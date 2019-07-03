瑞芳「煙囪稜、黃金洞初探」沿著山中廢煙管一探陌生山徑

2019-07-03 08:00 健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen



原文出處 上上週非常辛苦地完成劍龍、鋸齒稜後，超有成就感，很想快點把黃金十稜收集完畢。行前花在做功課的時間可真不少，因為這十稜的某些路線頗複雜，例如 : 光是劍龍、鋸齒稜就有新舊登山口，雖然比較遠，為了安全起見，還是選擇由新登山口出發；另外，俯瞰稜的台2線79.6K登山口似乎被封了，要再找時間去現場勘查一下是否為真；而煙囪稜的入口更是複雜，來來回回看了好多山友的分享文才搞清楚要從哪裏進入，而且有多種路線可以完成煙囪稜。本次參考山友周靖邦的「煙囪稜-煙囪山-復興山-黃金洞-斜坡索道 無言山丘-8字串行」GPX，不過只走8字的下半部，因為路線真的好複雜，有機會再走8字~有鑑於前幾次用「登山客」APP做記錄的結果，讓我頭上出現了很多問號，所以本次同時使用「登山客」及「Hikingbook」兩種APP做記錄，結果前者根本沒有走回終點就自動停止了，後者則是正常完成記錄，且記錄的路線沒有讓我滿腹狐疑。相較於上上週的劍龍、鋸齒稜，只走8字下半部的煙囪稜就輕鬆簡單多了，一開始便打算慢慢走、花多點時間賞景，只不過後來迷路在比人高的芒草中、再驚險脫困這段經歷，有點美中不足 haha...

▲早上6:35於勸濟堂停車場出發

▲沿著停車場旁邊車道往上走一下，左邊即可見到這個斜坡索道，打算回程再走下去看看 (後來發生迷路事件，讓我沒心情再去探險了 XD)

▲繼續往上走，茶壼山就矗立在眼前

▲6:51 停車場走到這個髮夾彎大概500公尺，這個入口讓我花了好多時間才確定它的位置

▲入口進來的路跡還算清楚

▲6:58 沒多久就可以看到這個殘破的水泥建造物

▲往回拍，這個角度有像茶壼

▲殘破的水泥建造物旁觀景點視野 (找一天也要爬上去基隆山東峰)

▲續前行不到1分鐘，見到了廢煙管

▲很容易就可以爬過去囉

▲7:02 馬上就遇到這個Y字廢煙管

▲往上延伸的廢煙管

▲往下延伸的廢煙管

▲往下延伸的廢煙管走到底，視野很開闊，左後方即為基隆山東峰

▲再往前走幾步，廢煙管急轉直下，坡度有點陡，再加上狂風大作，站在上面就已經被風吹得東倒西歪了，當然不會想再往下走

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▲賞景完畢折返囉~然後由之前的Y字廢煙管缺口續前行

▲走在平緩的山腰路上，展望非常好

▲這裏有條往右上的岔路，但不知通到哪裏

▲7:32 遇到第二條廢煙管，鑽進去後再從另一端出去

▲右上方是進來的缺口，從另一端缺口往回拍，廢煙管有點陡，慢慢走的話是不需繩子輔助的

▲繼續沿著山腰路前進

▲往回拍剛才穿越的廢煙管

▲7:39 很快地又遇到最後一條廢煙管，因為已經破損，只要跨過去就好了

▲最後一條廢煙管往下拍

▲近頭拉近，陰陽海歷歷在目

▲最後一條廢煙管往上拍

▲續往前行，剛才跨越的最後一條廢煙管一直延伸到上方山頭

▲7:49 根據之前做的功課，這裏應該是8字的中央岔路口 (右上往煙囪山、茶壺山；左下往長仁社區、江夏堂；直行往黃金洞、俯瞰稜；從我站的地方往回走則是前往廢煙管、勸濟堂)，但是當天並沒有看到任何指標...我的計畫是「黃金洞-之字形山路上爬-復興山-煙囪山-下來這個路口-勸濟堂」順時針路線，如果要先往右上煙囪山，再逆時針走回到此路口也是可以的

▲8字中央岔路口續直行山腰路，不論往上或往下瞧，只有美景

▲明顯的山徑不見了，出現這些大石塊，以為走錯路又往回看看，沒有別的路可走了呀...只好越過這些大石塊續往前

▲很快就看到登山布條，沒走錯

▲草很長，但只有一小段

▲又重見天日了，已可看到前方的煙囪塔(排煙孔)，背景即為上上週爬過的鋸齒稜

▲傳說中的坑洞，實際上比人高，已快被植物們淹没

▲煙囪塔就快到啦~(右上方山壁光秃秃的就是牛伏礦體，黃金洞在最下層)

▲8:35 不到5分鐘，到達煙囪塔下方，竟然只有一個往我來的方向的指標，看山友們的記錄，這裏是個三岔路口才對呀，從這裏會有岔路往黃金洞、另一條岔路往俯瞰稜，Hikingbook APP裏面也是顯示三岔路誒...

▲就算不要理會指標及APP，實際上我也只看到一條路，並沒有岔路，所以就往左走囉

▲回拍煙囪塔

▲這條路好像小溪，不知水從何處來，還好淺淺的，也有很多石頭可踏，不會弄濕鞋子

▲8:50 又是岔路 (樹上有指標)，取右

▲走在樹林間

▲拉繩一小段

▲路徑開始不明顯 >

▲9:04 此時我正在悠閒賞景中，殊不知早已偏離航道，正確路線應該在下方往左

▲呆呆地往上續爬，這是路嗎?

