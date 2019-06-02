皇帝殿東西峰O型
鬧鐘設定五點，六點出門，很久沒有那麼早起去爬山了，期待又興奮...應該說，每一次爬山前，都有這樣的心情 ^_^去年七月底及八月初，連續兩週爬完五寮尖及筆架連峰後，原本是要一氣呵成，將皇帝殿也完成，奈何種種原因，耽擱了將近一年才如願。五寮尖 : 早上約六點起登，迷路兩次，下午約三點完登，共計花費約九小時。筆架連峰 : 早上約六點半起登，下午約二點開始下雨，約三點半完登，共計花費約九小時。某些健腳人士覺得我花太久時間完成，還要加油，嗯...雖然我自認不是健腳，但揹著約2公斤的相機及腳架，還得不停地拍照(一次行程至少上百張)，會花那麼多時間也是理所當然的吧~呵呵~況且，我爬山的目的是為了拍照、享受沿途的風景，不是要跟別人比賽速度呀~本次行前為了要不要帶腳架也猶豫一陣子，最後還是放棄啦~帶著腳架是個負擔，開開收收很花時間又麻煩，只好在必要時開大光圈囉~以下是用登山客APP做的記錄(終於記得...)，路線參考山友Kevin Stone的GPX。距離 : 7.9 公里持續時間 : 5 小時 28 分 56 秒 (包含休息、拍照)平均速度 : 1.4 公里/小時海拔高度最低 : 296 公尺海拔高度最高 : 583 公尺總上升 : 1052 公尺總下降 : 986 公尺▲導航設定「皇帝殿登山飲料站」，看到此「小粗坑登山口」牌樓即開始爬坡上山 (據說皇帝殿登山口有好幾個，一開始就鎖定從東峰登山口起登、西峰登山口結束的O型路線，所以沒有再研究其它的登山口)▲7:25停好車，手機在這裏沒有網路訊號▲飲料站尚未開始營業，下來後再消費▲飲料站下方不遠處即為東峰登山口，有洗手間，感恩，再往下約400公尺還有另一個較大的停車場，應該是不用收費的▲東峰登山口旁的導覽圖，到達東峰後，還可通往小霸尖、石霸尖、鳥嘴尖、北峰登山口，屬於難度較高的路線 (手機在東峰登山口這裏也沒有網路訊號，要往上接近稜線才會有訊號)▲7:37起登 (沿途指標蠻清楚的，但還是可見到無意義的登山隊布條)▲出發前已知道要先爬很多石階 ，但有林蔭遮陽，慢慢走還好，不怎麼辛苦▲右前方是個廢墟，不知原本是什麼建築▲倒木上的植物，欣賞葉片上的紋理也會不小心出神▲叉路續往上，左邊那條應該就是從西峰登山口上來後通到這裏的吧▲不要在意還有幾階，盡情欣賞這一片綠意及悅耳的鳥鳴吧▲石階結束續往左上，右邊叉路往崩山大崙及華梵大學，這是另一條爬山路線，不取▲往崩山大崙及華梵大學的小徑，右邊樹上有指標▲石階結束後，進入原始的山徑 (前一天的天氣應該不錯，不然這裏會是爛泥)▲一小段拉繩 (有備手套，但全程都沒有使用)▲8:38 三叉路口，先前往東峰再折返此處往西峰 (登山口至此約1小時)▲前往東峰的路沒啥難度▲偶爾需要小拉繩一下▲9:00 東峰到啦~從登山口到此不用一個半小時~▲無基石，只有一個牌子，爬上去瞧瞧▲往西邊拍攝下一個目的地▲往東峰另一邊稜線拍攝，再手腳並用爬過去 (右下方有路可走)▲兩位山友正開心拍照中，左邊是幾乎垂直的岩壁，右邊斜坡大約45度，裸露感沒有很嚴重，比鳶嘴山好很多很多▲雖然陽光直射，並不熾熱，陣陣涼風吹拂下，非常舒服▲可以刻字的地方幾乎逃不過賤手▲東峰頂遙望平溪三尖之一的峰頭尖，已列入口袋名單中▲9:19 