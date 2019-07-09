吸收滿滿芬多精！船形山、鞍馬山步道（小雪山段國家步道）

2019-07-09 21:30 健行筆記 健行筆記章魚便當



緣 起這個週末的爬山行程是跟著當鋪公會登山隊的伙伴們到大雪山森林遊樂區走走，路線則是我還不曾走過的小雪山步道。一開始我對這條步道完全沒概念，想說反正跟著大家走就對了，等正式登場後才發現，這條從遊樂區收費站走到小雪山停車場，其單程距離約10.2K，高低落差600公尺的大眾路線，走起來還是會喘的 @@~路 線 「鳶嘴稍來小雪山國家步道」大致上分為兩大段，一段就是從橫嶺山隧道口旁的鳶嘴山登山口，經「鳶嘴山」，前往「稍來山」後，從遊樂區收費站旁的山徑出來，全程約6.3K。這一段之前有走過，惟假日人潮多到爆，下鳶嘴山時會嚴重塞車 @@~從稍來山出來後，若要繼續走下一段，則可沿著大雪山林道，由收費站門口再往前約200公尺，經土地公廟（保安祠），拐個彎後便可見到左前方的小雪山步道登山口。我們今天就是走後面這一個小雪山段，途中會經過船形山及鞍馬山，只是船形山無基石，而鞍馬山據網路資料，有山友說基石位在軍事重地內，但我看也有人說在軍營附近的箭竹林內，至於真相為何？就不追究了，反正今天單純路過，有沒有基點可供拍照留念，就不是重點了。此外，由於這條A進B出的路線單程約10K，故接駁的交通問題必須先設法克服，否則原路往返的話就要踢20K。雖然一天內踢20K也不是不行，但得把時間及自己的腳力估算好，避免摸黑行進而增加風險的疑慮！

