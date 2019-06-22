女子關子嶺大凍山一日高雄來回
06:00開車從左營出發07:40抵達紫雲殿仙祖廟（殿堂大概可以停12-14台車，若不夠也可以停路邊）建議大家要做好功課前往，也很謝謝山友無私的分享♡07:42從殿堂旁的小路切進去（面對殿堂的右手邊）07:44走到底會看到指標【右轉】08:08沿著指標會走到鹽粿山休息站08:12遇到岔路要往【右切】歐！（常有人在此走錯）開始走涼爽的桂竹小路：）08:22遇到岔路要【左切】，右切是福安宮08:29遇到岔路要【左切】，右切似乎是別人的田地08:43走到底是T字路口，請【右轉】09:12就會遇到左手邊的【橫石亭】過了橫石亭後，地面有點難走，如果有下雨肯定泥濘難走09:38右手邊會有小路可以通到【曉風亭】休息十分鐘左右，09:50出發！走到這個指標，會看到很多人在此休息，但三角點還要再往上爬歐！10:27這根本是名副其實的大凍山超豪華休息區為了攻頂，請往好漢坡方向往上走走走!!!!! 10:35攻頂！山頂上也有個小涼亭呢！返程，我是原路折返11:00開始下山11:25到曉風亭睡了15分鐘12:42到鹽粿山12:45這次走鹽粿山下樓梯對面的捷徑13:00抵達紫雲殿，歐耶！-------------------------------------------------❤上山：2小時53分鐘❤下山：2小時☀建議：天氣晴朗，前幾天都沒下雨最好走
留言