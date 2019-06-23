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石壁潭生態步道、中坑山連走

2019-06-23 08:30健行筆記 健行筆記黃智彬

最近健行筆記新增了一筆新竹芎林鄉的石壁潭生態步道，讓人感到訝異的是可以接上飛鳳山的觀日坪古道，再來就是在古道的路上可以摸到一顆三角點 - 石壁潭山! 但若沒有搭配別人分享的軌跡路線，當下不太明顯的登山條一般人很難注意到其右側缺口上去就是三角點的所在!回想起上一次從飛鳳山牌樓附近停車後，接著走觀日坪古道的情景，在路上的岔路有出現往石壁潭步道的字眼，時至今日沒想到這一次我就是在這個岔路走上觀日坪古道! 而這一次除了登上石壁潭山後，還有加走之前沒有前往的觀日亭及中坑山，以彌補上一次因為缺水沒有繼續走的遺憾!

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石壁潭步道上的休憩涼亭路線規劃來到福昌街石潭村3鄰指示牌的巷口(東明機車行旁)，當下也會看到石壁潭步道的指標!

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走一段柏油路後，從民宅前的空地進入一處山徑，便來到生態步道入口! 一路上行約莫0.9K後抵達休憩涼亭，此時觀日坪古道已在不遠處~ 進入古道後一路上行，在左側出現木棧階梯後取左上行經過望海台，再行不久的山徑右側即出現登山布條，走上去後來到石壁潭山三角點!接著續行觀日坪古道過了風情萬景咖啡後來到三岔路，一路直行不久抵達山友休息的棚子及觀日亭，一路續行約莫0.4K抵達中坑山! 接著返回望海台後，取左側的階梯下去，一路直行接上石壁潭生態步道的另一條山徑下山! 最後抵達一處菜園，途經芎林淨水廠後再次回到福昌街!行走路線紀錄如下：透過Strava紀錄的經過時間02:22:31、移動時間02:08:01、爬升高度339M、行走距離8.29KPS. 這次爬升高度434M落差有點大，粗略估算大約339M左右

b141b8407bb5aa38a81e7aa8aadeb846.jpg一、福昌街巷口休憩涼亭 (距離約1.4K 時間約25min 上升約165M)從福昌街往石潭村3鄰的巷口出發，會先走一段柏油路段c717ab882374cf29e07cb22f7deeddea.jpg

依循指標右轉

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民宅前的溝渠，方便民眾可以就地澆水種菜，很是方便!

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經過民宅後來到石壁潭生態步道的入口處了

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原來這一處為步道a起點，而這次下山的路段為b起點

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步道起點為人工鋪設的石板路，應該會是附近民眾晨間運動的好去處

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原則上生態步道都是在有遮蔽的陰涼處行走

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一路緩坡上行在活動平台這裡簡易的導覽圖，載明了前方路段是賞桐路徑，同時這條生態步道最後會接上飛鳳山的觀日坪古道，並且另一入口處在竹林別莊那一側~

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當下也有一位阿伯騎著機車來到此處，看起來應該是維護步道的志工

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活動平台石板路在活動平台後就消失了，接下來為有點陡峭的山徑，但右側還有提供木樁釘製的階梯可以走~

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由於最近為梅雨季，部分山徑的路段當時應該蠻泥濘的

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以紅磚來當作擋土牆?! 在這悠悠的山徑中還蠻特別的~

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走著走著低頭看一下手機的軌跡圖，發現衣服上竟沾黏一隻毛蟲，一般來說路上懸空的毛蟲還蠻常見的，渾然不知哪時勾到它Orz

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滿身大汗的走到此處，眼前是這條生態步道上唯一的休憩涼亭

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休憩涼亭涼亭上的視野可以清楚瞧見往竹東市區的竹林大橋

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二、休憩涼亭 石壁潭山 (距離約0.8K 時間約21min 上升約111M)離開休憩涼亭後不一會兒就聽到前方有嘈雜的人聲，或許已抵達觀日坪古道的範圍了5066dd31f0cbdd27a70d89287a9e6a82.jpg

果不其然接上古道，同時在此是人聲鼎沸及絡繹不絕的健走民眾，與石壁潭步道差好多，不過這次往上走的時候也遇到將近7~8位民眾剛好都與我反方向~

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由於觀日坪古道蠻多分岔的，在此是沿著右側的路段走來到一個岔路處，此時取左上木棧道

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來到望海台在此取左續行繼續上行往石壁潭山前進

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接回一般山徑，基本上古道的路段在此都是微幅的緩上緩下

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走著走著對比GPS軌跡圖+白色的登山條，意會到石壁潭山的三角點就在右側土坡上c560bcebb073501cd793b9ec30258fd8.jpg

