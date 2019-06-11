淡蘭古道北路：心有餘悸的眼鏡蛇、虎頭蜂與泥巴路

2019-06-11 08:05 健行筆記 健行筆記Alan 詠倫



淡蘭古道北路全程：DAY 15月13日星期一，繼上次的南澳古道後，Lucky與我相約重裝前往淡蘭古道北路，打算來個三天兩夜健行。今天(5/13)也是淡蘭古道北路新書的上市日，而剛好出發前一天搶先拿到了書，於是就帶著書本一起出發！(後續再來寫淡蘭古道裝備整理)

搭乘台鐵8:38的區間快車，9:15抵達瑞芳火車站。

穿越瑞芳市區，沿著河道走著，完全沒有淡蘭古道的指標，只能仰賴健行筆記APP預先下載的GPX軌跡。過橋轉了個彎，我意外發現有個不起眼的小指標貼在角落牆面，終於發現淡蘭古道的代表指標：雙葉蕨！

9:58 發現第一個反光指標後，我們繼續沿著河走，10分鐘後走到下一座橋才看到淡蘭古道的木頭立牌。

在此介紹一下我們這次行走的路線，可以把淡蘭古道北路想成一個英文字母的A，把這個A逆時針放倒，左側尖端就是起點：瑞芳火車站；而路標上的苧仔潭古道與金字碑古道，分別是A的北邊與南邊兩條分岔。

(摘自新北市觀光旅遊網)10:13 過橋後，看到另一個反光指標貼在路燈上。

但是在此我想發個牢騷，身為一位專業的設計師，路標設計的準則必定是垂直於人行方向，然而這片指標就是完美的反例：平行於人行動線，由於反光指標是薄薄一片，平行於人的視線時容易忽略，而前方又是多岔路口，可能會導致健行的民眾迷路。繼續靠著GPX路徑前進，穿越大小小的民宅。

10:18 經過一個地下道時，終於看到一個較為起眼的指標！

10:24 與車行馬路會合，如影片所示，指標設計平行於動線，指標位置太過隱密。

10:32 經過一個三岔路，迷路一下查看GPX後，才看到木頭指標隱藏在一個停車場旁。

10:34 終於抵達苧仔潭古道入口不得不說，淡蘭古道的雙葉蕨Logo設計真的很美，搭配淺色的配色與環境不顯得突兀。(前提是沿途的指標要做得好，以免連入口都找不到)

古道走了3分鐘，又遇上幾個沒指標的叉路，然後我們就遇上眼鏡蛇了！10:43 差一步就踩到眼鏡蛇的Lucky心有餘悸

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沿途的美景

走完0.47k的苧仔潭古道後，銜接琉榔路步道。11:49 走完1.4k的琉榔路步道。

11:52 抵達九份！(這條岔路也沒有指標，按照GPX向左走輕便路，走基山街也可以)

正午12點跟著人群擠在老街吃飯，好不容易才擠出來。

拖延了1個半小時的時間，13:37才回到原本路徑上。遇上在地居民砍柴、紅磚老宅廢墟的美。

坐在榕樹下休息跟著小狗玩耍。

跟著指標一路前行，至少沒有再次迷路。

14:00 開始走樹梅坪古道。

14:37 樹梅坪終點，穿越馬路前往金山福德宮(燦光寮古道)(其實此處的指標也沒有設計得很好，在對面樹梅坪終點停車場完全看不到此路徑指標)

展望極好的燦光寮古道

有許多岔路前往不同步道，銜接茶壺山、劍龍嶺等，期待下次再來探索！

15:30 三叉路，最後選擇中間(左邊那條其實比較近)

最後幸好殊途同歸，走回原本路徑

前往柑仔店遺址的路上，主要依靠過去山友們的導引布條，避免走錯路。沿路有許多岔路，須注意路線！

沿途泥土濕滑，鞋子、褲管的慘狀 (不應該穿白色的)

17:23 燦光寮日落的閃耀

19:00 帶著頭燈一路摸黑下山，我們最後從慈願寺出口｢噴」出來(真的是斜坡一路往下滑下來的)

在出口附近走了一陣子，我們沿著燒柴的味道，想跟附近人家借補充個飲用水，然後就意外地被留宿下來一起吃飯，真的很感動！

從瑞芳火車站到貢寮慈院寺，第一天走了9個小時18分鐘，步行距離17.46公里。

淡蘭古道北路冒險 Day 2 待續……我想，在新北市政府宣傳淡蘭古道作為台灣的朝聖之路之前，應該先把沿路的指標裝設完整。同行的Lucky說：「我們沿路走來拿出手機查了多少次的GPX路徑，就代表指標少做了多少面！」

NOTE:淡蘭古道北路：指標有缺失，但不失其歷史古道的精彩。