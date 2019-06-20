親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友分享
海外健行

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

驚心動魄之黃金五、六稜　山友爬到開始懷疑人生

2019-06-20 16:40健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen

去年5/1造訪瑞芳小錐麓後，劍龍稜(黃金五稜)、鋸齒稜(黃金六稜)便成為我立志要完成的路線。由於行進路線幾乎是在無遮蔽的稜線上，春天擔心梅雨，夏天擔心太熱、冬天擔心東北季風，對於何時才是適合出發的天氣，著實令人困擾。秋天似乎是最適合的時機，但去年的秋天已過去，今年的秋天又得等好幾個月，不如趁著端午連假達成心願吧~但是氣象預報連假天氣悶熱、慎防午後雷雨，前者我可忍受 (結論是太恐怖)，後者就不妙了 (所以要盡早起登)。

行前做了不少功課，仔細流覽了許多山友的分享文，愈看愈害怕，懷疑自己真能手腳不發軟的爬過那些裸露感巨大的稜線嗎? 克服了重重心理障礙後，鼓起勇氣的我，終究踏上了劍龍稜的不歸路 (555峰前是沒有撤退點的啊 XD)。

本次路線 : 南雅社區-劍龍稜-鋸齒稜-無耳茶壺山-勸濟堂。

登山客APP記錄的距離竟然是13.2公里，真的大有問題，別人頂多走了7公里多，我怎麼可能超過10公里呢? 真是怪呀! 不過我終於要承認我是肉腳了，因為總共花了11個小時才完成 (汗顏)，包含拍了超過150張照片以及不斷的休息休息再休息，比健腳人士多花了一倍的時間...

繼合歡西峰後，這是第二次讓我爬到懷疑人生的路線。除了從頭到尾大爆汗不停外，膝蓋跟心臟也快爆了，最後三分之一的路程，簡直就可用快斷氣來形容，我想真的爬過一次就夠了 XD

最後，溫馨提醒 : 大熱天務必攜帶至少3公升的水、手套、帽子，穿著長褲及長袖(或袖套)。

ea0a9b2bc9947548f4e3fba715155f46.jpg

▲早上5:18到達南雅社區南新宮對面的停車場，太陽已升起，但被雲層遮住了

40620f5e0e77c064fbd36abda286569b.jpg

▲整裝完畢後出發

1cf9f5701879b36401d2fcb4ab45053a.jpg

▲背對南新宮往右走至81.3K，前方缺口右轉

ca5d8ce063e966fe5fb8447cfe1594d1.jpg

▲右轉之後的水泥小路

88f4ff04f515df5455f854a536232a22.jpg

▲5:43 水泥小路走到底，左邊有條泥土小路，去年來的時候入口比較明顯

6eb666d786dc73c37165076a6922d9ba.jpg

93f8eae9d630f3458ac36bcd213c7fdf.jpg

▲沒多久即到達此水泥小橋

31fd0131fca004cf3180f28afc90294d.jpg

通過水泥小橋後往左走

42bee12f7af4136e9f8f709a944a12f6.jpg

▲入口有登山布條，一開始有爛泥巴，小心通過

845223053bc69e41aec87f4aa4d9bc22.jpg

▲進入樹林，悶熱感開始爆發，汗如雨下

7eaea4409343b0d8725ef2fb8d6b0dda.jpg

▲山徑旁發現鑛務課基點

f936c5c57f373bbd31f9a7811a78d76d.jpg

▲6:14 叉路取左，往草山戰備道路及石梯坑山方向

717b8953c7c091af00ccbf489633f523.jpg

▲小展望，右後方即為劍龍稜

29ab2d787c08510e466607f434c78667.jpg

基隆

bad04726ef60c8422539dfeb1fe48875.jpg

▲6:23 叉路取右，往半屏溪陡下

e3b7b75459623a4f193393bef6c36652.jpg

▲土石陡坡有拉繩，免擔心

7fe2e6f928bcbc07317c62dc581be9c2.jpg

▲往回拍

288b3b9606d36e75e47c7145d916b45c.jpg

▲繼續陡下，對面山壁上的明顯路徑就是之後要上爬的路線

3b4f01553ca4379a2039ed812647a1fd.jpg

▲陡下即將結束，呼...

