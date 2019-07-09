作伙來玉山，享受百岳之首的絕美景緻！
玉山主峰，是很多人夢想踏上的聖山，為台灣「五嶽」之首，標高3,952公尺，是台灣最高峰，也是東北亞最高峰，每年來此登山的人數眾多，一般山友到玉山必住的排雲山莊中籤率很低，尤其週六的中籤機率僅有3%左右! 上玉山，除了事前要做好準備之外，也要有一定的運氣才能成行，今天蛙小編要以嚮導的身分來跟大家分享爬玉山主峰的經驗唷!從塔塔加登山口到玉山主峰的全長10.9K，不曉得大家對於10.9K有概念嗎? 查詢google地圖，從台北車站以步行的方式到南港展覽館捷運站，距離大約是10.3K，這樣的比喻有比較深刻嗎? 兩者的差別除了距離，還有高度，塔塔加登山口海拔約2,610公尺，玉山主峰海拔3,952公尺，也就是說除了要步行10.9K之外，還必須往上爬1,342公尺，補充一點，台北101樓高只有509.2公尺唷 (朋友聽到都是嚇到吃手手了...)!-若只想上玉山主峰，而不去其他群峰，如玉山前峰、西峰、北峰...等，行程可以有兩種選擇，一日單攻或是二日行程，建議登山新手或是體能狀況較弱的朋友選擇二日行程，才不會第一次上山就GG~! ▲行程建議二日行程會建議大家前一天先到東埔山莊或是附近的望鄉部落住一晚，除了能適應高度之外，隔天也可以一早就登山! 二日行程安排建議如下：D1: 塔塔加登山口 →排雲山莊(8.5K)08:10檢查哨→08:30塔塔加登山口→09:30孟祿亭→11:30西峰觀景台→15:00排雲山莊D2: 排雲山莊(8.5K)→玉山主峰(10.9K) →塔塔加登山口03:30排雲山莊出發→04:30主南岔路→05:30主北岔路→06:00玉山主峰→08:00排雲山莊→14:00塔塔加登山口-▲自組隊v.s商業隊若本身有登百岳經驗，同行山友也有玉山主峰的攀登經驗，可嘗試自組隊，好處能省些費用（例如：嚮導、行政費用）；若沒有登山經驗的，建議報名商業隊，好處是能免去很多準備時間，包含找交通接駁、訂排雲山屋餐食、入山入園申請與山屋抽籤等，更重要的是嚮導在你發生身體不適、突發狀況時，能夠適時地給予協助!有一個重要的觀念要跟大家分享，上山前，務必做好萬全準備，在無法判斷自己是否有能力可獨立登山前，切勿單獨上山! 別以為去大眾熱門路線就能安心，之前小編在爬嘉明湖的時候，就碰到自組隊的山友，在夜間行進中突然身體不適(高山症發作)，同行另一名山友也沒等他就讓他在路旁休息，若不是我們的隊伍剛好經過協助對方，會發生什麼意外，是沒有人會知道的!-▲體能訓練要去爬百岳的朋友，建議可以從心肺耐力、股四頭肌力跟負重練習著手。在爬山的時候常會看到同行山友邊走邊喘，或是呼吸感到不適，若能增加心肺耐力，可以增加自己在高山低氧環境的運動能力，可用慢跑或游泳持續三十分鐘的方式來做訓練。股四頭肌力的訓練也是不可少的，玉山主峰全長10.9K，塔塔加登山口與玉山主峰高度落差又是1,342公尺，沒有傲人的股四頭肌，很容易邊走腳邊抖的...>”▲七星山也是不錯的訓練地點!最後，爬百岳可不是兩手空空就能上去，會建議大家參考商業隊的裝備清單，實際把全部裝備帶到郊山走看看，能夠增加自己的負重能力。做好體能訓練，加上出發前幾日有充足的睡眠，想登上玉山主峰，絕非難事!-▲行程介紹登山前，要先到派出所繳交入山證，然後在排雲管理站準備個人證件備查!查核完畢，可以從排雲管理站步行至玉山登山口，或是選擇搭乘玉山接駁車，單趟接駁費用100元~! 這邊接駁的車還蠻多的。搭接駁車方便又快速，省去不少步行時間，一下子就到玉山登山口囉! 在登山口拍照留戀之後，就開始爬山啦!來玉山，如果來對季節，能見到該季節獨有的景色。於秋天季節前來拜訪，可見到轉紅的紅葉!到孟祿亭之前有一段路都是之字型上坡，這段路程對於很多山友來說略顯困難。大家可以透過這段路程評估自己的體能狀況，會不會太喘? 腳會不會很酸? 負重會不會很辛苦? 從這邊就可以看到自己還可以加強那些體能訓練了! 這段路記得慢慢走、一步一階，調整好呼吸，就會順利上去的!抵達1.7公里的孟祿亭，可以稍作休息，補充水份及吃行動糧! 