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阿里山無敵視野 百公里遠台灣海峽「無敵艦隊」曝光！

網紅男友偕女上摩鐵離奇暴斃 檢證實發現不明粉末

一生必遊一次壯麗海景步道「阿塱壹古道」（卑南琅嶠古道）

2019-06-05 21:35健行筆記 健行筆記Shannon Wang

最近一個月晚上都在追劇   實在懶的更新部落格時間過得好快 轉眼一個月的追劇生活 也即將在本週五結束了～～但是 為了要留下紀錄    雪人還是努力利用時間留下點點滴滴～～遠其實雪人早就想去阿塱壹 但奈何路途太遠 又必須要跟團 所以遲遲無法成行感謝強大的Joy聚集所有朋友的力量 湊滿20個人  跟著東方足跡的團就在高雄出發去阿塱壹囉只能說人算不如天算 明明一個月前就敲定的行程偏偏老是會遇見奇妙之事的王雪人 就是被任性客戶要求前一天要去香港開會 講了千百個理由 就是一定要你當天在香港見無奈之餘 只能安排香港快閃 飛機到桃園後再快閃去高雄整個趕飛機 趕高鐵的 真是累爆了 由於阿塱壹的行程都是一早出發 所以前一天就在高雄的飯店睡一晚囉我們此次的行程是 南田進 旭海出 走在這全台灣最後一條海邊步道  走在海邊看山看海 心裡很是期待IMAG6099 這邊是塔瓦溪出海口  但是 現在溪已經乾掉了IMAG6102 這邊剛好是台東跟屏東的交界照片上這位是我們今天的解說員大叔  超級風趣的 整路聽他講古 真的很入迷此外 有沒人看出他有一張明星臉呢？      IMAG6106 我們此團也在交界處拍下一張合照喔～～阿朗壹<a href='/search/tagging/1013/古道' rel='114870'><strong>古道</strong></a>_190423_0003 由於阿塱壹古道是國家自然保護區 所以每天可以進入的人數是有限制的入口 也有保護區專人檢查身份證件 確保是與當初的申請人是相同的IMAG6107  開始正式進入古道囉IMAG6108 這個是恆春月桃    解說員大叔還有特別解釋 這個跟普通的月桃不同我們在其他地方看到的月桃多半是垂下去的 只有恆春月桃是站起來的........不知道是大叔晃點我們還是說真的 不過我看上個月去和美山看到的月桃花 的確是垂下去的......IMAG6110 看到觀音鼻海域了 走在此路段 總覺得心曠神怡IMAG6116白痴的我居然忘了帶記憶卡 無奈之餘 只能用手機拍了 IMAG6114  271973 好美的海喔 這邊的海就是太平洋喔 看到海 整個煩悶的心情立刻放鬆了IMAG6119 可愛的宇嫻 昨晚一起玩桌遊    姊姊我被狠狠的完封了IMAG6120 感謝Joy此次的邀約 讓我終於完成了走阿塱壹古道的心願 IMAG6118  走在鵝卵石上 其實不是挺好走的 建議要穿一雙很好走的鞋子喔IMAG6121 這邊是最痛苦的觀音鼻高繞路線 陡坡呈現85度   別以為看下張照片 就覺得是小case請見下下方這照片 IMAG6123 雖然坡度很陡  但還好路途沒有很長  一下子就可以解決的陡坡路段 IMAG6122 站在置高點上 往下看 瞧 下方的石頭像不像一隻大海龜IMAG6128 天氣晴   美麗的太平洋海域  IMAG6127 雖然天氣很熱 可是看到美麗的海岸 覺得身心都很舒暢個人覺得海有個魔力    不管再多無聊的麻煩事情及工作壓力 只要看到海 就可以被釋放  IMAG6126 阿塱壹古道 最美海岸線三連發   因為選擇障礙 只好三張照片都放上來

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IMAG6136  IMAG6133 271970 分數只能給87分不能再高的87平台IMAG6135看著這片藍洋洋的大海 真的覺的心裡很放鬆IMAG6137 上坡之後必定會有下坡 IMAG6138 IMAG6142  IMAG6148 之後我們走到一處陰涼的大平台休息 吃飯  突然回想起以前跟著登山團一起爬山的日子進入山林  有時也是放鬆的一種方式IMAG6147 來到此 處要驚險的穿過這區石頭區 但是必須看海水浪潮的起伏 專業的導覽員 在旁邊小心的指導我們IMAG6150 IMAG6151  邊走邊看海 這個步道真的很療癒IMAG6153 IMAG6155這塊大石頭 有點像軍艦岩呀IMAG6157 此次一起走在阿塱壹古道上的夥伴們藍天白雲 搭上一望無際的大海阿朗壹古道_190423_0014阿朗壹古道_190423_0011 誰看得出來這顆石頭上住了一隻愛唱歌的小鳥呢？IMAG6163 死掉的綠蠵龜殼IMAG6165  IMAG6169  這個場景 看起來是不很像夏威夷？如果再來一張躺椅跟果汁就更像了吧   IMAG6168 走到此處 做最後的休息   此次的古道也即將步入尾聲了大自然真的很奧妙   風化的威力將堅硬的石頭 擠壓城數字  看到數字1 & 2了嗎？ IMAG6170 數字3 找到了沒？IMAG6171 結束阿塱壹古道的行程囉IMAG6172 IMAG6175IMAG6173 阿塱壹古道 旭海端IMAG6177 走出來就是旭海大草原IMAG6180  IMAG6179 阿塱壹古道完登證明 ～～ 阿朗壹古道_190423_0019  阿朗壹古道_190423_0016 此篇遊記隔了一個多月才寫完其實大部份過程都忘的差不多了 但是看著照片時 還是會想起那片藍色大海的療癒及感動真的很建議大家 此生都要走一趟除了親身走在古人行經的古道上外 此條古道因為沒有公路的開挖 所以保留了許多自然的動植物不過由於路途不短 又會走在海岸旁的石頭上 建議要穿一雙好走的鞋喔再來就是 防曬要一直補！！！歐巴桑年紀大了 經不起曬呀 一曬就長斑了...... 旅行日期:2019.04.13 

原文同步刊登雪人＆小惡魔們在身邊

古道香港步道
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