902187493a701f1100812ad6166c5549.jpg

▲陡下結束往右走，有拉繩可渡溪

7f7fbd216e8337fb4ab93bed38c30bb1.jpg

▲往半屏溪上游拍攝

9a5962b40a8d49c3eb69f6d92017d4fb.jpg

▲6:53 往半屏溪下游拍攝，並在此休息一下，溪水清涼無比，根本就不想離開啊~但現實是殘酷的，這裏並不是我的終點，真正的挑戰還沒開始呢!

59fa0f34d9121347ba1db75e46cb5821.jpg

▲半屏溪邊遇到台中來的山友，跟我一樣獨行，就結伴爬囉~第二次爬這長峭壁，還是得深呼吸兩下再上

fb4ced94c9a7089a20f5abbb1710febb.jpg

▲長峭壁中途往下拍

3f1f658a514f0807e2d9b6f292a905cd.jpg

▲快到頂啦~

26df722c732cecc156ef470a036cd871.jpg

▲往回拍先前陡下的土石坡

dd944547c47ab511b8d123a9eb95f2f4.jpg

▲7:37 登頂囉

分享

▲再往回拍，這一下一上真的頗吃力啦~再加上之後有很多段需要拉繩上下，隔天大腿及上臂都酸痛不已

b6b92c6622e8c16232cb42731882a7e5.jpg

▲至此已開始有極佳的展望

e5fe31cb06fc2c07eacd3cb3fe52476f.jpg

▲除了海天一色的視野，另一邊則可遠眺大鬼瀑布

9afac3b2a04732d812858c3750b6d5b9.jpg

▲通過前方大岩石，劍龍稜起登口也愈來愈近了

566d16dd8d654a1872eeaf06ee176a51.jpg

▲往左看去年走過的小錐麓古道及山洞

267a338f5b5e0bded2157f536a07d4a6.jpg

▲低海拔山區常見的野牡丹，花期5-7月

9711ba37f342d1c70f38dfd0f0161cbd.jpg

▲有幾位山友從台金公司廢棄廠房上來，勇敢

f81b60a585938881b9eb753e1f38fffd.jpg

▲愈接近劍龍稜就愈緊張、興奮

b2d92a9f9eeb7c0a005d31c8ff1b725d.jpg

▲下切大岩石，10分鐘後即將到達劍龍稜起登口~

dfd38b6a9c1c135ea04fd976fa2f240a.jpg

▲8:16 劍龍稜起登口留影

93df2ba30ac9bc08ca4969219473cf78.jpg

▲休息個15分鐘後起登

5de4d61f140b81d0760e2f044169d2fc.jpg

▲嶙峋的劍龍背脊，挑戰開始

2366af3b90aba8bdcbb804270540fb23.jpg

▲上爬一小段往回拍，有一組山友剛到達起登口

b2ed63b2106b7d503e6fa43b73e5c08e.jpg

▲聳峭的山石缺口往基隆嶼拍攝，左後方為基隆山

84e70fcf1081ac0b7ca1498378b1c213.jpg

▲奇兀陡峭的岩壁，必須手腳並用，避免目光往下瞧而腿軟，小心翼翼往上爬

102ff3cfc0d838ec3adaa087fd04dd75.jpg

▲往回拍，台中山友緊跟在後

5b44bee63feb15fb4e897818eccc4397.jpg

▲續往上爬

8fbc74414eda35bb47e0b12e3fe6e9f2.jpg

▲小休並賞景，左後方平坦的山頭不知是否為南子吝山 (此時還能多花點時間悠閒地賞景)

