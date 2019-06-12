七星山主東峰 落差最大、距離最遠的路線(苗圃上、冷苗回)

2019-06-12 15:25 健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen



每天在台北上班，竟然連七星山都還沒去爬過，其實每天上、下班的路上，我都可以跟它相見歡 (還有大屯山及觀音山)，上週好奇用PeakFinder往公司窗外比對一下，更發現北邊偶爾可以看得很清楚的山，竟然就是七星山呀~因為這個發現，再加上七星山一直在我的口袋名單中，讓我再也坐不住了，雖然氣象預報週末天氣不是很穩定、下雨機率很高，但就是有股衝動，驅使我非得爬上去不可。

感謝老天爺，全程只飄了短暫的小雨，偶爾出個大太陽，讓我順利完成O形一圈 : 苗圃登山口-主峰-東峰-七星公園-夢幻湖-冷水坑-冷苗步道-苗圃登山口。(七星山的三個主要登山口 : 苗圃、冷水坑及小油坑，我選了個落差最大、距離最遠的，這樣比較有爬到山的感覺)

以下是用登山客APP做的記錄，路線參考山友wen的 GPX 。

距離 : 12.6 公里 (我很驚訝這個數字，iPhone健康APP顯示當天步行+跑步距離為13公里，所以登山客的記錄應該沒有錯吧!)

持續時間 : 5 小時 55 分 40 秒 (包含休息、拍照、走錯路)

平均速度 : 2.1 公里/小時

海拔高度最低 : 565 公尺

海拔高度最高 : 1114 公尺

總上升 : 1395 公尺

總下降 : 1378 公尺

▲早上將近七點到達陽明山第二停車場

▲停車場內可以看到紗帽山

▲停車場外則可看到七星山主、東峰

▲先前往停車場對面的陽明山國家公園遊客中心，上個洗手間再出發

▲紅色粗線即為當日路線

▲從陽明山國家公園遊客中心旁前往苗圃登山口

▲七星山主、東峰，我來了~

▲7:24 苗圃登山口，右有一涼亭

▲到達主峰前，大概要爬個2公里的石階

▲雖然沒有太陽，但很悶，汗如雨下

▲前半段坡度不陡，蠻好走的

▲選擇由苗圃登山口起登的另外一個原因是這裏的「林相生態較為豐富」

▲8:17 已經爬了一半

▲距離苗圃登山口1.2K處的右叉往冷水坑(冷苗步道)，回程就是由右邊叉路走到此處再回苗圃登山口

▲問了下前方小姐才知道她在撿拾樹梅，說是要帶回家加糖煮來喝 (經查詢，樹梅正式名稱為楊梅，之前見過的楊梅蠻大顆的，可能這裏是野生的，所以小小的)

▲距離苗圃登山口1.3K處的右叉往七星公園，只要走0.2K就到七星公園，如果我不繞去夢幻湖而從七星公園走回來的話，可以少走很多路 XD

▲1.3K後的步道變成這種石階，比較窄、陡，也比較濕滑

▲遇到了期待中的竹雞，但因後方山友無視走過去，竹雞驚嚇後就鑽進樹林中，只能錄到牠的叫聲 XD

▲南國薊 (前往七星公園的步道上也有見到，又認識了一種植物 ^_^)

▲負重訓練中的山友，不知他要去爬哪座大山

▲剩下400公尺了，也進入箭竹林啦~(此時開始飄起短暫的小雨)

▲往左邊看，主峰已不遠

▲再前進200公尺，右手邊也可以看到東峰了

▲主、東峰叉路口，先往左邊的主峰再折返

▲9:41 短短的150公尺結束

▲主峰上面的一等三角點及一等衛星控制點

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▲主峰柱標 (我終於擁抱到你啦~還好目前沒有被亂塗鴉及破壞)

▲「陽明山東西大縱走活動」之「西」字拓印點，我用照片集字就好了 haha (上到主峰後，偶爾小雨來襲，不過雨神很好心，都意思意思一下而已)

