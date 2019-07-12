親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

獨／老品牌「獨身貴族」驚傳欠薪撤櫃 總經理向員工道歉認錯

林青霞偶像、首位金馬影后被盜墓 骨灰罈不翼而飛

熱門郊山！桃園「石門山步道」難度不高、容易親近的台灣小百岳

2019-07-12 22:00健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen

原文出處

石門山，很久以前小爬過一次，印象中的登山口有很多雜亂無章的攤販。本次行前仔細研究後，發現石門山的登山口也有好幾個 : 北端入口、南端入口、勞工育樂中心入口，另外也可由小粗坑古道進入。有很多攤販的登山口是北端入口，最快可登頂的是南端入口，停車不方便的是小粗坑古道，所以最後當然是選擇由勞工育樂中心起登囉~

本次參考山友鈞的GPX，另外加碼清水坑山及太平山，同時用「登山客」及「Hikingbook」記錄軌跡，前者顯示「距離 : 6.6 公里，持續時間 : 4 小時 26 分 38 秒」，後者顯示「距離 : 4.2 公里，持續時間 : 4 小時 24 分 55 秒」，iPhone內建的健康APP顯示「步行+跑步距離7.4公里」，所以本次用「登山客」記錄的距離應該較準確啦~(我的GPX)

f967afc2293f6cc1f34054ba018fc41c.jpg

▲早上將近9點到達石門山勞工育樂中心，停車場旁有洗手間

15fd822bc721a8e31ef28cdb2149f0e6.jpg

▲9:06 出發往觀世音菩薩像 (指標應該是要往前，卻是指向右邊...沿路遇到有些指標都有方向錯誤的問題，真的很糟糕)

f7ac8f393c1d2a62a003d6b44bf58fc5.jpg

▲幾年前也爬過勞工育樂中心到觀音像這段路，這隻恐龍仍屹立不搖 (路旁還有幾尊西洋石膏像，這勞工育樂中心到底是要走什麼風格路線啊?)

e20033bfb673acfaaff7f61c3d6d45de.jpg

▲9:16 岔路取右 (直行往左下可通到北端入口)

277b5c748b463ceefea2528d16fe1152.jpg

▲馬上又遇岔路，兩邊都可以到達觀音像，取右

8616db96e2e10441b9cce21f2fe8609c.jpg

▲9:27 到達觀景平台，右邊續往上走一下才會到達觀音像，先在左邊賞個景

907ff5e5225a5a3b5237de8441fbc5e1.jpg

▲觀景平台往右可看到一點點石門水庫後池堰及上上週爬過的溪洲山

▲觀景平台環景 (當天視野最佳處，據說可以看到101大樓)

e268286bfef569ba19907ea22a5f5521.jpg

▲9:38 到達觀音像，右後方階梯續往上爬

8366967ed9981bcecefeadbead0a3d66.jpg

▲觀音像後方階梯往下拍，只有一小段人工鋪設的石階

4cbcb3205aa5fe171d89c95ff1e99415.jpg

▲然後就是原始的土石路

9f02d59324dfa343b08c1a2b7443290b.jpg

▲岔路取右 (全程多處岔路無指標，事先下載軌跡圖來導航才不會一頭霧水)

895b3228d01f0eeb632be8615c9f3faa.jpg

▲非常熱門的郊山，爬山的人絡繹不絕

40f94899daeab3ac01877f0edf93fc06.jpg

▲岔路取右 (兩條岔路之後應該會會合)

7a8f70678e6e69ab5d812f097313d299.jpg

▲這裏的岔路一樣取右 (左岔應該是通往之前那條左邊的岔路)

