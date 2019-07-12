三峽鳶山步道初體驗！拍出ig雙腳騰空美照、彩虹岩壁隱藏版秘境

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鳶山位新北市三峽區臨大溪因山頭狀似一隻飛翔展翅的鳶而得名，山頭雖然只有三百多公尺，去能俯瞰大台北地區的晨昏美景，也是近年來在ig拍出雙腳騰空腳踢國道三的新奇美照的夯點，還有最近也是很紅的彩虹岩壁被稱為縮小板的哈尤溪也是讓人嘖嘖稱奇! 我說這是我第一次來爬鳶山很多人應該不相信，鳶山這麼有名怎麼可能才第一次來??是真的啦!就如同我住龍潭附近我就爬了幾十次的龍潭石門山步道!(得意的笑!) 這次爬鳶山我是為了鳶山彩壁而來，行前google了一下，誤打誤撞把車開到了鳶山大鐘這裡，還好我們出門早到這裡還有停車位，路小人車多會車不易假，日不太建議開車上來。 鳶山大鐘又稱為光復紀念鐘，民國74年當時的三峽鎮長為紀念台灣光復四十周年而建種重達6噸以上號稱全台最大的鐘，鐘雖然無法再敲響，但是這觀景平台上的視野和展望相當不錯喔! 這附近還有化妝室，環境優美花木扶疏，像阿珠珠背後這幾個會轉圈圈的小燈籠不但環保又充滿創意。 登山口就在此，我們就從這裡開始起登。 剛走幾步路就看到鳶山聖蹟立碑。 走約莫5分鐘就可以到達鳶山，這裡就是鳶山拍出懸崖照，腳踢國道三的場景。 因為我們來的比較早一些所以是包場的情況下來拍照!兩個老頑童就這樣拍的不亦樂乎! 不但白天的視野展望好，夜晚也是看夜景的好所在呢!不過還是要提醒朋友不論是拍照還是賞景一定要注意自身的安全喔! 視野真的很不錯!連台北101都在畫面裡呢! 步道上的植物生態也很多元化。 這個角度可以拍到剛剛看到的鳶山銅鐘。 北二高看起來真像是一條巨龍川過河流也穿過都市和城鄉， 每個角度拍都好好拍喔! 拍完鳶山繼續前進 沿路上有不少的野花也正值開花期。 這步道有很多的大樹及遮蔽物不太會曬到太陽，我們來的這一天沒有大太陽卻有一點點的微風吹，是一個很適合爬山的好日子呢! 這條步道很多休息的點正當走到長春領想要打到回府的時後看到往鳶山彩壁的指標，上面寫還有35分鐘，雖不知是真是假我就姑且相信繼續前進吧! 楓樟亭一處視野展望很不錯的休息點。 福德嶺也是一處亭留點，有很多的運動器材讓爬山運動休憩用。 這一路上我們一直在走走拍拍停停，畫面中的這個小弟我們相遇了好幾回，小小的身體很能走，跟著爺爺來爬山，每次看到我都笑咪咪的說又見面了! ㄏㄣ 在休息遇到一位可愛的山友。 福德坑山又名鳶山，海拔321公尺，設有1103號三等三角點小百岳之一，山頂展望佳向北可眺望大棟山區及桃園台地邊緣，向南則可以遠眺五寮尖和金面山一帶。 要去鳶山彩壁岩途中看見獨角仙，在光蠟樹上遇見虎頭蜂和獨角仙，除了獨角仙外還有虎頭蜂拍攝時要注意安全喔! 終於看到了傳說中媲美台東哈尤溪的鳶山彩壁岩，真的很特別也是最近才爆紅的鳶山隱藏版秘境，此行真的是為它而來呢!真是不虛此行呢! 誰能告訴我這七彩的岩壁形成的?? 假日來遊客滿滿大家好像都是為了它而來呢!要拍照請乖乖排隊唷! 我們這次就走到這裡折返，繼續走還有五十分山，下次有機會再來挑戰其他的路線吧! 回程看到一隻特別的毛毛蟲，看似一隻螢光色的小龍，不知是啥? 這次鳶山行雖然沒有走完全程，但拍了好多美美的照片，還順便撿了一顆小百岳，也算是一次令人回憶滿滿的鳶山初體驗。

旅遊拍設攝日期2019/06/22 交通資訊(摘自建行筆記)【鳶峰路登山口】從國道3號三鶯交流道下高速公路，循110縣道（復興路）接中山路進入三峽區，循仁愛街（31號附近）可抵鳶峰路登山口。雖然可直接開至光復紀念鐘附近停車，但假日人多難會車更難停車，建議停在山下路邊停車格，或三峽老街週邊的停車場，再步行上山。

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