▲原本就不期待這種天氣下，山頂上會有什麼視野，「登七星而小台北」完全感受不到 XD

▲在主峰上面啃完兩顆小蘋果後原路下去，看到右前方這片大岩石，忍不住往箭竹裏面鑽

▲躺在箭竹裏面的大岩石上吹著風，太幸福了

▲大岩石上往東峰拍攝，霧茫茫，什麼景都看不到

▲大岩石上往主峰拍攝，登頂的人絡繹不絕

▲太陽露臉了，霧氣也散了點，準備往東峰前進

▲10:41 回到主、東峰叉路口，跟主峰一樣只要爬150公尺即登頂

▲10:47 即將到達東峰頂

▲往回拍主峰，又是霧茫茫

▲東峰上的三等三角點

▲東峰上面好不容易拍到的蝴蝶，無法分辨是大絹斑蝶(青斑蝶)或斯氏絹斑蝶(小青斑蝶)，這隻翅膀上竟然有被寫字，是陽明山國家公園工作人員做的記號嗎? 真好奇為何要在蝴蝶翅膀上寫字及其代表的意義 (「五月至六月是島田氏澤蘭的開花盛期，正逢青斑蝶的發生期，由於陽明山此時開花植物短少，在缺少蜜源植物的情況下，加上島田氏澤蘭蜜源豐富，故青斑蝶總是喜歡在它的周圍飛來飛去，這時候如要欣賞青斑蝶的盛況，守侯在島田氏澤蘭的附近就沒錯了。」

引用自 蝶舞大屯青斑季-島田氏澤蘭 )

▲「陽明山東西大縱走活動」之「東」字拓印點

▲拓印點旁的當天視野，天氣好的時候是可以遠眺石門、金山、萬里、基隆嶼、和平島、基隆山，希望下次來的時候可以欣賞到

▲跟主峰比起來，東峰頂腹地小了些

▲11:00 東峰頂停留個10分鐘後，往七星公園方向下山，約1公里

▲在下方彎道已可看見七星公園、夢幻湖

▲東峰下來800公尺處回拍

▲經比對，應為小紫斑蝶，也是停留在島田氏澤蘭上 (比對蝴蝶及植物種類有點眼花花 XD)

▲往左可前往夢幻湖(此處無標示)，先前往七星公園後再折返

▲11:40 七星公園大草皮，夏天應該不適合到此一遊 XD

▲11:47 折返回先前的三叉路口，往冷水坑方向走，目的地為夢幻湖

▲國家教育廣播電台

▲叉路口續往夢幻湖方向

▲左邊有很多小紫斑蝶及島田氏澤蘭，請看下面的影片

▲太陽突然大了起來，相機螢幕幾乎看不清楚，還好沒有拍得太糟

▲忘了帶帽子，在大太陽下拍了一分多鐘的影片後，整個人及相機都發燙啦~走入樹林瞬間降溫，涼爽極了

▲12:02 夢幻湖觀景台到啦~

▲太陽又躲起來了，勉強拍到一點點藍天白雲

▲霧氣不夠多，好像不太夢幻 XD

▲12:08 夢幻湖觀景台續直行後的叉路，往冷水坑方向下去

▲又遇到竹雞啦~邊顧相機還要邊注意腳步，沒摔跤真是萬幸

▲直到牠們鑽進樹林中我才停止跟踪

▲在這裏應該要往冷水坑方向走，但沒去過夢幻湖停車場，就直下去瞧瞧 (停車場是有什麼好瞧的 XD)

▲下方即為夢幻湖停車場，霧茫茫是有點夢幻

▲12:29 續往夢幻湖停車場入口旁的步道走

▲環七星山人車分道

▲12:57 距離冷水坑0.2K的冷苗步道入口 (自以為沿著公路走就行了，還好即早拿出手機來看地圖再折返回來這裏，不然要走6公里才能回到苗圃)

▲冷苗步道只有1.22K

▲只有前面一小段太陽直曬

▲全程平緩好走無陡坡

▲第一座橋，走完之後的三座橋，冷苗步道就接近尾聲啦

▲13:33 回到苗圃七星叉路口，只剩1.2K啦~

▲苗圃登山口~YA~

▲很久沒有走那麼遠的路，又累又爽 XD