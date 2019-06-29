桃園羊稠森林步道生態豐富 市民運動健行的好地方
羊稠坑位於南崁溪小支流的坑谷地，昔日有牧羊人在此山谷放牧山羊，並建有簡易的羊廄， 閩南語稱牛羊的廄舍為「稠」，因此這裡就被稱為「羊稠坑」。桃園以丘陵、台地和淺山地形為主，山林與都市距離很近，羊稠步道生態資源豐富，又位於市區內，是民眾探訪自然生態、運動健行的好地方。步道共有五個出入口，分別是：一、由南崁中山路21號張榮發文物館旁的羊稠巷進入，入口有地圖和羊雕像 (主線)。二、南上路345巷的吳氏宗祠。三、六福路羊稠茶坊旁，步道口有兩隻羊的石雕意象。四、從南上路663巷經國勝休閒農場旁切上羊稠步道的中段，是龜山地區的登山捷徑。五、仁愛路三段560巷154號旁的土地公廟，此入口的路況較差。里程時間：中山路羊稠巷入→七分山→八分山→尖山→ 陸海空眺望台→羊稠坑山→高鐵進出山洞眺望台→甲蟲生態區→生態步道，來回 6Km 3小時。蘆竹鄉中山路21號張榮發文物館文物館旁邊就是羊稠巷入口 (座標參考 121.301871E 25.050055N)沿著文物館旁邊高大的圍牆前進三隻羊雕像的步道入口取直往好漢坡，右下為生態步道，回程由此上來。好漢坡 215 階過了好漢坡就可看到七分山 (拔崁腳山) H156m 休閒運動健康廣場.。上陡梯往八分山續行 八分山運動廣場，休息座椅旁有叉路右下往南上路345巷的吳氏宗祠，不取。 直行小徑往尖山，不取，等一下回程再由另邊上去，取右續行六福路出口。觀景台、六福路指示牌。住家附近如果有這種步道，那......只能說：太幸福了 ！ 九分山上的涼亭往觀景台、六福路方向續行。 陸海空眺望台H232m (旁邊龜山地政事務所HS121圖根點)，可俯瞰高鐵隧道、眺望尖山。羊稠坑山 H225m，沒看到羊稠坑山頂點的牌子，也沒看到HSR41106號高鐵基石，山友都在這棵樹旁拍照。高鐵進出山洞眺望台甲蟲生態區甲蟲生態區涼亭及休息區，每年六到八月間是甲蟲孵育季，續行不遠就到六福路出口，我們由此原路返回。回到陸海空眺望台，再補拍一張照片。 右下往仁愛路三段560巷登山口整條步道並沒有不必要的人工設施，坡度平緩，走起非常舒適。左為剛來的路徑，取直行數分鐘即可登頂尖山。尖山 H185m，山頂有三個電線鐵塔 (頂湖-蘆竹065號)，基石資料庫有圖根點，但好像沒人找到，無展望。續行下坡回到剛來的叉路，取右回八分山。回到七分山廣場左下生態步道，指示牌標示為南崁市區。左下回到主線道羊稠巷步道入口五福宮離羊稠坑步道羊稠巷入口處不遠，舊屬桃澗堡南崁廟口莊，主祀玄壇元帥，至今創建有350年的歷史，共有9次修建及2次擴建；據傳是當年明鄭士兵迎來的燕京高玄殿的玄壇真君香火，並於1985年8月19日，由內政部公告為國家三級古蹟，同時是桃園市最古老的寺廟。中山路羊稠巷入→七分山→八分山→尖山→ 陸海空眺望台→羊稠坑山→高鐵進出山洞眺望台→甲蟲生態區→生態步道，來回 6Km 3小時。原文出處......健行筆記軌跡下載參考......
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