0602ff0f941fba2750c45a8aea2b5f44.jpg

▲整條稜線上都有很棒的視野，只不過天氣太悶熱，必須不斷補充水分

1726bbbcc6b72ed02aa9adf9b00b7621.jpg

▲基隆山已輕鬆登頂過，基隆山東峰也要找時間去爬爬

1d0b33bd84a1abdb33a039c764cb3cd1.jpg

▲台中山友正站在高崗上俯瞰無敵美景

abd473244f15bd9fe28a0c955c07253e.jpg

▲原本在我後面的那組山友已超車了 (通常都是被超車的份 XD)

53cbb42f6b806cecbd7a435e889a0260.jpg

▲然後他們就會漸漸地離我愈來愈遠啦~haha

7e7a03bac879e6bb833bc9c36449e12b.jpg

7cae42d589db41da98ec20f8b01c108a.jpg

▲準備進入芒草區

764460f413ff0aa98046f1359ce2f415.jpg

▲到達555峰前也有一片芒草區，所以長褲及長袖(或袖套)是必要的

2712cfd03b5809206847d33d49b8424b.jpg

▲茶壼山就在那兒(左後方尖尖那個山頭)，但不知還要多久才能擁抱到它

b1a20566bbfa6365fccfaf6a880bed98.jpg

▲往回拍，後面還有山友陸續爬上來，走在稜線上雖驚險，但比起鳶嘴山，心理壓力小一點，畢竟鳶嘴山的海拔兩千多，往下瞧根本深不見底

08313374cfa75ab549586c98704ca8d9.jpg

▲爬上一小塊平坦的腹地往回拍，山跟海連成一片，分辨不出界限

5b96cccff1209094bbf968bc2cd00ea4.jpg

▲前方山頭好像是381峰吧，若是的話，鋸齒稜就是從那裏開始

623639b2825939cf0deb3575b6a27688.jpg

▲愈爬愈高，已經可以確定那個平坦的山頭就是南子吝山，因為照片放大後可以看到山頂的賞景平台及數個人影

36caf28710a2ad3e21e1bd49e2185db2.jpg

▲555峰到半屏山V字缺口即為另一段鋸齒稜，望峰興嘆啊~只能慢慢以我的龜速前進

b649c6688cad1bbae4c1692154620e88.jpg

▲雖然太陽幾乎都被雲層遮蔽，但超級悶熱，體感溫度應該是超過30度的，連相機都在發燙

94471c9adecd39d4e425f9d123163d35.jpg

▲望著台中山友的身影，努力一步步向前爬

c8bfc7485eb18412b8a9418596c89331.jpg

▲不時的停下休息，看著後方山友逐漸逼近

1ee0dee4dd9b67e9ad49e2717833487b.jpg

▲不敢休息太久，繼續前進...看看這岩壁，必須手抓好、腳踏穩，才能安全爬上去

b7bbd5adb90291a2dbf1b71a16dc3d5a.jpg

▲據說這裏爬上去就是381峰了

5c7a183786477b3bd91c793e55f441da.jpg

▲10:48 381峰往回拍，至此才完成了一半的行程，但我覺得體力只剩不到50%，冏

ede28869c1178bbe5302aa9492b2bd52.jpg

▲555峰看起來很近，應該快要到了吧

4f25c41649ddd42e2b48ba0ad8821d1a.jpg

▲深呼吸往上爬

c3811cf97aa8e226cdfb0c172930c891.jpg

▲11:32 到達555峰叉路口

aa7fd7f5c0ba0b5302c0d697f4c127ba.jpg

▲555峰休息點，台中山友早已到達

1de2da51363d0d4ba4903670cb0a97eb.jpg

▲11:53 555峰休息個15分鐘後，往半屏山V字缺口出發

4f072214cc82a36b9a6c42e886a1d2d2.jpg

▲好幾個假山頭都讓我以為快到了，卻忘了既然是鋸齒，當然是有上有下啊...可是，到底有幾個鋸齒啦 >_

9bc74c258ee758a9eea1cd2ba9c296c4.jpg

▲爬幾步就休息一下，順便賞景 (右後方為草山雷達站，據說雷達站已廢棄)

