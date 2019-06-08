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台北市面天山、向天山以及菜公坑山

2019-06-08 08:30健行筆記 健行筆記漫遊者

走101甲巴拉卡公路，到二子坪停車場，二子坪步道一直走會到面天山、向天山登山口。菜公坑山第二登山口在大屯自然公園遊客服務站對面。

三天前因為午餐而擱下的兩個山頭，我來了！走過面天山、向天山，然後順便走一下菜公坑山應該沒問題。今天就打算這樣。

二子坪步道的旁邊是車道，一般車子不給開。或者說二子坪步道有兩條，一條車子無法走，一條車子可以走。到了遊憩區，放眼望去，正前方那個山頭我現在是認得的，就是面天山（山上的微波反射板很好認）。過了遊憩區，步道的情況一樣，但名稱改了，叫做面天山－向天山步道。步道和車道三次分合。過第一個分合點，聽見跑步聲，忍不住回頭一看，是一個女生。那女生時走時跑，沒多久就到我身後。我停下、側身，讓她先過。她從我身旁走過時，問我：「還多遠？」

三天前我從大屯山西峰頂走下約百多公尺時，有一女子迎面而來。我們相距約一公尺時，她喘著問：「還多遠？」她問的是西峰嗎？有可能，但很多人都是越過西峰前往南峰，再從南峰攻上主峰，很可能再從主峰而下前往二子坪服務站，所以我不能預設她問的是西峰。我就問：「到哪裡？」她微愣一下，說：「西峰。」

今天那時走時跑的女生問「還多遠」，我更不好回答了，因為繼續走下去可以到很多地方，所以我問：「到哪裡？」她的回答真是讓我傻眼：「我也不知道欸。」我有點想笑，把我知道的路線全說給她聽。聊了一下，原來她顧著講電話，不知道同伴走到哪裡去了。

面天山頂上有兩大片微波反射板，還有一個觀景台。登上觀景台，哇！視野真是遼闊，和在觀音山硬漢嶺上所見所感略同。面天山頂看得見觀音山，觀音山頂也看得見面天山，兩山之間的景物，在兩山之頂都能看見。

從面天山頂看下去，向天山被芒草覆蓋著，一條山徑劃過去。找不到三角點，應該是在芒草叢中。看見某根芒草上繫著登山路條，鑽進去一看，不見基石，也許就在附近，但我不想鑽了。

原路折返。走下面天山，遇見一隊人馬，其中一女子很喘的問我：「還多遠？」我差點笑出來，心想：怎麼這裡的女子都這樣問！我說：「從登山口到頂也不過六百公尺啊！」雖說只有六百公尺，我自己也停下休息了四、五次，說不過六百公尺，打氣來的。她無力的又問：「那還多遠？」看來她真的累壞了。「還有兩、三百公尺，加油！」

從大屯自然公園看過去，菜公坑山像一個綠色的饅頭，勉強有點弧度，沒有起伏。從第二登山口到第一登山口（當然倒過來也行），1.6km，全石板，好走。山頂有一塊富含磁鐵礦的大石頭，叫做反經石。找不到三角點基石，只看見一個新北市地政局的加密控制點。

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二子坪步道

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中間突出的那個就是面天山

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左上是面天山以及向天山的登山口

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快要走進芒草區晒太陽了

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遙望大屯山

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面天山的標柱以及測量基石

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面天山頂遠望

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向天山的標柱

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簡單弧線的菜公坑山

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菜公坑山步道

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菜公坑山標柱以及反經石

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菜公坑山的加密控制點

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