沒有很認真的拍照紀錄了

這邊有一個溪瀑 有山友直接坐在此處泡腳 好是舒適呀 可惜 我們時間不夠 連拍照的時間都要快很準所以只留下這張糊掉的照片

這邊可以看到五重小溪瀑喔～

看到碎石子路表示快要到出口囉～～

差不多要到出口了 但此時已經是1:55分如果錯過2點的 下一班要等到4點50分我們三人從夢潭開始就整路狂奔 後來想想 一大早起床坐火車 轉公車 又走了這麼長的路最後還要狂奔趕路 真的是辛苦這兩個了

狂奔至出口後剛好2點 看到公車站一堆人在等待就稍微放下心中大石～不過一堆人在等公車 表示又沒位子可以坐不過 雪人說今天處處遇貴人是有原因 因為上車時已經要擠到門口了但是好心的山友又讓座給億仔跟阿巧 真的超級感動的～所以說爬山的小孩不會變壞 ～～或許是長期接觸好山好水讓自己的心靈變得更寬廣及透徹吧～～期許我的小孩們也能夠有如此寬廣及透徹的善心！！謝謝今天幫助我們的山友們～～今天是雪人第一次使用gpx做紀錄 附上軌跡檔 有興趣的人請享用囉！！

https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=18550

P.S 這次由於拼命趕路 下次再好好的紀錄 大眾交通方式：搭火車至雙溪站下車 再火車站前公車站牌轉搭F815公車至灣潭站下車灣潭站走至三水潭福德宮後 再原路來回！！或參考雪人今日的行程 先到料角坑走北勢溪古道再接灣潭古道 旅行日期：2019.06.16