6446537afe05d7656f390633844ba03b.jpg

▲茶壼呀茶壼，你怎麼好像永遠都到不了啊~

0a0012377d4240929badf08e7dd8eb0a.jpg

▲假山頭

96378204d0c3e3307d122d59ae57670a.jpg

▲往茶壼山的稜線龜速接近中

5e43b9ab2b552b2981692ad2b6356967.jpg

▲草山雷達站近拍，左後方不知是不是三貂角

9e524cc33d4c1a3093317ab1ad678c5d.jpg

▲準備爬上假山頭

dfceb763d0cd309c54bae8b377c536a5.jpg

▲一山還有一山高

c803edd878eb9c44caabb89583ab5770.jpg

▲假山頭

8f033d8f5e9c5fc165abbc74f893fc99.jpg

▲往回拍，已經幾乎看不到劍龍稜了

f315abef87d03d9c572ce511c7928664.jpg

▲台中山友已跟我拉開了一大段距離

0d7dc41e86db5007abda0113d2a0e31b.jpg

▲茶壼山近拍，這個角度看不出來像茶壼

72e83b79a08bd532eaa6e7197015e9e8.jpg

▲這些大岩石，讓我爬到手腳快麻痺了

5286265f0560b5489c5d128715410f5f.jpg

f28cd74765e08d8eb5b476c1ba5f015a.jpg

▲假山頭，風景很優美，但濕熱的空氣如濤濤洪水快把我淹沒，無法再悠閒賞景

140ef98b2f514b6de085fbd1b0c57176.jpg

▲繼續使出吃奶的力氣往上爬

ee23f60e8b4c70d38d488111fbc4fb18.jpg

▲以為快到了嗎? 不，還是假山頭，不過，腰繞之後再上爬幾段就真的要到達半屏山V字缺口了，用說的很簡單，卻幾乎快要耗盡了體力0ab0ac48505ee4a3ac23518d9c81cfc4.jpg

▲腰繞

1309a29da49f71c23c6a6d3cfc6d2625.jpg

▲上攀

5594303b13032112043ca940f042a7ac.jpg

▲上攀

2ff133e975ef5cc5376d2f96d9bf18aa.jpg

▲再上攀，這幾段遇到數位後來的山友，我當然是先讓他們超車，因為我快斷氣啦 XD

61ac3dddfee9355957662ebf8a376de2.jpg

▲咬緊牙根繼續爬

8fb9d607771e7054587279d505bf75f5.jpg

▲下面就是往茶壼山的稜線啦~

ecbcaa59810560cb2ed8c3e2fea20240.jpg

▲在這裏遇到一位從水湳洞走到南雅社區再爬上來的大哥，他說他的水只剩300CC都不敢喝，還好我備了3700CC的水，最後還剩約500CC

53980b0569cac63b85c0c45213cf3113.jpg

▲鋸齒稜的最後一段攀爬，半屏山V字缺口真的快到了~

dffd5b42c33965b48165a2531cdb1947.jpg

▲14:19 半屏山V字缺口到啦~從555峰到此約花了2個小時，都快哭出來了~

b5c94cea91c01b53e07034945e762bfb.jpg

▲下爬之後往上拍，繩子很粗、踏點不少，小菜一碟

d509f0a77df3fcaf6d3559021aae69c9.jpg

▲14:36 休息一下，終於踏上往茶壼山的稜線

3a04a4780255ab4349f981facee35ee7.jpg

▲雖然過程中又不斷質疑為何要這麼辛苦爬山啊~但回望這V字缺口，我還會再來的，把黃金三稜完成 (無耳茶壺山上半屏山稜線右轉出草山戰備道的稜線)