時 程

06:00 台中集合共乘。

07:45 抵大雪山林道35K之遊樂區收費口、停車場。

09:19 小雪山段登山口起登（210林道）。

11:25 木馬道步道岔路之涼亭午餐（此處岔路可接木馬道步道通往大雪山林道41K處）。

12:04 用完餐後起登，繼續前往目的地小雪山莊（還有4.9K）。

12:45 觀景台，休息一下。

12:50 休息結束，繼續往小雪山莊出發。

13:40 往大雪山林道43K處岔路口，休息一下（再往前走紡100公就是軍營，即鞍馬山）。

13:56 路過軍營（鞍馬山）岔路後繼續前行。

14:25 出關，抵小雪山遊客服務中心停車場。

算一算，單程含拍照、休息、吃午餐，大概花了5個小時又6分鐘，算是一般的腳程。遊 記 於賢哥家集合後，先去接歐告大蝨，路上經過豐原高中時順便去買酵素飯糰當早餐。賢哥的百萬神車坐起來就是不一樣啊，有舒適大空間及大馬力的電動馬達可以用力摧落企 ^^ 公會登山隊的伙伴們相約早上八點在大雪山林林遊樂區收費站旁的停車場集合。一早湛藍的天空讓人的心情跟著雀躍了起來，加上大雪山是中部著名的避暑勝地，來到這兒，火氣全消。至於那新鮮的空氣，更是讓人一下車就感受到芬多精的氣息！ 下車後，跟著熟門熟路的賢哥來到收費站旁的小空地，看看有沒有小鳥可以拍，哈，小鳥沒抓到，眼球反先被一旁鮮豔的紫紅小鈴噹-「毛地黃」所吸引。吾等小輩遠觀拍拍就好，因為古有明訓，路邊的野花不要採，更何況整株都帶有毐性的毛地黃 @@~不過咱也不必太過大驚小怪，只要不摘來吃，基本上要中毐的機會並不高，觀賞的過程中若有碰觸到毛地黃，記得要把手洗乾淨；若是沒洗手而逕把手放嘴裡去，那恐鏘的機率就變高惹...@#$%^&...所以家有小小朋友的家長，看到這毛地黃，還是保持距離會比較好！ 除了可以避暑外，大雪山同時也是秋瑟之際必來的賞楓勝地，即使楓紅的時節未到，然當陽光灑落，將搖曳中的楓葉照得青黃透亮時，那蔥郁生命力的展現依舊討喜。 對面山頭已逐漸被白雲包圍，而多變的氣象也是大雪山的特色之一，此時此刻還晴空萬里，下一分鐘可能就身處在繚繞的雲霧之中。 趕緊把握還有陽光的時刻先拍拍。 由於今天採的是A進B出的方式，故司機葛格們須先把車輛開到終點站-小雪山遊客中心停放，之後再一起坐車回來，這樣到時大家走到小雪山遊客中心時才有車可以搭下山。 待司機葛格們從小雪山遊客中心回來後，陸續整裝完畢，約09:15起程。路經停車場旁的保安祠，先向土地公致意，祈求土地公能保佑今天的行程，每位伙伴都能平安順利。 09:19，登山口起登。 一開始就是上坡，當做是暖身吧。由於山徑還蠻潮濕的，推測近幾天的午後可能都有下大雨。 迷霧森林，適合一起來探險 @@~ 個人覺得小雪山段步道有一個很大的特色就是大樹特別多！一路上可以看到許多大樹，雖稱不上神木，但對我來說已是巨木等級了。 由於之前都沒有針對這條步道先做功課，以為小雪山步道多是緩坡，等今天親自走一遍之後才發現，案情可沒麼想像中的單純，即使大雪山地區的溫度本來就較平地更為涼爽，但我還是走到滿身汗 > 沿路也會見到幾座木橋，不過都沒看到橋下的流水。 比起後半段（涼亭之後）陡上較多的路程，個人覺得前半段的步道路程算是老少咸宜。若只是單純來吸芬多精，走到4.8K的涼亭後再下大雪山林道，或許也是一個不錯的健走路線。

