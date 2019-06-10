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「北一段 魅力饗宴」梅雨攪局 馬比杉山前撤退記

2019-06-10 17:35健行筆記 健行筆記Peiyahn Wen

美 麗 與 永 恆 的 信 念此趟行程安排北一段群峰線(未攻中央尖山) , 不巧遭遇梅雨鋒面奇襲 , 往南湖東南峰途中 , 考量 ~ 淒風苦雨+雷電交加+時間緊迫+顧慮新夥伴的困窘 ... 要達陣天涯海角的鳥山-馬比杉山 挺艱難 !? 強攻險阻重重 , 返程勢必摸黑 !經分析討論 : 山永遠在那兒 , 撤退才是勇者 . 擇日再來追求馬姑娘唄 !? 一致決議 : 安全下山才是王道 . 全隊員同進出 ~ 撤退 !夥伴們 一步一腳印在高山森林裡搏鬥 , 同心協力 , 珍惜著彼此情誼 . 雖然風雨中長程縱走艱辛 , 身軀承受勞累疲憊 ... 未竟全程 . 但是我們 ~ 坦然面對 ! 走過了不一樣的路 , 才能看到别人看不到的風景 , 體驗多數人感受不到的美麗心靈旅程 . 內心燃起更堅定的動力 , 支撑著我們繼續向前邁步 . 這 , 就是登山的永恆真諦吧 !?

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988c793c809c9585720af0cd757b6d25.jpg82424466d62e6325f2a243c4982be473.jpg北 一 段 縱 走 的 魅 力北一段(南湖．中央尖山) 不是台灣地理上的地形分區 , 是因位於中央山脈主脊北端 , 岳界為了安排縱走行程所取的名字 .從宜蘭沿台7甲公路往梨山方向 , 經思源埡口 , 抵南湖登山口(或前行勝光登山口)起登→多加屯山→木杆鞍部→審馬陣山(百岳)→南湖北山(百岳)→五岩峰→南湖北峰→南湖圈谷→南湖東峰(百岳)→陶賽峰→南湖東南峰→馬比杉山(百岳)→南湖圈谷→帝王南湖大山(百岳)→南湖南峰(百岳)→巴巴山(百岳)→南湖南峰岔路→中央尖山(百岳)→經木杆鞍部→多加屯山→返回登山口完成O型一圈 .這是諸多山友嚮往 , 也是北雁鍾愛的縱走路線 . 一趟行程下來 , 雖然負重翻山越嶺 , 路途迢迢 , 艱辛歷險挑戰 , 但可收藏八座百岳 . 飽覽美麗杉木林 , 高山草原 , 冰河圈谷 , 絕壁斷崖 , 奇石溪流 , 豐富的稀有生態環境 ... 探訪名氣響亮的南湖大山和中央尖山 二座百岳聖山 . 可說是CP值超高 !

中央山脈北端一嶽一尖的南湖．中央尖 , 無論是從雪山山脈的佇足遠眺 , 或從北二段的側翼凝眸觀賞 . 南湖大山就是一座睥睨四方 , 雍容華貴的帝王霸主 . 中央尖山則是萬夫莫敵 , 無堅不摧的勇猛武將 . 加上周遭百岳雄兵的擁簇 , 此一嶽一尖的夢幻組合 , 總令山友讚嘆 !5789f1c76255bebdcd5e1a2360a2d810.png0afca5f591fb4d52a6d4e0e087ae92f1.jpg

南湖大山

標高 3742 公尺 , 中央山脈第3高峰 , 百岳排名第8 為台灣「五嶽」之一 . 以其帝王相的山岳造型 , 山姿雄偉優美 . 由副峰山群環抱的南湖圈谷 , 谷迴山合 , 是台灣高山最壯麗的自然構造景觀 . 南湖大山坐擁「冰河香味」天成美名的歷史遺蹟 , 台灣最完整多變的冰河地形（壯麗的上、下圈谷） , 唯一的「寒漠」地質 , 媲美於雪山地壘的圈谷 . 有豐繁的高原植物繁花似錦的庭園風光 , 取勝於玉山主峰 . 匯集成百岳精華之大美 , 總是令登山者魂牽夢縈 , 戀慕登臨的山岳殿堂 .南湖生態景觀四季各具特色 . 五月 , 陽光和煦 , 奇岩峰嶺上造型奇特的玉山圓柏老樹 , 傲立穹蒼 . 含苞的高山杜鵑百花齊放 , 連綿的花海景觀 , 在北山-五岩峰的迎賓路上熱情綻放 , 展顏相迎 . 脫俗花蕊 , 令人垂愛 ! 伴著「花之頌」曼妙旋律 ... 翻山越嶺 , 忘卻路途迢迢身軀疲憊 . 白雲深處 , 偌大夢幻圈谷裡薄霧輕攏 , 洋溢天地靈氣 . 群芳仙姿玉色翩翩起舞 , 風情萬種 , 彩繪一幅幅縹緲空靈意境畫卷 .南湖 , 剛柔並濟 , 多姿多采 , 恰似鑲嵌在高山幽谷間的璀璨鑽石 , 熠熠生輝 ... 怎不令人心儀 !?1d3a5bf0534c072ef99ae613fd8d93bb.jpg中央尖山標高3,705公尺 , No 6015 三等三角點基石 , 另豎立著刻有「中央尖山」四字的木樁一支 . 百岳排名第10 , 有台灣山岳「三尖」之首美名 . 位於中央山脈北一段與北二段交接處 , 與南湖大山遙遙相對 . 驚奇險峻 , 偏遠難至 . 耀眼如金字塔山體 , 刀刃般的尖峰 , 迥然聳立睥睨群山 , 彷若帝王南湖側翼昂首英姿的武士 , 冷傲孤絕 !探訪需負重翻山越嶺 , 渡河溯溪 , 攀岩垂降 , 漫長陡峭碎石坡 . 艱辛歷險 , 猶如水陸兩棲特戰磨練 . 難以避免內外無損 , 不易全身而退 . 實無法以一般登山的經驗來衡量 , 歷險疲憊自不在話下 . 連續陡下垂降 , 高遶攀爬 , 兩岸溯溪 , 障礙重重 ... 所幸沿溪谷行 , 斷崖絕壁 , 凌空飛瀑 , 溪谷奇石 , 漂流巨木的驚喜 . 清澈碧藍的深潭溪澗相伴 , 連綿壯麗峰巒 , 遼闊矮箭竹草坡 , 一抹抹絢麗雲彩相待 . 艱困後的甜蜜 , 總讓人回味無窮 !唯探訪不易 , 登上峰頂一睹英姿容顏 , 需天時+地利+人和+ ... 常因下雨天候難前行 , 致不少豪情山友鎩羽無緣 , 落寞而返 . 甚或溪流暴漲 , 受困彼岸耽擱歸程窘境 . 總讓山友迷戀讚嘆 ~ 人生難得幾回中央尖 !?北一段(南湖．中央尖山)主要登山行程安排A. 北一段全程O型環線 : 6 - 7天 .B. 北一段群峰線(未攻中央尖山)  : 5天 馬比杉山&巴巴山 折返 , 未攻C+級難度超高的中央尖山 .C. 南湖主東峰線 : 3 - 4天 此路線很熱門 , 匯集百岳特色景觀精華 . 危險性相對較低 , 路程適中 , 百走不厭 , 堪稱是超完美的初級縱走路線 . 也是北雁極力推薦給山友們 , 欲升級縱走的首選名單 .D. 單攻中央尖山 : 3 - 4天 , 天候因素影響大 , 往返難度超高 , 挑戰性極強 .@ 全程縱走的 6 - 7天順走行程裡 , 只有前二天是較輕鬆的健走 , 接下來的後4天都是天天長程艱辛磨鍊 , 行程是一天比一天硬、困難度是一天比一天高 . 一般來說 , 南湖大山的登山團(主東峰線) , 大多都是登頂前面4顆百岳 , 像是馬比杉山、南湖南峰、巴巴山、中央尖山 後4顆百岳都是較遠的路線 , 挑戰性高許多 .6592517d056a8d14ed182719aa5be6bb.jpg     北一段縱走若依難易度來衡量 : 南湖主東峰線屬初級 , 北一段群峰線(未攻中央尖山)屬中級 , 北一段全程O型環線屬高級 , 單攻中央尖山屬超高級 .師風勇腳隊刻意安排五月縱走百岳北一段 , 趕赴南湖迎接一場紅毛、志佳陽、南湖杜鵑花盛宴 . 考量全隊成員狀況 , 選擇北一段群峰線(未攻中央尖山)行程 : 5天 馬比杉山&巴巴山 折返 , 未攻C+級難度超高的中央尖山 .成員 : 阿全嚮導、成龍、阿旺、俠女、老朱、黃表哥、北雁 .黃表哥 前年6月邀他~ 單攻中央尖山 . 之前雖單攻過不少初級百岳 , 都是輕裝行程 . 不知他連南湖大山主東線也不曾探訪過 , 就大膽跳越三級挑戰單攻中央尖山 . 小白兔誤入黑叢林 ! 因實力經驗不足 , 一場美麗的意外讓他吃足苦頭 , 差點兒釀大禍 . 中央尖山路程令他陰影難消 , 敬畏退避 . 此趟依他心願 , 可彌補仰慕南湖魅力的遺珠之憾 !老朱 是新成員 , 也只是幾座百岳初級輕裝單攻 , 沒有縱走經驗 . 還好長期運動健身有不錯的體能 . 本來他想去嘉明湖朝聖初體驗 . 北雁建言 : 嘉明湖遠在南部 , 以後縱走南二段就可順路探訪 . 力薦優先朝拜完美大氣 , 帝王之尊的南湖 , 離北部也較近 ~ 捨盟主其誰 !?