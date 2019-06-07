台北內湖「大崙頭尾山親山步道」老少咸宜、適合全家共遊共賞

2019-06-07 09:30 健行筆記 健行筆記漫遊者



大崙頭尾山親山步道在台北市內湖區，老少咸宜，適合全家共遊共賞。

搭建在樹林裡的這一段步道，這時節走起來清涼、舒適。

大崙頭山頂視野遼闊，雲霧縹緲中可見觀音山。

也能看見七星山和大屯山

大崙頭山基石

分享 facebook

往大崙尾去

大崙尾山基石