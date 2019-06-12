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新竹北埔大分林山 遠眺北埔村落

2019-06-12 21:25健行筆記 健行筆記漫遊者

一條石階步道直通山頂。雖然石階夠寬，但植物生命力更旺，有些路段一不小心就會被掩沒。看見亭子，就是快到頂了。山頂有一顆一等三角點，同時也是一等衛星控制點，還有一顆三等三角點。遠遠的，是北埔村落。步道入口在「老頭擺客家菜」旁邊，很容易讓人以為那是那家餐館的樓梯。「老頭擺」是客家話，很久以前的意思，做為客家餐館的名稱，應該有古早味或是道地的意思，總之，和「老頭」無關。

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登山口在老頭擺客家菜旁邊

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差一點被綠色淹沒的步道

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看見亭子就快到頂了

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北埔村落

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大分林山測量基石

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客家步道登山

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