皇帝殿東西峰O型

2019-06-02 08:00 健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen



鬧鐘設定五點，六點出門，很久沒有那麼早起去爬山了，期待又興奮...應該說，每一次爬山前，都有這樣的心情 ^_^去年七月底及八月初，連續兩週爬完五寮尖及筆架連峰後，原本是要一氣呵成，將皇帝殿也完成，奈何種種原因，耽擱了將近一年才如願。 五寮尖 : 早上約六點起登，迷路兩次，下午約三點完登，共計花費約九小時。 筆架連峰 : 早上約六點半起登，下午約二點開始下雨，約三點半完登，共計花費約九小時。某些健腳人士覺得我花太久時間完成，還要加油，嗯...雖然我自認不是健腳，但揹著約2公斤的相機及腳架，還得不停地拍照(一次行程至少上百張)，會花那麼多時間也是理所當然的吧~呵呵~況且，我爬山的目的是為了拍照、享受沿途的風景，不是要跟別人比賽速度呀~本次行前為了要不要帶腳架也猶豫一陣子，最後還是放棄啦~帶著腳架是個負擔，開開收收很花時間又麻煩，只好在必要時開大光圈囉~以下是用登山客APP做的記錄(終於記得...)，路線參考山友Kevin Stone的 GPX 。距離 : 7.9 公里持續時間 : 5 小時 28 分 56 秒 (包含休息、拍照)平均速度 : 1.4 公里/小時海拔高度最低 : 296 公尺海拔高度最高 : 583 公尺總上升 : 1052 公尺總下降 : 986 公尺 ▲導航設定「皇帝殿登山飲料站」，看到此「小粗坑登山口」牌樓即開始爬坡上山 (據說皇帝殿登山口有好幾個，一開始就鎖定從東峰登山口起登、西峰登山口結束的O型路線，所以沒有再研究其它的登山口) ▲7:25停好車，手機在這裏沒有網路訊號 ▲飲料站尚未開始營業，下來後再消費 ▲飲料站下方不遠處即為東峰登山口，有洗手間，感恩，再往下約400公尺還有另一個較大的停車場，應該是不用收費的 ▲東峰登山口旁的導覽圖，到達東峰後，還可通往小霸尖、石霸尖、鳥嘴尖、北峰登山口，屬於難度較高的路線 (手機在東峰登山口這裏也沒有網路訊號，要往上接近稜線才會有訊號) ▲7:37起登 (沿途指標蠻清楚的，但還是可見到無意義的登山隊布條) ▲出發前已知道要先爬很多石階 ，但有林蔭遮陽，慢慢走還好，不怎麼辛苦 ▲右前方是個廢墟，不知原本是什麼建築 ▲倒木上的植物，欣賞葉片上的紋理也會不小心出神 ▲叉路續往上，左邊那條應該就是從西峰登山口上來後通到這裏的吧 ▲不要在意還有幾階，盡情欣賞這一片綠意及悅耳的鳥鳴吧 ▲石階結束續往左上，右邊叉路往崩山大崙及華梵大學，這是另一條爬山路線，不取 ▲往崩山大崙及華梵大學的小徑，右邊樹上有指標 ▲石階結束後，進入原始的山徑 (前一天的天氣應該不錯，不然這裏會是爛泥) ▲一小段拉繩 (有備手套，但全程都沒有使用) ▲8:38 三叉路口，先前往東峰再折返此處往西峰 (登山口至此約1小時) ▲前往東峰的路沒啥難度 ▲偶爾需要小拉繩一下 ▲9:00 東峰到啦~從登山口到此不用一個半小時~ ▲無基石，只有一個牌子，爬上去瞧瞧 ▲往西邊拍攝下一個目的地 ▲往東峰另一邊稜線拍攝，再手腳並用爬過去 (右下方有路可走) ▲兩位山友正開心拍照中，左邊是幾乎垂直的岩壁，右邊斜坡大約45度，裸露感沒有很嚴重，比鳶嘴山好很多很多 ▲雖然陽光直射，並不熾熱，陣陣涼風吹拂下，非常舒服 ▲可以刻字的地方幾乎逃不過賤手 ▲東峰頂遙望平溪三尖之一的峰頭尖，已列入口袋名單中 ▲9:19 在稜線上方短暫包場後折返 ▲9:39 回到先前的三叉路口，往西峰邁進 ▲拉繩下坡 ▲上坡 ▲上坡後回望東峰 ▲繼續上坡 ▲上坡後的視野 ▲最近的那座山頭上看見兩位山友，我還要爬一陣子才會到那裏 ▲剛才上爬一陣子後，馬上又要下去啦~右邊是鐵鍊(練臂力)，左邊是繩子(較不費力) ▲下來後往回拍，可以看得出來為何繩子那端較不費力了嗎 XD ▲又是三叉路口，續直行 ▲西峰折返下山後才會到達天王廟 ▲這就是先前拍到兩位山友在上面的石階，才過了20分鐘，比想像中近，呵呵