a2688e78269e502c71e3405435d01c55.jpg

▲稜線上往茶壺山拍攝，背景的基隆山高聳獨立，屏蔽著下方的金瓜石聚落

0467b93d8a904c8cc17e207ddf1dc473.jpg

▲半屏山V字缺口下方的心形崩塌近拍

640b2adb0fdfef4eef14e44f521befdc.jpg

▲爬上茶壼山前看似很陡，但跟先前的爬過的稜線比起來，根本簡單得很

5f7c9bace5641dea1fb1558a3d79555a.jpg

▲愈來愈巨大的茶壼

8cb12fb2370622bb36d661825285e8d7.jpg

▲最後一哩路 (上面的老外在我爬上去後，說了兩次bravo，還問我需要他手中的瓶裝水嗎? 感恩啦)

ff2abbe86efeb423952c12ac6a9640e8.jpg

▲15:22 茶壼山上往回拍，再會啦~鋸齒稜、半屏山

fc8c50ec5bfd171bec2e561118f8ae57.jpg

▲茶壼山上往下方金瓜石拍攝

14b5ea13fe22ecf43373d636b5296aaa.jpg

▲爬過前方亂石

d80c8ca5633e91a134c74039402b9ed8.jpg

▲再爬上左邊的大岩石

0d6f59bde175ae06829c9dbea5cebb97.jpg

▲鑽進這個岩洞下行

5c74e4ceed4e0f5ce16905f39270d8a4.jpg

▲難怪茶壼山這麼熱門，整個基隆山盡收眼底，接下來就是康莊大道一路往下，直到勸濟堂

c643eb936b087d9e9529c89c0226487c.jpg

▲15:50 第一個涼亭 - 寶獅亭，遊客真不少，陸續還有遊客上來

4dd711f1e7aa819c3c84bdb368ae25e0.jpg

▲沿著寶獅亭旁的石階往下走，下方有個觀景平台

2c08926b483f7a503a64cd73d42fdd23.jpg

2fae5207ef5336886f2284713e14e0de.jpg

▲觀景平台視野，顯然沒有之前從茶壼山洞爬出來的棒

e614970b3c938a05473222eacd3e340f.jpg

▲到達茶壼山登山口後，繼續沿著車道往下走 (前方四位年輕人，比我晚2小時從南雅社區出發，卻幾乎跟我同時到達茶壼山登山口 XD，感謝他們借我30元坐公車)

6ca06a70bd026b0973d9de565d2f9547.jpg

▲16:32 第二個涼亭 - 朝寶亭，從涼亭旁的石階往下到勸濟堂

96b91416b2f8d11e756910e8ea9e3180.jpg

▲穿越車道續往下走

0f57b8030d6563ded5610d9a44e49e89.jpg

▲已經看到關聖帝君的背影了 (關聖帝君沒有託夢要我來爬劍龍稜、鋸齒稜，是我自己決定要挑戰的)

0f64a0c1ed5a2e7612a0e6a15d8e0ec5.jpg

▲17:11 勸濟堂到啦~全身臭臭的，原本打算坐計程車，但根本叫不到車，還好有公車即時救援，就和先前遇到的四位年輕人一起跳上891金水浪漫號，到水湳洞下車再換乘791到南雅

9e32ca0d51999d204942e18825677513.jpg

▲回到南新宮對面的停車場，休息很久才離開，台2線的假日返家車潮一如既往嚇人，但我的心情不受塞車影響，因為我終於完成劍龍、鋸齒稜的艱難挑戰啦~身體雖疲憊不堪，心靈卻非常滿足~

基隆登山連假

相關新聞

新北輕旅行「平溪線鐵道秘境」旅遊最熱門路線！

2019-06-19 16:25

台版小長城！鼻頭角稜谷步道絕美山海步道＆百合花盛開

2019-06-15 09:25

七星山主東峰 落差最大、距離最遠的路線(苗圃上、冷苗回)