6a4dd406ac02158dbbf3694c3173716c.jpg

▲一小段拉繩

57d352126bb9633b1dc56bf29235b8ae.jpg

▲氣溫應該有超過34度，但陣陣涼風襲來頗舒服

99209a74815709bf5b4bbc17cdf8159b.jpg

▲雖是熱門郊山，但山徑原始，沿路大石及樹上有很多苔蘚植物

903967f696132d6afa8c02616b353f75.jpg

a69dd80eacb308cf5d3828ed1d7824d0.jpg

▲夫妻石

783bc7d6b726bd81e6b1cba4272a8bc2.jpg

▲夫妻石上方 (戴了一頂綠帽的夫石 😆)

a6bfb5d00cc9dec5f83a27da079ca6bb.jpg

▲又遇岔路，取右

069a5291da89f71b18eea8e879163088.jpg

▲通過這一段拉繩區就要攻頂啦~

015f29e727d1cc05560f7f585b963119.jpg

▲前方即為石門山三角點

ad80bd60d0efed4559c1cb769a8d9f70.jpg

▲10:38 到達石門山三角點

c7076d7781802cd7dc48c86870322282.jpg

▲石門山跟上次爬的溪洲山都是小百岳

79ae3b3d3624dd37b9cd939e27655300.jpg

aecb9a309c1dd56d5ede7102196e801f.jpg

▲三角點旁這顆基石據說是民國72年台灣省政府板新給水廠的水源保護區界

3db27aeb30fd5eb37abee4e7b9d9b793.jpg

▲一等三角點旁的展望...失望 😆

0db1f5e6149a51b0c5e8ce333f1211e5.jpg

▲蝴蝶多多，倒是令人開心，追著蝴蝶跑，終於拍到牠 - 大鳳蝶(雄)

9c956f078667234351de66a224840b9e.jpg

▲從天而降的毛毛蟲，不知是哪種蝶或蛾的幼蟲

af27803568bae8e3674220c5c5f54af4.jpg

▲三角點續往前走十幾公尺還有一個殖產局三角補點

1177b6cd7fa590921e50b2e85177fa05.jpg

396f7b9315e7f1346d2987ce63bd7e1f.jpg

▲11:12 殖產局三角補點旁的岔路取左，準備前往清水坑山及太平山 (右岔通往小粗坑古道及南端登山口)

899903eedc220457c7829eb0f9ee04d1.jpg

▲岔路取左 (右岔有登山布條，不知通到哪兒)，魔音傳腦的卡拉OK開始出現

3dcd58e21da4d6fc2bc301dbeeff229d.jpg

▲岔路取左 (有墳墓速通過)，右岔通往聖義宮、錢龍休息站，卡拉OK就是從右邊傳來的

7f546e8d7a88c399ed0eb388f0316c51.jpg

▲11:29 十字路口取右往清水坑山及太平山，左往石門山三角點，直行往觀音像及勞工育樂中心

3a3402dbad2d0946394f528714573a89.jpg

▲十字路口往右的指標為景春步道及好漢坡，沒有事先用APP下載軌跡檔參考的話，會無法確定清水坑山及太平山是要往右走 (那個石門山登山步道導覽圖上沒有標示現在位置及石門山，只有標示小竹坑山及太平山，真的會令人一頭霧水 😅 )

62ebce5b15d9c91bd9f74474fdd600ff.jpg

▲11:40 不用10分鐘即到達清水坑山岔路口，左邊樹上紅圈處有清水坑山指標，先上去看看再折返

b0b63fef1e629f549926d33d0a00c08d.jpg

▲11:46 比預期的還要快到達 (前方為不明基石)

989ad1adde877f15a462ec93680d56f7.jpg

▲再往前走幾步後，左邊地上有個土木局三號基點，右岔通往勞工育樂中心 (軌跡圖上沒有這條岔路)

84bc9093784d5d9a72faab4bbfbb69c0.jpg

▲土木局三號基點

900c3be6bdd61997386149222f31dc6a.jpg

▲清水坑山，又叫作石門山東北峰

397b33fb268c59cd3d9ee635438dc0a1.jpg

▲這裏的展望也不佳

3c104d1c88084ebf4e2747e741328bdf.jpg

▲12:00 折返回到清水坑山岔路口取左續行 (右為來時路)

a82cfcdd107393f08c80193937852e8d.jpg

▲12:03 到達四岔路口

f3ae585f49400753a3d220165be7fa85.jpg

▲右為四岔路口指標，左往景春步道，直行往好漢坡及環湖公路(前方兩岔路會會合，我取右)

