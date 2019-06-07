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台北內湖「大崙頭尾山親山步道」老少咸宜、適合全家共遊共賞

2019-06-07 09:30健行筆記 健行筆記漫遊者

大崙頭尾山親山步道在台北市內湖區，老少咸宜，適合全家共遊共賞。

4ec233e518ce2c99c26e6abeea25cf79.jpg搭建在樹林裡的這一段步道，這時節走起來清涼、舒適。

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59c617efaf1d5cfcd92183d8b069e69a.jpg大崙頭山頂視野遼闊，雲霧縹緲中可見觀音山。

f709c822e4ae34c63df236c12ecaf9a8.jpg也能看見七星山和大屯山

b18bc6306aa33658b30e9814f838e8f1.jpg大崙頭山基石

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往大崙尾去

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ed501c8a60906c618d717f640627cb47.jpg大崙尾山基石

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