2019-06-12 15:25

淡蘭古道北路：心有餘悸的眼鏡蛇、虎頭蜂與泥巴路

2019-06-11 08:05

好消息！台灣正妹登山家「三條魚」登頂聖母峰

2019-05-27 13:00

得來不易的最美！ 一日玉北來回 到北峰欣賞杜鵑花

2019-05-23 15:35

從早黑走到晚黑　誰說可以在中央尖看日出

2019-05-21 07:55

四腳亭砲台古蹟巡禮、三坑子步道賞桐花

2019-05-19 09:00

登上高雄瑰寶「小百岳柴山」意外巧遇台灣獼猴！

2019-05-16 21:00

登上「郡大山稜」名山圍繞！將百岳群峰盡收眼裡

2019-05-13 08:00

登山陽明山「七星池、主峰、南峰」從台北眺望到中央山脈

2019-05-12 21:00

台灣用走的最美！　阿蓮五虎兄弟雪山北峰之旅

2019-05-06 15:25

步道‧部道特派員／台東長濱部落+步道三日小旅行

2019-04-29 11:55

平易近人的親山方式！新北三芝「小觀音山車道」賞花賞景賞生態

2019-04-23 18:47

串遊鄒族三星「達邦、里佳、山美」　部落x步道特派員探訪記

2019-04-22 21:55

台中谷關「公車X徒步X露營」小旅行　體驗不一樣的步道玩法！

2019-04-22 11:06

送自己的大禮！人生第7座百岳「郡大山」雲霧之間美景醉人

2019-04-20 09:00

走在死亡稜線上的夢幻行程：中央尖山縱走北二段

2019-04-18 07:55

四獸山集滿／虎山、豹山、獅山、象山 半日輕鬆全攻頂

2019-04-17 21:55

無敵視野！ 竹子尖山俯瞰嘉南平原 [觀音→梅龍步道 O型]

2019-04-17 07:55

和外國朋友一起攻百岳！2019/04/04-05 鈴鳴閂山遊記

2019-04-12 08:30

成就達成！５人５天５座百岳「能高安東軍」台灣最美的縱走路線

2019-04-06 22:00

從海到山的彼端：奇萊南華　震懾心頭的那道光！

2019-04-02 23:55

小朋友好厲害！這樣的岩壁都不怕「鳶嘴與稍來O型」

2019-03-29 08:15

他的「台灣百岳」全紀錄！山友拍手叫好的壯觀相簿

2019-03-23 22:00

影／南南山語首部曲「利嘉鬼域」精華短片與心得分享

2019-03-07 16:00

北大武山-我的完百日誌

2019-03-07 07:55

登山「北大武山」走跳羚羊 Trip Antelope

2019-03-04 08:00

與大地約會的時光「月之鏡」行略

2019-03-03 15:10

你未曾見的嘉明湖！跟著莫名去旅行：生態、奇景，這才是嘉明的味道

2019-03-03 09:00

大鹿林道九九線登大霸群峰

2019-02-26 21:00

「合歡山群峰」七年全紀錄　令人感動的台灣美好山林

2019-02-26 15:31

台灣小百岳#031-鵝公髻山

2019-02-23 09:00

鐵杉與雲海的驚奇之旅 海拔不高卻很有個性的「北大武山」

2019-02-22 07:55

玉里瓦拉米步道－再見黃喉貂 活潑在草皮上跳躍著

2019-02-18 15:25

楓紅林道 & 柔美草原的完美呈現～～ 奇萊．南華！

2019-02-09 09:30

合歡越嶺舊道昆陽武嶺段~台14甲線的平行空間

2019-02-07 14:40

野行．也行－豐山千人洞探險趣

2019-02-04 14:00

黃金三稜【無耳茶壺山】【半屏山】【燦光寮山】

2019-01-30 12:30
看更多

熱門文章

台版小長城！鼻頭角稜谷步道絕美山海步道＆百合花盛開

2019-06-15 09:25

新北輕旅行「平溪線鐵道秘境」旅遊最熱門路線！

2019-06-19 16:25

七星山主東峰 落差最大、距離最遠的路線(苗圃上、冷苗回)

