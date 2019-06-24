屯野生台山、石麻達山連走
竹60，過宇老往秀巒、新光方向，過田埔部落不久，約28.4k一個轉彎的地方，右邊水泥小路上去，一直到水泥小路結束，有大水塔，車可停水塔下方然後往上走，過大水塔轉彎一點點，注意看登山路條。 田埔部落，靜靜的躺在山坡上，像一個夢。今天要攻頂的兩座山叫做屯野生台和石麻達，好像是日本名，真難記。不只名字難記，爬起來也很吃力。一開始即陡上，感覺很像高台山。沒多久就到了屯野生台的基石處，沒展望，沒風，悶，拍完照趕緊繼續走。過了屯野生台有一段不算短的下坡。下坡當然比上坡輕鬆，尤其是一路上坡之後，問題是，石麻達比屯野生台高300多m，下坡路段越長越陡，那麼等一下上石麻達就會越喘越累。果然沒錯，最後那一段爬到快癱軟，爬沒幾下就得停下來喘口氣才行，最後全靠意志力和手杖傘支撐。怎麼會這麼吃力？大概1900m左右的高度空氣比較稀薄吧，肚子餓了可能也有關係。許多山會有這樣的提神語：「加油！XX山的基點快到了。」以前看到了沒有多大的感覺，今天好像看見天堂的入口一樣，同時背包中的午餐似乎迫不及待的要轉化成我身體的能源。石麻達山基石處在箭竹叢中，腹地不大，大約是砍掉箭竹闢出來的。繼續往前走會到錦屏山，我想到幾天前的新聞：一個56歲的男子在錦屏山迷路七天，全靠一包花生續命，和一隻狗陪伴，被尋獲時激動大哭……。我反正已經走了150多分鐘，該折返了。屯野生台山到了夫妻樹海豚石石麻達山
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