親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

想吃爸爸買給你？不想當豬隊友 請先學會這一招

高雄殺母案…驚爆女兒教唆男友行凶 疑預謀還通報行程

百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00健行筆記 健行筆記Shannon Wang

早上走完北勢溪古道後  吃完點心 整理一下 我們便繼續往灣潭古道前去囉！！灣潭古道全程4.5公里 不過地勢平緩 又是沿著灣潭溪修築 走起來輕鬆寫意比早上的北勢溪古道還要輕鬆好走因為我們要搭下午2點從灣潭發車的公車所以12點 我們就開始啟程 本來應該可以慢慢拍照 慢慢走結果 雪人讓小孩在夢潭玩水花了太多時間 導致後半段整個都用跑的   也沒有仔細紀錄到 真的很可惜兩個對於灣潭古道很是喜愛 回家還一直跟我說下回還要再來.....呃 ....可是公車要坐好久 頭又好暈喔.....但看著兩個人期待的小臉.....雪人前輩子真的欠這兩個不少從雙溪口福德宮起登 一開始便是平緩的泥土小徑

DSC05326 

一開始便是泥濘不堪的地形 算了 鞋子髒了 回家洗衣洗就好路途碰到的巨網燈蛾蛾幼蟲 整路上碰到4.5次了喔～

DSC05327 

整路都是平緩的地形 難怪有一說是5歲到99歲都適合的步道

DSC05329DSC05330

經過一處岩壁 有小小溪瀑

DSC05333  

DSC05334  

蕈菇達人億仔要我拍的照片

DSC05335 

DSC05336淡蘭古道灣潭段導覽圖DSC05337 

整段灣潭古道應該只有此一小段上坡 其餘都是平緩的山路

DSC05338 

不知是否早上走得太累 下午走灣潭古道 總覺得很懶的拍照路上只是零星的拍了幾張 但其實私心來說我覺得北勢溪古道比較漂亮呀 

分享

接下來這邊就是夢潭了 本來只想在此休息一下～沒想到兩小在這邊又是抓魚又是當路人甲拍照的 玩的樂不可支整個待了40分鐘   雪人要拉都拉不走 最後只好拼命趕路～～

DSC05345  

DSC05344  

DSC05343 

DSC05341 

DSC05352 

DSC05351 

DSC05350 

之後我們看看時間只剩30分鐘 整路狂奔 就沒有很認真的拍照紀錄了  DSC05359

這邊有一個溪瀑 有山友直接坐在此處泡腳 好是舒適呀 可惜 我們時間不夠 連拍照的時間都要快很準所以只留下這張糊掉的照片

DSC05353 

這邊可以看到五重小溪瀑喔～

DSC05356 DSC05358

看到碎石子路表示快要到出口囉～～

DSC05360

差不多要到出口了 但此時已經是1:55分如果錯過2點的 下一班要等到4點50分我們三人從夢潭開始就整路狂奔 後來想想 一大早起床坐火車 轉公車 又走了這麼長的路最後還要狂奔趕路   真的是辛苦這兩個了

DSC05362DSC05363  

狂奔至出口後剛好2點 看到公車站一堆人在等待就稍微放下心中大石～不過一堆人在等公車 表示又沒位子可以坐不過 雪人說今天處處遇貴人是有原因 因為上車時已經要擠到門口了但是好心的山友又讓座給億仔跟阿巧   真的超級感動的～所以說爬山的小孩不會變壞 ～～或許是長期接觸好山好水讓自己的心靈變得更寬廣及透徹吧～～期許我的小孩們也能夠有如此寬廣及透徹的善心！！謝謝今天幫助我們的山友們～～今天是雪人第一次使用gpx做紀錄 附上軌跡檔 有興趣的人請享用囉！！

https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=18550

P.S  這次由於拼命趕路 下次再好好的紀錄 大眾交通方式：搭火車至雙溪站下車 再火車站前公車站牌轉搭F815公車至灣潭站下車灣潭站走至三水潭福德宮後 再原路來回！！或參考雪人今日的行程 先到料角坑走北勢溪古道再接灣潭古道 旅行日期：2019.06.16