這座涼亭的命名由來，是為了紀念任職於美國共同安全總署中國分署的稅務顧問孟祿先生，在民國41年的時候，孟祿先生來登玉山不幸滑落墜崖喪命，此涼亭是為了紀念他對臺灣金融貢獻而建的!在山路的行進間，如果想上廁所的朋友，找個遮蔽處能就近方便，不敢在外面上廁所的人可以選擇生態廁所，玉山主峰道路上面，共有兩間生態廁所，一間位於孟祿亭附近；另外一間在西峰觀景台附近。不論選擇在哪方便，記得垃圾自行帶下山唷!第一天的路程還算好走，部分較窄的通道，山壁有架設鐵鍊，也可以扶著走過去唷!走累了，就往遠方看過去，可以欣賞群青美景，能轉移疲憊的感覺!走到5K的西峰觀景台後，就可以準備享用午餐啦! 山上的食物選擇最重要的一點就是自己要喜歡吃! 因為當你走到很累，完全沒食慾的時候，再有營養的東西都無法吸引你的胃。一開始爬百岳的時候，午餐的選擇大部分我會買麵包，不過隨著上山的次數變多，又時常看到同行的嚮導在吃泡麵...後來都是買泡麵解決~XD--野炊必備-★Primus 快速蜘蛛瓦斯爐：https://goo.gl/5dfR5p★FUEGO 輕量單人套鍋：https://reurl.cc/Rvaqz -有一點要特別注意，在玉山步道的時候，你會有機會看到野生動物，例如玉山飛羽，請勿拍打餵食唷! 畢竟人跟動物吃的食物是不同的~沿途會見到一些大岩石，在上面拍照，也是很有FU的!進到鐵杉林區可以好好享受森林的芬多精，此段路程相當平緩、好走，看到陽光灑落在樹林間的景色，很美呢!經過落石區的時候，記得快速通過，別光顧著拍照阿!!!6.7K會碰到大峭壁，遠古時期的大峭壁是沉積岩，受地殼變動影響產生皺褶與斷裂，並從海裡隆起，轉變成現在看到的高山!!!中間也會通過箭竹林區~走出樹林後，較無遮蔽處，記得防曬要做好! 另外，高山在午後容易碰到下雨，不想淋濕的...趕路要緊...。最後一段通往排雲山莊的路是上坡，過程雖辛苦，但看到排雲山莊，一切就值得了! 本日任務達成(灑花)!抵達排雲山莊後，記得進去要先換拖鞋，這邊需事先跟管理員確認住在哪間房間，才能把登山鞋放到對應的櫃子；若來的路上碰到下雨，請將雨衣、雨褲，濕掉的背包套放置在乾燥間，跟管理員領完睡袋跟餐卷之後就可以上去房間休息囉!用餐採認卷不認人，所以要保管好自己的餐卷阿! 山上的熱水會定時供應(提供給住宿的山友使用)，僅能當飲用水使用!確認好住房後，就可自行安排休息時間囉! 到山屋的時候記得換上保暖衣物、保暖帽，保暖帽記得別買太透風的毛帽，風灌進去可是會不舒服的，加頭巾的話，保暖效果會更好。山上保暖有做好，比較不會有高山症狀的反應。--保暖必備-★雙層保暖遮耳刷毛帽：https://reurl.cc/WDplk -天氣好的時候，可以在排雲山莊外面欣賞落日美景，看著天空漸層色的變化，真的好美!排雲山莊的開飯時間是固定的，時間一到，記得拿餐卷來兌換~晚餐的無骨雞腿排口味較重，配白飯很適合。除了主菜之外，白飯或配菜多拿幾輪都沒問題! 吃完稍作休息，準備好明日攻頂的裝備(攻頂包、雨衣雨褲、飲用水、行動糧、頭燈、保暖衣物)後，就可以去睡覺了! 在山屋居住，有一點要特別注意，山屋會跟很多人一起休息，若不想被交響樂吵到，建議可以攜帶耳塞，或是早點睡覺唷!第二天行程從凌晨三點出發，在天亮以前的路段都是摸黑走路。從排雲山莊到玉山主峰需步行2.4k，路程雖短，部分路段相當危險。 接近日出時間，天色也漸漸亮了~天色亮的時候回頭看看上來的路，大家認真攀爬的模樣真令人感動的! 在山上最喜歡看日出了，當天色漸亮，金黃色的太陽逐漸從雲層露出，光芒萬丈的模樣讓人興奮不已! 立馬給個讚~有時候會帶著塔羅牌去吸收大自然的力量~ 從玉山主峰俯瞰周圍的玉山群峰，視野相當遼闊! 上來最重要的就是跟玉山主峰三角點合影了! 為了照這張...可是排隊排超久的... 下坡部分路段高低落差大，或是可走的路很窄，往下走時，記得身體重心要放低，以側身的方式下去，才會走的比較順利。風口附近的陣風很強，經過務必注意安全!從碎石區再往下走，就會進到矮樹叢區!邊走的時候還可以邊眺望美景!下坡的時候走的速度較快，很快就回到排雲山莊了! 稍作休息、整理完登山背包，吃完麵食後，也要準備下山囉! 下山的時候也是原路折返，如果第一天天氣不佳，回程碰到好天氣，可別忘了補拍一些美景照片阿! 整體來說，玉山主峰的路線並不困難，只要具備基本體能，搭配適切的登山裝備，加上些好運氣，相信這趟旅程絕對能給你帶來最美好的回憶! 分享給大家囉~
原文出處
留言