北市第一高峰！登七星山見小台北

2019-06-09 19:11 健行筆記 健行筆記漫遊者



到台北市爬山，高速公路穩塞；下交流道後，車流量穩大；進了仰德大道，要看運每次氣。今天運氣很差，遇見好幾輛龜車，開到心裡很不爽，決定以後不爬台北市的山了。但是，到了小油坑停車場，一下車，就覺得一切都是值得的，以後還是要來，而且要帶愛人來，龜車阻擋不了我。

小油坑今天確實運氣很差，小油坑登山口居然封閉了，因為坍方。不過沒關係，可以從夢幻湖那裡上去。

夢幻湖停車場

夢幻湖，記得年紀才一字頭的時候，曾經來過。跟誰呢？忘了，一字頭很遙遠。途中超過一男二女，聽見其中一女對另外兩人說：「停下來看看，這裡多美啊！爬山就是要這樣，好好欣賞沿途的美景。有些人爬山就一直要攻頂攻頂，結果錯過了很多美麗的景色。人生也是這樣……」哇塞！說得我都覺得對不起那些爬過的山了。

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看見一亭，那位置，可以想見視野一定非常遼闊。本來要繞過去看看，又想山區天氣多變化，還是登頂先，反正沿途也可能有好視野。果然，沿途視野極佳；又果然，一下子就雲霧瀰漫。雲霧一路瀰漫到東峰，接著又一路瀰漫到主峰，所以，在東峰和主峰上，只見雲霧瀰漫，無緣體驗傳說中的「登七星山而小台北」。原路下山，繞到那亭，果然視野非常遼闊。這才知道，原來雲霧瀰漫是因為高度，並非天氣變化。

有點迷濛的遼闊

七星山東峰測量基石

七星山東峰標柱

七星山主峰標柱，台北市第一高峰

七星山主峰測量基石

四隻竹雞在步道上覓食，山友經過，牠們依然自在。即使山友拿相機要拍，牠們也落落大方，毫不閃避。那份從容，才真正享有這山。那個拿相機拍牠們的山友就是我，所以才有圖。

一隻鴿子靜立在步道旁。看牠腳上有環，想是有人飼養。有人飼養的鴿子怎麼會靜立在步道旁？推測：因為雲霧瀰漫，牠無法分辨方向，所以在步道旁靜待雲散霧清。果真如此，那可值得學習得很哪！與其盲目衝撞、浪費精神，不如保存實力、靜觀其變。