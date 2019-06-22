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紐時：郭台銘選總統 在美中之間走鋼索

秋行軍蟲吃遍亞洲！這招避殺技 全球專家舉白旗

女子關子嶺大凍山一日高雄來回

2019-06-22 08:25健行筆記 健行筆記Una Chen

06:00開車從左營出發07:40抵達紫雲殿仙祖廟（殿堂大概可以停12-14台車，若不夠也可以停路邊）d82e9154f88fbc2c4b4ee491e5ce7804.jpg建議大家要做好功課前往，也很謝謝山友無私的分享♡07:42從殿堂旁的小路切進去（面對殿堂的右手邊）07:44走到底會看到指標【右轉】7ea817630f6f3966edc5e88be2c63e0c.jpg08:08沿著指標會走到鹽粿山休息站8c53f1403a8722f4dc4110967e512944.jpg08:12遇到岔路要往【右切】歐！（常有人在此走錯）a5ac91c8f47acf0b6a948189dbbe5c3d.jpg開始走涼爽的桂竹小路：）e089299e7d47949d9c8ff12f23fafc5c.jpg08:22遇到岔路要【左切】，右切是福安宮a7e11b3f3849c7d55391371c1fcc2706.jpg08:29遇到岔路要【左切】，右切似乎是別人的田地4c4e45b003d413b73260e8a8438210f2.jpg08:43走到底是T字路口，請【右轉】7a1300d7a6ad44cd3333059e494d8820.jpg09:12就會遇到左手邊的【橫石亭】aa7d17ca556909603f969420c2bd4aea.jpg過了橫石亭後，地面有點難走，如果有下雨肯定泥濘難走8d1e95a7e2811e2cf7d005ea2edb1a43.jpg09:38右手邊會有小路可以通到【曉風亭】fd5c690d5ed11b9fafcb13c396c99ca3.jpg休息十分鐘左右，09:50出發！走到這個指標，會看到很多人在此休息，但三角點還要再往上爬歐！661eeeb6d5e9932e7258f91c4e6cd7cc.jpg10:27這根本是名副其實的大凍山超豪華休息區為了攻頂，請往好漢坡方向往上走走走!!!!!

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10:35攻頂！山頂上也有個小涼亭呢！79f763c74d1962baaf1c8bee24b7f059.jpg返程，我是原路折返11:00開始下山11:25到曉風亭睡了15分鐘12:42到鹽粿山12:45這次走鹽粿山下樓梯對面的捷徑b950168c7b6294fe6d285b70019e6b03.jpg13:00抵達紫雲殿，歐耶！-------------------------------------------------❤上山：2小時53分鐘❤下山：2小時☀建議：天氣晴朗，前幾天都沒下雨最好走

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