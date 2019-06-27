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美在雲深不知處！ 登山客又愛又恨的百岳「雲峰」

2019-06-27 20:55健行筆記 健行筆記丁毓賢

雲峰，好美的名字…卻是讓一般登山客又愛又恨的一座百岳T_T知名導演劉家昌有一首歌「雲深不知處」，歌詞是這麼寫的「輕輕問一聲 悄悄寄白雲 思念的人兒 別來可無恙…♫♫♫」 看到網路上很多人用「雲深不知處」來形容「雲峰」這一座座落在南二段上面的百岳！我特地上網找了一下「雲峰」這個名字的由來，似乎找不到…也許是它真的時常雲霧飄渺，讓人有種…雲深不知處的感覺吧！雲峰台灣百岳排名NO.19，高度3564M，二等三角點1684號，屬於中央山脈。

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緣起去年縱走南二段之際，適逢天公不作美，六天行程每天落大水(在平地還造成某些地區淹大水，每座山頭都是白牆，因此我稱此次行程為「白色」南二段)

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沒錯！安全第一，山永遠都在！但是…一旦錯過，就必須付出極大的代價來彌補它！很多人說，南二段很美，值得多走幾趟，但在有限的時間中，還是希望能有機會爬遍台灣的各個山頭之後，再回過頭來走那些值得一再回味的路段…

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今年適逢端午連假3天，技巧性的在連假前多請1天假也容易申請到總是一位難求的向陽山屋。「雲峰」登山計畫書時間：2019年6月6日至6月9日端午佳節期間 (4天3夜)D1 高雄出發→向陽森林遊樂區向陽山屋150分(共150分)D2 向陽山屋嘉明湖避難山屋215分拉庫音溪底山屋295分(共510分)D3 拉庫音溪底山屋南雙頭山180分雲峰265分南雙頭山245分拉庫音溪底山屋90分(共780分)D4 拉庫音溪底山屋嘉明湖避難山屋405分向陽山屋120分向陽森林遊樂區90分溫暖的家(共615分)(時間均以上河地圖時間為主來預估，這邊不提供我們行走的實際時間，因為不具參考價值)成員共3人，我們3位都是在同一次的南二段錯過雲峰，其中程姐已經接近完百，所以我和我老婆算是陪同她來特地造訪雲峰！D1從高雄出發(自行開車)，在關山吃了即將短暫遠離人世間最後的便當(還外帶當晚餐)！早上8點多出發，抵達向陽森林遊樂區入口已經下午近3點了，匆匆拍了出發照就趕緊上路了，還有一小段路要走！出發時還剛好遇到手作步道的團隊^_^

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這一段嘉明湖登山步道，已經走第3次！又再次看到了熟悉的南橫三星觀景台和一些保育山林的告示牌，一連串的之字路緩上坡，經過了小橋流水，再一段林中小徑，沒有花很多的時間就抵達了今晚住宿的向陽山屋！

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因為從高雄出發開了約5個多小時的車程，又需要高度適應，所以向陽山屋是最好的選擇，如果要住在嘉明湖避難山屋勢必要前一晚就住在台東，然後一早出發！重點是…每個人都背了重裝，就是希望能在山上吃得好一點Y^^Y入夜後，向陽山屋的管理員還特地宣導防熊和山屋禮儀，這對於登山風氣漸盛的今天，真的是及霸分！

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D2準時3點起床，早早出發就是希望能夠早一點抵達今天的住宿地「拉庫音溪底山屋」，因為第三天的行程是最長、最累…摸黑上山，背著重裝，有點走不動的FU…這段路有很多的「階梯」和箭頭指標，不難看出嘉明湖真的是熱門路線，主事者對於整理登山步道的用心！

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離開山屋後一段摸黑陡上，經過雲杉營地、黑水塘，再一直上到稜線，就會遇到赫赫有名的「向陽名樹」！還記得之前登山響導開玩笑的說，這顆樹價值上千萬元(我心想…有再多錢也買不到吧)！之前提到，這次已經是第3次造訪嘉明湖登山步道，而且我人生第一次爬百岳就是來嘉明湖！一路走來卻還是有些陌生，可能是之前不是摸黑、就是下大雨，或是連呼吸都來不及…都沒有能夠好好欣賞沿路風光美景~

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經過被大火燒毀的白木林，再接著一連續的上坡, 抵達了百岳向陽山登山口叉路！

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向陽山(又名紅葉山，百岳排名NO.17，高度3602M)，是我人生的初百岳！我的百岳人生從此處發跡，每每到此處內心都有一股莫名感動T_T，不過這次的登山計劃裡並沒有攀登向陽山和三叉山2座百岳，因為保留一些體力，硬仗還在後面！

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告別了人生初百岳，繼續向前行，下一個目的地嘉明湖避難山屋就在不遠處！

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嘉明湖避難山屋上一次南二段來訪時(去年8月份)還在擴建整修中，如今建築群看起來更為壯大和美觀，也感謝那些參與整建並辛苦付出的工作人員們！有這樣的山屋在，可以讓來此地的山友們獲得足夠的休息空間，畢竟嘉明湖還有一小段路要走喔！

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吃飽喝足之後，目的地還很遠，GO GO GO~嘉明湖迎賓樹老兵不死，只是凋零，經過數百年的時間仍屹立不搖地站在在荒野草原之中，看著前往嘉明湖來來往往的登山客。彷彿就像站崗的衛兵，呢喃細語的叮嚀著「請注意高山症」、「請小心注意安全」！