在稜線上方短暫包場後折返▲9:39 回到先前的三叉路口，往西峰邁進▲拉繩下坡▲上坡▲上坡後回望東峰▲繼續上坡▲上坡後的視野▲最近的那座山頭上看見兩位山友，我還要爬一陣子才會到那裏▲剛才上爬一陣子後，馬上又要下去啦~右邊是鐵鍊(練臂力)，左邊是繩子(較不費力)▲下來後往回拍，可以看得出來為何繩子那端較不費力了嗎 XD▲又是三叉路口，續直行▲西峰折返下山後才會到達天王廟▲這就是先前拍到兩位山友在上面的石階，才過了20分鐘，比想像中近，呵呵
▲石階上往回拍 (一邊鐵鍊、另一邊繩子的下攀處)▲剛才好幾段上坡後，又得還回去了▲休息平台不休息，繼續走▲三叉路口續往前，開始進入精華稜線區▲往上爬後進入第二段▲第二段尾端俯瞰國五▲第二段尾端上爬後，進入第三段▲進入樹林、第四段後再上爬▲到達第五段▲第四、五段180度環景▲爬上第五段尾端大石後往回拍▲第五段尾端大石上180度環景▲該死的刻字▲第七段有點長▲第八段俯瞰國五的車潮▲沿路有見到幾個救援指示牌，但沒特別去拍▲這段稜線旁有一些奇特的植物吸引我的目光，經查詢後，其名為山林投 (別名 : 山露兜)，中間圓柱狀的為果實▲上爬之後為第十段▲距離西峰愈來愈近啦~(整體來說，這十段稜線都算平整好走，寬度也夠，較陡峭的地方有繩子可輔助，減少了刺激感，提高了安全性)▲精華稜線區結束，下去之後就是最後的三叉路口▲下來之後往回拍，分為上下兩段，小心下攀，一點也不難▲11:41 最後的三叉路口，先前往西峰，折返此處後，從左邊往天王廟方向下山 (東峰折返下來的三叉路口至此約2小時)▲前往西峰的最後一哩路也不難▲天氣好的話，不必擔心腳底濕滑，心理壓力小很多▲登頂前有三段鐵梯，溫度宜人，不需要戴上手套隔熱▲稜線一樣平整好走▲稜線上已經可以看見第三段鐵梯了▲到達第二段鐵梯前，要穿越一段大約十公尺的草叢，路徑明顯，不用太擔心▲鐵梯第二段較長，不過不用害怕，三個鐵梯都是每隔一小段就有鐵柱固定，不會晃來晃去，只要手抓緊、腳步踩穩，很容易上下▲鐵梯第三段結束後，俯瞰先前走過的岩稜▲續往前，距離西峰頂只有幾步之遙▲這裏爬上去就登頂囉~▲12:14 因為要等一些山友從鐵梯下來才能上爬，花了半小時才到達西峰頂，跟東峰一樣無基石，只有一個指示牌，但視野不像東峰開闊▲西峰頂的視野之一▲西峰頂的視野之二▲坐在西峰指示牌上的大石往另一頭拍攝，尾端有路吧，走過去瞧瞧▲確定有路可以往下▲拍完這張照片後，馬上有一群年輕人迎面爬上來，我就不再停留折返囉▲12:32 依序由三座鐵梯下去，很不巧，還是要排隊▲12:55 不到半小時，回到最後的三叉路口，要往天王廟方向下去囉▲往天王廟的山路很原始，若土石濕滑的話，蠻恐怖的▲13:06 約十分鐘後到達天王廟，休息個幾分鐘後續往下，原本要捐個香油錢，但忘了帶錢，真是抱歉▲天王廟下去的階梯有一段扶手▲天王廟下方為天王廟連絡處，有賣冰品、冷飲...等，身無分文也無法光顧一下▲天王廟連絡處續往下後，全部都是石板路及石階囉▲若從停車處飲料站旁的西峰登山口上來的話，在這裏可以前往東峰▲13:26 回到停車處的飲料站，從最後的三叉路口至此約半小時▲飲料站營業時的模樣，買了飲料小休一下就上路回家囉~結論是，皇帝殿東西峰O型真的比五寮尖及筆架連峰簡單多了，若光走東峰或西峰的話，更是輕鬆無負擔，想要流流汗、小運動一下，是個不錯的選擇。
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