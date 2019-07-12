熱門郊山！桃園「石門山步道」難度不高、容易親近的台灣小百岳

2019-07-12 22:00 健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen



原文出處

石門山，很久以前小爬過一次，印象中的登山口有很多雜亂無章的攤販。本次行前仔細研究後，發現石門山的登山口也有好幾個 : 北端入口、南端入口、勞工育樂中心入口，另外也可由小粗坑古道進入。有很多攤販的登山口是北端入口，最快可登頂的是南端入口，停車不方便的是小粗坑古道，所以最後當然是選擇由勞工育樂中心起登囉~

本次參考山友 鈞的GPX ，另外加碼清水坑山及太平山，同時用「登山客」及「Hikingbook」記錄軌跡，前者顯示「距離 : 6.6 公里，持續時間 : 4 小時 26 分 38 秒」，後者顯示「距離 : 4.2 公里，持續時間 : 4 小時 24 分 55 秒」，iPhone內建的健康APP顯示「步行+跑步距離7.4公里」，所以本次用「登山客」記錄的距離應該較準確啦~( 我的GPX )

▲早上將近9點到達石門山勞工育樂中心，停車場旁有洗手間

▲9:06 出發往觀世音菩薩像 (指標應該是要往前，卻是指向右邊...沿路遇到有些指標都有方向錯誤的問題，真的很糟糕)

▲幾年前也爬過勞工育樂中心到觀音像這段路，這隻恐龍仍屹立不搖 (路旁還有幾尊西洋石膏像，這勞工育樂中心到底是要走什麼風格路線啊?)

▲9:16 岔路取右 (直行往左下可通到北端入口)

▲馬上又遇岔路，兩邊都可以到達觀音像，取右

▲9:27 到達觀景平台，右邊續往上走一下才會到達觀音像，先在左邊賞個景

▲觀景平台往右可看到一點點石門水庫後池堰及上上週爬過的溪洲山

▲觀景平台環景 (當天視野最佳處，據說可以看到101大樓)

▲9:38 到達觀音像，右後方階梯續往上爬

▲觀音像後方階梯往下拍，只有一小段人工鋪設的石階

▲然後就是原始的土石路

▲岔路取右 (全程多處岔路無指標，事先下載軌跡圖來導航才不會一頭霧水)

▲非常熱門的郊山，爬山的人絡繹不絕

▲岔路取右 (兩條岔路之後應該會會合)

▲這裏的岔路一樣取右 (左岔應該是通往之前那條左邊的岔路)

▲一小段拉繩

▲氣溫應該有超過34度，但陣陣涼風襲來頗舒服

▲雖是熱門郊山，但山徑原始，沿路大石及樹上有很多苔蘚植物

▲夫妻石

▲夫妻石上方 (戴了一頂綠帽的夫石 😆)

▲又遇岔路，取右

▲通過這一段拉繩區就要攻頂啦~

▲前方即為石門山三角點

▲10:38 到達石門山三角點

▲石門山跟上次爬的溪洲山都是小百岳

▲三角點旁這顆基石據說是民國72年台灣省政府板新給水廠的水源保護區界

▲一等三角點旁的展望...失望 😆

▲蝴蝶多多，倒是令人開心，追著蝴蝶跑，終於拍到牠 - 大鳳蝶(雄)

▲從天而降的毛毛蟲，不知是哪種蝶或蛾的幼蟲

▲三角點續往前走十幾公尺還有一個殖產局三角補點

▲11:12 殖產局三角補點旁的岔路取左，準備前往清水坑山及太平山 (右岔通往小粗坑古道及南端登山口)

▲岔路取左 (右岔有登山布條，不知通到哪兒)，魔音傳腦的卡拉OK開始出現

▲岔路取左 (有墳墓速通過)，右岔通往聖義宮、錢龍休息站，卡拉OK就是從右邊傳來的

▲11:29 十字路口取右往清水坑山及太平山，左往石門山三角點，直行往觀音像及勞工育樂中心

▲十字路口往右的指標為景春步道及好漢坡，沒有事先用APP下載軌跡檔參考的話，會無法確定清水坑山及太平山是要往右走 (那個石門山登山步道導覽圖上沒有標示現在位置及石門山，只有標示小竹坑山及太平山，真的會令人一頭霧水 😅 )

▲11:40 不用10分鐘即到達清水坑山岔路口，左邊樹上紅圈處有清水坑山指標，先上去看看再折返

▲11:46 比預期的還要快到達 (前方為不明基石)

▲再往前走幾步後，左邊地上有個土木局三號基點，右岔通往勞工育樂中心 (軌跡圖上沒有這條岔路)

▲土木局三號基點

▲清水坑山，又叫作石門山東北峰

▲這裏的展望也不佳

▲12:00 折返回到清水坑山岔路口取左續行 (右為來時路)

▲12:03 到達四岔路口

▲右為四岔路口指標，左往景春步道，直行往好漢坡及環湖公路(前方兩岔路會會合，我取右)

▲12:07 幾分鐘後又是岔路，取左跟之前的左岔會合往太平山，右岔續行往好漢坡

▲開始有一大段拉繩 (軌跡圖上顯示這條也叫好漢坡，搞得我好亂 😆)

分享 facebook

▲拉繩上坡後就會到達太平山囉~

▲12:13 前方就是太平山，無基點 (從四岔路口到這裏大約10分鐘)

▲樹上的太平山標示

▲旁邊樹幹上有隻巨網燈蛾(巨網苔蛾)幼蟲，我覺得比成蟲可愛誒

▲這裏的展望還是一樣很普通

▲12:18 離開太平山，續往前走

▲12:20 遇到鐵皮屋

▲繞過鐵皮屋，見到電台續直行 (Google Map上標示為太平山電台，不知正確嗎)

▲12:24 十字路口取左往景春步道，整個O形路線已完成超過一半 (右岔往南端入口、土地公廟；直行往好漢坡，事後才發現前方好漢坡有不錯的視野，下次再走不同的路線吧...)

▲取左往景春步道後的回程就是一直下坡囉~(聽到了下雨的聲音好緊張，被滴了幾滴雨水，還好不到一分鐘就停了)

▲12:37 岔路口續直行往北端入口、勞工育樂中心；左上往南端入口、土地公廟 (指標的方向完全不對)

▲12:40 岔路取左往勞工育樂中心 (前方橫向不論往左或往右的指標皆為景春步道，好像跟步道導覽圖上顯示的不同 )

▲全程步道上的土石都有點濕滑不太好走，要很小心腳步

▲倒木上的迷你菇

▲回拍來時路，石門山的步道幾乎都很原始，難度不高、容易親近，難怪熱門

▲400M里程樁 (不知是從哪裏算起)

▲13:02 岔路取左 (這裏的三岔路指標也令我很無言...)，又聽到了下雨的聲音，感覺頗大卻沒幾滴雨

▲原來是開始出現小溪，還以為是大雨的聲音 😆

▲13:13 步道要結束啦~經過前面的攤販後往左走

▲速速通過一堆攤販和此起彼落的卡拉OK聲

▲13:21 路口的勞工育樂中心指標是往左，但看地圖好像要繞一大圈，所以我還是取右走一段馬路囉

▲13:33 大約10分鐘就回到了勞工育樂中心，完成石門山O形路線，結論 : 岔路真的好多，指標跟導覽圖沒太大幫助，還是事先規畫好路線並下載軌跡圖較可靠