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▲石階上往回拍 (一邊鐵鍊、另一邊繩子的下攀處) ▲剛才好幾段上坡後，又得還回去了 ▲休息平台不休息，繼續走 ▲三叉路口續往前，開始進入精華稜線區 ▲往上爬後進入第二段 ▲第二段尾端俯瞰國五 ▲第二段尾端上爬後，進入第三段 ▲進入樹林、第四段後再上爬 ▲到達第五段 ▲第四、五段180度環景 ▲爬上第五段尾端大石後往回拍 ▲第五段尾端大石上180度環景 ▲該死的刻字 ▲第七段有點長 ▲第八段俯瞰國五的車潮 ▲沿路有見到幾個救援指示牌，但沒特別去拍 ▲這段稜線旁有一些奇特的植物吸引我的目光，經查詢後，其名為山林投 (別名 : 山露兜)，中間圓柱狀的為果實 ▲上爬之後為第十段 ▲距離西峰愈來愈近啦~(整體來說，這十段稜線都算平整好走，寬度也夠，較陡峭的地方有繩子可輔助，減少了刺激感，提高了安全性) ▲精華稜線區結束，下去之後就是最後的三叉路口 ▲下來之後往回拍，分為上下兩段，小心下攀，一點也不難 ▲11:41 最後的三叉路口，先前往西峰，折返此處後，從左邊往天王廟方向下山 (東峰折返下來的三叉路口至此約2小時) ▲前往西峰的最後一哩路也不難 ▲天氣好的話，不必擔心腳底濕滑，心理壓力小很多 ▲登頂前有三段鐵梯，溫度宜人，不需要戴上手套隔熱 ▲稜線一樣平整好走 ▲稜線上已經可以看見第三段鐵梯了 ▲到達第二段鐵梯前，要穿越一段大約十公尺的草叢，路徑明顯，不用太擔心 ▲鐵梯第二段較長，不過不用害怕，三個鐵梯都是每隔一小段就有鐵柱固定，不會晃來晃去，只要手抓緊、腳步踩穩，很容易上下 ▲鐵梯第三段結束後，俯瞰先前走過的岩稜 ▲續往前，距離西峰頂只有幾步之遙 ▲這裏爬上去就登頂囉~ ▲12:14 因為要等一些山友從鐵梯下來才能上爬，花了半小時才到達西峰頂，跟東峰一樣無基石，只有一個指示牌，但視野不像東峰開闊 ▲西峰頂的視野之一 ▲西峰頂的視野之二 ▲坐在西峰指示牌上的大石往另一頭拍攝，尾端有路吧，走過去瞧瞧 ▲確定有路可以往下 ▲拍完這張照片後，馬上有一群年輕人迎面爬上來，我就不再停留折返囉 ▲12:32 依序由三座鐵梯下去，很不巧，還是要排隊 ▲12:55 不到半小時，回到最後的三叉路口，要往天王廟方向下去囉 ▲往天王廟的山路很原始，若土石濕滑的話，蠻恐怖的 ▲13:06 約十分鐘後到達天王廟，休息個幾分鐘後續往下，原本要捐個香油錢，但忘了帶錢，真是抱歉 ▲天王廟下去的階梯有一段扶手 ▲天王廟下方為天王廟連絡處，有賣冰品、冷飲...等，身無分文也無法光顧一下 ▲天王廟連絡處續往下後，全部都是石板路及石階囉 ▲若從停車處飲料站旁的西峰登山口上來的話，在這裏可以前往東峰 ▲13:26 回到停車處的飲料站，從最後的三叉路口至此約半小時 ▲飲料站營業時的模樣，買了飲料小休一下就上路回家囉~結論是，皇帝殿東西峰O型真的比五寮尖及筆架連峰簡單多了，若光走東峰或西峰的話，更是輕鬆無負擔，想要流流汗、小運動一下，是個不錯的選擇。