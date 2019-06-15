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台版小長城！鼻頭角稜谷步道絕美山海步道＆百合花盛開

2019-06-15 09:25健行筆記 健行筆記阿珠珠

鼻頭角步道89鼻頭角步道是我很喜歡的一條優質步道，步道不長路況良好景觀絕美是一條能欣賞山與海的美景步道，鼻頭角稜谷步道又有台版小長城的稱號，有壯闊的山巒景致也能欣賞到濱海的沿岸景觀還有海濱植物生態相當豐富，是一條充滿的人文與知性的健行步道。鼻頭角步道90  除了步道絕美之外我還特別喜歡這個濱海的鼻頭國小，校園不大卻處處充滿驚喜，尤其四五月份時校園內的野百合盛開真的很美喔!鼻頭角步道1.JPG這次我們走跟平常登山相反的路線，我們從鼻頭漁港旁邊的住家社區後面的小徑開始啟登。 記得走入這社區就不要大聲喧嘩以免引響社區安寧喔!鼻頭角步道3.JPG鼻頭角步道4.JPG一開始走就看到一連串的向上延伸的木棧道。鼻頭角步道69.JPG  鼻頭角步道71.JPG鼻頭角步道5.JPG半山腰可以回看剛剛走過的漁港和社區，這裡還有社區居民的小攤位賣冷飲和滷味。鼻頭角步道6.JPG鼻頭角步道7.JPG這一段步道是唯一有遮蔽林蔭的路段。鼻頭角步道8.JPG月桃花開。鼻頭角步道9.JPG木棧道鋪設得很完善。鼻頭角步道10.JPG鼻頭角步道11.JPG鼻頭角步道12.JPG鼻頭角步道13.JPG走一小段就上道稜線上了。稜線上的視野景觀很無敵，360度的山景與海景真是美到不要不要的~鼻頭角步道15.JPG鼻頭角步道16.JPG 鼻頭角步道72.JPG 鼻頭角步道73.JPG 鼻頭角步道74.JPG 鼻頭角步道75.JPG 鼻頭角步道76.JPG 鼻頭角步道77.JPG 