2019-06-12 15:25

新北新店和美山

2019-06-13 23:29

淡蘭古道北路：心有餘悸的眼鏡蛇、虎頭蜂與泥巴路

2019-06-11 08:05

雪山環繞的夢幻健行聖地！尼泊爾EBC健行+攀登島峰行程(4)

2019-06-14 08:00

山知識／分享如何找山友？教你如何第一次揪朋友上山就成功！

2019-06-20 07:55

勇奪世界第一！台灣繩索救援隊赴歐洲GRIMPDAY奪冠

2019-06-09 12:20

新竹芎林沙坑山

2019-06-13 09:28

海外山旅／搭乘新穗高纜 飽覽日本的美麗冰雪世界

2019-06-10 21:39

苗栗銅鑼員屯山

2019-06-13 08:25

台中自然步道！「和平橫嶺山」想受沐浴在森林中

2019-06-16 21:00

聖母峰攀登的陰暗角落！登山熱潮下我們都該面對的真相

2019-05-30 21:00

【日本】大阪最高峰：大和葛城山

2019-06-15 18:55

新竹北埔大分林山 遠眺北埔村落

2019-06-12 21:25

大人的玩具！開著「攀岩車」登合歡山　不一樣的登山新體驗

2019-05-25 21:00

好消息！台灣正妹登山家「三條魚」登頂聖母峰

2019-05-27 13:00

驚心動魄之黃金五、六稜　山友爬到開始懷疑人生

2019-06-20 16:40

網友帶你搭公車爬「雪山主峰」！

2019-05-25 08:30

【日本】六甲山脈：荒地山周遊

2019-06-17 15:07

杜鵑嶺、加里山，大坪登山口起登之小O型走

2019-06-19 08:30

北市第一高峰！登七星山見小台北

2019-06-09 19:11

一生必遊一次壯麗海景步道「阿塱壹古道」（卑南琅嶠古道）

2019-06-05 21:35

獨／台灣正妹登山家「三條魚」聖母峰撤退！

2019-05-24 18:18

老少咸宜！七星嶺.蘇澳山.道聖路O型步道

2019-05-28 08:15

得來不易的最美！ 一日玉北來回 到北峰欣賞杜鵑花

2019-05-23 15:35

淡蘭古道——貂山古道及燦光寮古道

2019-05-30 21:30

人生第一座百岳：玉山前峰

2019-06-05 09:30

去不了聖母峰沒關係！先來看看「雪季尼泊爾ABC健行全攻略」

2019-06-09 21:30

凱達格蘭遺址區：凱達格蘭山、七星山主峰、七星山南峰

2019-06-11 15:00

基隆七斗山「忘憂谷」步道很好走、視野非常遼闊

2019-06-08 09:30

竹子湖。苗榜吃土雞賞海芋繡球花愛情花。大梯田繡球花

2019-06-04 21:30

合歡山南峰

2019-06-05 17:05

走～我們去[冰島]健行 - Landmannalaugar

2019-05-22 20:55

滿足攀爬樂趣！ 內湖金面山x剪刀石 走跳練功好點

2019-05-29 15:05

苗栗通霄虎頭山

2019-06-07 08:30

「北一段 魅力饗宴」梅雨攪局 馬比杉山前撤退記

2019-06-10 17:35

日本跟歐美遊客喜愛的路線「熊野古道」(近露王子>發心門王子)

2019-06-03 15:05

大崗山.小崗山.崗山之眼【崗山!我們大小通吃】

2019-05-27 07:30

台北內湖「大崙頭尾山親山步道」老少咸宜、適合全家共遊共賞

2019-06-07 09:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top