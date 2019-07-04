中高度自虐路線！ 中央山脈分段大縱走-大北北段
以下分享中央山脈分段大縱走預告片-大北北段(星元帽-白猴下東澳)
本段是中央山脈大北北段，一路從太平山國家森林公園起登沿著三星山/遭難山/十六分山/大元山/番社坑山/烏帽山/蘭崁山/大白山/猴椅山/東澳嶺鞍看到海岸為止因假期有限，分兩次行走，每次五天，共十天
。
一路從海拔2000以上，下降到海拔300-500之間中央山脈大北北段目前僅剩下東澳嶺鞍部接到烏岩角的路段待完成這段路線近幾年，較少有人在此山徑上連續串連縱走(僅有基點單攻人士的少許紀錄)，因此開路艱難，巨芒蕨類黃藤處處可見，僅能實打實幹，難以脫逃另外水泥廠路線雜亂，中午過後，灰沙白牆巨大，伸手不見了五指，增加突圍難度猴椅山前的地獄抹茶無名山的煩雜程度遠大於摩即，屬於中高度自虐路線。
歡迎愛自虐人士享用第一趟D1台北→太平山翠峰湖林道→三星山→三星山下寬稜營地紮營D2三星山下寬稜營地→鞍部→遭難山登山口→2148峰→2148峰北鞍→寬稜營地D3寬稜營地→2038峰→遭難山→1888峰→遭難山東北鞍→寬稜營地紮營夜宿D4寬稜營地 →十六分山→1534峰→1514峰→大元山→→大元工作站→大元國小夜宿D5大元國小→南澳北溪→危險瘦稜→番社坑山→古魯林道支線紮營夜宿D6古魯林道支線→帆布獵寮→廢棄工寮→獵路→廢棄香菇寮→番社坑溪→寒溪第二趟D1 寒溪→獵路→古魯林道支線→烏帽山→寬稜營地紮營D2寬稜營地→腰繞983峰→安平坑林道→蘭崁山→林道盡頭營地紮營D3林道營地→大白山→廢棄林道→水泥廠白牆大霧緊急紮營D4水泥廠營地→廢棄林道→889峰→猴椅山→下營地D5猴椅山營地→東澳嶺軍事基地前鞍部→東岳部落→台北
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