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三叉山與嘉明湖的三叉路口，看到這個著名路標，其實嘉明湖真的不遠了！三叉山一樣不上去，往嘉明湖方向前進！

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嘉明湖(天使的眼淚，台灣第2高的高山湖泊，標高3010M)，很多人說它是被登山營利團隊炒作過頭，但如果它真的不值得親眼走一趟來看看的話，也就不會那麼夯了！只能說，此番美景真的是沒有辦法只用照片來感受它的美麗！今天的湖水很藍、很滿，這已經是我第3次來看它，感謝上帝其中2次是給了我這樣的大景(除了南二段那次，連湖水也看不到)！

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怎麼能不愛登山，怎麼能不愛台灣山林～離情依依，但路還是要走的…I Will Be Back！

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沿著路牌指向新康山的路，Keep Going！

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來到了南二段和新康山的交叉路口，繼續往南二段方向前進，新康山、布拉克桑山我們約定好了下回見^^

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從這裡開始，就是正式進入官方的南二段路線！更陌生的山徑，一股不由然而生的冒險感覺，讓我腎上腺素充滿全身，我喜歡也享受這樣的感覺^^

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拉庫音溪底山的海拔高度只有2690M，從三叉山山系要下切大約700M的落差！一想到回程那天要重裝走回向陽森林遊樂區…腳已經軟了一半！但…路一條，走就對了！

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萬綠叢中一點紅，已經可以遠遠看到山屋了。我深知在山裡看到了，不代表快到了...至少目標明確，繼續努力下切！

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南二段之所以被認定為入門的縱走路線之一，就是因為沿路都有山屋可以供山友們遮風避雨，這溫暖的山中小屋得來不易，大家都要用愛心和公德心來愛惜使用它！山屋還有門牌號碼，如果寄信到這裡收得到嗎？

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抵達山屋第一件事，就是探勘一下明天要走的路，之前上網看山友們的紀錄，有人在此處迷路了20分鐘之久…往山屋的左側小徑走去，發現多到不行的路條，加上前人已經在湍急的溪流鋪滿了石頭，稍有經驗的山友要迷路…還真的很難！看來出發前的疑慮是多餘了！

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沁涼清澈的溪水，讓走了一整天的腳獲得了最好的舒緩，也讓明天的行進水獲得滿滿的補給！行走高山百岳縱走，我最怕的就是迷路和缺乏水源，所以在每一次的行程規劃，一定會盡力搜尋相關資訊！

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早早就熄燈就寢，因為明天2點就要起床，要來完成這幾天最長、最累的行程…ZzzD3起了個大早2點起床，今天是路程最長、最累的一天，預估雲峰來回需要13小時的時間！老話一句，路一條，走就對了！

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首先今天會攀登上此次行程的第一座百岳，南雙頭山！又是難得好天氣，預計在山上看日出嘍！

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往南雙頭山的路上，日出的金色草原，美到讓人駐足停滯無法再前進，這…一點也不會輸給奇萊南華的金色魔毯吧！只是南雙頭山一點也不能算是大眾路線，想看到此一美景，練一下腳力、然後出發前燒香拜拜一下，才有機會見到這番奇妙美景^^

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南雙頭山(百岳排名NO.42，高度3356M)，這是第2次造訪，而今日就要2度登頂南雙頭山，這也是十分特別的經驗吧^_^

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前往雲峰的岔路就在旁邊，自此又是一路下切的節奏！

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一望無際的美景，遠方不知名的營地旁還有一個看天池～

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途中經過一小段需要拉繩通過的崩塌地，踏點明顯，慢速小心通過即可！

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雲峰下三叉營地，看來雲峰登山口就在不遠處了！

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樹上有山友們自製的路標，雲峰登山口到了！

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終於...雲峰我來了！這一來一往也要3個小時的時間！

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出發不久便有一段黑色頁岩需要通過，看起來可怕，但實際上踩點明確、路線不長，看好踏點小心通過即可！

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雲峰名樹久仰了^^

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嘿，隱約看到雲峰了！但最後其實滿多假山頭的，要堅持到後的人才能成功喔！

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假山頭我不怕，因為有無敵山景伴我行^^

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雲峰到了！給雲峰一個大大的愛心！還有回程的路要走，平安下山才是王道~

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當初的南二段無心的錯過，如今要花整整4天的時間來彌補它…不過卻一點也不後悔，因為這一趟行程，讓我更認識高山百岳，讓我有機會再來一探南二段美景！

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此一行程規劃前後有2個月的時間，從抽向陽山屋，到入園、入山申請，網路、上河地圖、山友提供的GPX都派上用場！

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這一次幾乎可以稱得上是完美的行程！感謝上帝給我滿滿4天的好天氣，無敵美景常伴在身旁！感謝我最親愛的老婆，走不快的我們一路上一起看美景、一起幫對方留下回憶，然後互相打情罵俏、練肖話，哈^^，程姐則是走得飛快，快完百的腳力果然不是我這種百岳小肉腳跟得上的😅

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感謝每一草一木，每個日出日落，每個擦身而過的山友們…任一項都缺一不可！因為這一切拼湊起這一趟的近乎完美行程的每一個部分！文章中的三言兩語帶過，卻是我個人永遠無法抹滅的記憶~我的百岳人生，未完待續~

登山美景步道
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