回想起當初走古道時，完全沒有注意到這顆三角點，真的是蠻隱蔽的說~ 只不過若是有登山團體來此走著名的飛沙縱走路線，這顆三角點肯定不會被放過~

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石壁潭山 - 標高402M三、石壁潭山 中坑山 (距離約2.2K 時間約38min 上升約56M)離開石壁潭山後一路跟在幾位大哥、大姊後方一起前行，他們看似有豐富的登山經驗，在於聽他們的閒談中聊到走大霸尖山、嘉明湖等的經過，感覺還蠻有趣的~ 雖然他們走的不快，可是從某些人的背包看起來是蠻沉的，一般人能夠從他們後方超車肯定是托輕裝之福，要不然在對等條件下，也許只有龜速慢行的份~

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來觀日坪古道健行的人著實不少，沿途中不止有年輕人、中年人，連小孩及老人家也一起加入，說它是新竹最熱門的步道肯定當之無愧~

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途經風情萬景咖啡，說是這條古道上獨有的甘泉一點也不為過XD，只是低消也不便宜

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來到三岔路，在此直行續往觀日亭，若是左轉的話往飛鳳山

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才走沒幾步路就到了山友的休息泡茶處，好多人在這簡易的棚子內坐著聊天

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觀日亭挖~ 從觀日亭旁望向前方的視野，據說有機會一睹101大樓耶~ 因為就有一張圖掛在一棵樹旁展示，但是感覺被放大後有點糊，更何況是用人的肉眼是更難看見，也許需要搭配長焦鏡頭的相機才有機會清楚瞧見吧?!

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還有路可以繼續走喔~

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走出石板路段，在此取左續行往中坑山前進

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疑~ 想不到中坑山的三角點就在剛剛前方的建築物後方，真的是讓人有點驚訝~ 而過了中坑山後還可以繼續連走其他山，這就是知名的飛沙縱走，我們現在摸到的三角點只是剛開始的部分，眼前的路還長的很咧~(抖)

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中坑山這一帶視野四、中坑山 望海台 (距離約2.3K 時間約34min 下降約73M)若我繼續從中坑山往下走，這樣一路可以抵達芎林的鹿寮坑，再下山依一般道路可以走回竹林大橋。只是當下沒有準備相關路線資料及多餘水糧等，只能原路折返囉~

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f13e85fae499d9fbd10459ad9a0823e2.jpg過了這段下坡路段回到風情萬景咖啡~

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觀日坪古道少數曝曬的路段

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石頭裂開的奇景半途中還看到不少跑者在古道上奔馳，在此稱作越野跑! 主要是以山徑做為賽道，感覺蠻酷的! 且依地理環境來看這條古道難度不是太高，因為平坦的路段不少、陡的路段也不會很陡、也沒有滑溜的樹根地貌，因此頗適合做為訓練場所~

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望海台

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望海台視野五、望海台 福昌街巷口 (距離約1.5K 時間約24min 下降約256M)回到望海台後，取左下階梯往石壁潭生態步道的另一條路段下山

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下階梯後一路續行，在此步上石壁潭生態步道路段

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石壁潭生態步道這一側的路段主要是以山徑為主，同時比起今日上山的路段來看，沒有階梯形式的路徑，若碰到陡下路段走起來會比較險峻一些，因此在行走的當下要注意安全~

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走了一段山徑後，至此踏上水泥路段

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疑~ 想不到步道的入口是在一處菜園旁，在此直行到底後取右

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看到柏油路段在此取左

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此時有相關的指標，方便從這出發的人可以辨別菜園旁的山徑是往石壁潭山的步道87ed95f38027f3274ece4536e5529a86.jpg

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途經芎林淨水廠

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由淨水廠的道路走到底後，左側是竹林別莊入口，在此取右準備回到福昌街

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路途中的大草地，應該是私人土地，感覺在涼爽的天氣在上面野餐應該蠻舒適的~61732bfc98244e9bb9182bae64bf64a9.jpg

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回到福昌街回到福昌街後取左來到在地的信仰中心福昌宮參拜一下，主要是供奉三山國王! 本來還想一睹百年老樟樹的風采，只不過在廟前沒有瞧見後，我就先離開了...PS. 後來才知樹是在廟的後側，真的是很可惜~

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最後，總結一下行走日期 - 2019/05/25 08:47行走時間 - 約2小時22分行走距離 - 約8.29公里(福昌街巷口 → 石壁潭生態步道a路段 → 休憩涼亭 → 石壁潭山 → 中坑山 → 望海台 → 石壁潭生態步道b路段 →福昌街巷口)行走軌跡 - 檔案下載爬升高度 - 339M行走感想 - 石壁潭生態步道共分成a、b路段，以今日去程的a路段來說較為親民，不僅一開始有石板路且後續也有木樁設置的階梯形式路段，同時路線上較為明亮，因此整體來說安全係數較高；而另一條b路段看起來較為陰晦，也許是為全遮蔭的山徑，比較不建議女子單獨前行，若真要走的話也以上山為主，因為下山時該路段比較陡峭，走起來無踩踏的地方給你緩衝，因此較為危險。整體來說，若走過了從飛鳳山風景區上觀日坪古道的路段，也許下次可以從石潭村走石壁潭生態步道上山，也不失為另一種樂趣~原文亦發佈於Zhi-Bin's 談天說地

步道古道登山

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基隆七斗山「忘憂谷」步道很好走、視野非常遼闊

2019-06-08 09:30
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