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10:05，大約走了45分鐘，先補充零食行動糧，短暫休息一下。 押隊六人組慢慢走，而前面的衝鋒組已不知衝哪兒去了，完全看不到他們的車尾燈……。 說實在，爬了那麼多山後，我還是不會區分這兩種檜木 @@~ 偶爾還是有幾段平路可以讓大腿放鬆一下。 10:30，還有6.5K，不過後來我發現這種種在路邊的矮樁，標示的距離有一點誤差，大概還得再加個500公尺 @@~ 巨木~巨木~看不完的巨木~ 11:05，由於後來的這一段路坡勢較平緩，所以可以在35分鐘內走1.5公里。 除了昂首站立的巨木外，這一路上，不知為何倒下的巨木數量也相當可觀。這棵看起來像不像是在向你伸手？ 11:25抵涼亭，準備先在這兒打理午餐，等祭完五臟廟後再上路 @@~ 懶人出門在外的好朋友 ^^ 再看看賢哥的大餐，讓人好生羨慕~ 速速啃完麵包後，趁著其他伙伴還在用餐的閒瑕，附近晃晃拍拍。 小雪山步道的環境潮濕，所以路上也可見到許多菇菇。 填飽肚子，再度背包上肩，準備朝下一個休息點-觀景台前進。 12:04，準備上路。剛剛提到每隔500公尺的木樁不太準，反而是這種大隻的立樁對於路程的標示還比較準確一些。 涼亭之後的這後半段的路程，感覺起來是比較辛苦的，因為爬坡較多 @@~ 多變的氣象，到了中午，太陽又露臉了，還好有大樹可以幫忙遮蔭。 前方的葛格們是在拍啥呢？ 原來是有幾棵特別的大樹。 第一次聽到「華山松」這個樹名耶，只能說各行都有其專業，我們外行人只要知道它是松樹就行惹 @@~ 奇妙的樹藤，若是大霧罩來，應該就可以拍恐怖片。 雖然小雪山步道這條路線不算難走，但好像來此一遊的人並不如想像中的多。一路上就只遇到另一隊一樣從台中來的人馬而已，用完餐後就沒再遇到其他人了。 又見雨林區植物的特色之一「板根」（板狀根），真特別。 頭低低，認命的往上走就對了！ 摔個四腳朝天？ 12:30 隨著愈走海拔愈高，林相也開始轉變，同時也可以發現白枯木的能見度也愈來愈高。 12:45抵觀景台，空氣有點悶，且遠方白牆一片，什麼都看不到，好可惜 > 還有3.4K，所以不宜在觀景台逗留太久。 這樣算是枯木參天嗎 @@~ 遠方尖尖的山頭莫非是鳶嘴山？ 觀景台之後也是有點硬陡，一路往稜線衝去。 13:05。 看來森林中的白枯木也是有其用處的。 哇，這棵看起來有點像是從地心竄出的姥姥魔爪 @@~ 陡不完，累！ 歐告兄真的是愈來愈強，看來「北大武山」之行非得要把他押來去。 小機機的廣角端也塞不下台灣鐵杉的樹冠，只能加減拍。 咦~前方的雲霧中竟然露出通訊設備，這裡是有什麼廣播站嗎？ 由於還有兩位姐姐走在後面，咱也就藉著等人之名行偷懶之實的勾當。 13:40抵前往大雪山43K處的岔路口。 看到路邊有木頭可坐，於是又在這兒休息一會兒。這地方離大雪山林道43K處（大雪山遊客中心）還有1.9K，應該都是下坡了。 兩位姐姐五分鐘後也來到這兒。 休息處再往前約50公尺就看到這不準的立樁。 13:55，走出山徑，一出來就是軍營，選擇右方的水泥前繼續前行。 左側就是軍事重地，由於門口寫著禁止攝影，所以就不拍正面了。而之前我們看到的通訊設備原來就在軍營裡面。 14:12，來到0K，但實際上離小雪山遊客中心停車場其實還有一段距離，所以我才會說這矮樁的里程與實際不符，起碼差了500公尺 > 14:25出關，YA!! 衝峰組的伙伴大概比我們早到一個小時吧，走太快也是要等人的，所以慢慢走就好，哈哈~ 滿身臭汗，趕緊先換上乾淨的衣服先~ 由於晚餐是訂晚上六點的東勢的牛稼莊餐廳，而此時的時間還早，因此接下來的行程便是來去天池看看，有餘力的人則是可以加碼拜訪台灣神木中排名第11名，樹齡約1400歲的「雪山神木」。 屬於懶人組的我，由於以前就去朝拜過雪山神木，所以我就在天池這兒逛逛就好，1.7K外的神木就不去惹 @@~ 據聞只要是冠上「天池」一詞的，都會有極強的磁場能量，所以決定來繞一圈，看繞完之後能不能發大財 ^^ 池邊有人在打坐，可見天池這裡是寶地。 哇，剛剛還豔陽高照，須臾就變成漂渺的仙境！ 還是遠遠看就好，怕靠太近會被震到池裡，呵~ 累了，決定回車上瞇一下。回程路上，眼尖的賢哥發現山坡上有一禽獸出沒，仔細一瞧，蓋口愛的「長鬃山羊」是也。 回眸一探，原來是一群偷拍狂！ 回到小雪山停車場這邊，旅遊資訊站旁的草皮上有一對「酒紅朱雀」夫妻，但我的SONY小機機只能遠遠拍。 等伙伴都回來後，約下午四點啟程前往東勢牛稼莊用餐，結束今天的小雪山步道之旅。 謝謝當鋪公會登山隊的伙伴，讓我今天又多認識了一條優質的健行步道，或許等哪天老咩願意和我去「瓦拉米」步道走走時，我可以先帶她來這兒練練腳力，只是我今天走完這一段後，覺得若要當天往返瓦拉米步道，約20K的距離，恐怕我自己也得再多練練 @@~