驚心動魄之黃金五、六稜 山友爬到開始懷疑人生

2019-06-20 16:40 健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen



去年5/1造訪瑞芳小錐麓後，劍龍稜(黃金五稜)、鋸齒稜(黃金六稜)便成為我立志要完成的路線。由於行進路線幾乎是在無遮蔽的稜線上，春天擔心梅雨，夏天擔心太熱、冬天擔心東北季風，對於何時才是適合出發的天氣，著實令人困擾。秋天似乎是最適合的時機，但去年的秋天已過去，今年的秋天又得等好幾個月，不如趁著端午連假達成心願吧~但是氣象預報連假天氣悶熱、慎防午後雷雨，前者我可忍受 (結論是太恐怖)，後者就不妙了 (所以要盡早起登)。

行前做了不少功課，仔細流覽了許多山友的分享文，愈看愈害怕，懷疑自己真能手腳不發軟的爬過那些裸露感巨大的稜線嗎? 克服了重重心理障礙後，鼓起勇氣的我，終究踏上了劍龍稜的不歸路 (555峰前是沒有撤退點的啊 XD)。

本次路線 : 南雅社區-劍龍稜-鋸齒稜-無耳茶壺山-勸濟堂。

用登山客APP記錄的距離竟然是13.2公里，真的大有問題，別人頂多走了7公里多，我怎麼可能超過10公里呢? 真是怪呀! 不過我終於要承認我是肉腳了，因為總共花了11個小時才完成 (汗顏)，包含拍了超過150張照片以及不斷的休息休息再休息，比健腳人士多花了一倍的時間...

繼合歡西峰後，這是第二次讓我爬到懷疑人生的路線。除了從頭到尾大爆汗不停外，膝蓋跟心臟也快爆了，最後三分之一的路程，簡直就可用快斷氣來形容，我想真的爬過一次就夠了 XD

最後，溫馨提醒 : 大熱天務必攜帶至少3公升的水、手套、帽子，穿著長褲及長袖(或袖套)。

▲早上5:18到達南雅社區南新宮對面的停車場，太陽已升起，但被雲層遮住了

▲整裝完畢後出發

▲背對南新宮往右走至81.3K，前方缺口右轉

▲右轉之後的水泥小路

▲5:43 水泥小路走到底，左邊有條泥土小路，去年來的時候入口比較明顯

▲沒多久即到達此水泥小橋

▲通過水泥小橋後往左走

▲入口有登山布條，一開始有爛泥巴，小心通過

▲進入樹林，悶熱感開始爆發，汗如雨下

▲山徑旁發現鑛務課基點

▲6:14 叉路取左，往草山戰備道路及石梯坑山方向

▲小展望，右後方即為劍龍稜

▲基隆嶼

▲6:23 叉路取右，往半屏溪陡下

▲土石陡坡有拉繩，免擔心

▲往回拍

▲繼續陡下，對面山壁上的明顯路徑就是之後要上爬的路線

▲陡下即將結束，呼...

▲陡下結束往右走，有拉繩可渡溪

▲往半屏溪上游拍攝

▲6:53 往半屏溪下游拍攝，並在此休息一下，溪水清涼無比，根本就不想離開啊~但現實是殘酷的，這裏並不是我的終點，真正的挑戰還沒開始呢!

▲半屏溪邊遇到台中來的山友，跟我一樣獨行，就結伴爬囉~第二次爬這長峭壁，還是得深呼吸兩下再上

▲長峭壁中途往下拍

▲快到頂啦~

▲往回拍先前陡下的土石坡

▲7:37 登頂囉

分享 facebook

▲再往回拍，這一下一上真的頗吃力啦~再加上之後有很多段需要拉繩上下，隔天大腿及上臂都酸痛不已

▲至此已開始有極佳的展望

▲除了海天一色的視野，另一邊則可遠眺大鬼瀑布

▲通過前方大岩石，劍龍稜起登口也愈來愈近了

▲往左看去年走過的小錐麓古道及山洞

▲低海拔山區常見的野牡丹，花期5-7月

▲有幾位山友從台金公司廢棄廠房上來，勇敢

▲愈接近劍龍稜就愈緊張、興奮

▲下切大岩石，10分鐘後即將到達劍龍稜起登口~

▲8:16 劍龍稜起登口留影

▲休息個15分鐘後起登

▲嶙峋的劍龍背脊，挑戰開始

▲上爬一小段往回拍，有一組山友剛到達起登口

▲聳峭的山石缺口往基隆嶼拍攝，左後方為基隆山

▲奇兀陡峭的岩壁，必須手腳並用，避免目光往下瞧而腿軟，小心翼翼往上爬

▲往回拍，台中山友緊跟在後

▲續往上爬

▲小休並賞景，左後方平坦的山頭不知是否為南子吝山 (此時還能多花點時間悠閒地賞景)

▲整條稜線上都有很棒的視野，只不過天氣太悶熱，必須不斷補充水分

▲基隆山已輕鬆登頂過，基隆山東峰也要找時間去爬爬

▲台中山友正站在高崗上俯瞰無敵美景

▲原本在我後面的那組山友已超車了 (通常都是被超車的份 XD)

