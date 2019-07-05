半百夫妻的人生第一露「合歡北西峰」

2019-07-05 08:00 健行筆記 健行筆記孫耀正



2019.05.27~28#半百夫妻的人生第一露2018年三月幸運的合歡賞雪之旅，以及四月全家完登合歡群峰的同時，在合歡北峰的步道上遇到幾對年輕山友要去小溪營地露營。看著他們身上的重裝我們只能投以羨慕與敬佩的眼神！實在不敢奢望我們也可以有這樣的能力。過去一年的20座百岳，除了累累的當日來回行程，不然就是吵雜擁擠的山屋！看到部分山友能夠浪漫的以星空為幕，睡在滿天星斗之下，讓半百夫妻從心生起了新的夢想....(高山露營)！

去年四月的合歡群峰D1:

https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=4222

去年四月的合歡群峰D2:

https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=4227

帳篷買來也有兩個月了，安排的奇萊主北稜線野營的行程因氣象不佳而取消，剛好讓我們轉向比較輕鬆路線的小溪營地。去年的合歡群峰，老婆大人因為前一晚的睡眠不佳影響狀況，西峰無法完成在4.2K處撤退。剛好利用這次的行程陪他補考！凌晨台中出發七點前到達小風口，七點半登山口重裝起登！雖然只有輕裝來過一次，但是這一年山屋過夜的重裝的行程經驗，讓此次北峰的步道走來不覺沉重！

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五月的紅毛杜鵑正在盛開的初期，賞花的行程應該是在明早，但是看到這美景也忘了身上的大背包，還有又長又臭的西峰路，懶的卸裝沿路與花同框拍不停！

望向來時路，這段1K左右的陡上路程，還蠻熟悉的。

走過經典的北峰地標之後，我們將重裝放在天鑾池的叉路附近，換上輕裝登上北峰往西峰前進。

二刷合歡北峰

西峰之路遙遠，老婆大人滿懷信心一定會完成！

來到去年撤退的點.....

天氣轉陰，開始遇到回程的山友！很擔心老婆大人能否完成補考。

經歷不知幾個上上下下之後，一身泥濘的老婆大人終於帶著她的小猴，愉快地和西峰標示版合照！

雲霧一直變換...沒有轉晴的跡象。趕緊回(上)北峰，呵呵！辛苦的路才要開始。真的好遙遠啊！

回到北峰前大約2K開始下起忽大忽小的雨，懶得卸包穿雨衣，防水風衣勉強還可以應付！終於回到北峰。

西峰補考是順便的，真正的目的是要來小溪營地體驗高山野營！回到北峰，又濕、又冷、又餓、又累！整理好裝備戴上頭燈往營地出發。雨雖然已經停歇，但是雨霧伴隨著黑夜的來臨，走在陌生的步道上向著只知方向的營地前進，眼前一片黑暗偶而望見好似帳篷的帳篷形狀，走近一看...原來是一個看天池！此時的我只能安慰老婆大人說~”不用擔心一切有我”！終於聽到溪流聲，我們寬心了，目標在望……小溪真的很小，但是黑夜中遍尋不著適合的地方過溪，最終還是強行通過，終於到達營地。因為第一次搭營，原本期待會有山友們可以在我們有不熟練的狀態下詢問協助，沒想到偌大的營地一切黑暗，今夜得靠自己，因為包場了！是的.....人生首露就孤零零的一張帳伴著黑夜細雨！戴著頭燈，我腦中複習著在youtube學來，以及在家中練習搭營的順序一步步地慢慢照著執行，終於冰雪聰明的將營帳在最短的時間內搭好。兩人都累了，趕緊換下濕涼衣物，晚餐也不煮了，睡覺要緊！這一夜風大雨不歇，兩個老人又一次完成一件年輕夢想......！

昨夜沒有星星銀河，這夜好眠一覺到天亮！一早起來厚厚的雲還在環繞，出了帳篷環顧四周偌大的營地只有我們孤零零的一張帳。這就是半百夫妻的人生高山首露........

或許老天又在憐憫我們，收帳篷的同時天慢慢地開了，變換的雲和山稜光景讓我們雀躍不已。聖稜線南湖中央尖都出來見客了！

下山這一路心情非常愉快，盛開的紅毛杜鵑陪伴我倆...還有上山賞花登北西峰的山友，看著我們身上的重裝投以羨慕與敬佩的眼神！

更多的賞花美景:https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=15914