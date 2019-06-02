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8個蝦餃成本15萬元！全球獨步養蝦法 背後超勵志

皇帝殿東西峰O型

2019-06-02 08:00健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen

鬧鐘設定五點，六點出門，很久沒有那麼早起去爬山了，期待又興奮...應該說，每一次爬山前，都有這樣的心情 ^_^去年七月底及八月初，連續兩週爬完五寮尖及筆架連峰後，原本是要一氣呵成，將皇帝殿也完成，奈何種種原因，耽擱了將近一年才如願。五寮尖 : 早上約六點起登，迷路兩次，下午約三點完登，共計花費約九小時。筆架連峰 : 早上約六點半起登，下午約二點開始下雨，約三點半完登，共計花費約九小時。某些健腳人士覺得我花太久時間完成，還要加油，嗯...雖然我自認不是健腳，但揹著約2公斤的相機及腳架，還得不停地拍照(一次行程至少上百張)，會花那麼多時間也是理所當然的吧~呵呵~況且，我爬山的目的是為了拍照、享受沿途的風景，不是要跟別人比賽速度呀~本次行前為了要不要帶腳架也猶豫一陣子，最後還是放棄啦~帶著腳架是個負擔，開開收收很花時間又麻煩，只好在必要時開大光圈囉~以下是用登山客APP做的記錄(終於記得...)，路線參考山友Kevin Stone的GPX。距離 : 7.9 公里持續時間 : 5 小時 28 分 56 秒 (包含休息、拍照)平均速度 : 1.4 公里/小時海拔高度最低 : 296 公尺海拔高度最高 : 583 公尺總上升 : 1052 公尺總下降 : 986 公尺6f151d99e7f563ba59e0ca30b102e80f.jpg▲導航設定「皇帝殿登山飲料站」，看到此「小粗坑登山口」牌樓即開始爬坡上山 (據說皇帝殿登山口有好幾個，一開始就鎖定從東峰登山口起登、西峰登山口結束的O型路線，所以沒有再研究其它的登山口)20e435dc057a41ca0e68ea709ee36c59.jpg▲7:25停好車，手機在這裏沒有網路訊號fdd8bb82c9823a880055b58bf1aee45c.jpg▲飲料站尚未開始營業，下來後再消費f3a01b420e6cf45c9afaca7712f73b05.jpg▲飲料站下方不遠處即為東峰登山口，有洗手間，感恩，再往下約400公尺還有另一個較大的停車場，應該是不用收費的b3b5aba15c30aba948da0f5baa864e24.jpg▲東峰登山口旁的導覽圖，到達東峰後，還可通往小霸尖、石霸尖、鳥嘴尖、北峰登山口，屬於難度較高的路線 (手機在東峰登山口這裏也沒有網路訊號，要往上接近稜線才會有訊號)6c68cbde727e2bf847d6eb4520a57889.jpg▲7:37起登 (沿途指標蠻清楚的，但還是可見到無意義的登山隊布條)ec8277e869faac0ff9d34c71885b03ed.jpg▲出發前已知道要先爬很多石階 ，但有林蔭遮陽，慢慢走還好，不怎麼辛苦7e5c3ac8f386dde10283ea84a505b5e3.jpg▲右前方是個廢墟，不知原本是什麼建築d760d97af1b403e49e4247c1c99c89fd.jpg▲倒木上的植物，欣賞葉片上的紋理也會不小心出神c379739d5966153ff394a9b7abf16e49.jpg▲叉路續往上，左邊那條應該就是從西峰登山口上來後通到這裏的吧1d2c0644b2dd57fd7c58a4b42c3608d9.jpg▲不要在意還有幾階，盡情欣賞這一片綠意及悅耳的鳥鳴吧018251841c737465e996228ec5284da2.jpgff550e0ebab6780c2946c2d4551957a3.jpg▲石階結束續往左上，右邊叉路往崩山大崙及華梵大學，這是另一條爬山路線，不取46d783765e7fb8c213d4fc814276c81f.jpg▲往崩山大崙及華梵大學的小徑，右邊樹上有指標b47ceacd13125bc20af8da827045d104.jpg▲石階結束後，進入原始的山徑 (前一天的天氣應該不錯，不然這裏會是爛泥)70c4b61b5e1df414ebe14ff7f0b6a8b5.jpg▲一小段拉繩 (有備手套，但全程都沒有使用)f88b275c721611ce6cb6b62ea145263d.jpg▲8:38 三叉路口，先前往東峰再折返此處往西峰 (登山口至此約1小時)9ca36e59a2f8d8193855787246e47a70.jpg▲前往東峰的路沒啥難度b4708c2754bdde4789124e7b8e4d88b4.jpgb847b232d7440d5ff07673d3415b32fd.jpg▲偶爾需要小拉繩一下e2bf0007085c504aeea2532062b68c44.jpg41321f21564fab76817fb26e8e67db31.jpg▲9:00 東峰到啦~從登山口到此不用一個半小時~5f9df9e17719d286cd3c920d59b4fd4c.jpg▲無基石，只有一個牌子，爬上去瞧瞧d31de7454a5d48e18d4696e71a0cf260.jpg▲往西邊拍攝下一個目的地be134caf646a063d1f11727626e3e536.jpg▲往東峰另一邊稜線拍攝，再手腳並用爬過去 (右下方有路可走)9f94595af2791e9175b5a5374bb8bc18.jpg▲兩位山友正開心拍照中，左邊是幾乎垂直的岩壁，右邊斜坡大約45度，裸露感沒有很嚴重，比鳶嘴山好很多很多▲雖然陽光直射，並不熾熱，陣陣涼風吹拂下，非常舒服258c5036a8b7e977289649ebe5e7df84.jpg▲可以刻字的地方幾乎逃不過賤手89e0161b741eb9704a404064ebc74fd8.jpg▲東峰頂遙望平溪三尖之一的峰頭尖，已列入口袋名單中d8b2235eefddf76134e487e3b9a442ec.jpg▲9:19 在稜線上方短暫包場後折返bc28f1fd522b199193f91213d69158f5.jpg▲9:39 回到先前的三叉路口，往西峰邁進26d4ee44b9da187df6b75a35ce85e7eb.jpge0efe3aae2df68dcaaff8916a234a553.jpg▲拉繩下坡cd17d7e27724ac89218dba8a58383c7e.jpg▲上坡e8bae672af1c714a8a29a4fc5ae552de.jpg▲上坡後回望東峰59c690800c9b57d51203bbae23987260.jpg▲繼續上坡c25f549bf19edcefb003c050cd4a9244.jpg上坡後的視野53b03733ae858284eb933eb787ecf88f.jpg▲最近的那座山頭上看見兩位山友，我還要爬一陣子才會到那裏18098a665e8b097a8ace73999c9e8897.jpg▲剛才上爬一陣子後，馬上又要下去啦~右邊是鐵鍊(練臂力)，左邊是繩子(較不費力)4142a922559ea2a6518bf304e9ee8d91.jpg▲下來後往回拍，可以看得出來為何繩子那端較不費力了嗎 XD39e9813e7d568275f8f261e362575ae8.jpg▲又是三叉路口，續直行8e190bf9edd743db95b19306f38bf4fc.jpga7dc7dc1eef769637557d0ef8d39c4b8.jpg▲西峰折返下山後才會到達天王廟c973ecd4c789e24d0c158e2c29267957.jpg9b7b027d35e706af1f7781480ca707bc.jpg▲這就是先前拍到兩位山友在上面的石階，才過了20分鐘，比想像中近，呵呵

