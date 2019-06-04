鶯歌半日散策之「鶯歌石步道＆孫龍步道」
4月底每到假日必下雨 連續兩三週 都快要悶到發霉了某天送億仔上學時 他突然說 媽媽我們很久沒搭火車去玩了想想我的親子鐵道遊也都長草了 不管到底會不會下雨 老木我就直接帶著孩子衝了今天鶯歌的第一站先來走走鶯歌石步道 記得以前搭火車經過鶯歌石 都能從火車內看到車站上方的鶯歌石從小喜歡聽故事的雪人就特別喜歡聽鶯歌石的傳說 相傳是鄭成功在台年間 某天帶兵經過一處 但是發現此處瘴癘之氣很重 士兵們都紛紛生病傳說是一隻巨鳥妖精在作怪 民族英雄鄭成功就大箭一揮 巨鳥妖精就變成了現在的鶯歌石了哈哈哈～～搭火車時 不負責任的雪人老木是這樣跟兩個小孩說故事的 雖然只是民間傳說 但是小時候聽的好入迷喔我希望今天這個鶯歌石的傳說 以後億仔跟阿巧也能傳遞給他們的小孩不過由於鶯歌車站的方位有稍微移動 所以現在已經無法從車站直接看到鶯歌石了既然如此 我們就自己去找鶯歌石板橋搭著電聯車到鶯歌約莫25分鐘車程 鶯歌是陶瓷的故鄉 車站展示著全國最大的茶壺 不拍個照紀錄一下怎麼行？ 現在的鶯歌車站是2003年啟用的 目前是編列為二等站 除了自強 普悠瑪 ＆太魯閣 ＆觀光列車等快車不停靠外 其他車種皆會停靠 鶯歌石步道的入口在宏德宮旁兩個剛開始走還是精神抖擻的 畢竟今天是超輕鬆的散策路線呀 這裡面就是宏德宮也就是孫臏廟 有指標寫著鶯歌石＆孫龍步道講到孫臏又是另外一個民間傳說了 但本篇重點不是此處 下回有機會再行分解雪人小時很有一個週末的節目就叫著中國民間故事 雪人每集都必看 是我小時候最愛的節目之一（扼 好像不小心透露出年紀了） 鶯歌附近的步道系統很多 今天我們只是簡單的走走鶯歌石跟孫龍步道囉～ 孫龍步道細部圖所謂的孫龍步道 就是從宏德宮 （孫臏廟）走到碧龍宮 第一拱橋 第二拱橋 往階梯上走 可以直接上道鶯歌石的觀景平台 樓梯看起來似乎無止盡 都已經走過硬漢嶺了 此階梯小意思阿 正港的鶯歌石記 孫龍1號涼亭 上方巨石就是鶯歌石喔 此次的目的地 快到讓雪人有點訝異 太快就到了吧 孫龍1號涼亭對面的巨石岩洞內 供奉著兩尊神明保護著路經此處的山友安全 一鼓作氣 直接走到頂端 鶯歌巨石終於映入眼前 我很認真的拍照片 這個小歡孩也讓人不省心的給我爬欄杆 小時候都是從車站往上看鶯歌石此次終於是從鶯歌石往下看車站了 幫兩小與鶯歌石的合照 鶯歌石步道的下半端 不知道會通到那 且路面看起來很濕滑 我們就下山往孫龍步道前去 耳走下山時 億億跟我說 媽媽你不覺得這樣看鶯歌石很像一張人臉嗎？我回頭一看 果然很像人臉 此時都沒人 心裡毛毛的 立刻摧小孩往下走 孫龍步道導覽圖 此處也有桐花喔地上掉落的桐花搭上流水 好不美麗 地上撿了一朵 完好無缺的桐花 兩個開心的拍照 長的很像紅燈龍的風鈴花 整路上都很平坦 全程也有樹陰遮蔽 發現神癮少女的隧道 哈 會不會穿過去 我就變成豬了 原來這坑道是有著歷史的 更多故事請參考下方說明囉 碧雪人本想繼續往前走 但是奈何兩個小歡孩已經快沒電了 只好往回走 後來查詢地圖 只差不到500公尺就到了呀只好下回再來只好下回再來 下山時經過一個小公園 突然發現椅子上有一隻螳螂～～ 之後就結束了今天早上的輕鬆健行這次的健行 雪人終於看見小時候耳聞許久的鶯歌石孫龍步道全程都很平緩 輕鬆好走不過後半段要走去碧龍宮的路段 沒有遮蔽 500公尺都是走在產道上 也有點陡剛剛查詢了一下碧龍宮似乎也有一段民間傳說 下回早一點再帶兩小來探險囉～ 鶯歌半日散策路線「親子鐵道遊 第20話」鶯歌半日散策之鶯歌石步道＆孫龍步道 「親子鐵道遊 第20話」鶯歌半日散策之古鐘樓公園玩到翻 「親子鐵道遊 第20話」鶯歌半日散策之阿婆壽司C/P值超高午餐 旅遊日期：2019.04.21
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