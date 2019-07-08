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半百夫妻回顧心中的第一座百岳

2019-07-08 08:30健行筆記 健行筆記孫耀正

【越級打怪】2018年6/30我們半百夫妻傻傻地做了這件超過自己能力的事。關於百岳……..

一開始只是為了登上玉山！半百夫妻的實際首座百岳是合歡石門山，不夠刻苦銘心讓人感覺不到可以永誌懷念....2018年初我們報名了四月的玉山前峰，因為資深山友說這座百岳路程很短不難爬，當成首岳很可以。對於從來沒有走過任何一座高山經驗的我們還是有些擔心。所以二月先安排了塔塔加群峰，三月也上了最輕鬆的百岳－合歡石門山及合歡東峰適應高山氣溫及氣壓，幸運地遇上高山雪景。而這次的玩雪行也促成了我們全家在四月連假一同挑戰兩日完登合歡群峰的紀錄！有了合歡西峰的鍛鍊，玉前走來愉快輕鬆。便積極的申請排雲山莊，也同時申請天池山莊當成備案，就是期待能夠在高山上過夜賞星空。排雲山莊一直無緣中籤，備案的奇萊南華先中了。我們開始選購過夜的裝備，專業的登山背包、睡袋、爐具、保暖衣物、睡墊。既緊張又滿心期待終於要在高山上賞星空銀河了！不過，卻在出發前十天能高越嶺古道因大雨崩塌而無法成行。正在熱頭上的我們怎能就此放棄呢？我當成練習或熟悉國家公園的申請流程，瀏覽著各個山屋的申請狀況。被我發現新達山屋6/30有空3個床位！原來是有人放棄但是候補的團體都超過3人而無法遞補，這麼幸運的我們在最後申請日遞補上了。

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週二通知中籤周六就要上山，沒有時間負重練習，只能戴著剛添購的頭燈在大坑9號步道熟悉夜攀的感覺，登山背包裝好裝滿在住家附近走動體驗重裝，就這樣….傻呼呼的半百夫妻踏上了【越級打怪】之路……….

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常聽山友說大鹿林道19公里如何如何，當時弱弱腳的我們覺得往池有登山口4公里的園區步道就已經是厭世路了，其實走到登山口就想放棄了！是因為農場早起健行的老人家對於我倆揹負重裝欲走上他們無法探索的高山秘境，露出敬佩羨慕的眼神說出稱讚加油之語，讓我深受激勵而無法說服自己乾脆到桃山瀑布當個觀光客。

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天氣由晴轉陰再轉雨就在那短短一小時內，中午聽到山頂方向傳來低沉厚實的雷鳴聲，先穿上雨褲準備好雨傘預備迎接百岳的第一場大雨。午後一過準時下起大雷雨讓沒有接受過雨訓的我們進退不得，19kg+9kg對第一次過夜百岳的我們真的是超負荷的！夫妻倆背著重裝困坐在步道旁大石上等待雨停，內心總不斷地有一種聲音希望我們選擇回頭。慶幸當時的抉擇並非如此，所以才有往後攜手走過更多的美景回憶。

0a1a6d3f2903c619f10cb3c1cf966b05.jpg0bce7b322f021f89dcdc3ce53b54bbed.jpge083c2cfc262f47471242b02a91d4618.jpg登上池有山真的不難，難的是我們的意志是否夠堅定，沒有接駁專車、沒有跟團領隊、沒有協作幫背、沒有前輩同伴，一切自理安排對於百岳新手而且半百的夫妻隊而言才是辛苦！老天憐憫大景乍現一刻鐘，我倆登上頂峰親臨聖稜山脈眼觀奇峰大霸，激情呼喊感動落淚！為了見池有名樹一面，接下來的路況真的是手腳併用連爬帶滑的，重裝走在這段不規則的路徑上時時都有登上社會新聞的可能，現在回想起來還心有餘悸也佩服當時不知哪裡來的勇氣挑戰這麼困難的山徑！513cd6c99130e4c5cff4319fd109c6a9.jpg

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第一次高山上煮食沒胃口食不下嚥、第一次體驗睡山屋聽交響樂、第一次沒睡飽摸早黑出發看日出、第一次感受高山反應症狀嘔吐出膽汁的不適感。如果我們沒有堅持走上來是不會有這麼多的第一次，這些非得自己體會才能深化為能力的經歷，讓往後的行程擁有更多更札實的經驗。品田的黃金大草原、日出雲海、V斷攀繩都是年過半百不曾見過的景色、不曾闖過的冒險。在品田山頂看著近在咫尺的大霸尖山，望著不遠處的雪山圈谷，靜心思量著或許我們無法完登百岳，或許時間不站在我們這一邊，但是我們會在有能力的歲月裡持續地走過台灣每座經典的高山峻嶺！在我的心裡，池有品田雋永難忘！他們才是半百夫妻的第一座百岳！

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2018/06/30 池有....更多相片https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=10096

2018/07/01 品田....更多相片https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=10097

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