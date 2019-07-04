北大武！兩天一夜練腳力 欣賞雲霧迷漫的詩境山嶺

2019-07-04 20:00 健行筆記 健行筆記Bala Wu



南嶽北大武山有人安排一日單攻、有人安排三天兩夜、也有不少人跟我們一樣因為抽山屋、不好請假等因素，選擇了兩天一夜的行程。這樣的行程安排第一天其實還好，因為只走到檜谷山莊，步道長約７K，爬昇約莫900米，含休息用餐一小時左右，大概６小時就能順利到達檜谷山莊。但是第二天就辛苦了，原本想要多睡一會兒，凌晨三點再出發，但在莊主建議下，還是提早到兩點左右就出發，這一天要先步行５Ｋ，爬昇將近千米，才能登上北大武山，接著要下降１９００米，步行１２Ｋ，才能回到登山口，對我們這種肉腳級雙膝而言，負荷是有點大了。當天回到登山口，只差５分鐘天色就暗了下來，行程可謂不輕鬆。

但是北大武就是有股魅力吸引山友們絡驛不絕前往拜訪，雲海、鐵衫、夕陽、迷霧組合而成的光影大秀每日在北大武輪番上演，讓這一切的辛勞都化為不虛此行的美好回憶。

雖然是兩天一夜的登山行程，但位於屏東的北大武登山口，對於住在北部的我們來說，實在是一個有點遠的距離，因此前一晚還是先在潮洲過夜，第二天才有充沛的體力登山。在泰武鄉公所附近集結完畢後，立馬併車前往北大武新登山口，中途會經過這個北大武之門，一定要停車下來拍照留念一番。

將近八點左右順利來到登山口，沿路已經停了不少車輛，停車時請注意不要為了自己方便而佔據了車輛迴轉空間。

08:20 整裝完畢後正式起登，展開第一段長約2.8K, 爬昇約350米的高繞路段，這是因為通往舊登山口的道路受風災影響已經崩塌，只好多走這一段高繞路線。

這段高繞路線陡歸陡，卻也不算太難走，因為北大武實在太熱門了，所以步道維持得相當不錯，中間有一段是接上原本的水泥車道。

起登後大約１小時來到日湯真山登山口岔路，左上可到日湯真山，取右再步行1.5K就是北大武舊登山口了，這裡地勢較平坦，可供多人休息。

離開日湯真山登山口之後，大致緩下，直到接回原來的馬路之後，才又轉為緩上，當看到這個［第二停車場］的指示牌，就代表舊登山口快到了。

沿途偶有空隙可眺望溪谷美景

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09:43 順利來到舊登山口，這裡要檢查入山入園及身份證件。此地有水有廁，可以大休一番，甚至前一晚在此搭帳過夜應無不可。只是上個廁所還要走個百來米路，稍遠一些。

接下來要開始今天的第二段路程，由舊登山口步行4.2K到檜谷山莊，大約要爬昇600米，中途在1.75K及2.5K才有比較開闊的休息區，其餘大都是僅容單人通過的山徑，2.5K是一處重要的休息區，這裡有充沛的水源，有水籠頭、有水槽、有休息椅，我們選擇在2.5K開鍋煮水享用午餐。

由於前些日子都在下雨，當天這段路顯得非常濕潤，加上雲霧迷漫、整座山顯得仙氣裊裊，頗有詩境。

2.5K用餐即將結束時，雨滴直落不停，匆促收拾背包，穿起雨衣，準備進入今天最陡的一段爬昇路段，要一直到3.8K的光明頂(喜多麗斷崖)才會再出現平緩山徑。只是一路下雨，懶得拿出手機拍照，到了光明頂雖然雨勢稍停，但白牆一片，只好安慰自己得到了再來一次的機會。

光明頂到檜谷山莊只剩400米長，爬昇不多，十幾分鐘便可抵達，中途會先經過4K岔路 ,右上是明天要往北大武的陡坡，今天先取左下往檜谷山莊。

一到檜谷山莊眼睛為之一亮，映入眼簾的是高大巨木，衝入耳中的是轟隆流瀑，鼎沸的人聲由山莊傳出，安撫了一路辛勞的身心。

向莊主和協作報到，安頓好床位之後，離晚餐開飯時間還有幾個小時，又不想躺下補眠影響晚上的睡眠作息，便在外面晃晃與山友聊聊、打聽明日上山的路徑。喜愛攝影的莊主熱心幫我們拍了不少美照，從我們燦爛的笑容可以看出我們是多麼滿意這些美拍。