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鼻頭角步道18.JPG這裡的山景有抹茶山的fu~海景則有著變化無奇的海蝕地質景觀可欣賞。\鼻頭角步道19.JPG燈塔線目前封閉中，走了好幾次鼻頭角步道燈塔線都沒開放讓我好失望啊!所以就無緣見到傳說中的鼻頭角燈塔囉!鼻頭角步道22.JPG鼻頭角步道20.JPG走在這稜谷步道的稜線上看到如此景致，話說這步道有台版小長城的號稱一點都不為過呢!鼻頭角步道21.JPG  鼻頭角步道23.JPG鼻頭角步道24.JPG射干開花了步道上的花花草草也很精采!鼻頭角步道25.JPG鼻頭角步道26.JPG鼻頭角步道27.JPG從高點向下看等等要走的路涼亭和望月坡。鼻頭角步道28.JPG鼻頭角步道29.JPG往燈塔方向的步道目前正在施工封閉中，我們就繼續往下走。鼻頭角步道30.JPG鼻頭角步道31.JPG鼻頭角步道32.JPG鼻頭角步道33.JPG鼻頭角步道34.JPG沿路上好多濱海植物都開花結果了。鼻頭角步道36.JPG鼻頭角步道35.JPG 鼻頭角步道37.JPG走累了就到涼亭來歇歇腳休息片刻，海風徐徐吹來真是舒服~鼻頭角步道38.JPG鼻頭角步道39.JPG鼻頭角步道40.JPG剛剛從山陵上就看到望月坡這兒的山坡草地上有野百合雖數量不多但還是很美，每年四五六月分都想來東北角的海岸步道來走走，就是為了來尋找這淡雅的台灣野百合! 鼻頭角步道41.JPG鼻頭角步道42.JPG生命力很的強野百合。 鼻頭角步道78.JPG  鼻頭角步道80.JPG 鼻頭角步道81.JPG 鼻頭角步道82.JPG 鼻頭角步道83.JPG 鼻頭角步道84.JPG鼻頭角步道44.JPG以前來這望月坡地上的草地是綠油油的，這回來已經變得光禿禿的。鼻頭角步道45.JPG鼻頭角步道46.JPG鼻頭角步道47.JPG鼻頭角步道48.JPG蓬萊珍珠菜鼻頭角步道49.JPG看似一閃一閃亮晶晶的石板菜是海拚常見道的植物。鼻頭角步道50.JPG東北角美麗又迷人的地質海岸線。鼻頭角步道51.JPG鼻頭角步道52.JPG細葉假黃鵪菜鼻頭角步道53.JPG走到這有兩條叉路可走一條可走入山海關進入東北較最迷人的小學!鼻頭國小~另外一條就是繞到校園後山的步道，非假日校園沒有開放的時候就走這條，假日校園開放時就到校園來看看找尋一點兒時的童趣也不錯!鼻頭角步道54.JPG鼻頭角步道55.JPG國小的廁所屋頂有好多海豚對映下方的大海好相稱喔!鼻頭角步道56.JPG繽紛的校園處處充滿童趣。 鼻頭角步道57.JPG被野百合包圍的鼻頭角燈塔和迷人的東北角海岸。鼻頭角步道58.JPG鼻頭角步道59.JPG  鼻頭角步道85.JPG 鼻頭角步道86.JPG 鼻頭角步道87.JPG鼻頭角步道60.JPG教室前面的小花圃開了滿滿的野百合。山坡上也有不少喔!鼻頭角步道61.JPG鼻頭角步道62.JPG鼻頭角步道63.JPG  鼻頭角步道65.JPG燈塔小舖一間可愛的小店有賣飲料咖啡還有幫忙回收一些資源垃圾。鼻頭角步道66.JPG 鼻頭角步道88.JPG鼻頭角步道68.JPG以上是我這回走鼻頭步道走的路線，因為和一般人走的路線是相反的，看起來會有點怪怪的，但我覺得比之前走得輕鬆，因為上坡的路段比較短一會兒工夫就爬上稜線了，接下來幾乎都是下坡的路所以有倒吃甘蔗的感覺，越走越舒坦越走越輕鬆呢!鼻頭角步道67.JPG旅遊拍攝日期20190519  東北角景點延伸閱讀 基隆一日遊。八斗子車站。正濱漁港。阿根納造船廠遺址ig打卡熱門地點。春興水餃店。新北萬里蟹季。龜吼漁港吃萬里蟹正對時基隆。八斗子忘憂谷濱海步道最療癒的美景步道看山看海一次滿足新北。南子吝步道。360度無敵山海美景基隆一日遊。潮境公園。八斗子車站。正濱彩色漁港 ig打卡熱門地點新北。桃源谷步道內寮線浪漫大草原 基隆。八斗子忘憂谷濱海步道最療癒的美景步道看山看海一次滿足新北。番仔澳酋長岩。象鼻岩。在地美味小吃新北。雨中漫遊金瓜石祈堂老街。白帶魚米粉。太子賓館。黃金博物館。六坑協索坡道新北。漫遊金瓜石黃金瀑布。陰陽海。廢煙道探祕。新北。基隆山霧裡看花賞芒記新北。峰芒畢露漫步五分山登山步道新北雙溪。不厭亭最美的102縣道 。金瓜石白帶魚米粉新北瑞芳。日夜皆美的九份山城新北瑞芳。深澳漁港。阿華鯊魚羹。象鼻岩。基隆。國立海洋科技博物館基隆。八斗子望幽谷步道。101高地新北貢寮。三貂角燈塔浪漫指數百分百美麗的東北角海岸新北貢寮。三貂角燈塔浪漫指數百分百2013福隆國際沙雕藝術季金瓜石真心咖啡館金瓜石懷舊之旅阿珠珠最近搞在fb弄了一個粉絲專頁，           喜歡阿珠珠文章的朋友可以到粉絲頁幫阿珠珠按個讚唷!               點我 →  阿珠珠的旅遊部落格粉絲專頁  

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