古道步道
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

昨日玉山、今日雪山！連續二日登上台灣最高點及次高點

2019-07-13 08:00

熱門郊山！桃園「石門山步道」難度不高、容易親近的台灣小百岳

2019-07-12 22:00

山一直都在！ 一日桃山、喀拉業山攻頂

2019-07-10 08:55

半百夫妻的人生第一露「合歡北西峰」

2019-07-05 08:00

中高度自虐路線！ 中央山脈分段大縱走-大北北段

2019-07-04 07:55

瑞芳「煙囪稜、黃金洞初探」沿著山中廢煙管一探陌生山徑

2019-07-03 08:00

桃園羊稠森林步道生態豐富　市民運動健行的好地方

2019-06-29 09:05

慕名拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」！ 聖母山莊步道 連綿不絕的山峰

2019-06-29 07:55

最原始最經典！ 中央山脈縱走-天堂神鬼群湖縱精華片段

2019-06-28 20:55

美在雲深不知處！ 登山客又愛又恨的百岳「雲峰」

2019-06-27 20:55

驚心動魄之黃金五、六稜　山友爬到開始懷疑人生

2019-06-20 16:40

新北輕旅行「平溪線鐵道秘境」旅遊最熱門路線！

2019-06-19 16:25

台版小長城！鼻頭角稜谷步道絕美山海步道＆百合花盛開

2019-06-15 09:25

七星山主東峰 落差最大、距離最遠的路線(苗圃上、冷苗回)

2019-06-12 15:25

淡蘭古道北路：心有餘悸的眼鏡蛇、虎頭蜂與泥巴路

2019-06-11 08:05

好消息！台灣正妹登山家「三條魚」登頂聖母峰

2019-05-27 13:00

得來不易的最美！ 一日玉北來回 到北峰欣賞杜鵑花

2019-05-23 15:35

從早黑走到晚黑　誰說可以在中央尖看日出

2019-05-21 07:55

四腳亭砲台古蹟巡禮、三坑子步道賞桐花

2019-05-19 09:00

登上高雄瑰寶「小百岳柴山」意外巧遇台灣獼猴！

2019-05-16 21:00

登上「郡大山稜」名山圍繞！將百岳群峰盡收眼裡

2019-05-13 08:00

登山陽明山「七星池、主峰、南峰」從台北眺望到中央山脈

2019-05-12 21:00

台灣用走的最美！　阿蓮五虎兄弟雪山北峰之旅

2019-05-06 15:25

步道‧部道特派員／台東長濱部落+步道三日小旅行

2019-04-29 11:55

平易近人的親山方式！新北三芝「小觀音山車道」賞花賞景賞生態

2019-04-23 18:47

串遊鄒族三星「達邦、里佳、山美」　部落x步道特派員探訪記

2019-04-22 21:55

台中谷關「公車X徒步X露營」小旅行　體驗不一樣的步道玩法！

2019-04-22 11:06

送自己的大禮！人生第7座百岳「郡大山」雲霧之間美景醉人

2019-04-20 09:00

走在死亡稜線上的夢幻行程：中央尖山縱走北二段

2019-04-18 07:55

四獸山集滿／虎山、豹山、獅山、象山 半日輕鬆全攻頂

2019-04-17 21:55

無敵視野！ 竹子尖山俯瞰嘉南平原 [觀音→梅龍步道 O型]

