新竹尖石李崠山
縣道120，過內彎往尖石，轉進竹60，到宇老觀景台，面對警局，走右邊那一條路，很快就到第一個叉路，不要下去，繼續往前。很快就到第二個叉路，叉路口有往李棟山的指標，下去。下去後遇見叉路都選左邊，一直到李棟山莊，穿過李棟山莊到登山口。 李崠山的登山口前有一棟李棟山莊，不知它最輝煌時長什麼樣子，現在看起來老舊殘破，彷彿禁不起一場風雨。山莊裡有個主人，不知他年輕力盛、建造山莊時長什麼樣子，現在看起來至少也有八十，說不定已經九十。愚公年且九十還要移山，山莊主人也許還志在千里呢！我下山時，主人正在茶樓裡（圖中左邊那一間）和兩個年輕人聊天，看見我，大聲招呼：「進來坐一下吧！」我也大聲回應：「多謝啦！今天不了，改天再來。」我喜歡李崠山，也喜歡山莊和古堡，一定會再訪。山莊正門有一副門聯：「山門不鎖待雲封 莊院無燈等月照」（見圖），頗瀟灑自得，只是上下聯似應對調。路徑之字向上，就到頂了，沒有稜線。路徑有新舊兩條，七次交叉。舊路較短、較陡，新路較長、較緩。一開始走舊路徑，後來為膝蓋著想，切換到新路徑。新路徑的坡度挺好，可以邊喘邊走不必停下來休息，但要曬較多的太陽。山中的蚱蜢顏色也特別，第一次看到──這是蚱蜢沒錯吧！（見圖）古堡圍牆古堡大門李崠山的山頂有一座古堡，四面圍牆尚在，大門完好，裡面有一顆一等三角點基石，和一顆一等衛星控制點基石，和雜草。不知道以前裡面有什麼？
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