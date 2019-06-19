新北輕旅行「平溪線鐵道秘境」旅遊最熱門路線！

2019-06-19 16:25 健行筆記 健行筆記Straybirds



平溪線鐵道建於1921年（大正10年）7月，原本是台陽礦業株式會社所出資興建的運煤專用鐵道。1929年（昭和4年）台灣總督府鐵道部收購路線，定名為平溪線，經過整建之後開始兼辦客運。迨1980年代，由於平溪區內煤礦場相繼關閉及人口流失等因素，平溪線的營運虧損，臺灣鐵路管理局曾打算停止平溪線鐵路，但經過地方人士的積極爭取而保留。

臺鐵西部縱貫線從瑞芳彎入北迴鐵道，經過第一站猴硐後在三貂嶺轉入平溪支線，全長12.9公里，共設7個站。這條鐵道夾在北部蔥鬱山谷之中，是臺灣因過去煤礦產業興盛而建造的交通鐵道，至今依然運行；除了接送居民，更是鐵道旅遊最熱門的路線。(下圖左為平溪線；右為北迴線）

幼坑古道位於平溪線上的三貂嶺站與大華站之間，自清代開始就是魚寮仔和幼坑兩地的聯絡道路，日治時期闢建為保甲路，後因礦業興起成為採礦道路。登山口可由三貂嶺站或大華站任一端進入古道，途中會經過如詩如畫般的小橋、溪流、古厝、礦工寮遺址、以及古意盎然的「臺北州基隆郡」界碑，可同時領略古道之幽、壺穴之奇、瀑布之美與平溪的鐵道風情。

幼坑瀑布（又名九層瀑布）位於平溪線三貂嶺車站至大華車站間，因此段鐵路特色是隧道多，雖然隧道直線距離最短，但由於平溪線是單線雙向行駛，長隧道容易遇到火車，且隧道內無迴避空間相當危險，故本次山行規劃由三貂嶺站魚寮路147號民宅起登，經幼坑古道越嶺至「幼坑14號」民宅後循小徑通往平溪鐵道著名的魚腹橋，再往右走一小段鐵道即可至幼坑瀑布秘境。

起登10分鐘即來到頂坑山叉路口，取右小徑徒陡上魚寮山。

▲魚寮山(H:210，建設廳礦補2007號三角點)，山頂無展望，拍完照後原路下山往幼坑山方向前進。

行經一處大鐵皮屋（即為三清宮）

起登1小時來到一處涼亭，此處與鐵道之幼坑隧道（長300公尺，是平溪線最長的隧道）相接，在此略作休息。

續行過一小鐵橋後往幼坑山及幼坑山南峰前進。

▲幼坑山(H:222，建設廳礦補2028號三角點)

▲幼坑山南峰(H:230，鑛務課第289號基石)

「臺北州基隆郡」界碑～為本行程中的亮眼之一，圓形的岩面上刻有「臺北州基隆郡」的字樣，當時幼坑聚落所屬的平溪庄位於台北州七星郡，而瑞芳區的碩仁里則屬於台北州基隆郡，然而昭和七年（1932年）2月1日平溪庄改隸屬臺北州基隆郡，因此這塊界碑應該立於昭和七年之前，為七星郡及基隆郡的界碑。

方向石~ 位於越嶺高點的左側上方，若沒注意看,很容易錯過~

幼坑14號民宅前T字路口，取右下粗坑瀑布及幼坑瀑布

接到平溪線叉路之粗坑瀑布（在魚腹式鐵橋附近）。

魚腹式鐵橋，當初是為了運送煤礦和克服連接隧道等問題而建造，因鋼樑兩端較小，中間較大，看起來很像大肚魚的魚身，因而得名。

本日天氣酷熱無風，雖然只是爬了幾百公尺的小山，大伙卻走得格外辛苦，差點沒中暑，在瀑布邊拿出西瓜及啤酒消暑，順便等下班列車經過。

等待下班火車經過後，迅速由來時路經魚腹式鐵橋，穿過二個小隧道後，取右下前往大華壺穴秘境。

分享 facebook

基隆河的河谷地形景觀，除了瀑布外，位於平溪站至三貂嶺之間，河床上處處可見許多圓滑的坑洞，地形學上稱為「壺穴」。壺穴的形成是因地質岩層的結構性硬度不均，經夾帶細沙的河水沖刷而產生坑洞，然後流水在坑洞中形成的小漩渦進行再沖蝕，於是形成壺型的小洞穴。壺穴通常出現在河川曲流處凹部多漩渦、急湍的河段；且河床是裸露的硬岩。其中以大華車站以下的大華壺穴群為最密集可觀之處，在水流及岩層交互作用下，幾乎所有類型的壺穴皆可在此見到，是一處大自然的地理教室。

看完大華壺穴秘境後，即沿鐵道前往大華火車站，搭火車回到三貂嶺火車，結束本日行程。

後記：本行程中有一小段必須沿鐵道行走，出發前務必要先查好火車行經時刻，以策安全，並儘速通過，切勿逗留，以免遭罰。