他半年來密集爬山訓練 , 考量或可越級群峰線(避開中央尖山) . 哈哈 , 阿旺隊長&北雁 承諾若以後欲挑戰中央尖山會奉陪喔 !出發前一週查過氣象資訊 : 大多是午後雷陣雨 , 最後一天可能有鋒面降臨 . 可是梅雨季節 , 不時出現天候異常 . 瞬息轉變 , 令人難以捉摸 . 去或不去 !? 雖有點顧慮 ... 想說 , 路徑良好 . 一顆炙熱澎湃的心 , 終究抵擋不住想望 ~ 再度奔向南湖 , 體味年度高山杜鵑花綻放的魅力 !  (有此一說 , 花況三年一輪極大滿開 , 怎能錯過 !? )預 定 行 程D0 . 5/14 13:00台北 - 宜蘭 - 沿台七甲線往梨山方向 - 17:00台七甲59.5K 環山 (小明登山協助站 民宿)D1 . 5/15 中橫宜蘭支線(勝光登山口)→勝光山→6.7K登山口→多加屯山水利三角點→木杆鞍部→新雲稜山莊(重裝約需6小時)D2 . 5/16新雲稜山莊→審馬陣山→審馬陣山莊岔路→南湖北山→五岩峰→南湖北峰→南湖山莊(重裝約需7小時)D3 . 5/17南湖山莊→上圈谷→南湖東峰→陶塞峰→南湖東南峰→岔路口→馬比杉山→岔路口→大濁水南溪→陶塞山屋舊址→主東鞍部→南湖山莊(輕裝往返約需11小時)D4 . 5/18南湖山莊→主東鞍部→主南岔路→往返南湖大山→南湖池山屋舊址→南湖南峰岔路口→往返南湖南峰與巴巴山→南湖山莊(輕裝往返約需10小時)D5 . 5/19南湖山莊→南湖北峰→五岩峰→南湖北山→審馬陣山莊岔路→新雲稜山莊→木杆鞍部→多加屯山水利三角點→6.7K登山口→中橫宜蘭支線(勝光登山口) (重裝約需12小時) 實 際 行 程D0 . 同上  D1 . 同上  D2 . 同上D3 . 5/17南湖山莊→上圈谷→南湖東峰→陶塞峰→南湖東南峰 撤退(放棄前進馬比杉山)→循山羊足跡獸徑下撤→和平南溪→南湖東鞍部→南湖山莊 (天候不佳 , 有些團隊山友取消未進駐 , 尙有空餘床位)D4 . 5/18 (取消南湖南峰與巴巴山行程)南湖山莊→南湖北峰→五岩峰→南湖北山→審馬陣山莊岔路→新雲稜山莊 (天候不佳 , 團隊山友大多取消 . 除了友隊2位山友留駐 , 師風隊臨時改變行程入住 , 差一點包場了! )D5 . 5/19新雲稜山莊→木杆鞍部→多加屯山水利三角點→6.7K登山口→中橫宜蘭支線(勝光登山口)→台七甲59.5K 環山 小明登山協助站 盥洗→宜蘭員山鄉橋頭風味館 慶功宴→羅東→台北【健 行 歷 程】D0 . 5/14  12:30台北→14:00羅東(會合)沿台七甲線往梨山方向→南山→思源 →勝光→16:30台七甲59.5K 環山 小明登山協助站 (民宿) .  14:30 離開羅東 , 沿台7甲公路往梨山方向前行 , 城市的喧囂漸漸淡去 . 車行在蜿蜒在群山茂林間 , 遠處山巒起伏 , 清新山野氣息逐漸開展 ... 路經南山、思源啞口、勝光 16:30 來到環山的小明山友協助站(民宿) , 與從梨山方向過來的阿全&成龍 會合 .249732f67686d5adb7fa40df2f971b21.jpgD1 . 5/15 08:15中橫宜蘭支線(勝光登山口)→勝光山→ 10:40 (6.7K)登山口→11:50松風嶺 (午餐)→13:15多加屯山水利三角點→15:00木杆鞍部→15:30新雲稜山莊7:40 驅車從環山出發 . 08:00 抵達勝光登山口 . 勝光登山口是登北一段最常被利用的登山口 .50c5256082d04e59680d9e638a1d6650.jpg稍事整裝後 , 08:15 起登 !  開始腳踏實地一步一腳印的登山體力考驗 !北雁 依然押後鎮守護衛 . 懷著探訪老友般期待心情 , 踏上北一段的道路 .c970e43c2e192a0dbb5f83e2ee0075e5.jpg陽光普照 , 藍天白雲 . 水泥路面蜿蜒向上 , 路過果園區 . 1bcda48278ef4176009500994840167a.jpg接著土石路面 , 依然蜿蜒向上 , 穿越菜園區 . 過水池 , 上到樹林前的一方空地 . 但見路旁邊坡有一棵獨樹一格的松樹 . 呵呵 , 可做為迎賓樹地標哈 .9d68432435279badf7a5edda1dad0702.jpg續行 , 沿稜線一路陡升上爬 , 穿越筆直的杉木林區 . 山徑上一如中級山樹根多的特色 , 往來要儘量避開勿踩踏 . 潮溼天候要更加留意 , 以免滑倒扭傷 .cad7daacecbd7a3106f227c4cde8a840.jpg老朱是縱走新兵出征 (诶 , 是將軍喔) , 爬初級百岳是5年前的事兒 , 高山體驗顯現不足 , 這也是北雁出發前的疑慮 !? 他跟著前方隊友的快速步伐 , 似乎亂了自身節奏 !? 有點適應不良 , 心肺呼吸急促 . 漸漸跟不上隊伍 . 北雁押後 , 亦步亦趨地緊跟著守護導引他 .上爬200m高度 , 接上防火巷稜線 , 向右續行 , 10分鐘後來到林道4K勝光山 , 此行的第一座山頭 H2285m , 有一台灣省政府圖根點 .fda977966fae6dfd13ad7da543b2ff57.jpg來到710林道 , 往思源登山口、雲稜山莊6.9K登山口、勝光2.3K 三叉路 . 巧遇16人友隊欲縱走北一段環線全程 , 彼此相互招呼 ~ 加油 加油 加油 ... 也意謂前面4天行程會相同 .dd063ac619b17b49e7369f8a0edea28d.jpg之後 , 行走在平緩的林道 , 悠閒享受２K的林蔭道路 . 063f85f99265c9d79ab0c9482e3a115f.jpg10:40 來到舊登山口 (6.8K) , 以前710林道沒有崩塌 , 車子可以一路開到這裡喔 . 瞧 ! 一旁這株大鐵杉樹用柵欄圍了起來 , 留下昔日遭到車輛撞擊的傷痕 .a3a39c2ea30f89f3b7728a48b59c3aff.jpgb06919730fa54c5d05eaca2d858e5962.jpg前方設了一座簡易廁所 . 若再往林道裡頭延伸 , 不遠處可聽到隆隆水聲 , 應是山谷水源 . 登山口前寬敞 . 有些山友會選在此處紮營過夜 .此處是往來山友 , 必定會停步休息交會地 . 在此休息 .a774f8f2f675c2e6645e598c9953c8bd.jpg353b5bf79fd0b0c18f6787c6878d289d.jpg友隊美麗大方的姊妹花 .等一下就要一路陡上了！ 今天的目的地 - 雲稜山莊 , 還有4.9K .9709b1b80325b73a9d5905365e86680c.jpg11:00 林道登山口續行 , 在清幽的樹林間一路爬升 . 此時 , 山徑兩側粉多小家碧玉般的志佳陽紅色杜鵑花綻放 , 宛如鄰家姑娘熱情招呼 ... 讓人忘了勞累 !61c83373488ea29c275498097c8c10b8.jpg35bfe4057d0753b41abe5ced1d51d80e.jpg0f8cf68e00ad3a2392698f2833c275c4.jpg89c452993db02b69de8938ceef72f305.jpga1bb29834cedd49e26b328e6647c061d.jpg11:50 來到 8K 松風嶺 , 景色格外清幽 , 在此午餐休息 . 此時 , 薄霧輕攏 , 微弱暖陽穿過葉隙篩落林間 , 幾許迷濛夢幻 ... 微風徐徐 , 舒適得讓人有點兒慵懶 ...35dc2d97c8e074f8b4f560ab6b864f21.jpga6290af8ecf045590e1d75ece3d991de.jpg4fcd01c9c5086d5510e2a28c11a6e3b4.jpg續行 , 平坦寬廣的松林大道 , 猶如鋪上迎賓地毯 . 沿著松風嶺稜線走 , 真是愜意啊 ～5ba6fe85a3f09057d6e64e0943e7ebe2.jpg8.4K 處有一雨量計測站 .94d6e955bee33fb75bfc3ab427ae5c63.jpgc840e98b5bc49dc4dfd74420a0ac174a.jpg續前進 , 平緩上升一小段距離 . 13:15 來到多加屯山前峰 , 山字森林三角點 . 此處不是真確的多加屯山 . 