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▲石階上往回拍 (一邊鐵鍊、另一邊繩子的下攀處)aa5059c372287fdc3ab2bae73cad6ed5.jpg▲剛才好幾段上坡後，又得還回去了39261e3fbe06db66636e5daa7f1fe283.jpg▲休息平台不休息，繼續走8a98d2ede4abd78627769b92675a15e2.jpg▲三叉路口續往前，開始進入精華稜線區2d50fde6b113a4ca953e1770017f7bb0.jpg5e27dbff83d8239b74d78dc7e51185ba.jpg1e590c7d20aec7b7fa0ba43d100f5343.jpg▲往上爬後進入第二段26dd972f44424a5a4e5baed1481c28de.jpgb6825929b3cad1e410b96d38110d8912.jpg▲第二段尾端俯瞰國五6884ec1db77cff2b13309c3a377d3bb5.jpg▲第二段尾端上爬後，進入第三段5a2b0c0b4c82a847ebbe4dce559593c6.jpg▲進入樹林、第四段後再上爬cc59dd33ffe1012b9a6dd9861d2f7555.jpg▲到達第五段3df994d71b44e675896353ac67a69760.jpg▲第四、五段180度環景4610cc89f639b9a89c1ba8dd36750d8b.jpg93196bc408c7031b5be7644b05463888.jpg▲爬上第五段尾端大石後往回拍▲第五段尾端大石上180度環景bc1992c9813ea9a455b0cd8b9f963088.jpg▲該死的刻字4c634d2814bd4be8411ebc639f0df8d9.jpgb0effeda4c7529cda113b2fc5d11a598.jpg0449e122a0d0ef8c2dc8181231e5e14b.jpg▲第七段有點長8583494f4bc433448dfb8c48b8d10ffa.jpgf960d50087d0f50054754bca3973425b.jpg5553956950a5b6486cd0fa9c28ad12b5.jpg12f21fa4bf6c1f80f3df030d3dbfe5a7.jpg▲第八段俯瞰國五的車潮1e079e020e42cd41e58157abf9db9371.jpg▲沿路有見到幾個救援指示牌，但沒特別去拍2716cbb7916cb4936c8d7d36e4e04cb3.jpgc9e6f8b5283671c781f33c2ec56031c9.jpg19101e593eceec615938b8a687ca8b76.jpg▲這段稜線旁有一些奇特的植物吸引我的目光，經查詢後，其名為山林投 (別名 : 山露兜)，中間圓柱狀的為果實05f31816f76235ee78cea844b891c35a.jpgf74ab256c03d63a1ac2e836c53587a98.jpg▲上爬之後為第十段99159eca524af6fe97ce3eb2ae566af2.jpg▲距離西峰愈來愈近啦~(整體來說，這十段稜線都算平整好走，寬度也夠，較陡峭的地方有繩子可輔助，減少了刺激感，提高了安全性)9080ecc5bb80dbbeedef1f5d68232d83.jpg▲精華稜線區結束，下去之後就是最後的三叉路口5152272afe71f28efc81e58e873021d1.jpg▲下來之後往回拍，分為上下兩段，小心下攀，一點也不難85393ef0f6ef947861f86976f57b1d88.jpg▲11:41 最後的三叉路口，先前往西峰，折返此處後，從左邊往天王廟方向下山 (東峰折返下來的三叉路口至此約2小時)070fd8682eabd0d840ee86d9eed507b4.jpg▲前往西峰的最後一哩路也不難c21c0f2fda168afdc89f2c12f8a676be.jpg▲天氣好的話，不必擔心腳底濕滑，心理壓力小很多5edb74e83330345dc897045875f231bc.jpgbade977b24378c7a497273bdb3ef01e2.jpg▲登頂前有三段鐵梯，溫度宜人，不需要戴上手套隔熱090d16de2753142f8a5a5b9dcb278092.jpg▲稜線一樣平整好走7a9082819d75f34a1987b5a420fb1695.jpg▲稜線上已經可以看見第三段鐵梯了267409773b9ea9a4245e2a1ab447973a.jpg▲到達第二段鐵梯前，要穿越一段大約十公尺的草叢，路徑明顯，不用太擔心eff16ad9b888a9661f4705d982b911d5.jpg▲鐵梯第二段較長，不過不用害怕，三個鐵梯都是每隔一小段就有鐵柱固定，不會晃來晃去，只要手抓緊、腳步踩穩，很容易上下6776a828214f8f3a4595abc3fe671456.jpga47a0a4e43c0a5608aba9ed47dbbbfb7.jpg▲鐵梯第三段結束後，俯瞰先前走過的岩稜3b43663dd9aa053c9dca48d89dfa9072.jpg▲續往前，距離西峰頂只有幾步之遙72a7e3c7168b1ebc4e89f5f5d2d36e26.jpgf5cc1bb95e7efc618560ea043c38ec63.jpg▲這裏爬上去就登頂囉~669ef2375b8ab2ad4cd6c2accf09321b.jpg▲12:14 因為要等一些山友從鐵梯下來才能上爬，花了半小時才到達西峰頂，跟東峰一樣無基石，只有一個指示牌，但視野不像東峰開闊b2298469951046fa61d4abc3cb89afec.jpg▲西峰頂的視野之一c3ad1b09322dcf993c57c6aeb508a04c.jpg▲西峰頂的視野之二72e3ab45bf782642a40628299b70c8c5.jpg▲坐在西峰指示牌上的大石往另一頭拍攝，尾端有路吧，走過去瞧瞧f5b305758e42e17800dfb1cbeef2127c.jpg▲確定有路可以往下b60ce5aa202886fed0c6896432ba186e.jpg▲拍完這張照片後，馬上有一群年輕人迎面爬上來，我就不再停留折返囉8a08dc55bedf737b80c8b13a84ca6935.jpg▲12:32 依序由三座鐵梯下去，很不巧，還是要排隊ba7cdf66786ff062e02436ed9cbdf5e2.jpgdd9b1b9604bf3ff9570973cc3154881c.jpg32fef15ef30e47692d827810de733bcd.jpg▲12:55 不到半小時，回到最後的三叉路口，要往天王廟方向下去囉8dc6db15ae56c634073845d08f6db239.jpg▲往天王廟的山路很原始，若土石濕滑的話，蠻恐怖的cf503a20498b02782f7e992397de5aed.jpgbda23660b21ced33bf59edbe56b98b0d.jpgbec11c768d4b6fc7fde56ae9102bdcf9.jpg▲13:06 約十分鐘後到達天王廟，休息個幾分鐘後續往下，原本要捐個香油錢，但忘了帶錢，真是抱歉7a83555eaa210a0dc76765279ccc0ea9.jpg▲天王廟下去的階梯有一段扶手be5063434da665d97d192e381d282016.jpg▲天王廟下方為天王廟連絡處，有賣冰品、冷飲...等，身無分文也無法光顧一下cfd34365aa7efaf027d182a8b4ff8d67.jpg▲天王廟連絡處續往下後，全部都是石板路及石階囉1d4ac5c76b0c2cc374ca28ed11e7f820.jpg▲若從停車處飲料站旁的西峰登山口上來的話，在這裏可以前往東峰b370bdc69e2635d45109be22dfb98beb.jpgc571061c4fc02100747dc01d3aa95cdc.jpg▲13:26 回到停車處的飲料站，從最後的三叉路口至此約半小時564858408a7a658d6fa1aead3b101fee.jpg▲飲料站營業時的模樣，買了飲料小休一下就上路回家囉~結論是，皇帝殿東西峰O型真的比五寮尖及筆架連峰簡單多了，若光走東峰或西峰的話，更是輕鬆無負擔，想要流流汗、小運動一下，是個不錯的選擇。

