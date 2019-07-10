山一直都在！ 一日桃山、喀拉業山攻頂

2019-07-10 08:55 健行筆記 健行筆記金姵辰



第29顆百岳 #84 喀拉業山 海拔3133M10個多小時完成19.2km 爬升1937m0410 武陵山莊起登0614 停機坪0753 桃山攻頂----3h43m----0812 續行喀拉業(單程3.5k)0910 詩崙山(1.7k處, 約於喀拉業路程一半)0951 喀拉業山攻頂----1h39m----1010 回程1154 桃山----1h44m----121x 續行1419 桃山登山口1427 武陵吊橋----約2h多----第二次從武陵山莊起登覺得一切都很熟悉且安心但登山前不足三小時的睡眠身體實在吃不消最後依舊頭痛收場凌晨四點多起登 半小時後天開始亮接著大景一路相隨一眼望盡雪山圈谷 大小霸又抓住了杜鵑的尾巴桃山大景好美 欣賞了20min美景 續行往喀拉業喀拉業為四大鳥山之一聽其他登山客說 昨日下午降了四小時雨往喀拉業的路會像游泳一般...箭竹的水多了些 倒木多又溼滑 稍有泥濘但路程不算長個人覺得沒有很鳥只有最後300m爬回桃山稍微辛苦些回到桃山時已白牆據其他登山客描述 比我們稍晚出發已無景果然登山還是要趁早呀桃山下山依舊如預期傷膝蓋無限之字一路超車下山回望山頭似乎有要下雨的跡象所幸一路太陽相隨最後還有七人登山隊伍等我們下山 讓我們搭便車省7km路程回武陵營區心好暖 覺得溫馨

04:10 武陵山莊起登照片於武陵橋

05:14 無限之上

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06:55 杜鵑尾巴

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07:32 有杜鵑的顏色點綴 讓高山景色更美

07:37 一眼望盡大小霸和雪山

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07:59 Jump!

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08:45 往喀拉業路上

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09:10 1.7 k詩崙山海拔比喀拉業還高

09:20 喀拉業就在眼前

09:23

09:51 攻頂

10:29

10:50

沿路不少倒木...滑倒一次

覺得這張很可愛 有保護色!

11:43 快回到桃山了!

遇到兩個走喀拉業走一半放棄的女生懂得放棄很棒 反正山一直都在

11:53

14:27 直奔回武陵山莊