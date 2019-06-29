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桃園羊稠森林步道生態豐富　市民運動健行的好地方

2019-06-29 09:05健行筆記 健行筆記Dereck

羊稠坑位於南崁溪小支流的坑谷地，昔日有牧羊人在此山谷放牧山羊，並建有簡易的羊廄， 閩南語稱牛羊的廄舍為「稠」，因此這裡就被稱為「羊稠坑」。桃園以丘陵、台地和淺山地形為主，山林與都市距離很近，羊稠步道生態資源豐富，又位於市區內，是民眾探訪自然生態、運動健行的好地方。步道共有五個出入口，分別是：一、由南崁中山路21號張榮發文物館旁的羊稠巷進入，入口有地圖和羊雕像 (主線)。二、南上路345巷的吳氏宗祠。三、六福路羊稠茶坊旁，步道口有兩隻羊的石雕意象。四、從南上路663巷經國勝休閒農場旁切上羊稠步道的中段，是龜山地區的登山捷徑。五、仁愛路三段560巷154號旁的土地公廟，此入口的路況較差。里程時間：中山路羊稠巷入→七分山→八分山→尖山→ 陸海空眺望台→羊稠坑山→高鐵進出山洞眺望台→甲蟲生態區→生態步道，來回 6Km 3小時。IMG_9819.JPG蘆竹鄉中山路21號張榮發文物館IMG_9819_1.JPG文物館旁邊就是羊稠巷入口 (座標參考 121.301871E 25.050055N)IMG_9822_1.JPG沿著文物館旁邊高大的圍牆前進IMG_9823.JPGIMG_9826.JPGIMG_9827.JPG三隻羊雕像的步道入口IMG_9829.JPGIMG_9829_1.JPG取直往好漢坡，右下為生態步道，回程由此上來。IMG_9833.JPG好漢坡 215 階IMG_9834.JPGIMG_9836.JPGIMG_9839.JPG過了好漢坡就可看到七分山 (拔崁腳山) H156m 休閒運動健康廣場.。IMG_9841.JPGIMG_9842.JPG上陡梯往八分山續行

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IMG_9847.JPG 八分山運動廣場，休息座椅旁有叉路右下往南上路345巷的吳氏宗祠，不取。IMG_9848_3405.JPGIMG_9850.JPGIMG_9851.JPG 直行小徑往尖山，不取，等一下回程再由另邊上去，取右續行六福路出口。IMG_9853_3406.JPGIMG_9855.JPGIMG_9859.JPG觀景台、六福路指示牌。IMG_9859_3409.JPGIMG_9867.JPG住家附近如果有這種步道，那......只能說：太幸福了 ！IMG_9873.JPG 九分山上的涼亭IMG_9875.JPGIMG_9877.JPG往觀景台、六福路方向續行。IMG_9878.JPGIMG_9879_2.JPG 陸海空眺望台H232m (旁邊龜山地政事務所HS121圖根點)，可俯瞰高鐵隧道、眺望尖山。IMG_9879_3.JPGIMG_9884.JPGIMG_9873_3421.JPGIMG_9930_3444.JPG羊稠坑山 H225m，沒看到羊稠坑山頂點的牌子，也沒看到HSR41106號高鐵基石，山友都在這棵樹旁拍照。IMG_9936.JPGIMG_9887.JPGIMG_9888.JPGIMG_9888_3430.JPGIMG_9892.JPGIMG_9895.JPG高鐵進出山洞眺望台IMG_9898.JPGIMG_9909.JPGIMG_9911.JPGIMG_9912.JPGIMG_9915.JPGIMG_9917.JPGIMG_9920.JPG甲蟲生態區IMG_9927.JPG甲蟲生態區涼亭及休息區，每年六到八月間是甲蟲孵育季，續行不遠就到六福路出口，我們由此原路返回。IMG_9927_1.JPGIMG_9927_2.JPGIMG_9927_3443.JPGIMG_9929.JPGIMG_9930.JPGIMG_9940.JPG回到陸海空眺望台，再補拍一張照片。IMG_9943.JPGIMG_9944.JPGIMG_9944_3460.JPGIMG_9946.JPGIMG_9947.JPG 右下往仁愛路三段560巷登山口IMG_9949.JPGIMG_9951.JPG整條步道並沒有不必要的人工設施，坡度平緩，走起非常舒適。IMG_9952.JPGIMG_9952_3469.JPGIMG_9953.JPG左為剛來的路徑，取直行數分鐘即可登頂尖山。IMG_9956.JPGIMG_9956_3466.JPG尖山 H185m，山頂有三個電線鐵塔 (頂湖-蘆竹065號)，基石資料庫有圖根點，但好像沒人找到，無展望。IMG_9958.JPGIMG_9960.JPG續行下坡IMG_9961.JPGIMG_9962.JPG回到剛來的叉路，取右回八分山。IMG_9968.JPGIMG_9971.JPGIMG_9972.JPG回到七分山廣場IMG_9972_3475.JPG左下生態步道，指示牌標示為南崁市區。IMG_9974.JPGIMG_9976.JPGIMG_9978.JPG左下IMG_9979.JPGIMG_9983.JPGIMG_9983_3481.JPG回到主線道IMG_9984.JPG羊稠巷步道入口IMG_9994.JPG五福宮離羊稠坑步道羊稠巷入口處不遠，舊屬桃澗堡南崁廟口莊，主祀玄壇元帥，至今創建有350年的歷史，共有9次修建及2次擴建；據傳是當年明鄭士兵迎來的燕京高玄殿的玄壇真君香火，並於1985年8月19日，由內政部公告為國家三級古蹟，同時是桃園市最古老的寺廟。IMG_9996.JPG%25E7%25BE%258A%25E7%25A8%25A0gpx.jpg中山路羊稠巷入→七分山→八分山→尖山→ 陸海空眺望台→羊稠坑山→高鐵進出山洞眺望台→甲蟲生態區→生態步道，來回 6Km 3小時。原文出處......健行筆記軌跡下載參考......

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