多加屯山在前方9.3K處 .0ae18b7615de9c1c4990eea8d2936b16.jpg小腰繞往上爬 . 爬上與平岩山延伸過來交接的稜線 . 平岩叉路是一處重要的路口 . @ 平多縱走 - 是一條熱門的中級山路線 , 從青葉農場上爬平岩山 , 再連接到此叉路口 , 再下降到勝光登山口 .箭竹林夾道 , 上爬一段坡 ... 進入林木區 .5999a9e79a42e514acf148492f3e8557.jpg出了林區 , 來到視野開闊處 . 此刻 , 雲海翻騰雖美 . 可惜雲層籠罩 , 天空一片白霧茫茫 . 無緣眺望南湖大山、中央尖山、後方更遠處的聖稜線延綿景觀 .d1d8c91f97cd2d297bef21d659282512.jpg前行下降一段距離後 , 又開始爬升約100m高度 .9b840a3f46630c8e975a104ac2765b14.jpg13:30 來到9.3K處的多加屯山登山口 . 上山方向步道的左側 , 放下重裝 , 箭竹林鑽進去2分鐘就到了 05c07cab5eb3393606e089ebd73e14cd.jpg多加屯山 H2795m , 三等三角點 , NO.6326 .964308b9d0e880126cab1f9cafd71c97.jpg翻越多加屯後 , 下坡的多 , 爬坡的少 , 背負重量也覺得輕鬆了.11K處的巨大倒木 , 感恩 ~ 善心人 ! 貼心的設有ㄇ字釘當踏點 , 讓山友得以輕鬆跨越倒木 .dd3fa57c7f7f12bf2c34c25f3f8b1bf2.jpg5a0058d5b484f4de35dcd0cac7af4ad9.jpg繼續往前行 , 一路下降15:00 來到木杆鞍部 (11.1K) .  * 此處右叉下切為單攻中央尖山的路線 , 先陡峭直下切1.7K , 左右來回穿越攀爬密布濕滑岩壁大石的乾溝溪至南湖溪山屋 . 也是前年夥伴們單攻中央尖山的往返必經的路徑 . ( 讓黃表哥吃足苦頭 , 返程負重從中央尖溪山屋艱辛直衝至南湖溪山屋 . 又續上攻乾溪溝 , 力不從心 , 爬攀岩壁時意外失手滑落險象環身 ... 幸北雁鎮守護衛 . 此後力氣幾乎放盡 , 返程一路恍神 , 憑意志力支撐 . 隨後阿旺隊長又加入協助 , 貼心周全引領 . 走了16小時終能平安摸黑下山 . 這讓他念念難忘啊 ! ) 經這慘痛教訓之後 , 徹底認知改進 ... 此趟 , 事前他做足了充分準備 , 裝備輕量化 + 勤爬山 + 重裝訓練 ... 充滿自信力 !0c3be658b44efd90802ed3683f989350.jpgaec2a5fd2f3d4accc37cc170863784e2.jpg繼續前行 , 再往上爬上一個小山丘坡道 .  又下降了一小鞍 ...af16baf4181b89afe98765abbf51f25f.jpgd76215d9ae9edc056cbd667905b9e15d.jpg離開主線 . 往右下走了幾分鐘 ... 15:30 抵達今天的歇腳處 11.7K 雲稜山莊 . 這山莊向來很熱門 , 床位難抽啊 ! 房間內部左右兩邊上下舖 , 共有55個床位 . 山莊匯集各路山友 , 洋溢健康活力 ... 今天 , 山屋爆滿 , 山屋外的草皮區 , 也搭起數頂帳篷 , 熱鬧啊 !師風隊本來沒有申請到稜雲&南湖山莊的床位 , 準備搭帳住宿 . 但是一星期前的梅雨鋒面 , 連續強降雨恐使不少山友團隊退卻 . 我們粉幸運二處全程都補上了床位 , 免除露營的麻煩 .8840cb053fc10507f35cab137ca919c5.jpg天黑後 , 外頭下起雨來 ...師風隊夥伴們活力十足 , 悠閒地在床鋪上歡聚餘興活動 ~ 瑜珈拉筋+聊天+小酌暖身 (此趟 阿全+阿旺+北雁 慣例各備一瓶單一純麥威士忌美酒上山 . 呵呵 , 負重當然要揹CP值高一點的 , 才划算呀 ! 黃表哥+老朱也各備一瓶 , 為了不增添他們負重 , 放在山下首日會合+慶功宴 歡飲) .bdc0af4b137d152ddb06daac4a50f8d2.jpg與來自板橋&萬華攀岩店的友隊2美女交流互動 , 做瑜珈舒展拉筋運動 .80bbb21e38b876a1f8026fb15ea43879.jpg早上巧遇的商業團友隊16人大多早早躺平 , 累癱唄 !? 回想 ~ 今天背重裝從登山口 , 經松風嶺、多加屯山、木杵鞍部 , 一路陡升5、6OOm一般山友若行前磨練不足 , 真的會覺得很累 ! (不過 , 夜裡多數山友似乎睡得並不安穩 !? )長程縱走第一天總是特別累 , 遠離文明深入高山荒野 , 會漸漸適應環境 , 習慣肩負的重量 .夥伴們 20:00 就寢 , 明天還有很長遠的路要走 .@ 山莊定時有提供太陽能照明燈光04:3020:00關 .D2 . 5/16  06:30新雲稜山莊→09:15審馬陣山→10:15審馬陣山莊岔路→11:30南湖北山(午餐)→五岩峰→14:00南湖北峰→14:30圈谷南湖山莊夜裡下了一場雨 . 05:00起床 , 晨霧籠罩 .收拾好裝備 , 吃了熱騰騰的早餐 . 06:30 霧氣漸消 , 由雲稜山莊出發 . 今天預定要推進到南湖圈谷 , 重裝要爬升近1000m , 算是場硬仗 .開始先走一小段0.7k落差200m下坡路52d5f815d1bb42fe350bb4a7de02c2a1.jpgc86c0c664ee69e4d083a067956d83c4c.jpg不久 , 便一路陡上坡路段 . 老朱 缺乏高山實地磨練經驗 , 昨晚沒睡好+心肺功能適應不良+負重 ... 呼吸急促 , 走走停停行動力有點兒緩慢 , 常和前方隊伍拉開一段距離 . 北雁依然押後 , 亦步亦趨地緊跟著守護導引他 ( 趁機也就多拍攝些美景咯) . 前方夥伴們默契好 , 不時定點停下等待 .55dfd9a2198eb96bb0aae39b77177bfc.jpg薄霧輕攏 , 穿梭黑森林 . 漫步在清幽的林間 . 陽光灑在猶帶露水的枝葉上 , 散發著幽靜雅致氛圍 . 5481bccebbed74cd04cc1fc4493a03fa.jpgcb270fe3652bcd7e67b29d5af59ab2b4.jpg爬了一段濃蔭的杉木林坡道 , 正要越過巨大枯幹倒木 , 眼前突然一亮 ! 瞬間 , 陽光穿越薄霧 - 曙光乍現 .被林間這神奇曙光美景 , 給震懾住了 ! 頓覺有一股神奇魅力 ~~~118c19362f288f73a50476e7b1dd6f65.jpg7ad2b7ce5fcc98848391a266a70c9688.jpg走著走著 ... 瀰漫的雲霧似乎漸濃 .終於走出了森林的包圍 , 視覺突然豁然開朗 . 坡地裡一欉欉紅毛杜鵑花綻放 , 令人雀躍 !1447535638c994237ca1145ae3058a2f.jpga3a7f98f4619c757b558619b4f658f6a.jpgf6593443d32766c521ad009fe94280a5.jpg09:15 抵達審馬陣山登山口 (15.8K) , 審馬陣山離步道很近 , 放下重裝 , 輕裝上審馬陣山 . 3-5分鐘就登上審馬陣山 , 百岳排名83 , H3141m , 三等三角點 NO.6325 .610fa5837720fc06ecac7d669ffc34d4.jpg審馬陣山是南湖群峰的前衛峰巒 , 不起眼的小山丘 , 卻是植被景觀的分界點 . 也是心情的轉捩點 , 從喬木深密的濕冷黑森林中辛苦的爬到這裡 , 之後則是寬闊短箭竹的大草原緩坡 , 可以歡欣地遍覽細數雪山山塊等百岳名山 .路旁盛開的高山杜鵑夾道相迎 , 鮮嫩欲滴 , 就像嬌羞可愛美姑娘一樣 . 超凡脫俗 , 清純地令人垂愛 !f6802f1bb8ab793d8291c6184c8e71e1.jpgb367d2e47de1e143eaa03ddf068d9463.jpgeb55aff9e26ffb2ea6eb485dd79c1238.jpg返回登山口 , 巧遇從圈谷返回的山友 , 熱情寒暄 ...550dc1251dbdbccda7f6f112abe10653.jpge16abb2f0c1b9e787170ae5a3ef9ec6a.jpgad5a16dcca7f91975a3f34a8837dc580.jpg背包上肩 , 繼續朝下一座百岳 - 南湖北山的彼方邁進 .094856c33706c28c00b9c83f1b205c0f.jpg91e0cc63d3e38d89732a52572a260d7b.jpg上爬一小段坡道 , 出了樹林 . 