昨日玉山、今日雪山！連續二日登上台灣最高點及次高點

2019-07-13 08:00 健行筆記 健行筆記HenriHuggleMonster



時間回到2019/6/20，距離上一次走玉山，是十五年前的事了；而上一次走雪山，卻只是一個星期前的事。

隔天，星期五，請了假，星期四一下班就直接往塔塔加出發；333.1km的路程，花了我3個小時又32分鐘，抵達塔塔加停車場己經將近11點了。太久沒來玉山，中間還不小心開進阿里山森林遊樂區，買了門票才發現自己走錯路，感謝收費站的大哥願意讓我退票，還好心的引導我往塔塔加的路。到塔塔加前幾個彎道，一過彎，一隻肥滋滋的山羌就站在馬路中間，差點來場麋鹿測試，所幸智慧型頭燈發揮作用；說也奇怪，山羌倒是一點都不害怕，慢慢的等牠過馬路。今晚車中泊，簡單鋪個床，隔天還要早起，早早就休息了。

Relive記錄 - D0 台北到塔塔加

2019/06/21，淩晨二點鬧鐘響了，實在沒睡飽，再補一下眠。二點四十五分才起床，換一下衣服順便整理一下車子。3:04分才從塔塔加停車場出發，先到排雲服務站搜尋入園入山證投擲信箱，沒找著；心想算了，反正排雲山莊會再檢查，重點是要在十點前抵達，否則就上不了玉山主峰。

3:37抵達玉山登山口，天還沒亮；遠方玉山登山步道上比我早出發山友的頭格外明亮，一路摸黑，走著走著，天外漸亮，到大峭壁約莫5:24；沒多久，排雲山莊也到了，這時候是5:57。

在這裡繳交入園入山證，查驗一下證件；此時己經有一位一日往返的神人級大哥己經準備下山了，而且是以我望塵莫及的速度跑下山。休息一下，準備往玉山主峰前進；今天天氣非常棒，主南峰岔路後的之字型上坡路段，嘉南平原盡入眼簾。

主北岔路前，回首來時路，對比十五年前的心情，覺得有趣，為什麼那時候會有想要往懸崖一躍而下，一了百了的想法?

睽違了十五年，7:15再度登上玉山主峰。十五年前來，視野沒有這麼好，雲霧稍多沒有視野，但幸運的看到難得一見的觀音環。

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往北峰方向看，想起十五年前時，因高山反應，吃不好也睡不著，北峰氣象站的大哥還讓我進去裡面休息，不過說起來也有趣，一到了荖濃溪營地馬上恢復生龍活虎的樣子。另外，這裡也可以看得明天我即將造訪的地方。

7:30左右，離開玉山主峰，回程在排雲山莊前聽到水聲，偏離一下步道察探，水量充沛。

8:20返抵排雲山莊，此時己經有山友陸續來到，也有山友陸續下山。由於一路下坡，不覺得疲憊，繼續往登山口前進。

10:07返抵玉山登山口，不打算搭接駁車，就算想搭好像也沒得搭，不知道是否因為非假日之故？慢慢踢回塔塔加服務站，到了服務站問了一下工作人員是否要繳交另一份入山入園證，答曰：不用。看來我還真的是個玉山新手。

Relive記錄 - D1 玉山主峰一日往返

回到塔塔加停車場己經是10:42，簡單整理一下，換上乾淨的衣服。準備往武陵農場出發，出發時將近11:00。經過夫妻樹時特別停留一下，可惜只剩妻樹。白天的台21線開起來格外舒服，雖有幾處因為上周梅雨鋒面影響坍塌，整體路況還是很不錯。

依循Apple Maps指示的路經，沿途行經日月潭。上次來這裡是為了玩皮艇，看到這個景象，真想下水去玩玩，要不是申請手續麻煩，加上明天還有重要行程雪山主峰；不過。船也沒放在車上，太佔空間了。

到了埔里己經是下午一點，開了二個小時的山路，肚子實在很餓，又懶得google在地美食，找家連鎖速食餐廳打發一下。休息了一下，繼續往武陵農場前進。不知道為何，周五下午的台十四線及台十四甲線車速別慢，中間找一家便利商店買了些補給品，到了合歡北峰登山口己經是15:43了，看著滿山滿谷的紅毛杜鵑，真想上合歡北峰走走。先前經過石門山時，去年屏風山新路一日往返前一晚，開夜車經同一個地方，心想時間還早，鞋子也沒換就穿Y拖上石門山散個步的往事湧上心頭。

17:40終於到了武陵農場的雪山登山口，這真的是段開車比爬山還累的行程，尤其是過了大禹嶺接台8線往台7甲線這段路。232.2km的路程，開了5個小時又22分鐘。簡單吃完路上在便利商店買的麵包作為晚餐，再整理一下我的車床，今晚又是車中泊。原本計劃晚上七點就休息，明天早點起床上雪山，但這個車位實在不太好，整晚都沒睡好。