4bf6bb3192a1672fa93d8fb77d995785.jpg

▲12:07 幾分鐘後又是岔路，取左跟之前的左岔會合往太平山，右岔續行往好漢坡

0034498c7e190c7434ce3a2bb88d271e.jpg

▲開始有一大段拉繩 (軌跡圖上顯示這條也叫好漢坡，搞得我好亂 😆)

分享

▲拉繩上坡後就會到達太平山囉~

01fd47a84055beeafadaf21deae64000.jpg

▲12:13 前方就是太平山，無基點 (從四岔路口到這裏大約10分鐘)

54747c82205d934fd493f163ef85e2a2.jpg

▲樹上的太平山標示67b4fb11b4b8691b6974851a948bc68e.jpg

▲旁邊樹幹上有隻巨網燈蛾(巨網苔蛾)幼蟲，我覺得比成蟲可愛誒

9e1bc3036f866331e18194d19e9bff66.jpg

▲這裏的展望還是一樣很普通

75ec2a953a0afdb29384af928b8360f7.jpg

▲12:18 離開太平山，續往前走

3d3714d54f04bc2845677b450ce834b8.jpg

▲12:20 遇到鐵皮屋

85570b9796266b943cd3a8b5610279be.jpg

▲繞過鐵皮屋，見到電台續直行 (Google Map上標示為太平山電台，不知正確嗎)

1b23411b35ccb2d717f5b46b64e0c81f.jpg

▲12:24 十字路口取左往景春步道，整個O形路線已完成超過一半 (右岔往南端入口、土地公廟；直行往好漢坡，事後才發現前方好漢坡有不錯的視野，下次再走不同的路線吧...)

0d7dc3bea9c5f840264cbe91effbc21e.jpg

▲取左往景春步道後的回程就是一直下坡囉~(聽到了下雨的聲音好緊張，被滴了幾滴雨水，還好不到一分鐘就停了)

efd1efb87209ebd3a81e9c597ca5aeff.jpg

▲12:37 岔路口續直行往北端入口、勞工育樂中心；左上往南端入口、土地公廟 (指標的方向完全不對)

ef81eb615750be40c65cdce2405e8a12.jpg

67eeb7b0b9775deec9bbb39ff97ed64d.jpg

▲12:40 岔路取左往勞工育樂中心 (前方橫向不論往左或往右的指標皆為景春步道，好像跟步道導覽圖上顯示的不同 )

c696a205060f6e2934415909f6ab7eef.jpg

▲全程步道上的土石都有點濕滑不太好走，要很小心腳步

a10292a54693e4a6c705744414378bbf.jpg

a22e124eef64ab392031af565d95ee26.jpg

▲倒木上的迷你菇b1aa74b1c4a48d932079034525df03cd.jpg

▲回拍來時路，石門山的步道幾乎都很原始，難度不高、容易親近，難怪熱門

8791ec02c58032cc2a7c081f30ae96f6.jpg

▲400M里程樁 (不知是從哪裏算起)

