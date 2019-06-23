一事能狂便少年！阿蓮五虎兄弟一日阿溪縱走

2019-06-23 16:35 健行筆記 健行筆記Gold Medal



溪阿縱走為早期4、5年級生救國團秒殺的自強活動之一，是超級經典行程，昔日溪阿縱走是從溪頭神木旁沿林道經流籠頭、安定灣、杉林溪接著經眠月神木、好漢坡到石猴車站、眠月車站、塔山車站再到阿里山；921地震後震毀了眠月線鐵路及亞杉坪林道，路徑改經松山越嶺；現今交通便利，不再由溪頭起登，大都由杉林溪及阿里山雙邊進出，由杉林溪開走到阿里山叫溪阿縱走，反向則為阿溪縱走。阿溪縱走是每個山友一生必遊的景點，沿路徜徉在森林、神木、鐵道、車站等深具特色之景觀，一般大都安排2-3天，全長約30公里左右，行前評估距離不長，落差不大，阿里山海拔2200公尺越嶺松山海拔2557公尺下到杉林溪海拔1650公尺，由上而下，一日完成阿溪縱走應該可行，較有問題的是接駁遙遠及經濟實惠的中華電信會館難訂，幸經內人阿仙首允接駁及幼梅姊協助訂房，終於成行。行程記錄：(航點編號)5/31 16:10和三位兄弟約在中埔交流道集合，順買了10顆阿霞肉粽當明天的行動糧，我車子就停在派出所對面，和阿仙搭三哥的車上山，路過龍美時再買了10個手工饅頭，沿路一路下雨，開始擔心明日行程會泡湯；18:00下雨中仍依計畫由台18線90.3K柵欄處進去，來過多次熟門熟路。進園區的產業道路芒草夾道，撐著雨傘小心穿過，進入園區後先帶大哥三哥觀賞屹立2700年的紅檜─水山神木，再沿著水山線鐵路繞回前面的中華電信會館夜宿，水山線是阿里山三大鐵路之一，明日再走祝山線及眠月線，這趟山旅可謂之鐵道之旅。

晚上兄弟歡聚不免要小酌，「人生短短幾個秋阿，不醉不罷休…」哈！

6/1 03:55中華電信會館(001)，H2192 m，吃完早餐後整裝起登，昨夜下了一整晚的雨，今晨天空仍飄著細雨，穿上雨衣且戰且走，到石猴車站再觀察雨勢決定是否撤退。

04:00管理站(002) ，H2213 m，雖下著雨仍遇上好多人早起要去坐小火車上祝山賞日出，心想他們一定會摃龜；過了管理站沿著「森之道」續行。

04:20沼平火車站(003) ，H2274 m，車站前即是沼平公園，園區內遍佈各類櫻花和高山植物，初春時滿園春色關不住，為遊樂區內著名的賞櫻勝地；常有山友選擇在這裡夜宿，免費又遮風避雨；正下雨呢！裡面還有一群遊客大排長龍在等小火車賞日出。

04:26姐妹潭岔路口(004)，H2278 m，經阿里山閣大飯店後左岔即是往姊妹潭的步道，取直沿著鐵道續行；剛好一列小火車慢駛而過，我來跑步應比它快。

04:31步道天橋(005)，H2289 m，越過天橋可走塔山步道，塔山步道跟鐵道是平行的，我們不上天橋，還是直接走鐵道。 04:48眠月祝山岔(006)，H2311 m，眠月線跟祝山線鐵路在此分道揚鑣，此時曙光微露，依然下著雨，取左沿眠月線續行。

04:51大塔山登山口(007)，H2311 m，右側圍木欄杆的大平台即是大塔山登山口，跟兄弟們介紹大塔山是阿里山山脈最高峰，小百岳之一，肉腳的小表妹麗姿還來爬過勒；鐵道上圍起欄杆，有告示牌警示「嚴禁進入」走眠月線是不給申請的，但有爬山人都知道，全台灣的美景秘境全在「嚴禁進入」後面，不爬黑山等於不會爬山，哈！

05:09 1號隧道崩蹋處(008)，H2322 m，進入1號隧道，隧道中間崩蹋下陷，圍起鐵門不給進去，還好可推開，下切處有架繩，小心通過並不難，過了崩蹋處再爬上隧道續行。