▲這難爬的大石，我竟然也抓著芒草爬上去了，然後就是一整片比人高的芒草阻路，等我想要回頭時，根本無法判別來時路，來來回回亂鑽一陣子後，要自己鎮定下來，決定橫向往黃金洞的方向走，山坡是斜的，我也只能用雙手拼命撥開芒草及不知名的植物，並非常小心腳步以免踏空，還好時間尚早、天色夠亮，可以慢慢突破重圍

▲大約10點，發現了一個沒有芒草的小空地，坐下來休息喘口氣，兩個手腕旁多了好幾道芒草割傷的血痕，雖然有戴手套，但忘了再穿上長袖...休息夠了仔細往前看，那棵樹上竟然有登山布條，我真的太好運，橫向切回來就回到了正確路徑，之前太大意，路跡不清、無登山布條，我還呆呆地往上鑽

▲標示1 : 已偏離航道；標示4 : 回頭找路；標示4-8 : 芒草中游泳；標示9之前才走回正軌 (完整行程 : 請點我，如果起點是從停車場開始記錄的話，就會顯示為完整的O形路線)

▲離開剛才那個小空地，往正確路徑前進，正前方那個冒出頭的就是牛伏礦體

▲驚魂解除，又可以安心享受大自然之美

▲受傷的烏鴉鳳蝶，右邊的長尾突不見了

▲台灣熊蟬，準備把護唇膏放在旁邊當比例尺時，牠就被驚嚇到飛走了

▲10:21 終於到達黃金洞

▲黃金洞口

▲洞口往內拍

▲洞內往外拍 (陰森森的，又只有我一人，不敢停留太久)

▲10:36 拍完黃金洞旁的瀑布就離開囉~

▲10:50 岔路取左往復興山

▲沿著之字形山路一直往上走

▲往回拍鋸齒稜、牛伏礦體

▲眼前就是復興山囉

▲11:11 之字形山路結束~

▲出口往回拍，鋸齒稜真美呀~

▲出口旁欣賞俯瞰稜

▲出口續往前走，準備爬上右邊的復興山

▲有條明顯的路徑可往上爬

▲登頂前的展望已經很棒 (正前方為稍後要爬上去的煙囪山，路徑也很明顯)

▲另一邊的展望

▲11:28 復興山頂為大小不一的石塊

▲山頂左側展望

▲山頂正前方展望

▲山頂右前方展望

▲復興山頂環景 (當天應該有6級強風，風很涼、體感溫度不到30度，但很難站穩腳步，我想那天應該沒人敢挑戰劍龍、鋸齒稜吧，因為可能會被直接吹下山)

▲11:57 復興山頂原路折返後，前往隔壁的煙囪山

▲往上走幾步就到山頂，但風勢強勁、週圍都是芒草，就不上去了

▲下方有個小平台，在那裏休息賞景

▲小平台往回拍

▲小平台上俯瞰金瓜石及一開始走上來的車道

▲小平台上俯瞰陰陽海 (沿著右邊山徑往下走的話，可以回到7:49遇到的8字中央岔路口，但我只想在這裏賞景，不想再走下去了 XD)

▲近頭拉近，可以清楚看到廢煙管延伸到山下

▲小平台上環景 (復興山頂及煙囪山頂共花了1小時休息、賞景，很值得)

▲12:33 煙囪山原路折返再往茶壼山登山口走，左上往茶壼山，直行回停車場

▲12:39 到達朝寶亭，由旁邊的步道往下，當天除了迷路那段有點受驚外，其實根本也沒爬到什麼山，體力還很充沛，不像上上週爬完劍龍、鋸齒稜快斷氣，所以從這裏就開始快步下山

▲12:42 穿越馬路續走步道

▲12:47 岔路取右往停車場 (上上週是直行往勸濟堂)

▲12:49 步道結束，接到早上一開始往上走的車道

▲早上走車道，回程過山洞

▲山洞不長，不需要照明設備

▲12:54 回到停車場，車滿為患

▲由於時間尚早，找個地方吃午餐，想起多年前去過幾次的特色小店，FB搜尋「寬哥」，按照上面的地址很快就到達了「寬哥的關於咖啡」，但這不是我以前去的地點啊? 不過門口的「ABOUT CAFE」logo是相同的，就進去囉~(以為搬家了，其實之前去的那間店名叫作「食不厭」，兩家店是同個老闆啦~haha)

▲店門口旁可以欣賞到黃金瀑布

▲跟「食不厭」一樣，內部空間不大

▲左邊進去為廚房、吧台、容納幾組客人的小桌

▲還有一個小陽台可賞景

▲小陽台往外看，廢煙管、水湳洞十三層遺址就在上方

▲鐵鍋牛肋條，搭配油醋生菜沙拉，清爽可口 (我只有一個人，無法再多介紹其它餐點，但是根據以前在「食不厭」的用餐經驗，他們的餐點都頗美味，不然也不會光顧多次)

▲吃飽喝足，漫步在這條充滿懷舊老房子的馬路上，沒有像九份老街的人聲鼎沸，真好

▲美景不輸高山的黃金十稜，以後還會常來呢~