過16k後 . 10:15 來到審馬陣山屋三叉路空曠區 . 緊接後面行程又是迤邐1K餘美麗 審馬陣草原 . 沿著箭竹草坡 , 隨著山勢起伏 , 漸漸向上漫行 ... 這是一段非常漫長的草坡 , 但爬行愈高 , 視野會逐漸開闊起來 . 遼闊高山草坡 , 會讓人心曠神怡 !  98497bc8e9cc8a7741f7677fb2a0f197.jpg5e997198fb57d1d19532e356517c5b21.jpg3c237e9f1abb55ffbcf138dadefbc7d0.jpg五月份天氣晴朗穩定時 , 可欣賞群山美景 . 雪山山脈從最遠的大、小霸尖山、聖稜線、北稜角、雪山 , 如長城屏障在遠方 , 一清二楚 . 近看中央尖山就像頂天金字塔 , 南湖主峯猶如帝王霸主 , 雄據在前方 .箭竹草坡山徑一路迤邐緩上 , 横切審馬陣大山雖漫長 , 但是360度廣闊視野高山杜鵑綺麗景色 , 總讓人迷戀 ... 忘了重裝勞累 .站在審馬陣草 , 看到2000元新台幣圖案場景 . 右前方可看到中央尖山英姿 , 正前方南湖大山更顯示了它帝王將相般睥睨四海的山容 .回味 ~ 那一年五月的審馬陣草原 ...d85735fd62e504426f1f6c4251f8f813.jpg7f6d3313891578b9fe1c1367540569bd.jpgd89e451c575377e8395b128c6e6f06f8.jpg31fca9e8dead864e8451cc119453c20b.jpg爬山的都知道 , 苦盡甘來翻上稜線後 , 美麗的山景就此拉開序幕 , 是老天爺的恩賜犒賞 . 此時 , 白茫雲霧籠罩 , 無緣欣賞層巒無敵大景確有點兒遺憾 . 不過 , 能欣賞著沿途高山杜鵑花綻開的美景也足以安慰啦 !來到開闊的審馬陣草原區 . 嬌美的紅毛杜鵑綻開點綴期間 . 漫山遍野雪白色南湖杜鵑花 , 遭遇前週梅雨強鋒摧殘的 , 諸多凋零呈黃褐色(茶色)  , 有幾分落寞蕭瑟美感 .58913366a18feb946716ca0c83963cac.jpgc47f077e67a1c1d77013d89228df9e82.jpg33f37414ab7caf652441c555c4dbc4d2.jpg425fdf030048cb057c06ed84e8116701.jpgbaf2bf8198ceee1fa25d517c1b386466.jpg沿著一叢叢杜鵑夾道蜿蜒山徑上行 , 轉過山頭 , 眼睛頓時一亮 ! 迷霧中 , 幾處山坡上美麗杜鵑花叢延綿不盡 ...抬頭望向斜前方 , 霧中隱約窺視那幾些上上下下尖尖的山頭 , 就是五岩峰了！ 不遠處一欉欉盛開的南湖杜鵑花蔓延 , 開心地穿梭其間 , 攝錄下這一朵朵美麗的姿容倩影 . 回想著那年盛開景象 , 一片花團錦簇 , 美的夢幻 ~ 直讓人難以忘懷 ...  17120e3a51a5a82c6ec0a38434d461b6.jpg5c2c0ffd9573f9fedf81f17bcf5de9ba.jpgca8c508a6b26be396859d245d8e5bda4.jpg08f082aefde1f7990503d970de7675dd.jpg11:30 主稜岔路口 . 抵達南湖北山登山口 (19K) . 卸下背包 , 要在此休息午餐 . 先輕裝上南湖北山 (5分鐘可達) . 登上南湖北山 . Ｈ3536m , 百岳排名 22 , 三等三角點 NO.6330 .96a1de8cea2f9fa692b0aed2953665c5.jpgd09ca3c99dd0237f52b9770e0b5261a2.jpg這裡是蘭陽溪源頭！宜蘭縣政府立有"蘭陽溪源頭"石碑 , 它是宜蘭大同、南澳鄉跟台中和平鄉的交會點 , 也是大濁水溪、蘭陽溪 、大甲溪三條台灣主要河川的發源地與分水嶺 , 地理位置十分重要 , 登山界把它列為十崇之一 . 地形平緩 , 豪不起眼 , 反而接續巒峰迭起的五岩峰 - 南湖北峰 , 虎視眈眈於後 .五岩峰其東面是整面的崩塌地 , 大濁水溪將它切割成一個千仞深的大崩斷崖險惡地形 , 望之讓人心生畏懼 .184f3d3c39389bab39081febde74bdf5.jpg593b2c50e6cf7b198ad8d70ece3e9d56.jpgc5a28f05fb2e10484e67153d2e07f704.jpg午餐 , 北雁 提起上回幫忙從雲稜山莊揹水到此 , 供餐飲用 . 阿全 頓足打趣地說 : 對喔 , 哎呀 ! 這趟怎麼沒想到 ~ 讓你再揹一次 !? 哈哈 , 這趟有年輕力壯的成龍好夥伴代勞啦 ~~~山上下起霧雨了. 夥伴們 趕緊起身 , 先穿上雨衣 (雨褲視雨勢再定奪) , 配備整齊 , 準備迎戰 ~光明頂 ! 一場比武大會就要展開咯 . 四大門派獨門登山劍集結 , 要黑黑雁 ? 嘿嘿嘿 , 儘管出招吧 ! 哈哈 , 孤雁大俠從不枝節配啥劍 , 輕功幻化 , 無影無招94絕招 .49c9f775f357ee804c33be63acb1a3dd.jpg12:30 續行 ~ 草原地形在南湖北山結束 , 緊接著是險峻聞名的五峰岩 , 這段路顧名思義就是要攀爬五座岩峰 . 東側是大濁水溪萬丈千仞的懸岩深渊 , 在山稜線上必須小心翼翼的沿著巉岩猿攀穿越 ... 還好有繩索做確保 , 只要戒慎專注 , 即能安全通過 .de4d85b276dcc85c9c9856e17d83e05e.jpg沿著稜線前行 , 路徑清晰蜿蜒起伏 , 時而上 , 時而下 , 轉過幾個小山頭 .沿途東側(左方)臨崩壁有多處危崖 , 風大迷濛霧雨中暗藏險象 . 還好有設置圍繩 , 務必小心別靠太近以保安全 .4ced98abd5edc4c8bbde6d7b366272b2.jpg63506a93b4e5d3f9554186b3d2b43383.jpg436ecc769e2fde3a07c14eb7f90e29ea.jpg62778dd986ace51c3879f123e20d32bb.jpg4cb75417a67d40d38238cf91170df655.jpg74b6f47ffcc0b059f26aec4346ba2826.jpg83ad671442fecf7d64d2ebd7fdde2503.jpg老天爺有時陰霾 , 有時霧雨 , 使得花兒盡情地展現 ... 把這薄霧細雨中 , 曼妙仙姿的萬種風情景致 , 貪婪地收藏起來 !a7d6b87bde5e75ed2413e9f872508d26.jpg一瞬間 , 雨勢趨大 . 眺望遠處山岳 , 全淹沒在一片白茫茫之中 . 下方朦朧的山林 , 顯得飄渺而神祕 . 透過雨霧 , 雖然只能看到近處山坡連綿的杜鵑花欉 , 但已足夠讚嘆 !7dd2436092b5b4d8bf280d0302046266.jpg795e6587ce1d7ebbb40e3e1ea32b571b.jpg94c143c0c938a1248f4c5bc6df90a10a.jpg前方陡峭岩壁 , 需拉繩奮力攀爬 . 狹窄路徑上 , 巧遇一大隊山友下撤 , 造成塞車啦 ! 霧雨瀰漫 , 能見度已經不高 , 只能一步一步小心爬上去 .88d585f26c2c9d08513ca381c45270e2.jpgf015ae60fde23a45432817b54a5dff43.jpg421971a4b343fcdfc9d03b0558fefb9c.jpg呵呵 , 北雁大俠 飄飄灑灑的遨翔  千山我獨行 , 不必相送 ...09456bb80cbaf498864cb12796151572.jpg行到水窮處 , 坐看雲起時 ...22c135c584642f81bdaaca2a5ff999e4.jpg山重水複疑無路 , 柳暗花明 ... 