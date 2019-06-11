凱達格蘭遺址區：凱達格蘭山、七星山主峰、七星山南峰

2019-06-11 15:00 健行筆記 健行筆記AFEI



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「2018.12.22 凱達格蘭遺址區：【凱達格蘭山】-【七星山主峰】-【七星山南峰】」這次旅程主要是探索，在【七星山主峰】-【七星山南峰】-〖七星山苗圃步道〗之間山腰的 凱達格蘭遺址區，這一區有幾個目標：【凱達格蘭山】、又稱金字塔，月形池、曹家古墓、兩座山神廟、恐龍接吻石、七星錐。這次只有找到：【凱達格蘭山】、又稱金字塔，兩座山神廟、恐龍接吻石。

完整遊記：【七星山主峰】（【七星山東峰】【七星山南峰】【凱達格蘭山】）在【七星山主峰】-【七星山南峰】-〖七星山苗圃步道〗之間山腰的 「凱達格蘭遺址區」嚴格來說，還不能確認是遺址區，因為尚未找到任何凱達格蘭族遺留的文物。凱達格蘭族是位在台北盆地的平埔族，有一個說法是凱達格蘭族聖山是【七星山】，因此在這「凱達格蘭遺址區」裡面的七星錐、恐龍接吻石、龜紋石是過去凱達格蘭族祭祀的人工石堆建築。只是這個說法，一直沒有出土文物來佐證。備註：

1、關於凱達格蘭族，請見官方文化部的簡介：〖凱達格蘭族〗

2、十三行博物館裡面介紹的就是凱達格蘭族出土文物。

3、凱達格蘭遺址區裡面的曹家古墓和兩座山神廟，其實是漢人文物，並非凱達格蘭族。

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這次「凱達格蘭遺址區」旅程，我們只有登上【凱達格蘭山】和找到兩座山神廟、恐龍接吻石。

這次是從「七星山苗圃線」走上「凱達格蘭遺址」，還有一種走法，就是「七星連走」：

1、「七星池」：「七星山小油坑線」上來，先到「七星池」。從「七星池」叉路10進入，到「七星池」之後，從「七星池」叉路09出來，回到「七星山小油坑線」。（叉路10比較靠近小油坑遊客中心，叉路09比較接近【七星山南峰】。

2、【七星山南峰】再從「七星山小油坑線」叉路07進入【七星山南峰】，下來之後轉往「凱達格蘭遺址」。

3、「凱達格蘭遺址」【七星山南峰】到「凱達格蘭遺址」，會先到「恐龍接吻石」，其他地點都在附近繞，最後可以從「苗圃線」叉路03回到「七星山苗圃線」，再去【七星山主東峰】。

【路線說明】

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2018.12.22 凱達格蘭遺址區：「【凱達格蘭山】-【七星山主峰】-【七星山南峰】」這次路線大致可以區分成幾段：

路段A、（藍色路段）「陽明山公車站」-「苗圃登山口」

路段B、（深綠色路段）〖七星山苗圃步道〗：「苗圃登山口」-【凱達格蘭山】叉路（叉路2）

路段C、（淺綠色路段）「凱達格蘭遺址區」：【凱達格蘭山】-「恐龍接吻石」-兩座山神廟-【七星山主峰】觀景岩路段D、（橘色路段）【七星山主峰】-「七星山小油坑線」叉路06-【七星山南峰】-「七星山小油坑線」叉路07路段E、（黃色路段）「七星山小油坑線」叉路07-小油坑遊客中心

這五段當中，主要的路段是C、D兩段進入「凱達格蘭遺址區」和【七星山南峰】。如下列簡圖，這次行程目標是位在七星山主峰、苗圃步道、七星山南峰之間的【凱達格蘭山】區域，這區域曾經有人懷疑是凱達格蘭族的遺址，不過目前傷未發現比較明確的文物。這區域預計有幾個地標：【凱達格蘭山】（又稱金字塔）、七星錐（又稱祭壇）、曹家古墓、月形池、兩座山神廟、恐龍接吻石。

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路段C、（淺綠色路段）「凱達格蘭遺址區」：【凱達格蘭山】-「恐龍接吻石」-兩座山神廟-【七星山主峰】觀景岩

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這次進入「凱達格蘭遺址區」的方式是：從「七星山苗圃線」叉路02進入「凱達格蘭遺址區」，先到【凱達格蘭山】、再走到「恐龍接吻石」、「山神廟二」、「山神廟一」，從「山神廟一」後面的岩石間上爬到「七星山苗圃線」叉路04。（叉路4就是【七星山主峰】下觀景岩）

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路段D、【七星山主峰】-「七星山小油坑線」叉路06-【七星山南峰】-「七星山小油坑線」叉路07