05:20 2號隧道入口(010)，H2334 m，2號隧道中間也有一小段坍方，需爬上土堆鑽過去，續行隧道5分鐘即走出隧道，豁然開朗，塔山車站近在眼前。

05:34塔山車站平台(011)，H2344 m，廢棄的塔山車站是一個木造大平台，也有山友選擇在這裡紮營；這裡也是三岔路口，左岔可通往石夢谷、豐山，10年前走豐阿O型縱走即由這裡走出來，取直續行眠月線鐵路。

06:07廢棄工寮(012)，H2323 m，在鐵路右側有一間簡陋工寮，旁邊有小溪流，緊急仍可用；一路沿鐵路前進，不停的過橋及穿越隧道，鐵道凌空橫跨在溪谷上，中間供人通行的木板有些已腐朽，且兩旁無護欄，須小心翼翼的踩在枕木上，鐵道風情看似浪漫，其實走起來蠻驚險刺激的。

06:22眠月車站(013)，H2314 m，雨勢愈來愈大，先進去躲雨，裡面有桌椅可休息，二哥提議要撤退，我說到石猴車站再觀察評估。

06:46斜壁水源(014)，H2325 m，這裡水源終年無缺，以前紮營石猴車站都來這裡取水。

06:57石猴車站(016)，H2327 m，過了石猴觀景台後即是石猴車站，距阿里山火車站約9.2公里，這裡原本設有「石猴遊憩區」，自921地震後重要地標石猴斷頭震落，現已風光不再；有兩個山友昨夜在此紮營，已收拾好東西想跟我們一起走，但我們輕裝速度較快，他們跟不上；二哥看這2個山友也無意撤退就沒再提了。

07:15松山登山口(017)，H2329 m，石猴車站之後的鐵道旁原本有一大片毛地黃，現已所剩無幾；走到廢棄鐵道的盡頭即是松山登山口，離開鐵道取右一路陡上。

08:06登頂松山 (019)，H2557 m，三角點編號3-5027， 包覆在箭竹林中無展望，後面較高處立有日據大正六年基石，這裡是阿溪縱走最高點，之後開始一路陡下。

08:51廢棄鐵軌(020)，H2338 m，接回一段廢棄鐵軌，這是眠月下線鐵道，應該是由松山登山口連接過來的，離開鐵道後繼續下切。

09:20過小溪(021) H2064 m ，山谷溪流因下雨水量豐沛，本想留下來泡茶，最後討掄因一日行程需節省時間不能太糜爛。

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09:32溪畔酒瓶營地(022)，H2016 m，小溪流水淙淙，一路沿著長滿青苔的溪谷下切，下到一處溪畔營地，中間堆了一大堆酒瓶，再往下1分鐘即是亞杉坪林道15.8K，地面平坦也可紮營；休息15分鐘吃行動糧肉粽。

10:00雙溪匯流處(023) ，H1942 m，兩條小溪在這裡匯流，記得以前是乾溪谷，現因下雨反而溪水暴漲，路徑被溪水淹沒，有幾處需繞道而行。

10:08廢林道(024 )，H1995 m，離開溪谷爬升約50公尺接上亞杉坪林道，之後沿林道開踢。

10:17眠月神木岔(025)，H 1986 m，這裡是亞杉坪林道14.8K，左往水漾森林，右沿林道往眠月神木，放下背包僅拿手機去探訪眠月神木；往眠月神木約1公里走約20分鐘，林道有兩處坍方需下切。

10:39眠月神木(027)，H1963 m，4100年的紅檜巨木，樹高48公尺，胸徑6.88公尺，蒼勁挺拔，比阿里山森林遊樂區那些神木樹齡更老更雄偉，排名台灣第三大神木，大哥三哥雙手張開緊貼著眠月神木壯碩的胸圍，沾沾神氣；往前林道續行可接亞衫平林道羅娜支線出信義羅娜，8年前曾帶黃教授及健康隊首創由羅娜走出杉林溪，引領風騷，造成不小的迴響。