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2019-05-06 15:25

皇帝殿東西峰O型

2019-06-02 08:00

玉山前峰突破極限 「我們與玉山的距離」

2019-05-18 07:05

「無名山甘藷峰」沉重的山林大雨　需要的撤退態度而非勇氣

2019-05-28 19:09

登上高雄瑰寶「小百岳柴山」意外巧遇台灣獼猴！

2019-05-16 21:00

基隆黃金十稜之首「雷霆峰」登上山頂看港灣美景

2019-05-09 15:23

喜歡森林，是喜歡它的靜謐

2019-05-04 07:59

第一座百岳前的準備：大鐵杉、鹿林山步道

2019-06-02 08:30

深山猶有讀書聲！斯可巴古道、馬崙山O走

2019-05-15 16:15

日本百名山／ 知易行難的盟主之道 ⋯ 奧穂高岳！

2019-06-01 15:09

【雪劍縱走Day2】翠池 -- 油婆蘭營地

2019-05-24 08:25

芳草碧連天~草山秘境連走

2019-05-14 08:25

桃園「小粗坑古道」獨身賞桐花去！

2019-05-17 21:30

日本百名山／優雅的白色寶物，雄山

2019-05-23 08:25

在地中海島「克里特」健行，走過石板、羊群最後跳進藍綠愛琴海

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3輛大巴123人！大批山友攻「溪頭九連峰縱走」

2019-05-12 08:00
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