在奇岩間小徑走眼前豁然開朗 , 掩映在岩壁背後方 , 是一塊令人耳目一方小地 , 周遭令人驚艷 !db835d9a400519195fe1c5f3505c6c13.jpg795c995be09e06afe37bcd2dd3919590.jpg5eb8c5c26c041312571a457574349ca1.jpg來到這處小開闊地 , 周遭密布一大片樹靈老而彌堅的玉山圓柏 , 彷如魔域境地 . 每株的造型迥然各異其趣 , 猶如群魔亂舞 , 也似龍飛在天 ... 隨著不同山友發揮豐富的想像力 , 各自感性去定義唄 !?4bae7270dfbbb5be15c39f3842b12a37.jpg6944a7d195d1f9472f18dfd1e9fbc57f.jpg這些玉山圓柏歷經千百年風霜滄桑的軀幹枝椏 , 奮力伸向蒼宆 , 展現堅韌不拔的意志力 .ee68dde51af8c16d22a5da603d2ca501.jpg眼前高崗上有一奇石 , 往上一站 , 腳下萬丈斷崖 , 真有種豪情壯志的ＦＵ ...2676114916af2e7dd6dc878b9e3f1de9.jpg1d1b8f9b530b090370fcbe7a49b4fa63.jpg樹姿奇特的蒼勁圓柏樹 , 堅韌矗立 , 伴著嬌柔的高山杜鵑花 , 映襯著五岩峰的險峻 . 景觀脫塵絕美 ,2b18a81ae39490cdcc8afc58d63ae103.jpgd337eb317fb6aef8cba52d43f5e2db41.jpg01afed812803969f541590d052e4c1bf.jpg來到一個山崗 , 雨勢小了 . 山巒景致 , 漸漸展開 ... 從山腳一直盤旋而上的山巒 , 高低起伏 , 如鏈似帶 .輕霧繚繞 , 又像行雲流水 . 漫山連綿杜鵑花欉若隱若現 , 虛無飄渺 , 恍若蟠桃仙境 . 粉紅、紫紅、黃、茶、白色杜鵑花仙子翩翩起舞 , 如夢似幻 . 怎不讓人醉心 !?da5177d05e3bf95e1aed7bd5d4cf1f56.jpg8ab3ae22aee5e111d72ed8d559da9bfe.jpg5506f0ea7e01c9a5b78600951075ecb3.jpg朦朧的雨霧中 , 杜鵑花像天仙般舞動美麗身軀 , 曼波起舞 ... 蒼海一生笑 , 心在雨的旋律中飛揚 , 多瀟灑飄逸啊 !陣陣霧氣飄移不定 , 花兒時而露出純真笑靨 , 令人憐愛的天真模樣 . 時而猶抱琵琶半遮臉 , 欲語還休的嬌羞倩影 . 時而薄霧茫茫 , 霧裡看花 ... 令人如夢幻般無限遐思 . 不時停下腳步 , 被這呈現眼前 , 變化莫測的景象眷戀不已 . 每次移動一下腳步 , 都感受新的驚喜 . 每向前一步 都有點不捨 ...4c630a1e66db343ad5ed90f1bf98c03a.jpge52cc09a698eea7cdb25920fc72df9b2.jpg漸漸雨又大了 , 雖然不方便拍攝 , 鏡頭出現霧氣 , 沾上雨水 ... 也阻擋不住 留下下美好倩影的衝動 .每登一段岩稜石階 上高點 , 停下腳步 , 看看詩意的景色 . 咀嚼一下 , 雨中登山的特別感受 . 艱辛中 回望腳下來時路 . 悠然間 , 滿是得意之情 , 忘了勞累 ...f10effaec5e23bb70fd1e391cabe825f.jpg2683ab1eac73abd0c80693525485d104.jpg夥伴們相互關注提示 , 專注確保每個踏足點的安全 , 小心翼翼地奮鬥了一個多小時順利通過五岩峰的考驗 .4a74ead15ab8f9fed0b37e86ddbc4f6c.jpg5cfa2b9ea9eccc157f6a5f8a0c6b127a.jpg0fcef807ff19dc9b89b3fd56f2eebb27.jpg14:00 來到南湖北峰岔路點 (不列入百岳) . 夥伴們已經等在那兒了 . 到此 , 今天的爬升就結束了 .2a4cb88df36b29b67d73dec925d43aaf.jpg@ 候明朗時 , 登上北峰 . 眼前豁然開朗 , 又是一番截然不同的景象 . 佇立在北峰峰頂 , 居高臨下俯瞰 , 可以清楚的看見南湖上下圈谷特殊的地形地貌景致 . 眺望峰巒 , 由主峰、東峰、東北峰、北峰所合圍而成的超級大圈谷 , 被一條南北走向的小丘稜分界成上下兩處 . 這是億萬年來天然的冰河遺跡 . 渾然天成景致 , 在藍天白雲的襯托下更顯得明媚迷人 , 撼人心弦！若是薄霧輕攏時 , 映襯著高山杜鵑花又是另一番夢幻絕美 . 讓人醉心 ! 南湖 , 可說是鑲嵌在台灣高山絕無僅有的瑰寶 .ae8e56531ac0d38d7b68e2e766a4bb5b.jpg67a17e689ee714309614257c0bb76dd2.jpg07558e73fab99b2c99b28738552d4eb5.jpg側身擺個展翅飛翔狀 , 忘情地振翅狂嘯了起來 ... 南湖 , 南湖 , 南湖！北雁又飛來了～～～91f85cb62005b29ae9495eec808a5363.jpg此時 , 強風苦雨 , 濃霧瀰漫 ... 能見度不到20m , 遠方一片白牆 . 短暫佇立 , 想像 ~ 居高臨下俯瞰四周群峰環繞的圈谷 , 谷地下方有一小小夢幻山屋 , 即是南湖山莊 , 是山友的夢想之家 . 它是此趟夥伴們要住3晚的溫暖庇護所在 .緊接而來的是沿著直洩220m標高的碎石坡山溝下去圈谷 , 南湖山莊就座落在下方谷地 . 這段有名的碎石坡 , 挺美滴！也是北雁喜愛的坡道測試場地 .一段220m落差陡下碎石坡路段 , 不免讓人躊躇恐懼 , 其實只要保持微側身及重心 , 讓身驅保持平衡 . 腳步運動節奏和碎石坡度滑動 , 力求相近頻率 . 腳步快慢 , 虛實的節奏要巧妙搭配 , 類似溜冰、體操動作 , 若平時有練習經驗 , 就能得心應手 .5cadb508b0a94f8ad69ba01f6be8e63b.jpg一轉眼 , 但見夥伴們已下至碎石坡半山腰處 . 北雁 展翅啦 ~ 幾波段迅速輕快移動後 , 很順利趕上了  . @ 之字形陡坡碎石路徑一路往下 , 中途右轉彎道 , 在其左側有斷崖 , 務必注意安全 . 尤其迷霧中 , 更要特別留意 ! d0ee1782a9dacd5f172d29969e1274a2.jpg下了碎石坡 , 接溪谷小徑走 . 一欉欉盛開的杜鵑花 , 散佈在雲霧飄逸的山坡上 . 不久 , 映入眼簾的是今天的落腳處 - 南湖圈谷山莊 .14:30 又來到南湖圈谷的南湖山屋 . 這個山屋是位於放射狀登山路線的重要中心點 . 這裡的床位只有40個 , 經常爆滿不敷需求 . 上回來此地 , 因天候不佳因素 , 眾山隊山友受阻五岩峰而撤退 , 我們卻順利穿越 , 幸運包場了 .a0351a3115e67832c5f2a81fc7163248.jpg卸下背包整理 . 夥伴們催促 ~ 快去廚房喝甜湯暖暖身子 ! 山上的天氣真是瞬息萬變 , 透過窗櫺 , 察覺烏黑的天空瞬間亮了起來 , 雨霧似乎消散了 !? 吃喝稍後再說唄 ! 迫不及待地走出山莊 . 彷彿穿越時空 , 栽進了世界的另一扇窗 ... 獨立的南湖山屋 , 宛若 世外桃源 . 座落在圈谷下方廣闊的谷地裡 , 四周高山環繞阻絕 , 遼闊原始自然景觀 , 寧靜 祥和 , 洋溢幽美詩境 , 令人驚豔 . 穿越時空 , 愛上她 ! 25f5315b516230c288f049204f4d81b7.jpgd4e5a9691e27f479de7bfec03fe5f027.jpg雨霧浸潤著嬌嫩杜鵑花 , 晶瑩剔透 . 薄霧山嵐飄逸 , 更顯現婉約柔情 ... 詩情畫意 .71c782c3266ffaeb5e6290b4b494682e.jpg眺望遠處圍繞山谷的巍峨山峰 , 頂上籠罩著厚厚的雲層 , 多了一份神秘的敬畏 . 但見南湖大山下方隘口 , 有強大氣流向上湧起 , 引動雲霧快速向上下圈谷飄移 , 氣勢萬千 !d7be287251af0f17126e694fdfb13fac.jpg往前方碎石坡頂上看 , 山脊上的北峰岔路口 , 若隱若現 . 看起來近 , 可是要蜿蜒迂迴山徑 , 改天返程爬起來還挺費勁喔 .f79ed94ce25daf0675e078ce4181bbbf.jpg這谷地的風景美極了 ! 