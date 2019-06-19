杜鵑嶺、加里山，大坪登山口起登之小O型走

2019-06-19 08:30 健行筆記 健行筆記章魚便當



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海拔2220公尺的「加里山」位於苗栗縣南庄鄉境內，除了是苗栗縣的第一高山外，也因它形似富士山而有「台灣富士山」的美譽，同時也是編號36號的台灣小百岳之一。由於之前在網路上看大家都說在登上峰頂後，四周景色一覽無遺，很合我的味口，所以早在半年前就已有登走「加里山」的發念，惟萬事俱備，只欠老咩首肯 @@~待老咩同意後便進一步規畫路線，由於加里山基本上有兩處登山口，一處在鹿場，另一處在大坪林道，而在參考許多資料後，發現大部分的山友都會從鹿場起登，是較熱門的路線，不過停車費好像要100元，所以為了省這停車費及避開上山的人潮，最後決定這次從大坪登山口起登並經杜鵑嶺後前往加里山，要留意的是，由於大坪登山口的停車位有限，因此必須早早出門才能停到離登山口比較近的位置。而在到達加里山山頂後，下山時也有多條路線可供選擇，除原路經杜鵑嶺折返外，也可循鹿場方向走，之後會分別遇到二處可接回大坪登山口的岔路。原本一開始是打算至第二的岔路的小木屋時後再轉往大坪，以完成大O型走，總路程約11公里，然實務上這次我和咩邊走邊拍還兼偷懶休息，等下山時體力已下滑，走得2266，眼看時間有點晚了，所以最後還是選擇在第一處岔路口即折返大坪登山口，總路程可縮短至8公里，算是小O型路線，但缺點就是有一段的坡度較陡，膝蓋會比較吃力。由於杜鵑嶺線及下山往鹿場方向均有數個地方需要拉繩，所以建議要帶手套，而「加里山」雖然只是一座中級山，但只要上山，就得做好萬全準備，頭燈、雨具、手機GPS……等裝備均不可少。-----------------------------------------------------------------------------------------------時程：05:10台中出發⇢ 07:10大坪登山口⇢ 07:27起登⇢ 08:07流龍頭平台⇢ 10:19杜鵑嶺⇢ 11:22加里山頂⇢ 13:05往大坪登山口岔路⇢ 15:00返抵流龍頭平台⇢ 15:38返抵大坪登山口前後大概花了八小時，不過我們都是邊走邊拍兼研究路邊動植物，且下山時還會塞車，所以會多花一些時間，我想一般人來走杜鵑嶺和加里山的小O型路線，應該是不用花到八小時的。-----------------------------------------------------------------------------------------------05:10從台中出發北上，經國道一號銅鑼交流道下，接72號汶水快速道路往仙山接台3線，之後接124共線→約在124縣道36.5公里處，左上大坪林道，經一葉蘭產銷班→月球石→入大坪林道，之後順著白線直直走就會抵達林道終點-加里山登山口。要注意的是，大坪登山口雖然停車不用錢，但停車位有限，我們這次約在07:10抵達時，靠近登山口的位置幾乎都被停滿了，只能盡量在不影響車輛出入的前提下，各憑本事找地方停，因此若是太晚來，就只能停在更遠的地方了！ 登山口前先來一張到此一走留念。 07:27起登。 不到五分鐘，07:31抵觀景平台。 一開始的路段算是非常好走。 