db304b3898c824428adf519226af1e8f.jpg

▲13:02 岔路取左 (這裏的三岔路指標也令我很無言...)，又聽到了下雨的聲音，感覺頗大卻沒幾滴雨

7b3865d0de0b88f1d569f6cdc748e2a3.jpg

▲原來是開始出現小溪，還以為是大雨的聲音 😆

b7a2f6ddf15c6564a6dfcfae96876a50.jpg

▲13:13 步道要結束啦~經過前面的攤販後往左走

e4212882f907900e3605a5b702ad5ffc.jpg

▲速速通過一堆攤販和此起彼落的卡拉OK聲

db46b0dd53a0bb06486d1465cba828c1.jpg

▲13:21 路口的勞工育樂中心指標是往左，但看地圖好像要繞一大圈，所以我還是取右走一段馬路囉

de1b6ef1dee301ddb95fa9ca50cee42e.jpg

d4c181af653963fa80437692390099f5.jpg

▲13:33 大約10分鐘就回到了勞工育樂中心，完成石門山O形路線，結論 : 岔路真的好多，指標跟導覽圖沒太大幫助，還是事先規畫好路線並下載軌跡圖較可靠

步道登山古道
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

山一直都在！ 一日桃山、喀拉業山攻頂

2019-07-10 08:55

半百夫妻的人生第一露「合歡北西峰」

2019-07-05 08:00

中高度自虐路線！ 中央山脈分段大縱走-大北北段

2019-07-04 07:55

瑞芳「煙囪稜、黃金洞初探」沿著山中廢煙管一探陌生山徑

2019-07-03 08:00

桃園羊稠森林步道生態豐富　市民運動健行的好地方

2019-06-29 09:05

慕名拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」！ 聖母山莊步道 連綿不絕的山峰

2019-06-29 07:55

最原始最經典！ 中央山脈縱走-天堂神鬼群湖縱精華片段

2019-06-28 20:55

美在雲深不知處！ 登山客又愛又恨的百岳「雲峰」

2019-06-27 20:55

驚心動魄之黃金五、六稜　山友爬到開始懷疑人生

2019-06-20 16:40

新北輕旅行「平溪線鐵道秘境」旅遊最熱門路線！

2019-06-19 16:25

台版小長城！鼻頭角稜谷步道絕美山海步道＆百合花盛開

2019-06-15 09:25

七星山主東峰 落差最大、距離最遠的路線(苗圃上、冷苗回)

2019-06-12 15:25

淡蘭古道北路：心有餘悸的眼鏡蛇、虎頭蜂與泥巴路

2019-06-11 08:05

好消息！台灣正妹登山家「三條魚」登頂聖母峰

2019-05-27 13:00

得來不易的最美！ 一日玉北來回 到北峰欣賞杜鵑花

2019-05-23 15:35

從早黑走到晚黑　誰說可以在中央尖看日出

2019-05-21 07:55

四腳亭砲台古蹟巡禮、三坑子步道賞桐花

2019-05-19 09:00

登上高雄瑰寶「小百岳柴山」意外巧遇台灣獼猴！

2019-05-16 21:00

登上「郡大山稜」名山圍繞！將百岳群峰盡收眼裡

2019-05-13 08:00

登山陽明山「七星池、主峰、南峰」從台北眺望到中央山脈

2019-05-12 21:00

台灣用走的最美！　阿蓮五虎兄弟雪山北峰之旅

2019-05-06 15:25

步道‧部道特派員／台東長濱部落+步道三日小旅行

2019-04-29 11:55

平易近人的親山方式！新北三芝「小觀音山車道」賞花賞景賞生態

2019-04-23 18:47

串遊鄒族三星「達邦、里佳、山美」　部落x步道特派員探訪記

2019-04-22 21:55

台中谷關「公車X徒步X露營」小旅行　體驗不一樣的步道玩法！

2019-04-22 11:06

送自己的大禮！人生第7座百岳「郡大山」雲霧之間美景醉人

2019-04-20 09:00

走在死亡稜線上的夢幻行程：中央尖山縱走北二段

2019-04-18 07:55

四獸山集滿／虎山、豹山、獅山、象山 半日輕鬆全攻頂

2019-04-17 21:55

無敵視野！ 竹子尖山俯瞰嘉南平原 [觀音→梅龍步道 O型]