足以一掃今日的疲勞 ~~南湖大山龐大帝王般山軀偉岸傲立在旁 , 山友就是前來朝聖的子民 . 上下圈谷一年四季都有風情萬種不同的景致 , 從春末夏初開始 , 到處綻放各式各樣花朵 , 爭奇鬥艷 , 熱情迎接登山客的拜訪 , 成了色彩繽紛的圈谷花園 .山莊右側小徑下方有條潺潺小溪流 , 溪水冷冽甘醇 , 終年不斷 . @ 不過 , 高山上務必要做好頭、腳、身體的保暖 , 避免以身試冰冷溪水 , 易受風寒傷身 . 見友隊16人有一青年仗勢年輕氣盛 , 竟跑去梳洗身子 . 急壞了經驗豐富的老驢者告誡一番 ... 次日 , 果真應驗 ! 小伙子坦承身體出現不適症狀 .爬山最幸福的事 , 莫過於晚上可以大口吃著熱騰騰的大餐 . 晚餐後 , 照例來些娛興節目 , 閒話家常 ...b36330a2b7108f6b3b4570308d2d3cd1.jpg諾大圈谷 , 不久就被黑暗籠罩吞噬 . 雨霧迷茫 , 天地一片靜寂 , 在這虛幻廣寒天宮 , 何似在人間？今夜就在這個由主峰、東峰、東北峰、北峯所圍成高原盆地的南湖圈谷的山莊 , 享受著難忘的夜晚 .20:00 準時就寢 . 晚安 , 南湖！ 相信夜裡有甜蜜的夢 , 夢裡也會微笑 ... D3 . 5/17 (原預定) 南湖山莊→上圈谷→南湖東峰→陶塞峰→南湖東南峰→岔路口→馬比杉山→岔路口→大濁水南溪→陶塞山屋舊址→主東鞍部→南湖山莊(輕裝往返約需11小時)(實際行程) 05:45南湖山莊→上圈谷→07:30南湖東峰→09:15陶塞峰→10:15南湖東南峰前撤退→10:45循獸徑下撤→11:30到和平南溪→14:15東峰鞍部→14:45南湖山莊 .清晨 , 在天未亮4:30起床 . 早起寧摸小黑早出發 , 可早點回到山莊營地 . 減少日落後摸長黑困境 , 是登山奉行的不二法門 .走出山莊 , 環顧周遭濃得化不開的霧雨 , 直覺天候更糟 !? 今天迎戰11小時的超遠路程 , 將是一場硬仗 .05:45 頂著淒風苦雨 , 踏上征途 . 今天輕裝要連闖三關 , 先朝著南湖東峰出發 .  向著南湖大山東峯的山徑 , 緩坡上升一段路後 , 沿著山溝旁路徑上爬 . 來到路標處 , 溪溝右直上為傳統上鞍部路線 . 取穿越溪溝到左岸上行 .d47d74eede5dfe43245def2415c145ff.jpg一路在濕滑油亮的亂石中陡上奮戰 ... 老朱狀況 , 依然走得艱難 !?穿越重重亂巨石陣 , 續行 ~ 陡上長段碎石坡 , 踏著如荒漠般板岩碎屑地形奮力前行 ...6e4872899c064249b145da3a392638da.jpg13e3901dc170256a417170cefa29ffcb.jpg直上仰攻 ~ 攀爬高聳岩壁之際 , 雨似乎越來越大 ! 委實為置身此異常險惡環境耽心起來 ...最後 ~ 奮力攀爬陡峭岩壁 , 登上南湖大山東峯 . 歷經一番辛苦 , 登頂的喜悅 , 忘了身軀勞累 !635c491439d0e39f9de7108213eb098a.jpg07:30 抵達南湖東峰 東峰頂上是些較大塊較厚的岩板塊 , 無啥立錐之地 . 有一座歪斜不鏽鋼基點孤伶伶矗立在絕頂 .南湖大山東峰 , 百岳排名14 , H3632m , 沒有三角點 , 但視野一極棒 .afe4b167a17c57d5daf09674eac2755f.jpg06d2f45988e1f67d04e7e81ff146d83a.jpg天候晴朗時 , 站在東峰頂朝左方望去 ~ 大霸尖山、小霸尖山 、桃山都歷歷在目 . 眺望南湖大山 , 是座橫屏狀的龐大山體 , 身穿華麗的衣裳 , 是凛然不可侵犯的九五帝王之尊 . 右方的中央尖山 , 陽光灑在錐子般高聳的山體上 , 更像似金字塔 . 874468bc8a978aa8dc8f13ce8a6f5244.jpg南湖主峰+東峰是二座特殊的山 , 穿過美麗的冰河圈谷 , 上稜線以上是由灰黑色板岩層疊而成 . 越接近山頂其板岩層風化侵蝕更嚴重 . 在微光反射灰黑色油亮的岩板 , 彷彿置身在廣寒宫月球表面 , 直讓人有一趟奇遇神遊之旅 . 黎明時 , 周遭背光陰暗處顯現黝黑油亮冰河地質 , 宛如外星球幻象景觀 . 當前方的朝陽緩緩升起 , 照的天際一片金黃色 . 如此絕美景致 , 總讓人迷戀 ...9bfd54065643a69c117213cff4ba92c0.jpgc71ff5cce83be39a281dec6679ba0700.jpg78af5fff1378b22077b4118c665e31e8.jpg東峰頂上風勢超大 , 雨勢也不小 , 不宜久留 . 冒雨趕緊幫黃表哥&老朱 , 留下初探訪紀錄影像 . 便匆匆下撤 .500a8ee46520bbfdaf1e651779eb3a19.jpg東峰下來腳步輕盈 , 沿著稜線走 , 往陶賽峰的路徑前行 . 能見度差 . 前方一片白茫茫 . 路徑朦朧延伸 , 不見盡頭 . (途中隱約可看到下方山腰處 , 往主東峰鞍部的路徑) .f2bf879ca98ea0de5bf3b6c634d1e16b.jpg5c3b731782b6dbf09628e30abe42522e.jpg行走岩稜上 , 突聞 ~ 雷聲+閃電 ... 令人不安 , 趕緊加快腳步遁入樹叢裡 !4a771a72d2a581a46c18fac4c755c052.jpgb6022897bfb37fa3bf7626eec7ab8706.jpg轉入樹林中穿梭近半小時 , 走出樹林 . 稜線視野開闊 , 坡道上 景觀別樹一格 . 可惜天候不佳 , 天空一片白牆 , 遠處茫茫山巒似有若無 ...0b2704b9bf2a1c16251f1b44443f78d8.jpg7bb0be6b17270e2708abc23b129a0c7f.jpg又一頭鑽進上下起伏岩盤密林當中 . 一路上林木礙手絆腳 , 需花點心力 , 留意路徑專注穿越 . 奮力在密林中左衝右突拚纏了約一小時 , 09:15 終於突進到一處巨岩壁下 , 這就是鼎鼎大名的陶塞峰 .55e004a396cae15e83b2415cb1093d75.jpgcfa3a2517250490f6474a02deb5bcb8e.jpg這座黝黑的石塔岩峰 , 有如石筍般的突向蒼穹 , 像極了希臘千百年斑駁古神的臉龐 , 永遠護佑著這片神聖大地 .c854e10e7feb534be5aacb7e1ff80b74.jpg陶塞峰雄偉聳立 , 特異的外型 .c9fbf7e57c5b212075247e5a84edb831.jpg經過大自然雕琢的奇石岩峰 , 展現著一種力與美的結合 .04e7c80105b09eba5d89931d8537cb36.jpg震懾祂的威儀 , 不敢肆意造次 , 悄悄地從底座側邊 , 向上攀爬陡峭險峻的岩壁穿越過去 . 有些地方落差蠻大的 , 夥伴們同心協力費了一番功夫 , 全員總算順利翻越通過 ....5dae9d21650f07842795dc0d99b74e9f.jpg走在稜線上遠望前方山巒 . 發現近處的南湖東南峰坡道上 , 有色彩鮮豔亮點在移動 . 料想 ~ 應是15+1留營的友隊征戰途中 . @ 戶外服裝背包最好選擇色彩鮮豔點的 , 才易於清楚辨識 .南湖東南峰的地形是由很多刀片式的巨石陣組合 , 這山頭不是百岳 .往馬比杉山路況不算好 , 需在密林中奮戰 , 翻越幾座假山到箭竹短草原坡 . 才能登上淺草如茵的馬比杉山 . 地處偏遠 , 宛如沉靜嬌美的姑娘 , 等待著殷勤山行意中人的追求 .夥伴們向東南峰前行 , 到了山脊坡道茂密的樹林間 . 雨勢漸大 , 又聞雷聲閃電交加 , 籠罩懾人魂魄氛圍 .efabdab585d7a7706ca38b14927b40b5.jpg10:15 停下腳步 , 討論 : 陡上東南峰後 , 還要翻越數座假山 , 才能到達天涯海角的鳥山 - 馬比杉山 . 考量 ~ 淒風苦雨+雷電交加+時間緊迫+顧慮老朱的困窘 ... 強攻險峻重重 , 要達陣挺艱鉅 !? 返程勢必摸黑 ! 呵呵 , 對阿旺&北雁而言 , 雖然不算啥挑戰 , 但仍存戒慎之心 .經分析討論 : 撤退才是勇者 , 山永遠在那兒 ! 誠如阿旺隊長所言 : 爬山是為了運動健身 , 換個地方爬爬有何不可 ? 安全下山才是王道 ! 