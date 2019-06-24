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大陸解放軍若侵台 CNN：將面臨最血腥一役

屯野生台山、石麻達山連走

2019-06-24 16:49健行筆記 健行筆記漫遊者

2d21929203788fbd6460c96a58a67d68.jpg27382446a3c69a8b0fe510dbf1489df1.jpg竹60，過宇老往秀巒、新光方向，過田埔部落不久，約28.4k一個轉彎的地方，右邊水泥小路上去，一直到水泥小路結束，有大水塔，車可停水塔下方然後往上走，過大水塔轉彎一點點，注意看登山路條。

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田埔部落，靜靜的躺在山坡上，像一個夢。今天要攻頂的兩座山叫做屯野生台和石麻達，好像是日本名，真難記。不只名字難記，爬起來也很吃力。一開始即陡上，感覺很像高台山。沒多久就到了屯野生台的基石處，沒展望，沒風，悶，拍完照趕緊繼續走。過了屯野生台有一段不算短的下坡。下坡當然比上坡輕鬆，尤其是一路上坡之後，問題是，石麻達比屯野生台高300多m，下坡路段越長越陡，那麼等一下上石麻達就會越喘越累。果然沒錯，最後那一段爬到快癱軟，爬沒幾下就得停下來喘口氣才行，最後全靠意志力和手杖傘支撐。怎麼會這麼吃力？大概1900m左右的高度空氣比較稀薄吧，肚子餓了可能也有關係。許多山會有這樣的提神語：「加油！XX山的基點快到了。」以前看到了沒有多大的感覺，今天好像看見天堂的入口一樣，同時背包中的午餐似乎迫不及待的要轉化成我身體的能源。石麻達山基石處在箭竹叢中，腹地不大，大約是砍掉箭竹闢出來的。繼續往前走會到錦屏山，我想到幾天前的新聞：一個56歲的男子在錦屏山迷路七天，全靠一包花生續命，和一隻狗陪伴，被尋獲時激動大哭……。我反正已經走了150多分鐘，該折返了。c6f87017373693b3e5f85800d306f973.jpgb86fcfd0cde4cd8aa1dd516d4e04c570.jpg41d6f5fef5a16c171777e1f6a55d7fde.jpgf52923995a25309e3a53f52bd9b49923.jpgc96a75aaae832555ba61e4540b9bcdc8.jpg屯野生台山到了c00d8899a035be0b9129eb1e594b9a63.jpgccd814821cd3953b2a13dfccd4164d16.jpg5dab324e3ee516b22dd1f53a338133d0.jpg70192042c1b2f57a729f7b79041c39d9.jpg974bb29a9b0ea1cf01463a2814bd00b0.jpgaff49f355329843b66e916e746b1e4ad.jpgdb00617c31adb7014c4821cce2a1f059.jpga30788b38f96e041803fdcf52b737329.jpg3a0622644336d55fdf39b38d625a0647.jpg夫妻樹5a33783822ace2f63e72533de415bea0.jpg809e3dd48068b6073791c1a5ff13207c.jpg海豚石73db865f98b87a6f71b2345cc2dc634a.jpgf067ada16b6401c20bc1194d441695a1.jpg683548a6b5c0fe8f6f58c95b1da36698.jpge10626df4924d60b5c63f3a22d6298bd.jpg7301847079d41ed12cabc8c2d0c7485e.jpg石麻達山

登山

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