2019-04-17 07:55

和外國朋友一起攻百岳！2019/04/04-05 鈴鳴閂山遊記

2019-04-12 08:30

成就達成！５人５天５座百岳「能高安東軍」台灣最美的縱走路線

2019-04-06 22:00

從海到山的彼端：奇萊南華　震懾心頭的那道光！

2019-04-02 23:55

小朋友好厲害！這樣的岩壁都不怕「鳶嘴與稍來O型」

2019-03-29 08:15

他的「台灣百岳」全紀錄！山友拍手叫好的壯觀相簿

2019-03-23 22:00

影／南南山語首部曲「利嘉鬼域」精華短片與心得分享

2019-03-07 16:00

北大武山-我的完百日誌

2019-03-07 07:55

登山「北大武山」走跳羚羊 Trip Antelope

2019-03-04 08:00

與大地約會的時光「月之鏡」行略

2019-03-03 15:10

你未曾見的嘉明湖！跟著莫名去旅行：生態、奇景，這才是嘉明的味道

2019-03-03 09:00
看更多

熱門文章

半百夫妻的人生第一露「合歡北西峰」

2019-07-05 08:00

烏來「內洞國家森林遊樂區」親民的觀瀑步道！附近還有10元桂山冰棒

2019-07-06 09:00

豋山時姨媽突然來怎麼辦！山友分享「手作衛生棉」女性登山小教室

2019-07-06 15:42

山一直都在！ 一日桃山、喀拉業山攻頂

2019-07-10 08:55

瑞芳「煙囪稜、黃金洞初探」沿著山中廢煙管一探陌生山徑

2019-07-03 08:00

慕名拜訪「臺灣の抹茶冰淇淋山」！ 聖母山莊步道 連綿不絕的山峰

2019-06-29 07:55

桃園羊稠森林步道生態豐富　市民運動健行的好地方

2019-06-29 09:05

如何使用高山瓦斯罐？你不能不知道的５件事

2019-06-30 21:00

中高度自虐路線！ 中央山脈分段大縱走-大北北段

2019-07-04 07:55

三峽鳶山步道初體驗！拍出ig雙腳騰空美照、彩虹岩壁隱藏版秘境

2019-07-12 14:50

吸收滿滿芬多精！船形山、鞍馬山步道（小雪山段國家步道）

2019-07-09 21:30

新北輕旅行「平溪線鐵道秘境」旅遊最熱門路線！

2019-06-19 16:25

蘭嶼「環島之旅」海岸風光非常迷人

2019-07-07 08:00

你知道人可以多靠近彩虹嗎？來到「彩虹瀑布」下許下繽紛願望

2019-06-30 22:00

【日本百名山】北海道羅臼岳登山記 踩過大雪溪 迎接一望無際

2019-07-01 20:55

美國大峽谷谷底路線 欣賞科羅拉多河畔的風光

2019-07-09 00:25

北大武！兩天一夜練腳力　欣賞雲霧迷漫的詩境山嶺

2019-07-04 20:00

作伙來玉山，享受百岳之首的絕美景緻！

2019-07-09 08:35

美在雲深不知處！ 登山客又愛又恨的百岳「雲峰」

2019-06-27 20:55

台版小長城！鼻頭角稜谷步道絕美山海步道＆百合花盛開

2019-06-15 09:25

半百夫妻回顧心中的第一座百岳

2019-07-08 08:30

竹坑山之百合花之旅

2019-07-10 07:30

驚心動魄之黃金五、六稜　山友爬到開始懷疑人生

2019-06-20 16:40

最原始最經典！ 中央山脈縱走-天堂神鬼群湖縱精華片段

2019-06-28 20:55

杜鵑嶺、加里山，大坪登山口起登之小O型走

2019-06-19 08:30

山知識／分享如何找山友？教你如何第一次揪朋友上山就成功！

2019-06-20 07:55

【登山知識】學會規劃行程第一步：讀懂登山紀錄

2019-06-27 14:55

【日本百名山】近畿屋頂　平易近人的「大台ヶ原山」

2019-07-10 15:55

登上神秘「龜山島」大雨磅礡之遊記

2019-06-26 08:00

基隆山 每次回頭，總是看到九份

2019-07-01 17:05

一事能狂便少年！阿蓮五虎兄弟一日阿溪縱走

2019-06-23 16:35

新竹尖石李崠山

2019-06-25 08:35

雪山環繞的夢幻健行聖地！尼泊爾EBC健行+攀登島峰行程(4)

2019-06-14 08:00

台中自然步道！「和平橫嶺山」想受沐浴在森林中

2019-06-16 21:00

石壁潭生態步道、中坑山連走

2019-06-23 08:30

台中和平鳶嘴山

2019-06-22 17:00

苗栗銅鑼員屯山

2019-06-13 08:25

新北新店和美山

2019-06-13 23:29

新竹芎林沙坑山

2019-06-13 09:28

女子關子嶺大凍山一日高雄來回

2019-06-22 08:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top