2019-04-17 07:55

和外國朋友一起攻百岳！2019/04/04-05 鈴鳴閂山遊記

2019-04-12 08:30

成就達成！５人５天５座百岳「能高安東軍」台灣最美的縱走路線

2019-04-06 22:00

從海到山的彼端：奇萊南華　震懾心頭的那道光！

2019-04-02 23:55

小朋友好厲害！這樣的岩壁都不怕「鳶嘴與稍來O型」

2019-03-29 08:15

他的「台灣百岳」全紀錄！山友拍手叫好的壯觀相簿

2019-03-23 22:00

影／南南山語首部曲「利嘉鬼域」精華短片與心得分享

2019-03-07 16:00

北大武山-我的完百日誌

2019-03-07 07:55

登山「北大武山」走跳羚羊 Trip Antelope

2019-03-04 08:00
看更多

熱門文章

烏來「內洞國家森林遊樂區」親民的觀瀑步道！附近還有10元桂山冰棒

2019-07-06 09:00

豋山時姨媽突然來怎麼辦！山友分享「手作衛生棉」女性登山小教室

2019-07-06 15:42

半百夫妻的人生第一露「合歡北西峰」

2019-07-05 08:00

山一直都在！ 一日桃山、喀拉業山攻頂

2019-07-10 08:55

桃園羊稠森林步道生態豐富　市民運動健行的好地方

2019-06-29 09:05

瑞芳「煙囪稜、黃金洞初探」沿著山中廢煙管一探陌生山徑

2019-07-03 08:00

熱門郊山！桃園「石門山步道」難度不高、容易親近的台灣小百岳

2019-07-12 22:00

慕名拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」！ 聖母山莊步道 連綿不絕的山峰

2019-06-29 07:55

昨日玉山、今日雪山！連續二日登上台灣最高點及次高點

2019-07-13 08:00

三峽鳶山步道初體驗！拍出ig雙腳騰空美照、彩虹岩壁隱藏版秘境

2019-07-12 14:50

吸收滿滿芬多精！船形山、鞍馬山步道（小雪山段國家步道）

2019-07-09 21:30

如何使用高山瓦斯罐？你不能不知道的５件事

2019-06-30 21:00

中高度自虐路線！ 中央山脈分段大縱走-大北北段

2019-07-04 07:55

蘭嶼「環島之旅」海岸風光非常迷人

2019-07-07 08:00

新北輕旅行「平溪線鐵道秘境」旅遊最熱門路線！

2019-06-19 16:25

台版小長城！鼻頭角稜谷步道絕美山海步道＆百合花盛開

2019-06-15 09:25

【日本百名山】北海道羅臼岳登山記 踩過大雪溪 迎接一望無際

2019-07-01 20:55

美國大峽谷谷底路線 欣賞科羅拉多河畔的風光

2019-07-09 00:25

作伙來玉山，享受百岳之首的絕美景緻！

2019-07-09 08:35

百岳新手經驗談！你知道傳說中的「天池廚房」嗎

2019-07-14 08:00

你知道人可以多靠近彩虹嗎？來到「彩虹瀑布」下許下繽紛願望

2019-06-30 22:00

半百夫妻回顧心中的第一座百岳

2019-07-08 08:30

竹坑山之百合花之旅

2019-07-10 07:30

驚心動魄之黃金五、六稜　山友爬到開始懷疑人生

2019-06-20 16:40

山知識／分享如何找山友？教你如何第一次揪朋友上山就成功！

2019-06-20 07:55

美在雲深不知處！ 登山客又愛又恨的百岳「雲峰」

2019-06-27 20:55

【日本百名山】近畿屋頂　平易近人的「大台ヶ原山」

2019-07-10 15:55

【登山知識】學會規劃行程第一步：讀懂登山紀錄

2019-06-27 14:55

杜鵑嶺、加里山，大坪登山口起登之小O型走

2019-06-19 08:30

北大武！兩天一夜練腳力　欣賞雲霧迷漫的詩境山嶺

2019-07-04 20:00

登上神秘「龜山島」大雨磅礡之遊記

2019-06-26 08:00

最原始最經典！ 中央山脈縱走-天堂神鬼群湖縱精華片段

2019-06-28 20:55

百年的歷史古徑「灣潭古道」步道平緩親人、旁有涼爽夢潭可以玩水

2019-07-14 09:00

【APP寶石任務實測】輕鬆上手！媽媽室友認證好用的登山軌跡工具

2019-07-13 15:00

新竹尖石李崠山

2019-06-25 08:35

一事能狂便少年！阿蓮五虎兄弟一日阿溪縱走

2019-06-23 16:35

台中和平鳶嘴山

2019-06-22 17:00

台中自然步道！「和平橫嶺山」想受沐浴在森林中

2019-06-16 21:00

石壁潭生態步道、中坑山連走

2019-06-23 08:30

基隆山 每次回頭，總是看到九份

2019-07-01 17:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top