▲然後他們就會漸漸地離我愈來愈遠啦~haha

▲準備進入芒草區

▲到達555峰前也有一片芒草區，所以長褲及長袖(或袖套)是必要的

▲茶壼山就在那兒(左後方尖尖那個山頭)，但不知還要多久才能擁抱到它

▲往回拍，後面還有山友陸續爬上來，走在稜線上雖驚險，但比起鳶嘴山，心理壓力小一點，畢竟鳶嘴山的海拔兩千多，往下瞧根本深不見底

▲爬上一小塊平坦的腹地往回拍，山跟海連成一片，分辨不出界限

▲前方山頭好像是381峰吧，若是的話，鋸齒稜就是從那裏開始

▲愈爬愈高，已經可以確定那個平坦的山頭就是南子吝山，因為照片放大後可以看到山頂的賞景平台及數個人影

▲555峰到半屏山V字缺口即為另一段鋸齒稜，望峰興嘆啊~只能慢慢以我的龜速前進

▲雖然太陽幾乎都被雲層遮蔽，但超級悶熱，體感溫度應該是超過30度的，連相機都在發燙

▲望著台中山友的身影，努力一步步向前爬

▲不時的停下休息，看著後方山友逐漸逼近

▲不敢休息太久，繼續前進...看看這岩壁，必須手抓好、腳踏穩，才能安全爬上去

▲據說這裏爬上去就是381峰了

▲10:48 381峰往回拍，至此才完成了一半的行程，但我覺得體力只剩不到50%，冏

▲555峰看起來很近，應該快要到了吧

▲深呼吸往上爬

▲11:32 到達555峰叉路口

▲555峰休息點，台中山友早已到達

▲11:53 555峰休息個15分鐘後，往半屏山V字缺口出發

▲好幾個假山頭都讓我以為快到了，卻忘了既然是鋸齒，當然是有上有下啊...可是，到底有幾個鋸齒啦 >_

▲爬幾步就休息一下，順便賞景 (右後方為草山雷達站，據說雷達站已廢棄)

▲茶壼呀茶壼，你怎麼好像永遠都到不了啊~

▲假山頭

▲往茶壼山的稜線龜速接近中

▲草山雷達站近拍，左後方不知是不是三貂角

▲準備爬上假山頭

▲一山還有一山高

▲假山頭

▲往回拍，已經幾乎看不到劍龍稜了

▲台中山友已跟我拉開了一大段距離

▲茶壼山近拍，這個角度看不出來像茶壼

▲這些大岩石，讓我爬到手腳快麻痺了

▲假山頭，風景很優美，但濕熱的空氣如濤濤洪水快把我淹沒，無法再悠閒賞景

▲繼續使出吃奶的力氣往上爬

▲以為快到了嗎? 不，還是假山頭，不過，腰繞之後再上爬幾段就真的要到達半屏山V字缺口了，用說的很簡單，卻幾乎快要耗盡了體力

▲腰繞

▲上攀

▲上攀

▲再上攀，這幾段遇到數位後來的山友，我當然是先讓他們超車，因為我快斷氣啦 XD

▲咬緊牙根繼續爬

▲下面就是往茶壼山的稜線啦~

▲在這裏遇到一位從水湳洞走到南雅社區再爬上來的大哥，他說他的水只剩300CC都不敢喝，還好我備了3700CC的水，最後還剩約500CC

▲鋸齒稜的最後一段攀爬，半屏山V字缺口真的快到了~

▲14:19 半屏山V字缺口到啦~從555峰到此約花了2個小時，都快哭出來了~

▲下爬之後往上拍，繩子很粗、踏點不少，小菜一碟

▲14:36 休息一下，終於踏上往茶壼山的稜線

▲雖然過程中又不斷質疑為何要這麼辛苦爬山啊~但回望這V字缺口，我還會再來的，把黃金三稜完成 (無耳茶壺山上半屏山稜線右轉出草山戰備道的稜線)

▲稜線上往茶壺山拍攝，背景的基隆山高聳獨立，屏蔽著下方的金瓜石聚落

▲半屏山V字缺口下方的心形崩塌近拍

▲爬上茶壼山前看似很陡，但跟先前的爬過的稜線比起來，根本簡單得很

▲愈來愈巨大的茶壼

▲最後一哩路 (上面的老外在我爬上去後，說了兩次bravo，還問我需要他手中的瓶裝水嗎? 感恩啦)

▲15:22 茶壼山上往回拍，再會啦~鋸齒稜、半屏山

▲茶壼山上往下方金瓜石拍攝

▲爬過前方亂石

▲再爬上左邊的大岩石

▲鑽進這個岩洞下行

▲難怪茶壼山這麼熱門，整個基隆山盡收眼底，接下來就是康莊大道一路往下，直到勸濟堂

▲15:50 第一個涼亭 - 寶獅亭，遊客真不少，陸續還有遊客上來

▲沿著寶獅亭旁的石階往下走，下方有個觀景平台

▲觀景平台視野，顯然沒有之前從茶壼山洞爬出來的棒

▲到達茶壼山登山口後，繼續沿著車道往下走 (前方四位年輕人，比我晚2小時從南雅社區出發，卻幾乎跟我同時到達茶壼山登山口 XD，感謝他們借我30元坐公車)

▲16:32 第二個涼亭 - 朝寶亭，從涼亭旁的石階往下到勸濟堂

▲穿越車道續往下走

▲已經看到關聖帝君的背影了 (關聖帝君沒有託夢要我來爬劍龍稜、鋸齒稜，是我自己決定要挑戰的)

▲17:11 勸濟堂到啦~全身臭臭的，原本打算坐計程車，但根本叫不到車，還好有公車即時救援，就和先前遇到的四位年輕人一起跳上891金水浪漫號，到水湳洞下車再換乘791到南雅

▲回到南新宮對面的停車場，休息很久才離開，台2線的假日返家車潮一如既往嚇人，但我的心情不受塞車影響，因為我終於完成劍龍、鋸齒稜的艱難挑戰啦~身體雖疲憊不堪，心靈卻非常滿足~