加上今天老天爺很賞臉，日頭不大，重點是竟然還有徐徐的微風不斷的在林子裡流竄，這對於我這種很容易流汗的人來說是一大福音！ 基本上在林子裡的路徑算是清楚，這紅色的反光牌好像是林務局做的，當然一路上各登山隊的登山條也是指引路線的利器。 走了26分鐘，07:53才走五百公尺。 比我們晚起登的山友都超車了，不過我和老咩兩個自己走，基本上不會有什麼趕路的壓力，只要把握在中午前登頂，天黑前下山的大原則，就不需擔心太多。 路邊的這個洞看起來都可以住人了，很想進去看看，但……哥就是沒那個膽 @@~ 2小時30分鐘，這個時間對於我這種喜歡邊走邊拍，有時還得配合咩的需求停下來研究動植物的人來說只能參考用。 四十分鐘後，於08:07抵流龍頭平台。 稍坐一下，待會就要往杜鵑嶺出發了。 流龍頭平台前方約30公尺處就是往杜鵑嶺的岔路，右上往杜鵑嶺，左岔路則可往鹿場方向及下午我們回來的下山路線。 前往杜鵑嶺的路線大部分時間會走在稜線上，這一路上會有15個救援樁編號，第11號救援樁就是杜鵑嶺，而等看到第15號救援樁時就表示加里山到了。 不像剛剛的人造杉林，前往杜鵑嶺的的林相多為闊葉林。 偶爾還會看到很大塊的巨石。 看起來有人已經眼神死惹 @@~ 翻臉比翻書還快，才說要拍照，馬上就變得笑嘻嘻 @@~ 08:28抵1號救援樁。 唉，原本是打算在五月的時候就來走的，因五月為杜鵑花季節，走在杜鵑嶺路線上，花開的美景一定很吸睛的，可惜人算不如天算，計畫總趕不上變化，等六月時再來時就只能看杜鵑葉了 @@~ 不知道這個洞是誰的家，怎麼會挖得這麼大呢？ 啊娘喂，爬山也爬了一段時間了，第一次遇到「蛇」大王，而且這一條「高砂蛇」還是在我經過牠之後，走在後方的老咩才跟我說……有蛇！這一大叫分明是想嚇屬寶寶！ 由於小機機不像單眼，沒辦法直接調對焦點，加上這尾又蛇得很快，一下子就蛇到崖邊，所以只能亂槍打鳥，雖沒清楚打沒中但意思有到就好 @@~原本看牠身上有三角型的花蚊，但顏色又不太像百步蛇，故以為是百步蛇的幼蛇。回家後上網請網友解惑，結果大家都說我們運氣真好中了大獎，因為牠是較為罕見且為四大美蛇之首的「高砂蛇」(傳送門)！無毐的「高砂蛇」約可長成140公分長，但我們今天遇到的應該只能算小蛇，因為目測大概才30公分而已，現場看到牠，牠身上的三角斑紋與鱗片在陽光照射下會呈現出很鮮豔且有漸層感的顏色，真的很漂亮！ 前往杜鵑嶺的路途基本上兩旁都是樹林，只有少數幾處開口可見展望。 爬啊爬，往上走是必要的。 由於加里山有不少地方需要拉繩，所以最好帶手套來，視狀況使用。 繼續走在稜線上，稜線上的植物絕大部分都是杜鵑樹，也難怪這條路線會通往杜鵑嶺。 休息一下，看看風景，也讓哥拍拍背影。 09:15抵4號救援樁。 4號救援樁這裡有一個開口比較大的展望點可以看景，今天天氣不錯，望出去可以看到海，海上還有船船在行走。 拍完風景，繼續往杜鵑嶺前進。 路上遇到一塊朽木，老咩看到上頭有一棵掛掉的菇，指定要我拍下來，回去再研究芳名。 而這塊木頭上不只有掛掉的菇，還有一堆馬陸，且都是兩隻兩隻疊在一起，數量多到讓我有密集恐懼症，緊酸為妙 > 老咩，您累了嗎？ 衝啊~ 10:07，看到杜鵑嶺線的10號椿就表示杜鵑嶺快到了！ 10:19抵達「杜鵑嶺」，原以為會有什麼展望，結果四周都是樹 @@~ 拍完照後不休息，繼續往「加里山」前進。而杜鵑嶺之後往加里山的路徑則是起起伏伏，先下切再往下，印象中這樣的起伏「至少」要經過三輪。 感覺遠方綿延不絕的聖稜稜脈中應有不少的百岳山頭，可惜我認山頭的能力實在有限。或許下次若有機會再來，可安排於冬季時登頂，屆時聖稜線上的顗顗白雪的美景應該也會讓人讚嘆！ 