此時 , 攻東南峰沒多大意義 , 下回追求馬姑娘再順路造訪吧 !一致決議 : 師風隊全員同進出 ~ 坦然撤退 !俠女打趣地說 , 她上星期才縱走能高安東軍 , 中途遭遇梅雨鋒面連日強降雨慘烈襲擊 . 成天窩躲帳篷內 , 苦不堪言 . 只得半途撤退 , 無功而返 , 杯具啊 ~ 如今 , 又再度撤退 . 二星期遭遇2次 , 哈哈 ~~ 呵呵 , 好個灑脫勇者俠女 , 3年來已攻下近60座百岳 , 真是好樣滴 !54a6cf88fe1131a81e0090c5cf758457.jpg10:45 退回主稜線上 , 託夥伴 - 成龍 , 具備與生俱來縱橫山林的天賦 , 找尋下切溪谷的捷徑 . 未幾 , 發現矮箭竹叢裡有條水鹿的足跡 . 夥伴們循著一路下切 , 途中有二處有些許落差的岩壁需攀爬小心越過 . 矮箭竹叢裡奮戰 , 游啊游 ~~~2491e40e31767ad0b06f50b285e28b98.jpg11:30 終於下抵和平南溪的溪谷 . 原本乾涸的溪 , 經過連續多日梅雨 , 此時溪水潺潺 .edae3db4d530a38f4e8cedbfa5d50f4a.jpg0e6471fa90b9df039bff19c8c86ba2b4.jpg成龍 具有嗅覺靈敏的本能 , 在和平南溪的石洞獵寮附近支流 , 發現小水鹿屍體 , 應是落單慘遭黃喉貂致命攻擊 !? 見證了 , 弱肉強食的大自然生存法則 .29dc1ae09196fcbb279702f2010de672.jpg沿著濕潤石塊的山徑上行 , 眺望對岸上方山坡 , 驚見大片倒木遭受摧殘蹂躪 . 體會了 , 大自然的巨大威力 !4049b6d05040ff8854155084296373b6.jpg761e53907b0e5afe8d12ec3d0f52f9cb.jpg沿著高聳山體下的和平南溪的溪谷前行 , 連日梅雨使得原本只有幾處小水潭般的乾溪谷 , 變成溪流 . 傍著水量豐沛的峽谷 , 必須周旋兩岸前行 . 障礙多走得小心翼翼 . 後來 , 路經水潭需高遶攀爬險峻濕滑岩壁 , 夥伴們反正鞋襪早已溼透 , 乾脆涉水溯溪上行 , 較快速安全 .淒風冷雨下 , 沿著溪谷不時踩著 水流過溼滑的石塊 , 穿越潤溼油亮的岩壁 , 艱辛上爬 . 我如履薄冰 , 不時提醒自己 : 腳步要穩健 ! 幸好平日負重登山訓練有素 , 走的還算輕鬆 , 心情是愉悅的 !走在峽谷間 , 不時見到高聳垂直陡峭的驚悚山壁 , 被多日雨水洗滌 , 呈現出分外油亮 . 變幻多端的紋理 , 巧奪天工 , 巧妙無比 !404efd8f3a381b7a1e4449fa055dfa90.jpg穿梭狹窄溪谷 , 來到一處遼闊的 的刀片岩壁地帶 . 高聳陡峭山體 , 身臨其下確有幾許壓迫感 . 刀片岩層層密密 , 糾纏交疊 , 曲線盤旋 猶如波浪翻滾 , 氣勢磅礡 ! 凸岩波折好像蛟龍翻騰 , 又似猛虎蟠踞 , 深具動態美感 !此時 , 雨勢不小 , 岩壁上水流竄下 , 溪水嘩啦嘩啦 ... 我彷彿聽到 "柴可夫斯基" 那首描寫 "拿破崙攻打俄羅斯" - 1812序曲 交響樂 ! 激昂震撼的軍樂音 , 迴盪山谷 . 不斷地傳來號角聲 , 鼓聲 , 大炮聲 ...d38d57058224a39ff98043239c8809ea.jpg涉水渡過水潭 , 前方有一方歇腳處 . 夥伴們站在那兒等待許久了 .顧慮在淒風苦雨中 , 等待太久不利 . 由成龍引領俠女 , 先行返程 .雨勢不斷 , 不方便卸下背包 . 阿旺隊長設想周到 . 請黃表哥協助取出放置背包外層的點心 , 供夥伴們補充熱能量 . 風雨侵襲下 , 下半身早就濕透 . 有一股寒氣向上擴散 . 雖然寒風冷雨刺骨 , 但溫馨暖流沁入心扉 ... 頓感振奮耶 ! 考量夥伴狀況 , 阿全引領黃表哥先行 . 阿旺隊長&北雁 一前一後陪伴守護引領老朱慢行 .阿旺隊長不時在前拉著老朱的手引領 , 北雁在後推進 . 一路陡上 , 越過重重路障 , 朝著東峰鞍部的方向挺進 . 迷濛中 , 終於望見遠處上方山凹處有突出一部分標示牌柱 . 精神為之一振 , 阿旺 高呼 : 沒錯 ! 是東峰鞍部標示牌柱 , 路徑正確 , 安心了 ! 老朱 加油 加油 , 很快就要到啦 !cef791966bb77f3aaf2c88fe9c0d9cce.jpg奮力上爬半小時後 , 14:15 老朱艱辛地踏上了主東峰鞍部三叉路口 , 由此往東峰0.5K , 馬比杉山5.7K , 南湖山莊1.1K .東峰的鞍部是條十字路口 , 向右下往大濁水南溪 , 向左轉往上圈谷 .說甚麼 , 頂著風雨也要拍照留念啊 ! 呵呵 , 有圖有真相 , 肯定這是最美麗的永恆回憶 ...48b607cc9eef91cb1efa0755f66b8b01.jpg風口上佇立 , 突被一陣陣疾風吹得撼動腳步 , 體味了大自然巨大威力 .下撤東峰鞍部 , 路徑相對清晰好走多了 . 但是天地含威 , 風雨肅殺的天候 , 還是讓人戒慎恐懼 , 只能步步為營 .4b7eeea82c760d6f33fcc23d61ae1e70.jpg沿著傳統路線往下行 , 來到溪溝旁路標處 . 穿越溪溝到對岸的路徑 , 是早上攻東峰的陡上捷徑路線 . 續下行 , 不久 , 喜見坡下有數頂橙色亮麗的帳篷 , 南湖山莊也不遠了.14:45 返抵山莊 . (師風隊分別12:30 13:30 14:45 返回 )15+1山隊攻馬比杉山16:00 後陸續返回 , 最後一批2人幸經加派協作支援引領下18:00 安然摸黑返回 . 由此觀之 , 師風隊若強攻馬比衫山 , 返程必定摸黑 , 風險增高許多 , 採取撤退是明智的抉擇 .晚餐後 , 外頭持續下雨 . 獲悉氣象資訊 : 明天氣候仍受梅雨鋒面影響 . 師風隊決定放棄攻南湖南峰與巴巴山行程 . 將原來最後一天返程直攻勝光登山口的行程 , 權宜依一般行程 : 南湖山莊→雲稜山莊(宿→)登山口分二天 , 行程也變得輕鬆許多 . 夥伴們 也因此在山莊內耍廢起來 ...咖啡+甜點+小酌+聊天 ... 阿全&成龍 特別烘烤香腸+山產 助興 . 吸引友隊美女山友加入 , 洋溢和樂氛圍 .聽聞16人友隊原北一段全程環線 , 也因連日下雨導致中央尖溪水漲 , 變數增多而取消攻中央尖山行程 . 意謂 ~ 明晚還要留宿山莊 .@今日山莊沒有新山友光臨 , 估計明天也少有山隊前來 , 師風隊7人又提早一天離開 , 床位應足夠有餘 .商業團友隊山友來自不同領域 , 難免有雜音... 與其寒暄時 , 提到取消攻中央尖山行程 . 北雁以過來人的經歷 , 送上溫馨關注引述 , 讓其釋懷 : 山永遠在那兒 , 撤退才是勇者 ! 特以阿旺 隊長當範例 , 北一段走了3趟 , 前2趟到了南湖南峰 , 因中央尖溪水湧漲難渡而撤退 , 功虧一簣 . 第3趟才如願 ~ 南峰一路陡下近3小時渡溪紮營 , 次日順利攻上中央尖山 . 再以俠女來說 , 近二星期因梅雨而摜龜,  2處縱走未竟撤退 ...登山不是逞強鬥勝或單打獨鬥 , 是群體山行者的心路歷程 . 如何踏上正確的路線 , 是個不容閃失的嚴肅課題 . 也是「美麗和永恆」的信念 .D4 . 5/18 (取消南湖南峰與巴巴山行程) 08:00南湖山莊→南湖北峰→五岩峰→南湖北山→審馬陣山莊岔路→13:30新雲稜山莊 (天候不佳 , 團隊山友大多取消 . 除了友隊2位山友留駐 , 師風隊臨時改變行程入住 , 差一點包場了! )一早天候稍明亮 , 只有微弱雨霧 ... 08:00 準備告別南湖山莊時 , 天候稍微好轉 . 低處的雲霧漸漸往上飄散 , 瞬間南湖大山主峰頂也短暫顯現 .fa04d2eea290de800a09a0dfccbdb4d8.jpg南湖大山主峰 . 百岳排名第 8 , 為台灣百岳五嶽之一 .  H3742m . 山頂有 一等三角點 . 最具磅礡帝王大山態勢 .南湖大山是五嶽霸主 . 天際晴朗時 , 站在盟主三角點 , 如鷹揚展翅般雄據一方 . 遠望群山 , 可享受著一望無際的360度環景 . 細數周遭簇擁的百岳名山 , 挑兵點將自是登山一大樂事！ 