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去【七星山南峰】的方式是：先到【七星山主峰】，從「七星山小油坑線」叉路06進入箭竹林，到【七星山南峰】之後，再從叉路07回到「七星山小油坑線」。其實，「凱達格蘭遺址區」和【七星山南峰】之間有路徑，不需要繞出去先上【七星山主峰】。所以，有些路線規劃是：「七星山小油坑線」叉路07->【七星山南峰】->「恐龍接吻石」->【凱達格蘭山】->「月形池」->「山神廟二」->「山神廟一」->「七星山苗圃線」叉路03。

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【路線高度距離說明】

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2018.12.22 凱達格蘭遺址區：「【凱達格蘭山】-【七星山主峰】-【七星山南峰】」

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路段A、（藍色路段）「陽明山公車站」-「苗圃登山口」：A-1、「陽明山公車總站」，距離：起點、高度：372m。A-1-2、「陽明山遊客中心」，距離：1.07km、高度：515m。A-1-2、「童軍中心」，距離：1.35km、高度：543m。A-2、「苗圃登山口」，距離：1.5km、高度：553m。

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A-1、「陽明山公車站」（這次沒拍照，採用上次照片），距離：起點、高度：372m。

A-2、「苗圃登山口」，距離：1.5km、高度：553m。

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路段Ｂ、（深綠色路段）〖七星山苗圃步道〗：「苗圃登山口」-【凱達格蘭山】叉路（叉路2）B-1、「冷水坑遊客中心」叉路，距離：2.77km、高度：824m。B-2、「七星公園叉路」，距離：3.03km、高度：857m。B-3、【凱達格蘭山】叉路（叉路01），距離：3.44km、高度：1002m。B-4、【凱達格蘭山】叉路（叉路02），距離：3.63km、高度：1039m。

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B-1、「冷水坑遊客中心」叉路，距離：2.77km、高度：824m。

B-2、「七星公園叉路」，距離：3.03km、高度：857m。

B-3、【凱達格蘭山】叉路（叉路01），距離：3.44km、高度：1002m。

B-4、【凱達格蘭山】叉路（叉路02），距離：3.63km、高度：1039m。

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路段C、（淺綠色路段）「凱達格蘭遺址區」：【凱達格蘭山】-「恐龍接吻石」-兩座山神廟-【七星山主峰】觀景岩C-1、【凱達格蘭山】，距離：3.83km、高度：1063m。C-2、「恐龍接吻石」，距離：4.16km、高度：1061m。C-3、「山神廟二」，距離：4.53km、高度：1079m。C-4、「山神廟一」，距離：4.65km、高度：1077m。C-4-1、往「叉路04」岩石，距離：4.65km、高度：1077m。C-5、「叉路04」（【七星山主峰】觀景岩），距離：4.83km、高度：1116m。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊備註：這裡都在繞路尋找地標，所以距離已經不準確。C-1、【凱達格蘭山】，距離：3.83km、高度：1063m。

C-2、「恐龍接吻石」，距離：4.16km、高度：1061m。

C-3、「山神廟二」，距離：4.53km、高度：1079m。

C-4、「山神廟一」，距離：4.65km、高度：1077m。

C-4-1、往「叉路04」岩石，距離：4.65km、高度：1077m。

C-5、「叉路04」（【七星山主峰】觀景岩），距離：4.83km、高度：1116m。

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路段D、（橘色路段）【七星山主峰】-「七星山小油坑線」叉路06-【七星山南峰】-「七星山小油坑線」叉路07D-1、【七星山主峰】，距離：4.91km、高度：1124m。D-2、「七星山小油坑線」叉路06，距離：5.21km、高度：1064m。D-3、【七星山南峰】，距離：5.31km、高度：1097m。D-4、「七星山小油坑線」叉路07，距離：5.51km、高度：1066m。

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D-1、【七星山主峰】，距離：4.91km、高度：1124m。

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D-2、「七星山小油坑線」叉路06，距離：5.21km、高度：1064m。

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D-3、【七星山南峰】，距離：5.31km、高度：1097m。

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D-4、「七星山小油坑線」叉路07，距離：5.51km、高度：1066m。

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路段E、「七星山小油坑線」叉路09-小油坑遊客中心E-1、【七星池】叉路09，距離：6.05km、高度：981m。E-2、【七星池】叉路10，距離：6.53km、高度：890m。E-3、「小油坑遊客中心」登山口，距離：6.75km、高度：834m。

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E-1、【七星池】叉路09，距離：6.05km、高度：981m。【七星池】叉路09，尚未拍到照片E-2、【七星池】叉路10，距離：6.53km、高度：890m。這叉路10已經很接近「小油坑遊客中心」

E-3、「小油坑遊客中心」登山口，距離：6.75km、高度：834m。

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【軌跡】

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