老咩的眼力實在比我還，竟然她在山徑中發現一搓臺灣獼猴的「毛」，老咩說這可能是在打架時被扯下的毛 @@~ 又是一塊巨石。 不錯，還笑得出來。 咦，遠方的湖泊莫非是「鯉魚潭」？ 加油~加油，看到14號椿，代表就快到加里山了。 中級山少不了有些路段要被箭竹林洗洗臉。 終於看到15號椿，再往前30公尺就是加里山頂了！ 花了四個小時，終於在11:22抵達「加里山」山頂。左前方山頭上的突起物應該就是樂山雷達站了，小機機不夠力，拍不出雷達站的清晰面貌。 多麼壯麗的聖稜線啊！ 只是……這山頂也未免比菜市場還菜市場，腹地不太卻擠了一堆的人，且陸陸續續都有從鹿場方向登頂的人潮湧入，連要找個立足點都很難，金醬昏倒 > 想利用假日來登走加里山，務必要有人潮洶湧的準備，這人潮應該跟鳶嘴山有得拼！ 還是趕緊把登頂照拍一拍走人，繼續待在這兒我應該會抓狂，完全讓人沒有登頂後的閒情逸緻。 11:36啟程往鹿場方向下山。 蛤？老咩在路邊找到好多屎，說是「長鬃山羊」的便便 @@~ 從加里山頂往鹿場的下山路線，說實在一開始並不是很好走，很多地方都要拉繩，加上剛剛在無遮蔽物的山頂上可能已經被曬到發昏，發現我頭有點暈，甚是難受 >反倒是老咩愈走愈有勁，下山總是衝得特別快！ 12:35，由於實在太難受，於是便在一處大岩壁把咩叫住，我需要休息一下，同時也把午餐拿出來吃，看在補充糧食提升血糖後能不能改善我頭暈的狀況。 這鹿場線實在熱門，有人要上也有人要下，所以只要遇到拉繩處，就免不了要塞車 @@~ 13:05抵達往大坪登山口及鹿場的岔路口。 原本今天是規畫要到鹿場線的小木屋處才接往大坪登山口的，但看目前的時間已不允許，立馬決定從這兒即先通往大坪登山口，雖然可減少一些路程，但相對的下山時的坡勢就會較陡。 往大坪的這條線比較沒有人走，就是喜歡走在杉林裡的這種寧靜。 雖然這張由紅米手機拍出來的顏色就是比SONY小機機要來得鮮豔，但曝光的動態範圍就相對弱了些。 遇到巨石，循著巨石左側的登山條走就對了。 咦~這隻好像跟上次東滿步道健走時遇到的一樣，**馬陸？ 老毛病又犯，老是喜歡和大樹交流 @@~ 哈~這棵也未免長得太與眾不同了，就像是一張天然的木床，讓人很想多躺一會兒！ 由於身體欠佳，加上下山往往是我的罩門，每次下山都會摔跤，所以後面這段陡下的路段我就只能慢慢走。只是人算不如天算，我還是在某處滑了一個狗吃屎 > 14:15下到乾溪處，不過這裡的味道很重，猜想可能一堆人都在這兒解放 > 哈，路上的這塊石頭上被人放了兩塊小石頭，畫龍點睛下，看起來就像是一隻水蛙 ^^ 剩下1.3公里，繼續努力！ 哇，看到鐵軌了，表示即將接回早上的流龍頭！ 這是通往流龍頭的方向拍。 另一頭則可通往鹿場的小木屋，也就是說若選擇大O型走，一樣是接回這裡。 港結我的登山鞋似乎該換了，總是止不住滑，而幫老咩在迪卡儂買的健走鞋似乎是一個不錯的選項。 14:58來到早上杜鵑嶺線的起點。 15:00抵流龍頭。 不休息，繼續往大坪登山口奮進。 流龍頭處的斷軌。 15:32來到觀景平台，同時也代表離登山口近了。 15:38回到大坪登山口，哈，總算平安下山！ 原以為我們應該是最後一個下山的，但看到還有蠻多比我們早登走的人都還沒下山，慶幸不是最後一個，哈~ 路過仙山的「靈洞宮」時下車尿尿，下山後才發現今天實在有夠熱的！或許下次應該找簡單一點的山來走，像靈洞宮旁的「仙山」應該就是一個不錯的選擇。 附上今天的路線圖。 3D圖一放，就能更明瞭今天所走的路線為何，原來回程有一段路線其實是走在早上杜鵑嶺線的山腰上 ^^ 一樣要感謝老咩今天的陪走，雖然一開始她一直嚷著我為什麼要帶她來受苦？哥也只能說信念創造實相，老咩，加油~