Relive記錄 - D1 塔塔加至雪山登山口

2019/06/22，原本計劃二點起床，實在爬不起來，直到3:45才願意起床換衣服準備出發。簡單整理一下，雪山登山口服務站投擲入園入山證己經是4:12的事了。距離上一次來雪山，是一個星期前的事；其實昨日玉山今日雪山的行程，早就己經安排好了，只是上周梅雨鋒面報到，無奈只好取消玉山行程，但雪山行程因雨勢停歇照常進行，也因此連續二個周六都來到雪山主峰報到，而上次也是我2019年的第一次雪山主峰行。上周是3:04出發，剛好趕的及在雪山東峰看日出；今天晚了一個多小時出發，也不急著看出日，4:54抵達七卡山莊。

到了哭坡景觀台己經是05:58了，哭坡上遇到一群山友，聊了一下，原來是三點出發。上周爬哭坡時天還沒亮，沒注意到這裡也有滿山滿谷的紅毛杜鵑。

到了三六九山莊己經是6:26，山屋後方先前遭祝融之災的山坡己經生出新芽，但焦黑的枯木仍舊，看了令人難受。看上個星期相比，天氣差了一些，不過這種天氣爬山特別舒服。到了黑森林入口約7:27，坐在倒木上休息一下，吃個早餐。發現倒木上刻了幾個字-卡布里灣。

上星期經過這，水量格外充沛，時隔一周己經少了許多。再往上走，黑森林裡的乾溪也己經枯竭，若是公路路況允許，大雨後上山還真的能看到與平常不一樣的景緻。今天的黑森林體感溫度格外的低，此時才發現自己穿的有些少。

08:35抵達了圈谷氣象站，在這裡遇到一隊應該要到翠池的山友。看著他們背著重裝往鞍部三岔路的碎石坡一步一步的向上爬，真的很佩服。

從圈谷到雪山主峰是一段格外煎熬的路程，除了坡度的考驗，高海拔的環境也在試探人的意志。花了40多分鐘才走完這段一公里多的路程，抵達雪山主峰的時間是9:13。26個小時前，我在玉山主峰，這時候搜尋了一下遠方的山頭，遠方雲海的上方，玉山主峰短暫露出身影。如果我依照計劃起床而不賴床，或許我可以在24小時內同時出現在台灣的最高峰和次高峰，這時候腦海裡出現了這個念頭。

雪山主峰的風實在太大，待不到半小時就準備下山；相較之下，上星期的雪山主峰天氣實在太好，視野實在太廣。或許是擔心下午的天候，10:35就抵達了三六九山莊。在這裡和雪霸志工聊了一下，繼續往登山口前進。回程經過哭坡，此時的哭坡景觀台好不熱鬧，許多上山的山友在這裡稍作休息。12:12抵達七卡山莊，再2公里就可以回到登山口，卻沒力氣快走，12:42回到雪山登山口。

Relive記錄 - D2 雪山主峰一日往返回到登山口，洗個臉同時把身上的汗擦拭乾淨，換個衣服準備回家。與台北出發至塔塔加，以及塔塔加往武陵農場這二段比起來，台七甲線經台七線接國道五號這段路算是熟悉的路線，尤其又是回家的路程，開起來也格外愉悅。經過南山村的便利商店，在這裡吃碗泡麵，卻踩到了地雷；此時更想回家來個碳烤配冰涼的啤酒。

144.8km的路程，開了3個小時10分鐘；雪山隧道今天的路況不太好，前10k的平均時速不到40公里，不過總比走北宜來得快多了。

Relive記錄 - D2 雪山登山口至台北明日七星習慣了周未都要上七星主走走，即使是在走完了

一日南湖大山的行程也會在隔日上七星主峰，當做是恢復走。這次特別一些，連續二日登上台灣最高點及次高點，如果隔日再登上台北市的第一高峰，完成連續三日走完『玉‧雪‧七星』呢? 這是一個人完成這個開車比爬山還累的行程所留下的影像記錄

後記

開車累? 不累? 小時候，其實就是剛有駕照那時候，星期日總是在朋友學校的workshop混到半夜，直到大家都累了，才甘願從台北開夜車回位於嘉南平原的學校。那時候不覺得累，但很混，隔天的課通常都直接跳過；提了當年勇，實際上卻沒當年勇，三天700多公里的路程帶來的疲倦比不上二趟加起來將近50公里的高山一日往返路程，讓我想到一個朋友，一日南湖後緊接著一日雪山，這一年己經完成n趟一日環島。在這21世紀，苦其心志，勞其筋骨最佳典範。