晚餐時刻到了，協作準備的大餐甚為開胃，完全補足了今日消耗的體力。由於明天一點多就要起床，加上今日喜多麗無景可看，因此不到八點就早早入睡，準備迎接明天一場硬仗。

================== 這是分隔線==================

第二天02:11摸早黑出發，大約要到7.2K的稜線之後路徑才會比較不那麼陡(但還是陡)，在這之前的路就陡、陡、陡，雖然摸黑爬山，步伐較為緩慢，但是看不見的陡還是陡，經常還是需要停下腳步喘一喘才有辦法繼續前行。每500公尺才出現一次的里程木椿，感覺距離好遙遠，要走好久才會出現，中途經過紅檜巨木還深鎖在黑夜之中，只能等回程再來好好欣賞；有幾處是走在水路之上，特別是6.3K的最後水源更是驚人，回程在此暢快飲用冰涼泉水，甚為暢快。中途找不到寬闊的地方可以伙伴坐下來好好休息，實在受不了就在步道上各自隨便找塊石頭將就坐坐。

5:37來到7.2K的指示牌，天色已亮，初昇的金黃色陽光映照在鐵衫林冠之上，甚為耀眼。

這裡開始就大致走在稜線之上，右側可以看到台東的山脈及太平洋，左側可以看到屏東的山脈及市區。偶然看到金黄色的太陽映照在台東方面的太平洋海面，我彷彿孩童般雀躍不已，接著又望見都蘭山頭出現在右前方倍感親切。

北大武除了有迷人的雲海，更有一大片珍貴的造型各顯神奇鐵衫，令人目不暇給、流連忘返、讚嘆不已。

06:33 出發後約莫4小時22分終於來到８Ｋ的高砂義勇軍紀念碑及上方的大武祠遺址，實在太累了，就在此好好休息一番補充血糖。

雖然只剩下１Ｋ就能登頂，但這１Ｋ是今天的大魔王，因為好不容易爬昇到大武祠，待會兒還要再上下幾個不矮的山頭，好在今日天氣不錯，沒有淒風苦雨、也沒有烈日灼身，邊走邊欣賞兩側層層疊疊的山脈與各展風華的鐵衫枝條，心境倒也安頓下來，優雅享受北大武的脫俗與俊秀。

08:00爬上最後一個U型鐵條，終於站在南台灣最高峰－北大武之巔。找個地方從容坐下，心中感覺並不是我們征服了北大武，而是高貴的北大武接納和歡迎我們的到訪，謝謝你！北大武！待我再度準備充裕，必當再來看你。

此行程步行軌跡：北大武山.20190525-26

行程記要：

●D1.2019/5/250819 新登山口起登0908 日湯真山岔路.休息5分鐘0943 舊登山口, 休息40分鐘1121 1.75K空地.休息10分鐘1144 2.1K西大武山登山口1156 2.5K水龍頭休息用餐1245 離開2.5K1351 3.8K光明頂, 休息17分鐘, 等不到雲開霧散1427 4.2K檜谷山莊

●D2.2019/5/260100 起床0211 檜谷山莊出發0308 5K0334 5.4K紅檜巨木0403 6K0433 6.5K,休息8分鐘0421 6.3K最後水源0458 7K,休息20分鐘0537 7.2K上稜取左,休息8分鐘0631 8K大武祠、義勇軍紀念碑,休息22分鐘0759 北大武山0833 開始下山0929 回到大武祠,休息25分鐘1044 回到6.5K,休息10分鐘1130 回到紅檜巨木,休息15分鐘1235 回到檜谷山莊1347 離開檜谷山莊1450 回到2.5K, 休息15分鐘1539 回到1.75K, 休息10分鐘1636 回到舊登山口.休息15分鐘1721 回到日湯真山岔路,休息10分鐘1822 回到新登山口