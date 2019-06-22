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台中和平鳶嘴山

2019-06-22 17:00健行筆記 健行筆記漫遊者

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我粗略知道鳶嘴山的登山口在大雪山林道27k附近，那裡的路邊總是停滿車子，想說平日早一點到，應該會有停車位，結果還是沒有。那些車子大概是車床族居多，登山的比較少。車床族怎麼會擠在那裡呢？可能是因為27k處有公廁吧！我只好繼續往上開。後來車子停在27.5k，往下走，在27.3k處看見一個登山口，就開始往上爬了。登頂後，有個老兄在煮泡麵，一聊，才知道公廁對面有一個登山口，一般要走鳶嘴稍來步道的人會從那裡上。他就是從那裡上來的，但他純休閒，只到鳶嘴為止。仔細一看，那老兄穿的是涼鞋！也太休閒了吧！

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一路往上，石頭路。那些石頭很寫意的鋪上去，不像一般石階，但有石階的作用。

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沒多久上了稜線，石頭路結束，變成樹根路。有路標，往左鳶嘴山0.3k，往右稍來山1.7k。今天原本打算單攻鳶嘴山，一看里程不過如此，想說就順便去稍來山好了。

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樹根路結束，變成石壁路。根據山友的資料，得知登鳶嘴得小攀岩，稍有點難度。但當我走過石壁，覺得山友所說也未免太誇張。誰知才轉個彎，不禁瞠目結舌，山友所說一點也不誇張，得攀壁而上。

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眼前一座尖山，我以為就是鳶嘴了，那麼攀壁而上就到了，沒想到只是開始。在石尖上，往上來的地方看去，一失足會成千古恨的，真是恐怖；往另一邊望去，雲霧迷濛中隱隱約約可見一座更高更尖的山，心都涼了，這才知道還沒到。那麼……要攀壁而下，然後再攀壁而上嗎？那麼陡！那麼高！而且會不會上去之後又發現還有更高更尖的在等著……

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我不會輕言放棄，但當我在峭壁下抬頭仰望時，真膽怯了一下。但想說多少男男女女都爬過了，我難道就過不去！其實在爬上爬下時還好，但一停下來張望就會覺得很嚇人，尤其在山尖上，尤其發現怎麼又還沒到……

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遇見一老兄，在指導一名年輕人爬壁而下後示範了一手：走壁而下。就是兩手抓住繩子，兩腳在山壁上走。看他走得那麼輕鬆，問他是不是常來爬。原來是這一區救難隊的，難怪！這一招好，要學。剛開始學走壁時心有點虛，後來漸入佳境，就覺得還好了。

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終於登頂，大大鬆了一口氣。剛上稜線時還想說順便去稍來，看看時間，還是下次再單攻吧！接著，怎麼上來就怎麼回去，這時我已學會走壁，所以回程就不再那麼膽顫心驚了。那煮泡麵的老兄說第一次爬難免會怕怕的，但多爬幾次後，會上癮的。我已多少感受到個中滋味了。

登山泡麵步道

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