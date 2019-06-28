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不對稱的資訊戰：長榮空服員罷工中艱難的一役

長榮勞資協商6個新方案曝光 空姐氣炸：資方根本汙辱人

最原始最經典！ 中央山脈縱走-天堂神鬼群湖縱精華片段

2019-06-28 20:55健行筆記 健行筆記小六

中央山脈縱走系列-天堂神鬼群湖縱精華短片分享心得本次路線將從傳統南一段開始經過中央山脈南南段陷落區下大小鬼湖出知本林道。此長程的稜線剛好位於新舊地層交接，卑南見晴出雲的年輕破碎的地層，以及內本鹿萬山以南大小鬼湖的古老地層。全段林相原始茂密，動植物多元繁生。此行程會經過許多夢幻地點/人間天堂/萬山神池/藍湖/鱷魚潭/大鬼湖/小鬼湖/小鬼谷/綠精靈等高山湖泊草生地，也是中央山脈最具原始生態/熱帶雨林的一段經典路線。Enjoy It行程紀錄15天：Day01 3023山屋Day02 3023山屋→海諾南山Day03 海諾南山→雲馬最低鞍Day04 雲馬最低鞍→卑南主山→人間天堂Day05 人間天堂→見晴山東峰→見晴山東鞍Day06 見晴山東鞍→見晴山→2699峰南鞍Day07 2699峰南鞍→出雲谷→出雲山→雙溪匯流口Day08 雙溪匯流口→內本鹿山→萬山→神池Day09 神池→石穗頭山→山花努努溪→藍湖Day10 藍湖→鱷魚潭→大鬼湖東池/西池/主池→遙拜山→拜燦山→拜燦谷Day11 拜燦谷→知本林道→紅鬼湖叉路Day12 豪雨休整Day13 紅鬼湖叉路→小鬼湖→喀特博拉溪Day14 喀特博拉溪→知本溪源營地→加大奈山→知本林道11kDay15 知本林道11k→知本林道7.3k接駁處→忠義堂→台北感謝全體嚮導隊友(巫大哥/賢哥/燕梅姐/聘妃姐/有文兄/鴻瑋/美美/阿貴)一路協助感謝鬼湖會師山友嚮導(周大哥/小貓/阿烏查/建源兄/水祥兄/駿哥/瑞瑞)提供吃住協助

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童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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