11:02回眠月神木岔(028)，直行林道是來時路往松山、阿里山，取回背包取右離開林道陡下水漾森林。 11:24-11:15水漾森林(030)，H1813 m，現在雖是雨季，今天還下了一整日的雨，石鼓盤溪上源谷不斷的有水注入，但湖面水位下降感覺差很多，泡在水中的枯木林變得凋零稀疏，昔日氤氳瀰漫嬌羞撫媚的水漾森林感覺不再浪漫了；水漾森林本就是921大地震造成石鼓盤溪河道受阻形成的堰塞湖，經年累月雨水沖刷，防溢堤慢慢潰堤，也許有一天她會不見，滄海桑田不足為奇；回想起94年前剛發現這堰塞湖時，人跡罕至，只有獵人的蹤跡，紮營在湖畔北側帆布獵寮，湖面水質清澈，常下去游泳，沁涼一夏。水位低一群年輕人反而玩得起勁，涉水撩下去玩拍；仍下著雨，兄弟們借用他們的天幕泡茶糜爛，好心的女山友送來一包金門牛肉乾，真是感恩。

12:24千人洞岔(031)，H1857 m，左往千人洞出豐山，取右往杉林溪一路陡升。 3 13:08接回亞杉坪林道(032)，H2103 m，一路爬升近300公尺，氣喘吁吁爬上林道，遇上一群學生僅穿著10元輕便型雨衣，幾乎無裝備下雨天說要單攻水漾森林，真不知天高地厚，為他們捏把冷汗。

13:28鹿屈山岔(033)，H2134 m，這一段林道杉林蓊鬱，境朗林幽，在雨中猶如走進迷霧森林，浪漫迷人；左往鹿屈山、鹿屈山前鋒，直行林道往杉林溪，因持續下雨不再戀戰，二哥建議走林道出杉林溪。

13:34告示牌(034)，H2098 m，離開林道陡下一小段接上杉林溪林道，立有兩面告示牌，一面紅色油漆斑駁，字體依稀可辨「往阿里山22K，往杉林溪10K」，另一面南投林管處立「溪阿縱走，禁止進入…」；雨中有位女山友坐在石頭上，是前面那群學生其中一人的媽媽，體力不濟坐在這裡等他們，看了直搖頭…。

14:05廢工寮( 036)，H2039 m，前面有小溪水流，鐵皮工寮已倒榻；這段林道芒草夾道，芒草中還有咬人貓伏擊，三哥和我都刺到，早知林道荒廢至此就爬上鹿屈山走稜線防火巷較清爽。

15:12瀑布(037 )，H1872 m，高約30公尺，雨中的瀑布水量豐沛；道了這裡手機開始有訊號，聯絡上阿仙，她已停好車走進來藥用植物園等我們。15:30鹿屈山登山口(038)，H1878 m，如順撿鹿屈山就是從這裡走下來，鹿屈山也來過多次，食之無味棄之可惜；接著離開林道走捷徑下山。15:50仁亭登山口(039)，H1694 m，看時間走未滿12小時，前面藥用植物園遊人如織，繡球花盛開，兄弟們走進去跟阿仙會合，先到廁所把雨衣褲及雨鞋清洗乾淨，再坐下來休息喝啤酒

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16:25管制站(040)，H1668 m，這裡管制車輛進入，只能坐公車；終於完工了，此時雨下得更大，在門口拍完行程畢業照，趕快到前面藝文商店街廁所盥洗換裝；之後阿仙載我們下山到鹿谷福林餐廳慶功，依例大哥請客，酒足飯飽後回到中埔交流道取車賦歸，一日阿溪縱走圓滿成功，滿載！

阿蓮五虎兄弟最終以12小時餘完成一日阿溪縱走近30公里，其實這行程雖有挑戰性，但最大的挑戰是來自於老天爺的考驗，終日霪雨霏霏，雨神同行，穿上雨衣硬著頭皮憨憨的走，可憐雨衣沒脫下來過；還好大雨澆不熄憨兄弟們的高昂鬥志，菩薩保佑，天佑阿蓮五虎憨兄弟！金牌四兄弟年已花甲，王國維詩：「四時可愛唯春日，一事能狂便少年」，兄弟們新詮述不老傳說，縱橫山林從容淡定，坦然接受大自然的洗禮，胸有萬壑千山，笑看雲蒸霞蔚,似乎想狠狠抓住青春的尾巴;願意挑戰的人才會知道自己能走多遠，看來金牌兄弟的青春尾巴還長得很呢，哈！

一日阿溪縱走航機連結