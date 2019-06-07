苗栗通霄虎頭山

2019-06-07 08:30 健行筆記 健行筆記漫遊者



登上小山丘原本是想拍海邊景色，主要是通霄發電廠，沒想到上面有測量基石，而且兩顆。

小山丘叫做虎頭山，有步道可環繞一圈。山不高，山頂視野卻很遼闊。山裡有很多碉堡，山頂有一座砲，可見以前是軍事重地。

不久前走濱海去南部，經過通霄時看見和台中發電廠相像的建築物，就猜說不定也是發電廠。後來查了，果然是。台中電廠附近都灰濛濛的，通霄電廠看起來卻很清爽，可能是規模和燃料不同吧！

通霄神社

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左上是通霄漁港