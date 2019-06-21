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高台山、島田山連走

2019-06-21 15:00健行筆記 健行筆記漫遊者

縣120轉進竹60，在6k前右轉過柿山大橋，跟著「高台山露營區」的指標走，約5k可到登山口，有紅底白字的指標。昨天輕輕鬆鬆走了一座無聊的山，在心裡留下缺憾。為了彌補這個缺憾，決定今天要來一趟自虐行程：高島縱走。就是：高台山>>小島田山>>中島田山>>大島田山，連攻四個山頭。

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從第一還是第二登山口出發，陡上幾分鐘，便氣喘如牛、揮汗成雨。繼續陡上幾分鐘，感覺比攻鬼澤山還喘。其實太喘就該停歇，但既然是自虐行程，想說要ㄍㄧㄥ一下。幾分鐘後，有想吐的感覺，可見太ㄍㄧㄥ了，不得不放慢腳步，調整氣息。雖然很喘，但在中級山的樹林中穿梭感覺很舒服，流很多汗，但不熱。到登山口時，已停了很多車，其中四輛中巴。看來今天很熱鬧。陸陸續續遇見一些乘中巴來的山友，得知他們從台中上來，共七十人。七十人！那可真熱鬧。

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氣息不知是什麼時候調順的，到高台山頂時已經很舒暢。今天這四座山只有高台山有基石，幾個台中來的山友輪流與基石合影，最後還請我幫他們拍大合照。想說大合照後我就可以拍了，沒想到又來了幾個台中的山友，一樣輪流與基石合影。果然熱鬧，只好再等等。7904c2d7206d04f381aa6b863c5ffd8c.jpg

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過高台山，往島田山去，有一片樹林，地勢平緩，微涼，徜徉其中舒暢無比。有個老兄和兩個女人在分享方塊酥，看見我，那老兄拿一塊要請我。當然不能就這樣吃人家的東西，婉拒了。但那老兄很堅持，說我剛才幫他們拍照，怎麼可以不吃一塊！那兩個女人在一旁嘻笑。這時卻之不恭，便道聲謝，將方塊酥接過來吃了。在這樣的樹林中吃這樣的方塊酥，我笑了！

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林中，走在我前面十幾公尺的婦人忽然尖叫，嚇了我一跳，不知發生了什麼事？原來，她看見了圖中白色的香菇狀的東西。她歡天喜地的拍了幾張照片，才心滿意足的離開。這東西想必有什麼神奇之處，我也來拍一張。當然，我不會尖叫。

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上次在大混山遇見的獨行俠說中級山大多無展望，確實不錯，過高台山有一段路了，才第一次有展望。雖然不很遼闊，但遠山迷濛，近山蒼翠，也頗有可觀之處。

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陡坡下，聽見坡上人聲喧譁，以為小島田到了。上了之後，才知道是高島觀景台。既是觀景台，想必展望不錯，可惜遠方除了一片迷濛，什麼也看不見。想拍觀景台那塊牌子，但人滿為患，也只好作罷，繼續往前走。

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到了小島田，大家排隊要跟標牌合照。要排很久，只好作罷，繼續往前走了。

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小島田到中島田，有幾個近乎垂直類似要攀岩的地方，卡了幾下。有個登山指導員以為我是他們的隊友，指教了我一番，還跟我合照。後來知道我是獨行俠，便邀我跟他們一起走，說一個人風險高，一起走彼此有個照應比較安全，而且他們有中醫、西醫還有獸醫。哈哈……我就跟他們一起走了一段。

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到了大島田，那位指導員老兄再次邀我用完餐、休息過後跟他們一起走。感此盛情，我心想：就一起走吧！後來他們的隊友陸續登頂，人聲鼎沸了起來。對我來說，這太熱鬧了，還是獨步山林吧！本想和指導員老兄道別，但遍尋不著，也就作罷。

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大隊人馬預計要比我慢半小時下山，所以回程山就空了，到高台山之前竟沒遇見任何人。走著走著，說也奇怪，怎麼好像有引擎聲！一開始以為是錯覺，但漸漸的聲音越來越大，就確定是了。可是這樣的山上有引擎聲是很奇怪的事，我左思右想，覺得山老鼠盜伐林木最有可能。萬一真的是，被我撞見了，該不會發生什麼一不做、二不休的事吧！正在胡思亂想，拐過一個彎，引擎聲突然停了，我也正好看見了，竟然是……竟然是越野機車！騎士們熄了火停好車，在狹隘的山徑上與我擦身而過，互相點頭招呼。但這裡可是一千五百多公尺高的山稜上，回想上來的路途，就算是越野車，也幾無可能騎著上來。我知道登山口不只一個，難道別條路徑能騎上來？還是像玩命關頭一樣，空降的！天啊！他們簡直比山老鼠更令我目瞪口呆。而且，他們並沒多年輕，這給了我很大的啟示。

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