凝眸遠眺南邊那尖銳刺天的勇將 - 中央尖山 , 總令人肅然起敬 , 津津樂道 ...8f5dcafd476624a184857e49459a7e08.jpg8ee30fbb12cc9002912a8535544602d3.jpg沿著草坡小徑上行一段路後 , 爬碎石陡坡 . 高處雲霧瀰漫 , 看不見山脊上的北峰岔路口 .03b3382054633396a53b01f6080a0283.jpg喜見 ~ 老朱 高山適應力似乎有些許進展 . 加油 加油 ... 登頂尚未成功 , 同志仍須努力 ! 一步一腳印 ... 奮力爬之字形陡峭的碎石坡 , 往北峰頂挺進 .50e92d98f51fe7058175e344ae81a4c5.jpg趁著等待老朱停步喘息時機 . 佇立回望圈谷 , 彷彿在爬 - 失落人間的天梯 !雲霧漸消散 , 視野漸漸開展起來 . .. 俯瞰下方美景 , 猶似天門般 , 恍如天上宮闕 . 讓我好似置身仙境的喜悅感受 , 帶來一種心靈深處的洗滌 . 欣賞優美的景色 , 忘記疲憊的身軀 ; 眺望遼闊的視野 , 忘記曾喘息的聲音 .6e75e611c9b490e5595b62b62a532a25.jpg1e53fe5e3a3c1f7fead459943f7a7acf.jpgbd4ffd5fc904feb8bc77f8d5262d5d20.jpg奮勇向上爬了半小時 , 登上北峰頂 . 之後一路輕快 , 漫步雲端 ...穿越五岩峰時 , 雖然細小霧雨瀰漫 , 但是心情確是愉悅滴 ... 回味 ~ 徜徉在一片祥和寧靜的帝王大山桃花源裡 , 眷戀這一季杜鵑花饗宴 . 清新靈韻 , 萬種風情 . 每一凝望 , 一回眸 , 一躍起 , 一伏下 ... 都是美感 ! 依然令我流連忘返 ...  呵 呵 , 南湖 南湖  ~ 可緩緩歸矣 ! 978a4de36d7436e558b9cc39d8b45ad8.jpg通過北山叉路口後 , 迎面陸續遇見宜蘭噶瑪蘭山隊山友 . 老、中、青年齡層都有 , 應多屬中級山、郊山層級來闖蕩朝聖 ? 觀察他們的裝備穿著參差不齊 .@ 甚有穿著小飛俠雨衣&撐傘 , 單薄不保暖 , 經不起長時風雨考驗 . 撐傘穿越風大且需攀爬的五岩峰 ??? 否欠缺對高山潛藏諸多危機的風險意識 !?1e84837db60eeb6512de39f5e404b59d.jpg12:45 一路下坡 , 來到雲稜山莊下方舊山屋取水源岔路處 , 夥伴們在此小歇 . 等一下就要爬一段陡坡上山莊 . 阿全 故意開玩笑 ~ 北雁 最勇猛了 ! 上回幫揹水到南湖北山 . 這趟也要做功德喔 ! 快下去取水10公升揹上雲稜山莊 !?  哦 , 連日下雨 , 山莊裡水滿為患 . 嘿嘿 , 我照辦揹水上去 , 你可要照單全收 , 喝下肚喔 ! 哈哈哈 ~~~ 13:30 抵達雲稜山莊 . 俠女 巧遇同屬宜蘭噶瑪蘭山隊因雨滯留的2美女 , 彼此相見歡 . 大夥兒熱情交流互動 .32ca572a54bcd68562a451f6a71eeac9.jpg行程已近尾聲 明天也變得特別輕鬆 . 夥伴們 也因此在山莊內耍廢起來 ...喝黑咖啡下午茶 , 天南地北聊啊 ~~~  阿全&成龍 又特別烘烤香腸+山產 助興 ... 夥伴同聲 ~ 可惜缺了酒精迷醉 ! 誰讓昨晚耍廢太超過 , 把今晚的犒賞給砸了 !? 阿旺隊長說 , 揹3瓶上山就足夠 . 這下可錯估哈 !D5 . 5/19 08:00新雲稜山莊→木杆鞍部→多加屯山水利三角點→6.7K登山口→13:30中橫宜蘭支線(勝光登山口)→14:00台七甲59.5K 環山 小明登山協助站 盥洗→16:30宜蘭員山鄉橋頭風味館 慶功宴→羅東→台北今天行程很輕鬆 , 除了木杆鞍部前有一段較長段的上坡 . 之後到勝光登山口 , 大多是下坡路段 .08:00 出發返程 . 連綿數日的雨 , 天候終於有好轉趨勢 . 時而霧雨 , 時而陰天 , 時而陽光微露 . 一路行走在山林間 , 愉悅地與嬌美的杜鵑花對話 , 心情盪漾 ...10:30 來到多加屯山前峰 , 山字森林三角點 , 小停歇 .e6646c7f60f5eac8db0a4fb629091674.jpg走出林間 , 右側觀景點 . 欣見太陽破雲而出 , 多日不見的陽光灑落大地 , 美麗的令人讚嘆 !俯瞰下方是蘭陽方向的南山部落地區 . 彌補了, 來時無緣窺見的小缺憾 .802945309af535e5009a91ed6104d777.jpgfc22e9f650658a60566d41b8f73271b3.jpgdb8c0032484f67ce07ab6a82b44e47f5.jpgdc82a3a7068c2a579e9cea65a3049e97.jpgd7ec74f61a0491c679bbfc850275afbc.jpg經過8.4K處的雨量計測站 .0701ee143383eb225248ec0c9212096b.jpg976e2adaa4c6b3ef82bc957690576834.jpg過松風嶺後 , 再度穿越夢幻林間 . 四野自然清幽 , 一派清華灑脫的意境 .薄霧輕攏的林木 , 釋放大量的芬多精負離子 . 浸潤的青草 , 芳澤的小野花 , 微笑迎人 , 清新空氣中 , 洋溢著自然芳香的氛圍 , 舒暢無比 . 一路與美麗的杜鵑群芳依依話別 , 心情隨微風在山林間飛舞 ...11049b38f5cf9b7482d1dd9c8e2b31e0.jpg7fb9ae8f67de3e16427b454a5aebfe0f.jpg996959f6b341ed6a3bccc42a34984a32.jpg11:40 來到6.8K林道登山口 . 此後一路陡下 , 山徑上樹根盤纏交錯 . 上山容易 , 下山難 . 下切要特別留意安全 , 宜穩健不求快 ! 呵呵 , 中級山的海拔讓老朱似乎回神啦 ! 找回原有的步調 ...f196203ce8c2043fbaeda87d4a69daea.jpg8fc1e8917af475be333978868d0b9ef9.jpg穿越過林間 , 接回菜園路徑 . 時光11號腳踏車 , 彷彿回到文明世界 . 路過蘋果園 , 狗兒搖著尾巴狂歡呼 , 農人正忙著 ... 辛勤耕耘 , 就會有好收穫 . 你看 ~ 園裡結實纍纍 , 又將是豐收的一季 !64c3c4288ec1baf2ad1f54cfb286511a.jpg13:30 抵勝光登山口 , 平安結束這5+1天的魅力北一段未竟旅程 .轉往台七甲 59.5K 環山 - 小明登山協助站  . 洗滌幾天來的塵垢 .民宿老闆娘 , 開心舉起小孫猴子親切招呼 . 感恩 ~ 免費提供服務 .@ 去年造訪北二段 , 730林道請老闆開接駁車往返接應 , 回程來此梳洗 , 並參觀即將開放住宿的設施 , 挺完善舒適喔 .32b3d1287e38492039483cb5bc377dae.jpg16:30 返程到宜蘭員山鄉老字號的橋頭風味館感謝 ~ 老朱  熱誠作東慶功宴 .老朱 謙卑地說 : 此趟南湖大山之行 , 認知準備不足拖累了大家 . 感恩 ~ 全體夥伴們提攜襄助 . 尤其有阿旺隊長和北雁的溫馨守護協助 , 才能化險為夷 . 同時也充分見識了大自然的高深莫測以及人類的渺小 . 以後還要勤加鍛練學習 , 才能一親大山芳澤 .黃表哥溫馨地鼓勵說 : 自己是高山失落人 ~ 前年單攻中央尖山遭遇更慘 ,  從中體悟學習到很多 ...呵呵 , 黃表哥 脫胎換骨 . 這趟得心應手 , 果真不一樣 ! 老朱 在惡劣天候磨煉下 , 踏實地體悟 , 有了不凡的生命旅程 . 想來 , 艱困後的甜蜜 ... 必定會回味無窮吧 !?a1413179a1a64ea0531e1118b09d0e2b.jpg踏 上 歸 途凝視天邊的彩霞 , 回望南方的山巒 . 當疲倦的鳥兒 , 紛飛入林中 . 當天空的流雲 , 隨南風而去 . 依然流連蘭陽溪畔 , 享受這稍縱即逝的黃昏美景 . 靜靜地等待著 ~ 那最後的餘暉落下... 別了南湖 , 他日再來探訪妳 !  踏上北返歸途  ,  感恩 ~ 老童鞋 阿旺隊長 , 溫馨地送上蘭陽名產伴手禮 . 盈盈暖流湧上心頭 ...  北 雁 日 誌 2019 . 5/28  魅力 北一段的心靈旅程 

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